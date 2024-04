Ti piace fare acquisti online, a volte eccedi e sfori il limite di spesa che ti sei imposto. Parlandone con qualche amico ti hanno consigliato il pagamento a rate e in particolare il servizio offerto da Klarna, che senza richiedere interessi ti permette di dividere la tua spesa in tre rate mensili. Una vera comodità, non ti sembra quasi vero, ti sei chiesto come sia possibile offrire un tale servizio senza far pagare abbonamenti o altro all'utente. Sei scettico, insomma, ti domandi come guadagna Klarna per riuscire a far quadrare i conti.

Pensandoci bene, Klarna è davvero comodo e conveniente, ti hanno quasi convinto a entrare a far parte del loro mondo e usufruire del loro servizio. Prima però vuoi avere le idee chiare su ogni aspetto, così sei finito in questo mio approfondimento dove ti spiegherò per filo e per segno come fa Klarna a reggersi in piedi e a guadagnare pur essendo gratuito per i clienti.

In realtà non c'è alcun mistero sui guadagni di Klarna, per questo sono in grado di spiegarti in modo dettagliato da dove provengono. Per scoprirlo non ti resta che proseguire nella lettura e nei prossimi paragrafi troverai tutte le risposte di cui necessiti, riuscirai in men che non si dica a soddisfare la tua curiosità. Sei pronto? Anche io, allora direi che possiamo cominciare. Buona lettura!

Indice

Come funziona Klarna

Per entrare nel mondo di Klarna e scoprirne i guadagni, mi sembra doveroso fornire una spiegazione su come funziona. Klarna è un servizio nato in Svezia nel 2005 e che ha come obiettivo la semplificazione dello shopping online. In poche parole, fornisce una soluzione ai suoi utenti per pagare in 3 rate un acquisto presso un e-commerce ma anche in alcuni negozi fisici. Non solo, è possibile anche pagare dopo la consegna o scegliere il pagamento a 30 giorni, in base alla disponibilità del servizio.

Per usufruire di questi vantaggi è necessario iscriversi a Klarna e avere una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, ma sono accettati anche sistemi come Apple Pay. Si paga in 3 rate senza interessi, pagamenti ogni 30 giorni ma è possibile sia pagare in anticipo sia posticipare la scadenza una sola volta al costo di 3 euro.

Dopo esserti iscritto e prima di procedere con un acquisto dovrai sempre verificare se il sito in questione è un sito partner di Klarna, in questo modo troverai proprio Klarna come opzione tra i metodi di pagamento accettati e ti basterà sceglierlo. Procedendo con l'acquisto verrai rimandato proprio su Klarna e ti basterà visualizzare e accettare il piano di pagamento in 3 rate, scegliendo anche la carta che desideri usare per l'acquisto in questione. Ti ho spiegato in modo dettagliato come pagare con Klarna, leggi la guida per saperne di più.

Qualora il sito presso cui desideri acquistare non rientrasse tra i siti partner, non disperare: puoi creare le carte usa e getta, ti ho fornito un esempio concreto di come procedere parlando di Amazon.

Direi che ci siamo, adesso hai ben presente come funziona Klarna e il meccanismo che c'è dietro. Ora ti spiegherò da dove arrivano i loro guadagni.

Come guadagna Klarna

Non c'è alcun inganno dietro i guadagni di Klarna, il fatto che sia gratis potrebbe indurre qualcuno a pensare che non ci si possa fidare. Tutto il contrario: Klarna è affidabile e sicuro. Non ci sono commissioni per gli acquirenti, ma ci sono invece per i venditori. Per dirlo in poche parole, quando acquisti presso un negozio è il negozio stesso a sostenere il costo dell'operazione avvenuta con Klarna.

Paga il venditore, paga il negozio. Sulle transazioni che avvengono scegliendo il pagamento in 3 rate con Klarna come metodo di pagamento vengono applicate delle commissioni a carico del negozio: queste ultime possono variare in base a diversi fattori, come il Paese in cui si opera, il volume delle vendite, il tipo di prodotti venduti, e le specifiche condizioni negoziate tra Klarna e il venditore. In generale, Klarna applica una commissione per transazione che è una combinazione di una tariffa fissa per transazione più una percentuale sul valore dell'ordine, e da qui derivano i suoi guadagni.

Klarna stesso ha reso noto di contare, nel momento in cui scrivo, circa 2 milioni di transazioni al giorno e sono davvero moltissime. I profitti non mancano di certo, anche applicando piccole commissioni su ogni transazione vanno poi moltiplicate per 2 milioni.

Il meccanismo dietro ai guadagni di Klarna è paragonabile a un acquisto con una carta di credito o di debito, dove vengono applicate delle commissioni, allo stesso modo, al venditore. Al negozio quindi non cambia poi tanto, sarebbe esattamente come ricevere un pagamento elettronico e che avvenga con Klarna non ha un costo in più. Tuttavia offrendo un servizio di pagamento rateizzato potrebbe risultare conveniente, perché invoglia i clienti ad acquistare e, perché no, spendere qualcosina in più rispetto a un acquisto con pagamento unico.

Infine, ricorda che il servizio offerto per posticipare la scadenza delle rate ha un costo per gli utenti, che sebbene sia esiguo rappresenta una fonte di guadagno soprattutto considerando il numero altissimo di clienti di Klarna. Per maggiori informazioni puoi consultare il sito ufficiale di Klarna, dove trovi anche le FAQ riguardanti i venditori.

Ora sai come riesce a guadagnare Klarna pur offrendo un servizio gratuito ai suoi iscritti. Se desideri approfondire l'argomento sappi che esistono anche altre app per pagare a rate, per esempio è possibile pagare a rate con PayPal.