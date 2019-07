Come scaricare giochi gratis Nintendo Switch

Hai acquistato un Nintendo Switch in bundle con Zelda, Mario o un altro dei titoli "tripla A" di casa Nintendo e ti ci stai divertendo un mondo. Ora, però, ti piacerebbe provare qualcosa di diverso e stai andando alla ricerca di altri giochi. Scusami, ma non vedo dove sia il problema: apri il Nintendo eShop (lo store digitale di Nintendo) oppure recati in un qualsiasi negozio d’elettronica e lì troverai tantissimi titoli in grado di soddisfare la tua fame videoludica. Come dici? Ci avevi già pensato ma in realtà vorresti evitare di spendere altri soldi dopo l’acquisto della console? Allora non ti preoccupare, ho io quello che fa per te.

Se mi dedichi qualche minuto del tuo tempo libero, posso infatti spiegarti come scaricare giochi gratis su Nintendo Switch sfruttando la ricca selezione di titoli free-to-play e demo disponibili sul Nintendo eShop. Ti assicuro che non faticherai a trovare qualcosa di interessante. Certo, titoli come "Super Mario Odyssey", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" e "Super Smash Bros" restano su un altro livello, ma questo non vuol dire che non ci siano titoli validi anche in ambito free.

Coraggio, dai: non startene lì impalato! Prendi sùbito il tuo Switch, accendilo e segui le indicazioni che sto per darti, in modo da riuscire a trovare, scaricare e quindi installare i tanti titoli disponibili nella categoria free-to-play del Nintendo eShop: sono convinto che ti faranno passare tantissime ore di sano divertimento a costo zero!

Indice

Operazioni preliminari

Prima di spiegarti come scaricare giochi gratis su Nintendo Switch, devo illustrarti un paio di procedure senza le quali non è possibile portare a termine quest’operazione: la prima consiste nella creazione di un account Nintendo (qualora non ne avessi già uno); l’altra, invece, nella configurazione dello stesso su Switch. Ecco tutto spiegato in dettaglio.

Creazione dell’account Nintendo

Per creare un account Nintendo devi agire dal computer o, comunque, da un dispositivo Smart dotato di browser).

Accendi, dunque, il dispositivo che intendi utilizzare per la creazione dell’account, apri il browser (cioè il programma che usi solitamente per navigare in Rete, ad esempio Chrome), collegati al sito Internet Nintendo Accounts e premi sul pulsante Crea un account Nintendo, che si trova in fondo alla pagina.

Successivamente, specifica se hai 15 anni di età o meno o almeno 16 anni e procedi seguendo le indicazioni che vedi sullo schermo. Nel primo caso, dovrai preventivamente pigiare sul pulsante Procedi e autenticarti con un account Nintendo genitore (o creare uno al momento). Qualora te lo stessi chiedendo, l’account genitore permette di ricevere delle email ogni volta che l’account bambino effettua un acquisto negli store Nintendo o tramite un’app Nintendo per dispositivi Smart; inoltre consente di limitare determinate attività dell’account controllato.

Nel caso degli utenti con 16 anni o più, invece, è possibile procedere liberamente alla creazione del proprio account. Tutto quello che devi fare è compilare il modulo che ti viene proposto inserendo, negli appositi campi di testo, nickname, indirizzo email, password (con relativa conferma), data di nascita, sesso di appartenenza, Paese/Regione di residenza e fuso orario. In alternativa, puoi cliccare sui pulsanti di Nintendo Network ID, Facebook, Google o Twitter, per autenticarti tramite uno dei servizi in questione.

Ricordati poi di mettere il segno di spunta accanto alla voce Accetto i termini dell’Accordo per l’account Nintendo e prendo atto della Policy sulla privacy dell’account Nintendo e di premere sul pulsante Continua, per proseguire.

Nella pagina successiva, scegli se ricevere email da parte di Nintendo relative a promozioni e altre attività, spuntando una delle due caselle disponibili, e clicca sul pulsante Conferma e registra, per andare avanti.

In conclusione, accedi alla tua casella di posta elettronica, copia il codice di verifica che hai ricevuto da parte di Nintendo, incollalo nel campo Codice di conferma del sito Nintendo Accounts e premi sul pulsante Conferma, per completare la procedura di creazione del tuo account.

Configurazione dell’account Nintendo su Switch

Adesso è giunto il momento di configurare l’account Nintendo. su Switch. Accendi, quindi, la console, sbloccala premendo lo stesso tasto per tre volte consecutive e assicurati che questa sia connessa al Wi-Fi: per fare ciò, premi sull’icona dell’ingranaggio presente nel menu principale, vai su Internet > Impostazioni Internet e, se necessario, seleziona la rete wireless alla quale vuoi connettere Switch.

A questo punto, torna nel menu principale della console e seleziona il tuo avatar dal menu principale, in alto a sinistra. Nella schermata successiva, premi sul pulsante Collega un account Nintendo e, nel caso in cui ti venisse proposto di effettuare un aggiornamento software della console, accetta: senza questo passaggio, infatti, non potresti andare avanti con la procedura.

Adesso, a seconda del metodo di accesso che hai usato per creare il tuo account Nintendo, premi sul pulsante Accedi con un indirizzo e-mail o ID d’accesso (se hai creato l’account tramite indirizzo email) oppure sul pulsante Accedi usando un altro account (se hai creato l’account tramite Nintendo ID, Facebook, Google o Twitter). Inserisci, quindi, le credenziali del tuo account e premi sui bottoni Accedi e Collega, per completare la procedura e connettere il tuo account Nintendo al profilo utente di Switch.

L’account verrà configurato con alcune funzionalità attive: funzioni relative agli amici, notizie su giochi e offerte speciali, Nintendo eShop e possibilità di pubblicare catture sui social network. Per mantenerle tutte attive e dare conferma, premi sul pulsante OK.

Se qualche passaggio non ti è chiaro e/o hai bisogno di maggiori informazioni su come creare un account su Nintendo Switch, consulta il tutorial che ho dedicato all’argomento.

Come scaricare giochi gratis per Nintendo Switch

A questo punto, con l’account Nintendo collegato al tuo Switch, sei pronto per scaricare giochi dallo store elettronico della console. Accedi, dunque, al menu principale di Switch, premi sull’icona del Nintendo eShop (la busta della spesa con bordi arancioni) e seleziona l’account con cui accedere allo store.

Se è la prima volta che esegui l’accesso, dovrai immettere nuovamente la password del tuo account Nintendo: apponi, quindi, il segno di spunta accanto alla voce Salta questo passaggio d’ora in avanti (per non dover ripetere l’operazione a ogni accesso), premi sul pulsante Inserisci, digita la password del tuo account Nintendo e premi sul bottone OK, per eseguire il login.

Una volta entrato nel Nintendo eShop, per trovare i giochi scaricabili a costo zero, premi sulla voce Cerca presente nella barra laterale di sinistra, quindi sul pulsante Prezzo , scorri la schermata successiva fino e in fondo e raggiungi la sezione Download gratuito. Fatto ciò, premi sulla voce Mostra di più (in basso a destra) e visualizzerai la lista completa degli articoli disponibili al download gratuito.

Ci siamo quasi: ora non ti resta che individuare il gioco gratuito di tuo interesse tra quelli disponibili nello shop di Nintendo e premere sul suo titolo, per visualizzarne la scheda descrittiva. Successivamente, pigia sul pulsante Download gratuito per due volte consecutive, quindi su Chiudi e il gioco è fatto.

Il download del titolo verrà avviato istantaneamente e potrai seguirlo direttamente dal menu principale di Switch. Al termine della procedura, potrai avviare il gioco premendo direttamente sulla sua immagine di copertina.

Oltre ai giochi gratuiti, sul Nintendo eShop sono disponibili anche delle demo di titoli a pagamento. Per procurarti la demo gratuita di un titolo a pagamento, non devi far altro che selezionare quest’ultimo nello store di Nintendo, premere sul pulsante Versione demo e rispondere OK all’avviso che compare su schermo. La demo comparirà nel menu principale di Switch, proprio come i giochi completi scaricati dal Nintendo eShop.

Nota: qualora volessi cancellare un gioco scaricato precedentemente dal Nintendo eShop, accedi alle impostazioni di Switch (premendo sull’icona dell’ingranaggio presente nel menu principale della console), seleziona la voce Gestione dati dalla barra laterale di sinistra, quindi l’opzione Software, seleziona il gioco da cancellare e pigia prima su Cancella software e poi su Cancella e OK.

Abbonamento Nintendo Switch Online

In conclusione, voglio segnalarti l’esistenza di Nintendo Switch Online: un servizio in abbonamento che permette di accedere alla modalità multiplayer online dei titoli per Switch, di usufruire di sconti esclusivi sui giochi disponibili sul Nintendo eShop e di salvare dati in cloud. Permette, inoltre, di usufruire liberamente di tantissimi titoli classici per NES.

Il servizio, salvo promozioni, costa 3,99 euro per 1 mese, 7,99 euro per 3 mesi o 19,99 euro per 12 mesi (che diventano 34,99 euro, se si sceglie il piano famiglia con supporto fino a 8 account), sempre con 7 giorni di prova gratuita. Per sottoscrivere l’abbonamento, devi accedere al Nintendo eShop, selezionare la voce Nintendo Switch Online dalla barra laterale di sinistra, premere sul pulsante Opzioni dell’iscrizione, scegliere se effettuare un’iscrizione individuale o familiare e premere sul pulsante Procedi all’acquisto relativo al piano da sottoscrivere.

In alternativa, se non hai mai attivato prima d’ora una sottoscrizione a Nintendo Switch Online, premi sul pulsante Prova gratuita e avvia il tuo periodo di prova gratuito di 7 giorni per testare le potenzialità di Nintendo Switch Online. Maggiori info qui.