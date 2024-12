Come usare la Firma Digitale Remota Aruba con marcatura temporale

In un mondo in cui la digitalizzazione è sempre più centrale, saper utilizzare strumenti come la Firma Digitale Remota Aruba con marcatura temporale può davvero semplificarti la vita, specialmente se lavori con documenti che richiedono una validità legale e una protezione contro le alterazioni. La Firma Digitale Remota Aruba è una soluzione pratica e innovativa che ti permette di firmare digitalmente i tuoi documenti senza bisogno di dispositivi fisici, come smart card o token USB. Tutto quello che ti serve è uno smartphone o un computer, una connessione a Internet e un codice OTP (One-Time Password) generato dall’app ufficiale di Aruba. Grazie alla marcatura temporale, puoi aggiungere una data e un’ora certe ai tuoi documenti, garantendone la validità legale per ben 30 anni, una caratteristica che distingue Aruba da molti altri fornitori sul mercato. Infatti, la marcatura temporale consente di mantenere il valore legale di un documento firmato anche quando il certificato di firma scade o viene revocato, una garanzia fondamentale per chi opera con documenti digitali a lungo termine.

Immagina di dover firmare un contratto importante mentre sei in viaggio. Con la Firma Digitale Remota Aruba, non serve portarti dietro dispositivi ingombranti o essere legato a un PC fisso. Puoi completare tutto dal tuo smartphone, utilizzando l’app Aruba Firma o il software Aruba Sign, entrambi disponibili gratuitamente. Dopo aver acquistato la firma digitale remota e completato il processo di verifica dell’identità, che può avvenire comodamente online anche tramite SPID, sei subito pronto per firmare e applicare la marca temporale ai tuoi documenti. Un aspetto particolarmente interessante è che con le soluzioni di firma digitale remota Aruba, di default, viene applicata automaticamente la marca temporale ai documenti firmati digitalmente, semplificando ulteriormente il processo. Questo significa che non devi fare nulla di complicato: è sufficiente firmare il documento, e il sistema si occupa di tutto il resto. Se preferisci, però, puoi disabilitare questa opzione tramite l’area SelfCare della tua firma remota, rendendo l’esperienza completamente personalizzabile.

La marcatura temporale non è solo un dettaglio: è il cuore della sicurezza e della validità legale a lungo termine dei tuoi documenti. Ad esempio, se firmi un contratto oggi e lo archivi, grazie alla marca temporale quel documento sarà opponibile a terzi (cioè con valore giuridico non solo tra le parti coinvolte ma anche nei confronti di soggetti terzi, cioè persone che non hanno partecipato direttamente all’accordo o alla redazione dell’atto) per i prossimi 30 anni, superando i limiti di molte altre soluzioni sul mercato, che garantiscono validità solo per 20 anni. È come avere un’assicurazione che protegge i tuoi file e i tuoi dati nel tempo, senza che tu debba preoccuparti di verificare costantemente lo stato dei certificati. Ora che hai un’idea chiara delle potenzialità della Firma Digitale Remota Aruba con marcatura temporale, sei pronto per approfondire ogni passaggio pratico: dall’attivazione alla firma, fino alla gestione delle marche temporali. Non preoccuparti se non sei un esperto: in questa guida ti accompagnerò passo dopo passo per comprendere come utilizzare al meglio questo strumento.

Come funziona la Firma Digitale Remota Aruba con marca temporale

Prima di approfondire questa recensione, è essenziale fornirti una spiegazione chiara sul funzionamento della firma digitale e sui vantaggi della Firma Digitale Remota Aruba con marca temporale inclusa nel prezzo.

La firma digitale, come già accennato, rappresenta una firma elettronica qualificata che si differenzia dalla semplice firma elettronica per le sue caratteristiche di autenticità, integrità, non ripudio e valore legale. In Italia e nell’Unione Europea, ha lo stesso valore giuridico della firma autografa, offrendo però un’ulteriore garanzia di provenienza e immutabilità delle informazioni contenute nei documenti firmati. È uno strumento versatile, utile sia ai privati cittadini per firmare documenti destinati alla Pubblica Amministrazione o a privati, sia alle imprese per gestire documenti ufficiali come fatture, contratti, bilanci o comunicazioni formali con enti come la Camera di Commercio, INPS o INAIL. Va sottolineato che, in determinati contesti come i bandi pubblici, la firma digitale è obbligatoria, pena l’esclusione dalla procedura.

La Marca Temporale, che è inclusa nel kit di Firma Digitale Remota Aruba, rappresenta un servizio fondamentale per attribuire a un documento informatico una data e un’ora con valore legale e certezza giuridica. Questa tecnologia garantisce la validità dei documenti nel tempo, rendendoli opponibili a terzi per un periodo di 30 anni. Aruba si impegna a preservare le marche temporali in conformità con la normativa vigente per l’intera durata di 30 anni. Grazie a questo servizio, è possibile estendere la validità legale dei documenti firmati digitalmente ben oltre la scadenza del certificato di firma digitale. Quando la marca temporale viene apposta durante il periodo di validità del certificato di firma, essa permette di mantenere la validità del documento per i successivi 30 anni, indipendentemente da eventuali scadenze, sospensioni o revoche del certificato stesso.

Il funzionamento della firma digitale si basa su un processo articolato ma automatizzato. Per prima cosa, viene creata un’impronta unica del documento tramite un algoritmo di hash, che consente di rilevare immediatamente eventuali alterazioni. Successivamente, questa impronta viene cifrata con la chiave privata del firmatario, legando la firma in modo univoco sia al documento sia alla persona che lo sottoscrive. Infine, la firma viene applicata al documento. Per verificare un documento firmato digitalmente, il destinatario può utilizzare la chiave pubblica del mittente. Un software dedicato analizza il documento, decifra l’impronta originale e genera una nuova impronta: se le due combaciano, il documento è integro, autentico e firmato dal titolare del certificato.

Tutto questo potrebbe sembrare complesso, ma in realtà l’intero processo è automatizzato dal software di firma, che gestisce ogni passaggio in modo trasparente per l’utente. A chi utilizza il servizio è richiesto semplicemente di selezionare il documento e di premere pochi pulsanti per firmarlo o verificarlo.

La semplicità diventa ancora più evidente grazie alla Firma Digitale Remota Aruba, che consente di firmare, verificare e applicare una marca temporale a documenti elettronici (come file PDF o documenti Office) direttamente dal proprio PC, smartphone o tablet. Basta installare il software di firma e generare un codice OTP di conferma tramite un’app per smartphone. Questo approccio elimina la necessità di utilizzare kit fisici come chiavette USB o lettori di smart card, rendendo possibile firmare ovunque e in qualsiasi momento, senza attendere la spedizione di dispositivi dedicati. Anche se questi dispositivi possono comunque essere richiesti, l’applicazione mobile offre una comodità impareggiabile.

Il sistema garantisce elevati standard di sicurezza, simili a quelli dei kit fisici, ma con il vantaggio di evitare problemi legati all’assenza di dispositivi o alla mancanza di un PC. L’applicazione per generare OTP e il software di firma sono gratuiti, mentre il servizio di firma costa 45,90 € + IVA (validità 3 anni) con marcatura temporale e certificato validi per tre anni. Per ulteriori dettagli, puoi consultare questa pagina.

Anche il processo di attivazione è estremamente rapido. Grazie allo SPID, è possibile verificare la propria identità in pochi secondi con un costo di 5 euro, ottenendo l’attivazione immediata del servizio. Altre modalità di identificazione includono l’uso di webcam, CIE, CNS o il riconoscimento di persona. Per maggiori informazioni, continua a leggere: troverai tutti i dettagli qui sotto.

Come ottenere la Firma Digitale Remota Aruba con marca temporale

Richiedere la Firma Digitale Remota Aruba con marca temporale è un’operazione semplice e veloce. Per iniziare, accedi a questa pagina e clicca sul pulsante di acquisto. Accedi poi al tuo account Aruba. Se non hai ancora un account, clicca su Registrati e creane uno. Durante la registrazione, specifica la tua categoria (ad esempio Persona Fisica, Libero Professionista, Azienda, Ditta Individuale o Pubblica Amministrazione) e compila i moduli richiesti.

Effettuato l’accesso, verifica che i dati dell’intestatario siano corretti e procedi cliccando sul pulsante per completare l’ordine. Ti verrà chiesto di fornire gli estremi di un documento d’identità valido e di scegliere una modalità di riconoscimento tra quelle disponibili. Questa fase è fondamentale per confermare la tua identità, come richiesto dalla normativa vigente. Ti consiglio di utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una soluzione rapida ed economica (costo di 5 euro). Se non possiedi uno SPID, puoi facilmente attivarlo con Aruba seguendo la guida indicata.

In alternativa, puoi optare per altri sistemi di riconoscimento, come il riconoscimento via webcam o app mobile, o tramite CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per queste opzioni è necessario un lettore di smart card compatibile. Se possiedi già una Firma Digitale o una Firma Digitale Remota, puoi utilizzare anche questi metodi per la verifica.

Dopo aver scelto il metodo di riconoscimento, accetta le condizioni contrattuali e completa il pagamento utilizzando uno dei metodi disponibili, come carta di credito/debito, PayPal, bonifico bancario o bollettino.

Una volta completato il pagamento, riceverai una email per fare il riconoscimento. Ad esempio, per la verifica via CIE dovrai accettare le condizioni d’uso e seguire le istruzioni su schermo per usare la CIE tramite app per smartphone o lettore di smart card collegato al PC.

Riceverai poi un’email con le istruzioni per l’attivazione della firma digitale. Dovrai inserire il tuo codice fiscale, il codice segreto che hai ricevuto via SMS e creare la tua combinazione di nome utente e password per accedere al servizio.

A questo punto, ti verranno fornite le istruzioni per configurare la firma digitale con OTP mobile. Scarica l’app Aruba OTP, disponibile per Android e iOS/iPadOS. Segui la procedura di download delle app e configura il tuo account.

Per configurare l’account nell’app, premi sul pulsante per creare un nuovo account e scegli se inquadrare il QR code mostrato sul sito Aruba o inserire manualmente il codice attivazione. Dopo aver completato questa operazione, premi su Attiva nell’app, inserisci il codice OTP generato nel sito Aruba, e la tua applicazione sarà pronta per generare OTP e firmare documenti digitali in modo sicuro.

Come usare la Firma Digitale Remota Aruba con marca temporale

La Firma Digitale Remota Aruba è una soluzione semplice e versatile per firmare documenti digitali, utilizzabile sia tramite il software ArubaSign su computer che attraverso l’app dedicata per smartphone e tablet. Vediamo nel dettaglio come utilizzarla.

Da computer

ArubaSign è il software gratuito che consente di firmare digitalmente documenti, verificarli e applicare marcature temporali. È compatibile con i principali sistemi operativi: Windows, anche in versione accessibile per ipovedenti, macOS e Linux. Per scaricare il programma, bisogna accedere al sito ufficiale di Aruba, selezionare Software per firmare > Software Aruba Sign e scegliere la voce corrispondente al proprio sistema operativo (es. Windows x64).

Su Windows puoi avviare il file scaricato, spuntare la casella per accettare i termini d’uso e cliccare su Avanti e Fine per completare il setup. Su macOS, invece, è necessario aprire il file .dmg e trascinare l’icona del programma nella cartella Applicazioni.

Una volta installato, il software presenta un’interfaccia intuitiva e identica su tutte le piattaforme. Per prima cosa, per attivare la marca temporale, vai nelle Preferenze, seleziona TSA (marca temporale) e inserisci nome utente e password del tuo account di Firma Digitale Remota Aruba.

Successivamente, per firmare un documento con marca temporale, basta accedere alla scheda Firma, spuntare la casella Marca Temporale e trascinare il file nell’apposita finestra oppure selezionarlo manualmente. Su Windows, è anche possibile cliccare con il tasto destro sul file e scegliere l’opzione ArubaSign > Firma dal menu contestuale.

Dopo aver caricato il documento, si può scegliere il formato della firma, come CAdES, PAdES o ASiC-S/ASiC-E, e decidere se aggiungere una firma grafica o una marca temporale. È possibile configurare quest’ultima nelle Preferenze del software. Dopo aver selezionato la cartella di destinazione, bisogna cliccare su Prosegui e firma, scegliere il punto in cui apporre la firma (se grafica) e confermare l’uso della firma remota. Inserendo Nome utente, Password e il codice OTP generato dall’app Aruba OTP, i documenti vengono firmati in pochi secondi.

Per verificare un documento già firmato, è sufficiente accedere alla scheda Verifica, trascinare il file nell’interfaccia o selezionarlo manualmente. Il software fornirà informazioni dettagliate sulla validità della firma, sull’attendibilità del certificato e sulla validità legale. Approfondimenti aggiuntivi sono disponibili cliccando su Mostra dettagli, dove è possibile anche controllare il certificato e le proprietà della firma. È inoltre possibile aggiungere ulteriori firme o controfirme selezionando le opzioni dedicate nella parte superiore del programma.

Da smartphone

La Firma Digitale Remota Aruba consente di firmare e verificare documenti anche in mobilità, grazie all’app Aruba Firma, disponibile gratuitamente per Android e iOS/iPadOS. Dopo aver scaricato l’app, è necessario avviarla e configurarla accettando i termini d’uso e inserendo l’Username associato all’account di Firma Digitale Remota creato in fase di acquisto. Nella scheda Marca temporale occorre invece andare su Aggiungi servizio e inserire tutti i dati richiesti (tra cui ovviamente username e password del servizio di Firma Digitale Remota Aruba e l’indirizzo https://servizi.arubapec.it/tsa/ngrequest.php ).

Configurato il tutto, per firmare un documento, bisogna accedere alla scheda Da firmare, selezionare il file desiderato e scegliere l’opzione Marca, per marcarlo temporalmente. Premi poi su Firma e decidi il tipo di firma da applicare, come CAdES, PAdES o ASiC-S. Inserendo la password dell’account di firma e il codice OTP generato dall’app mobile Aruba OTP, la firma viene applicata rapidamente.

Per verificare un documento, basta accedere alla funzione Verifica e selezionare il file interessato. L’app mostrerà tutti i dettagli relativi alla validità della firma, all’attendibilità del certificato e alla validità legale. Questa funzione rende semplice e immediato il controllo dei documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Per maggiori informazioni

Se desideri approfondire il tema della Firma Digitale Remota di Aruba, ti suggerisco di consultare alcune risorse utili: in primo luogo, la dettagliata guida ufficiale, che offre informazioni complete e aggiornate. Puoi anche esplorare gli approfondimenti disponibili sul Magazine Aruba, ricco di articoli dedicati, e guardare le pratiche video pillole di Aruba, dove vengono illustrate in modo chiaro le principali funzionalità e vantaggi della firma digitale.

In aggiunta, ti segnalo il mio articolo precedente sulla Firma Digitale Aruba, nel quale ho descritto anche gli altri kit di firma digitale offerti da questa nota azienda italiana, evidenziandone le caratteristiche e i punti di forza.

Infine, se hai bisogno di chiarimenti o supporto personalizzato, ti consiglio di contattare il servizio di assistenza diretta di Aruba, sempre disponibile per rispondere a ogni tua domanda o risolvere eventuali problemi.

Articolo realizzato in collaborazione con Aruba.