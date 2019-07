Hai acquistato diverse case in GTA Online e ora vorresti venderne qualcuna tra quelle che non utilizzi più. Hai cercato di effettuare quest’operazione autonomamente ma, purtroppo, non ci sei riuscito. Hai quindi cercato informazioni al riguardo sul Web e sei capitato su questa mia guida. Le cose stanno proprio in questo modo, dico bene? Allora sarai felice di sapere che sei capitato nel posto giusto al momento giusto!

Nella guida di oggi, infatti, ti illustrerò come vendere una casa su GTA Online facilmente, in pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, ti spiegherò come accedere alla modalità online di GTA, dopodiché ti darò alcune informazioni su come vengono gestite le proprietà immobiliari all’interno del gioco. Infine, ti spiegherò nel dettaglio come effettuare la vendita di un appartamento tramite gli strumenti disponibili nel mondo di GTA.

Scommetto che questa mia introduzione ti ha incuriosito, vero? In tal caso, non perdiamo altro tempo prezioso! Ti chiedo soltanto di dedicarmi qualche minuto del tuo tempo libero, affinché tu possa leggere con attenzione i suggerimenti che troverai nei prossimi capitoli e possa metterli in pratica. A me non resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Come accedere a GTA 5 Online

GTA 5, anche denominato Grand Theft Auto V o GTA V, è un videogioco di Rockstar Games che permette di giocare nella classica modalità Storia, in single player, oppure una in una modalità multigiocatore online denominata, per l’appunto, GTA Online. Per accedere a quest’ultima è necessario completare il prologo iniziale della modalità Storia, che introduce ad alcune meccaniche del gioco.

Dopo aver completato questa fase, puoi accedere a GTA Online attraverso il pannello delle impostazioni del gioco: per fare ciò, metti la partita in pausa, utilizzando il tasto Esc su PC, il tasto Options su PS4, il pulsante ☰ su Xbox One oppure quello Start su PS3 o Xbox 360 e seleziona la scheda Online dal menu che si apre. A questo punto, scorri le diverse voci che trovi sulla sinistra e scegli quella denominata Gioca a GTA Online. Bene: ora non ti resta che scegliere una delle tipologie di sessione in elenco, per avviare il gioco in modalità multigiocatore.

Successivamente, potrai rientrare in GTA Online anche dalla schermata iniziale di GTA 5, dopo aver avviato il gioco, premendo sull’apposita voce. In alternativa, nella modalità Storia, nella ruota dei personaggi selezionabili (quella raggiungibile tenendo premuto il tasto Alt sinistro su PC o il tasto direzione verso il basso su console), scegli il quarto slot in basso relativo al tuo avatar di GTA Online, così da accedere immediatamente alla modalità multigiocatore del titolo. Su PC, puoi anche utilizzare una scorciatoia veloce tenendo premuto il tasto F8.

Acquistare una casa su GTA 5 Online

Dopo aver effettuato l’accesso a GTA Online, quello che devi fare è acquistare una casa, così da utilizzarla come punto di ritorno ogni volta che entrerai in questa modalità di gioco. Esistono tantissimi appartamenti che puoi acquistare a qualsiasi cifra: da poco più di 20.000 dollari fino a cifre da capogiro che superano 1 milione di dollari.

Ovviamente, acquistare una casa non è un’operazione alla portata di tutti. Se, dunque, è la prima volta che giochi alla modalità online di GTA 5, dovrai affrontare alcune delle tantissime sfide che il titolo propone e che ti permetteranno di guadagnare il denaro necessario ad acquistare un’abitazione. Ti avviso, comunque, che c’è un limite di 6 case che si possono acquistare in GTA Online.

Per acquistare una casa, premi innanzitutto il tasto freccia su (su PC o su console) oppure il tasto centrale del mouse (solo su PC), in modo da accedere allo smartphone del gioco: tramite questo strumento, puoi effettuare diverse operazioni, come ad esempio avviare il browser (selezionando l’icona Internet), che è ciò che ti serve per raggiungere il tuo scopo.

Fatto ciò, nella schermata che ti viene mostrata, seleziona la scheda Finanze e servizi e scegli il sito Web Dynasty8realestate.com, per accedere ai servizi dell’agenzia immobiliare di GTA Online. A questo punto, nella nuova sezione che visualizzi, premi sulla voce Guarda lista proprietà, in modo da vedere la mappa del gioco con tutte le case acquistabili, evidenziate con l’icona di una casetta.

Una volta individuata la casa di tuo gradimento, hai due scelte a tua disposizione: acquistarla direttamente da questo pannello oppure raggiungere fisicamente il luogo, così da completare l’acquisto tramite il cartellone di vendita. Nel primo caso, premi sul tasto Acquisto, nella barra laterale di sinistra, sotto la foto della casa, e conferma l’operazione, premendo sul pulsante Acquista proprietà.

Dopo aver effettuato quest’operazione, l’interfaccia del sito si chiuderà, riportandoti alla schermata di gioco in tempo reale. Tramite l’apposito riquadro che ti viene mostrato in alto a sinistra, scegli quindi la voce Vuota, per confermare l’acquisto dell’appartamento.

Nel caso in cui volessi vedere esternamente l’appartamento prima di acquistarlo, selezionalo sul sito Web Dynasty8, dopodiché premi sulla voce Ottieni indicazioni, in modo da impostare la navigazione GPS e raggiungere il luogo selezionato. Dopo essere arrivato sul posto, interagisci sul cartellone di vendita, che trovi di fronte a esso, per aprire il pannello relativo all’acquisto dell’immobile. Scegli, poi, l’importo d’acquisto e premi sulla voce Vuota, per confermare l’acquisto.

Hai acquistato una casa per errore oppure vuoi semplicemente disfartene? In questo caso, devi procedere con la sua vendita, tramite l’opzione di permuta, di cui ti parlerò nei prossimi capitoli.

Vendere una casa su GTA 5 Online tramite smartphone

La vendita delle case su GTA Online è gestita tramite la funzionalità di permuta, che permette di liberarsi di quegli immobili che non si utilizzano, a patto che se ne acquisti uno nuovo. Ciò significa che si è obbligati a comprare un nuovo appartamento, per poter vendere quello vecchio.

Per effettuare quest’operazione, puoi agire sia tramite lo smartphone del tuo personaggio che tramite il cartellone di vendita, di cui però ti parlerò nel prossimo capitolo. Per agire in remoto direttamente con lo smartphone, apri quest’ultimo, premendo il tasto freccia su (su PC o su console) oppure il tasto centrale del mouse (solo su PC).

Dopo aver aperto il pannello dello smartphone, seleziona l’icona Internet e, nella schermata che ti viene mostrata, scegli la voce Finanze e servizi, avendo cura di fare clic sull’opzione Dynasty8realestate.com, tra quelle che ti vengono mostrate.

Fatto ciò, nella home page del sito Web Dynasty8, seleziona il pulsante Guarda lista proprietà e cerca l’appartamento che vuoi acquistare, scegliendolo tra quelli che vedi sulla cartina geografica. Dopo aver individuato quello da comprare, premi sul pulsante Acquisto, nella barra laterale di sinistra, in corrispondenza della foto della casa, e premi il tasto Acquista proprietà.

Adesso, nel riquadro che ti viene mostrato in alto a sinistra, scegli uno degli appartamenti che vuoi vendere e conferma la selezione. Ti verrà mostrata una schermata che ti avviserà che, proseguendo con quest’operazione, sostituirai il vecchio appartamento con quello nuovo, pagando una cifra al netto del valore di permuta indicato.

Bene, ci siamo quasi: non ti resta, ora, che confermare l’operazione per vendere il vecchio immobile e utilizzare quello nuovo appena acquistato. È stato facile, vero?

Vendere una casa su GTA 5 Online tramite cartellone

Nel caso in cui non volessi procedere alla vendita di una casa tramite il sito Web Dynasty8, puoi acquistare un nuovo immobile in sostituzione di quello vecchio tramite il cartellone di vendita che trovi di fronte al nuovo appartamento.

Per individuare una casa da acquistare, puoi agire in due modi: girare per la mappa avendo cura di osservare eventuali cartelli di vendita esposti di fronte agli edifici oppure impostare delle coordinate di navigazione GPS tramite il sito Web Dynasty8.

In quest’ultimo caso, devi aprire il pannello dello smartphone, premendo il tasto freccia su (su PC o su console) oppure il tasto centrale del mouse (solo su PC). Fatto ciò, scegli la scheda Finanze e servizi e premi poi sull’opzione Dynasty8realestate.com. Adesso, pigia sul tasto Guarda lista proprietà e individua l’appartamento nuovo da acquistare.

A questo punto, premi sul pulsante Acquisto, nella barra laterale di sinistra, sotto la foto della casa, e scegli la voce Ottieni indicazioni: così facendo, imposterai un segnalino sulla mappa, che ti indicherà il percorso da fare per raggiungere l’immobile da te selezionato.

Una volta raggiunta la casa che vuoi comprare, interagisci sul cartellone di vendita che trovi di fronte a essa e seleziona l’importo da pagare, nel riquadro in alto a sinistra. A questo punto, scegli l’appartamento che vuoi vendere, tra quelli in elenco, in modo da visualizzare un avviso a schermo.

Quello che devi fare, ora, è rispondere positivamente all’avviso che ricevi, in modo da mettere in permuta il vecchio appartamento, pagando una cifra inferiore per quello nuovo. Se hai eseguito alla lettera quanto ti ho indicato, avrai venduto la vecchia casa in GTA Online. Più facile di così?