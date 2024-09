Migliori interfoni moto (settembre 2024)

In sella alla moto, uno dei problemi (e talvolta anche dei piaceri) più comuni è quello di essere completamente isolati dal casco. Con persone care o amici che si trovano intorno, comunicare è sempre un processo complesso e anche fastidioso, con gesti che si possono fraintendere, urla da dentro il casco che nessuno ascolta, fraintendimenti vari e molto altro ancora.

Fermarsi tutte le volte per chiarire le cose è certamente una soluzione, ma non certo quella più gradita perché, in fin dei conti, spezza l'idillio della guida. Per questa ragione, un mezzo di comunicazione sicuro ed efficace che s'integri alla perfezione con il casco è un vero toccasana.

Se, come me, ti sono venuti in mente i migliori interfoni moto, hai scelto l'articolo giusto. In questa guida ho intenzione di portarti alla scoperta di alcuni dei migliori modelli attualmente in commercio e, come bonus, mostrarti anche quali sono le caratteristiche che un buon dispositivo dovrebbe avere. In sella che si parte!

Moman H4 Plus

Il Moman Casco Moto Auricolare H4 Plus è un dispositivo di alta qualità progettato per migliorare l'esperienza di guida. Questo auricolare wireless, dotato di tecnologia 5.3, offre una connessione stabile e senza interferenze, consentendo di collegare due smartphone contemporaneamente. Questa funzionalità rende possibile navigare, chiamare e ascoltare musica simultaneamente, soddisfacendo così diverse esigenze durante la guida.

Una delle caratteristiche più notevoli del Moman H4 Plus è il suo sistema di assistente vocale intelligente. Con un solo tocco sul pulsante di controllo vocale dell'auricolare, è possibile risvegliare facilmente l'assistente vocale o Siri. Questo permette di intraprendere azioni senza distogliere l'attenzione dalla strada, rendendo la guida più sicura e comoda. Inoltre, l'auricolare consente di rispondere automaticamente alle chiamate in vivavoce.

Un altro punto di forza del Moman H4 Plus è la sua grande batteria da 1000mAh. Questa batteria supporta fino a 32 ore di lavoro continuo e 360 ore di stand-by con una sola carica. L'auricolare dispone anche di una porta Type-C per l'audio, il trasferimento dati e la ricarica, eliminando la necessità di gestire cavi disordinati.

In termini di resistenza, il Moman H4 Plus è impermeabile IPX6 e antipolvere, in grado di affrontare condizioni atmosferiche difficili come polvere, pioggia, tempeste, neve e basse temperature. Il suo design scientifico lo rende adatto alla maggior parte dei caschi aperti, modulari e integrali.

Infine, l'auricolare Moman H4 Plus offre una qualità audio superiore grazie al suo diaframma in grafene da 40 mm. Questa caratteristica garantisce un suono stereo Hi-Fi per la musica e le chiamate. Inoltre, la doppia cancellazione del rumore e la spugna antivento del microfono rendono le chiamate più chiare.

Midland BTX1 Pro Twin C1230.16

Il Midland BTX1 Pro Twin C1230.16 è un interfono per moto di alta qualità, dotato di connessione Bluetooth e auricolari impermeabili IPX6. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità avanzata e l'attenzione al dettaglio, che lo rendono uno strumento indispensabile per ogni motociclista.

La prima caratteristica da sottolineare è la capacità di questo dispositivo di connettersi a due cellulari contemporaneamente. Questa funzione permette di ascoltare e condividere la musica in modo semplice e veloce, oltre a poter scegliere tra ben 6 stazioni radio memorizzabili. Un plus non indifferente per chi ama viaggiare in compagnia o desidera avere sempre a disposizione diverse opzioni di intrattenimento durante i propri spostamenti.

Un altro punto di forza del Midland BTX1 Pro Twin C1230.16 è la sua tecnologia digitale di soppressione del rumore. Grazie a questa funzione, puoi comunicare in totale relax con il passeggero o ascoltare con chiarezza le indicazioni del GPS, senza preoccuparti del volume. Infatti, il dispositivo è dotato di AGC (Automatic Gain Control), un sistema che gestisce automaticamente il volume in base al rumore ambientale.

La praticità è un altro aspetto fondamentale di questo prodotto. Il suo sistema di fissaggio a slitta lo rende facile da estrarre e portare con te, mentre la funzione Talk 2 All Universal Intercom permette di abbinarlo a interfoni di altre marche. Questo significa che il Midland BTX1 Pro Twin C1230.16 è un dispositivo universale, in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza.

Infine, questo interfono per moto è completamente impermeabile e dotato di kit audio Hi-Fi Speaker, caratteristiche che lo rendono un prodotto contemporaneo e rispondente alle problematiche moderne. Inoltre, l'interfono si aggiorna continuamente, garantendo sempre le migliori prestazioni possibili.

INTERPHONE cellularline TOUR

Il INTERPHONE cellularline TOUR | DOPPIO è un interfono Bluetooth per moto che permette di comunicare con facilità e in tutta sicurezza durante i viaggi su due ruote. Questo dispositivo offre la possibilità di collegarsi con fino a 4 motociclisti contemporaneamente, garantendo una distanza massima di 1.5 km e un'autonomia di 25 ore. Inoltre, grazie alla funzione Fast Charge, la batteria si ricarica rapidamente, permettendoti di rimanere sempre connesso.

Una delle principali caratteristiche di questo interfono è la tecnologia ANYCOM, che consente di comunicare con dispositivi intercom di altre marche. Inoltre, il sistema audio NDVC regola automaticamente il volume in base al rumore ambientale, garantendo una qualità audio ottimale sia per i caschi jet e modulari che per quelli integrali. Il microfono direzionale antivento contribuisce a migliorare ulteriormente la qualità della comunicazione.

Per quanto riguarda la connettività con il cellulare, il TOUR | DOPPIO offre diverse funzioni utili come il speed dial, la chiamata vocale e la ricomposizione dell'ultima chiamata. Inoltre, è possibile condividere la conversazione telefonica con il passeggero, rendendo il viaggio ancora più piacevole e coinvolgente.

Compatibile con i principali navigatori Bluetooth per moto, l'INTERPHONE cellularline TOUR | DOPPIO ti permette di ricevere istruzioni vocali dal GPS, facilitando l'orientamento durante i tuoi spostamenti. Inoltre, puoi goderti la tua musica preferita grazie alla funzione MP3/MUSICA che permette di riprodurre brani da smartphone o altri dispositivi Bluetooth. Il song sharing consente inoltre di condividere la musica tra pilota e passeggero.

Realizzato in materiale plastico di alta qualità, il dispositivo è impermeabile e universale, adattandosi a qualsiasi tipo di casco. Il peso di soli 100 grammi lo rende estremamente leggero e confortevole da indossare.

INTERPHONE Cellularline Link

L'INTERPHONE Link - Doppio è un interfono Bluetooth da casco per moto, ideale per l'uso pilota-pilota. Questo dispositivo di alta qualità offre una distanza operativa di 300 metri e un'autonomia fino a 20 ore, rendendolo uno strumento essenziale per i viaggi in moto di lunga durata.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è la sua compatibilità ANYCOM, che consente di comunicare con dispositivi intercom di tutte le marche. Questa funzionalità permette una grande flessibilità d'uso, soprattutto quando si viaggia in gruppo con motociclisti che utilizzano dispositivi di marche diverse.

La qualità audio dell'INTERPHONE Link è eccellente, grazie all'audio Hi-Fi e al microfono direzionale antivento. Inoltre, il dispositivo dispone di NDVC, una funzione di regolazione automatica del volume, e di una doppia modalità di regolazione del volume per caschi jet e modulari o per caschi integrali. Queste caratteristiche assicurano un suono chiaro e pulito, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dal tipo di casco utilizzato.

Per quanto riguarda la navigazione, l'INTERPHONE Link è compatibile con i principali navigatori Bluetooth per moto e offre istruzioni vocali GPS. Questa funzionalità è molto utile durante i viaggi, poiché permette di ricevere indicazioni senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Un'altra caratteristica notevole è la RADIO FM INTEGRATA con funzione RDS, che sceglie automaticamente le frequenze migliori in base alle zone. Il dispositivo permette di memorizzare fino a 8 stazioni e dispone di una funzione mute automatico per le chiamate telefoniche in entrata.

L'INTERPHONE Link è anche resistente all'acqua, il che lo rende adatto per l'uso in tutte le condizioni climatiche. Inoltre, grazie alla sua leggerezza (pesa solo 550 grammi) e alle sue dimensioni compatte (8,7 x 2,2 x 5 cm), è facile da trasportare e non aggiunge peso extra al casco.

Infine, vale la pena sottolineare che l'INTERPHONE Link è universale, ovvero adatto per tutti i cellulari. Questo significa che puoi connetterlo facilmente al tuo smartphone, indipendentemente dal modello o dalla marca.

Khptop Cuffia Casco Moto Bluetooth

Il casco moto Bluetooth di Khptop è un prodotto all'avanguardia che combina funzionalità e comfort. Questo dispositivo, modello BT40, si distingue per le sue cuffie ultra sottili con uno spessore di soli 0,35 pollici, adattabili a tutti i tipi di caschi senza creare disagio alle orecchie. L'installazione è estremamente semplice e le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a due telefoni cellulari, garantendo una connessione stabile e una comunicazione efficiente durante la guida.

Uno dei punti di forza del casco moto Bluetooth Khptop è sicuramente la sua durata: grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio da 600 mAh, il dispositivo garantisce fino a 80 ore di riproduzione musicale e chiamate, oltre a 600 ore di standby. Il tempo di ricarica è di sole 2 ore e la potenza può essere visualizzata sul telefono cellulare, permettendoti di monitorare facilmente lo stato della batteria.

La tecnologia impermeabile IPX6/IPX7 rende questo casco moto Bluetooth resistente alla polvere e all'acqua, offrendo una protezione efficace anche in caso di pioggia o neve. Non dovrai più preoccuparti dell'ingresso di acqua nelle cuffie, grazie alla tecnologia di nano-rivestimento utilizzata.

La qualità del suono è assicurata dall'utilizzo di chip CSR di fascia alta, che garantiscono una connessione stabile e una riduzione del rumore efficace. La tecnologia di cancellazione del rumore DSP, unita a un alto volume, assicura una trasmissione chiara e una musica stereo di alta qualità. Il casco moto Bluetooth Khptop è compatibile con tutti gli smartphone e può essere utilizzato non solo per la moto, ma anche per lo sci, l'equitazione, MP3, GPS.

L'installazione nel casco è semplice e sicura grazie al velcro incluso. Il prodotto ha ottenuto la certificazione CE e FCC, il brevetto di aspetto e la certificazione Bluetooth Association, garantendo così la sua affidabilità e sicurezza. Prima dell'acquisto, ti consigliamo di verificare se la taglia del tuo casco è appropriata, facendo riferimento alle dimensioni delle cuffie indicate nell'introduzione dell'immagine principale.

Midland BTX1 Pro S Twin C1411.05

Il Midland BTX1 Pro S Twin C1411.05 è un interfono per moto di alta qualità, dotato di connettività Bluetooth e auricolari impermeabili IPX6. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità che lo rendono un accessorio indispensabile per ogni motociclista.

Una delle caratteristiche principali del Midland BTX1 Pro S Twin è la sua capacità di connettersi a due cellulari contemporaneamente. Questa funzione permette non solo di ascoltare la musica durante il viaggio, ma anche di condividerla con un altro passeggero o con un altro motociclista.

Un'altra caratteristica notevole è la tecnologia digitale di cancellazione del rumore. Questa funzione assicura una comunicazione chiara e senza distrazioni con il passeggero o con le indicazioni del GPS. Non c'è bisogno di preoccuparsi del volume: l'Automatic Gain Control (AGC) gestisce automaticamente i livelli audio in base al rumore ambientale.

Il Midland BTX1 Pro S Twin è anche estremamente pratico. Il sistema di fissaggio a slitta slide-in biadesivo e il doppio microfono a filo o a braccetto lo rendono facile da installare su qualsiasi tipo di casco. Inoltre, è veloce da estrarre e portare con te, aumentando ulteriormente la sua praticità.

L'interfono dispone anche della funzione Universal Intercom, che consente di abbinarlo a interfoni di altre marche. Questa caratteristica universale assicura che il dispositivo sia compatibile con una vasta gamma di caschi e altri accessori.

Infine, il design solido del Midland BTX1 Pro S Twin garantisce la sua durata nel tempo. L'interfono è completamente impermeabile (IPX6), il che significa che può resistere a condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, è dotato di un kit audio Hi-Fi Speaker per un suono di alta qualità.

LEXIN 2X B4FM

Il LEXIN 2X B4FM Interfono Moto è un dispositivo di comunicazione universale per moto, ATV e moto da cross, progettato per offrire una comunicazione chiara e senza problemi tra i motociclisti. Questo auricolare Bluetooth per casco è dotato di una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di comunicazione superiore.

Una delle principali caratteristiche di questo prodotto è la sua capacità di condivisione della musica, che permette a due motociclisti di ascoltare la stessa musica durante il viaggio. Inoltre, grazie alla sua tecnologia di cancellazione del rumore, questo interfono funziona perfettamente anche a velocità fino a 120 km/h. La batteria agli ioni di litio offre fino a 15 ore di streaming musicale, 15 ore di conversazione e una settimana in standby.

Un'altra caratteristica importante del LEXIN 2X B4FM Interfono Moto è la sua capacità di interfono per conferenze a 10 vie. Questo permette a un massimo di 10 motociclisti di comunicare tra loro contemporaneamente, con un raggio di interfono di 2000 metri. Grazie alla sua funzione di abbinamento universale, è compatibile con la maggior parte delle cuffie o auricolari Bluetooth sul mercato.

Questo auricolare è anche impermeabile, in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche e funzionare a temperature fino a -15 °F. Questo lo rende adatto per una vasta gamma di attività all'aperto, come motociclismo, motoslitta e motoslitta da neve a motore.

Il LEXIN 2X B4FM Interfono Moto offre anche una comunicazione vivavoce e un suono stereo Hi-Fi, grazie all'accesso ai comandi vocali Siri (iPhone) e S Voice (Samsung). In questo modo, è possibile effettuare o rispondere a chiamate in vivavoce, ascoltare musica, radio FM o ricevere indicazioni stradali vocali dal GPS.

Infine, il dispositivo include microfoni intercambiabili per adattarsi a diversi tipi di caschi. Puoi scegliere tra un microfono ad asta per caschi aperti e flip-face (convertibili) o un microfono a pulsante per caschi integrali. Questa flessibilità lo rende estremamente compatibile con una vasta gamma di caschi disponibili sul mercato.

3T6B Cuffie per caschi da moto Bluetooth 5.0

Il prodotto in questione è una cuffia Bluetooth per caschi da moto del marchio 3T6B. Questo accessorio, pensato per migliorare l'esperienza di guida, offre una serie di funzionalità che lo rendono un dispositivo indispensabile per ogni motociclista.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una trasmissione del suono stabile e di alta qualità, permettendo di ascoltare musica, rispondere alle chiamate o utilizzare il GPS senza interruzioni. Il raggio d'azione di 10 metri consente di mantenere il collegamento con il proprio smartphone anche quando non è immediatamente a portata di mano.

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questo prodotto è il disegno di riduzione del rumore. Grazie a questa tecnologia, le chiamate risultano chiare e prive di interferenze, nonostante il rumore della strada o del vento. Inoltre, la voce ad alta definizione assicura una comunicazione limpida e nitida, arricchita dalla possibilità di regolare automaticamente il volume dell'auricolare in base all'ambiente circostante.

Le cuffie 3T6B sono dotate di una funzione di risposta automatica, che permette di gestire le chiamate in entrata senza dover interagire manualmente con il telefono. Questa caratteristica contribuisce a rendere la guida più sicura e meno distratta.

Dal punto di vista estetico, il design umanizzato e la colorazione nera conferiscono al prodotto un aspetto elegante e discreto. La cuffia è realizzata in plastica resistente, un materiale che garantisce durabilità nel tempo. Inoltre, la protezione impermeabile e solare rende l'accessorio adatto a tutte le condizioni meteorologiche.

L'installazione delle cuffie 3T6B è semplice e intuitiva, grazie alla presenza di un cavo incluso nella confezione. Il prodotto è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, rendendolo versatile e adattabile a qualsiasi esigenza.

INTERPHONE Tour

L'INTERPHONE Tour è un interfono moto Bluetooth di alta qualità, prodotto da CellularLine S.p.A. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di connettersi fino a quattro motociclisti contemporaneamente, coprendo una distanza massima di 1.5 km.

Il design dell'INTERPHONE Tour è estremamente leggero, pesando solo 55 grammi, il che lo rende comodo da indossare durante i viaggi lunghi. Le sue dimensioni compatte (23 x 17 x 7 cm) permettono un facile montaggio su qualsiasi tipo di casco. Il dispositivo è alimentato da una batteria al polimero di litio, inclusa nella confezione, che garantisce un'autonomia notevole di 25 ore.

Una delle caratteristiche principali dell'INTERPHONE Tour è la funzionalità ANYCOM, che consente di comunicare con dispositivi intercom di qualsiasi marca. Questa funzione risulta particolarmente utile in gruppi misti di motociclisti, dove non tutti utilizzano lo stesso marchio di interfono.

La qualità audio offerta dall'INTERPHONE Tour è eccellente, grazie alla tecnologia NDVC (regolazione automatica del volume) e al microfono direzionale antivento. Inoltre, il dispositivo offre una doppia modalità di regolazione del volume, specifica per caschi jet e modulari o per caschi integrali.

Per quanto riguarda le funzioni relative al telefono cellulare, l'INTERPHONE Tour offre diverse opzioni interessanti. La funzione speed dial permette di memorizzare un numero di telefono da richiamare rapidamente con un comando dall'interfono. Inoltre, è possibile effettuare chiamate vocali, ricomporre l'ultima chiamata e condividere la conversazione telefonica con il passeggero.

L'INTERPHONE Tour è anche compatibile con i principali navigatori Bluetooth per moto, fornendo istruzioni vocali GPS chiare e precise. Questa funzione risulta particolarmente utile durante i viaggi in zone sconosciute o complesse dal punto di vista stradale.

Infine, l'INTERPHONE Tour offre la possibilità di riprodurre musica da smartphone o altri dispositivi Bluetooth. La funzione song sharing consente di condividere la musica tra pilota e passeggero, rendendo il viaggio ancora più piacevole.

FODSPORTS FX6

Il Fodsports FX6 Interfono Bluetooth per casco da moto è un dispositivo all'avanguardia che offre una comunicazione efficace e di alta qualità tra i motociclisti. Grazie alla sua tecnologia Bluetooth 5.0, l'FX6 assicura una connessione più veloce, stabile e compatibile con altri dispositivi.

Una delle caratteristiche principali di questo interfono è la possibilità di effettuare un interfono di gruppo, collegando fino a 6 piloti contemporaneamente. Ideale per viaggi in gruppo, l'FX6 offre una comunicazione ottimale quando sono collegate 4 persone, con indicatori luminosi rossi e blu per indicare lo stato attuale.

Inoltre, l'FX6 è dotato di una funzione FM, che supporta la banda radio 76-108MHz, permettendo di cercare canali chiari per intrattenersi durante il viaggio. La qualità del suono è garantita dall'altoparlante a bobina mobile ad alta potenza da 40mm, che offre bassi profondi e suono realistico. La tecnologia di riduzione del rumore CVC, abbinata al microfono professionale a cancellazione di rumore, assicura una qualità del suono eccellente nelle chiamate.

La vita della batteria dell'FX6 è notevole, grazie al chip CSR a basso consumo. Con una carica completa, il dispositivo offre 10 ore di conversazione, 10 ore di musica, 8 ore di interfono Bluetooth, 300 ore di standby e necessita solo di 2,5 ore di ricarica. Questo lo rende una scelta ideale per le lunghe giornate di viaggio in moto.

L'installazione dell'FX6 è semplice e versatile, grazie alle due opzioni di montaggio e ai due tipi di microfoni inclusi. Con uno spessore di soli 7mm, può essere montato su qualsiasi tipo di casco senza problemi. Inoltre, l'FX6 è compatibile con altre marche di interfono moto, telefoni cellulari e GPS tramite Bluetooth. Tra le altre funzioni utili, l'FX6 supporta il lavoro durante la ricarica, l'assistente vocale e la risposta automatica alle chiamate del cellulare.

Come scegliere un interfono moto

Per poter scegliere bene il prodotto, ti serve una buona infarinatura su cosa può offrirti e sulle tecnologie che può incorporare, quindi vediamo tutto in dettaglio.

Design

La prima caratteristica da guardare quando si vuole scegliere un interfono è sicuramente il design, in quanto ne esistono diversi che hanno rispettivi vantaggi e svantaggi. Per semplificare le cose e senza andare a vedere modelli di nicchia specifici, possiamo ridurli a 3 macro.categorie che chiameremo: a filo, Bluetooth e integrati nei caschi.

Partendo dai più semplici e anche un po' anacronistici, parliamo dei modelli a filo. Questi si presentano un po' come dei lettori MP3, ovvero delle scatoline con jack per le cuffie dalla quale partono i fili vari. Questi modelli hanno il vantaggio di essere semplici, cosa che si traduce in un minor prezzo, oltre che poter connettere dei device esterni come un lettore MP3. Di contro però, come potrai facilmente immaginare, vi sarà sempre la scomodità di dover gestire dei fili che vanno in giro, svolazzano e non si sa mai bene dove metterli. Oltretutto, questi modelli possono essere usati solo tra conducente e passeggero dato che, collegare con il filo due moto differenti, sarebbe decisamente poco pratico. Come logica conseguenza della loro scarsa versatilità, sono oggi poco diffusi e poco apprezzati ma, se fossi interessato, il loro prezzo è davvero basso.

I modelli Bluetooth sono generalmente quelli più diffusi, in quanto hanno il giusto compromesso tra spesa e versatilità. Si presentano come delle piccole pulsantiere da appiccicare (o fissare in ogni caso) sul lato del casco, laddove spiccheranno sempre in modo abbastanza vistoso. I vantaggi di questi modelli sono insiti nella facilità di trovare una soluzione adatta alle proprie tasche, non hanno fili, si possono connettere agli smartphone (non tutti) e/o a delle centraline per la comunicazione e sono facili da utilizzare. Di contro va sottolineato che sono comunque un corpo estraneo sul casco (cosa che ad alcuni può far storcere il naso), non sempre offrono un audio adeguato e possono avere alcune incompatibilità.

Gli ultimi, ovvero quelli integrati, sono quelli che arrivano “di serie” insieme al casco, quindi sono parte stessa di questo accessorio di sicurezza. Come si presentano? In realtà non si presentano affatto o, comunque, sono decisamente discreti. Essendo pensati insieme al casco, possono presentare qualche pulsante sul lato sinistro del medesimo, ma poco più. Il vantaggio è che non ti costringono a inserire corpi estranei nel casco e sono creati per la massima resa generale, sia per il microfono che per l'auricolare. Di contro, ovviamente, c'è il prezzo, poiché i caschi di questo tipo tendono a costare di più (ma la somma delle singole parti potrebbe essere superiore in alcuni casi); e ovviamente se si ha già un buon casco ma sprovvisto di tale funzione, non ha molto senso cambiarlo solo per questo.

Batteria e portata

Parliamo ora di due aspetti che potrebbero sembrare indipendenti ma che, in realtà, tendono ad andare a braccetto. Autonomia della batteria e portata dell'interfono tendono a crescere di pari passo con il prezzo (alla fine sono l'essenza di questo strumento), quindi ha senso parlarne in forma congiunta.

Per quanto riguarda l'autonomia, possiamo dire che è un aspetto su cui il progresso ha dato i migliori benefici a questi accessori. Un auricolare qualsiasi (indipendentemente dal design), è solito durare diverse ore (almeno 6 ore) in conversazione con il passeggero o altri compagni centauri. Se poi lo si usa in accoppiata con lo smartphone (se possibile), questo valore tende ancora a salire. Il tempo di ricarica è un altro dato da valutare con attenzione, in quanto potrebbe fare la differenza nei momenti in cui si ha fretta di andar via e avere l'interfono a propria disposizione.

La portata anche è un punto cruciale da tenere in considerazione, in quanto fa la differenza tra il poter comunicare o meno con i compagni. Un interfono medio garantisce portate anche superiori al chilometro, anche se sono intese come in condizioni ideali. Aspettarsi di parlare con qualcuno che si trova a 3/400 metri di distanza in una strada di montagna tutta pareti rocciose o curve, è utopico indipendentemente dal modello acquistato.

Questo per quanto riguarda prodotti di fascia media, se poi parlassimo delle migliori marche interfono moto si potrebbe facilmente ottenere qualcosa in più mentre, dal miglior interfono moto cinese (i quali costano solitamente poco), i risultati potrebbero essere meno soddisfacenti.

Quello che vorrei far emergere da questo è che, se leggerai bene la scheda tecnica e non ti aspetti di pagare il tuo prossimo interfono la metà o meno del prezzo medio del mercato, probabilmente andrà più che bene e sarai felice del tuo acquisto. Se poi sei un motociclista particolarmente esigente che deve fare una spedizione sull'Himalaya insieme a un gruppo di amici, ha senso cercare specifiche che siano al top assoluto.

Altri fattori da considerare

In ultimo vorrei fare un breve discorso su tutti quegli aspetti dei vari interfoni che possono essere fondamentali o assolutamente ininfluenti, dipende dall'utilizzo che ne devi fare. Ovviamente, a seconda del design del modello, alcuni di questi fattori potrebbero non essere applicabili, ma questo è un qualcosa che sarà esplicitato sulla scheda tecnica.

Iniziamo dalla possibilità di connettersi allo smartphone, il quale ritengo sia forse uno dei punti più importanti per molti, ma non per tutti. Se il tuo interfono è dotato di questa caratteristica, potrai usarlo per rispondere alle chiamate, ascoltare musica da app come Spotify, sentire le indicazioni del navigatore o usare gli assistenti vocali del tuo dispositivo. Inutile dire quanto sia comodo questo tipo d'interfono, poiché ti permette di fare tutto senza preoccuparti di possibili compatibilità (per esempio alcuni modelli potrebbero non essere accoppiabili a un navigatore terzo).

Parlando di compatibilità, ci sono modelli che hanno la possibilità di collegarsi a differenti centraline di marche terze, cosa che risulta molto utile se si viaggia in gruppo. Se l'interfono è stato acquistato per parlare solo tra passeggeri della moto e non si hanno previsioni differenti, non è un fattore rilevante. Se però si programma qualche viaggetto con amici, avere una compatibilità molto ampia permetterà di connettersi a una centralina comune con essi e avere chiacchierate tutti insieme.

Per farlo però servirà un modello che supporti questo tipo di funzionalità anche a livello di conversazioni, in quanto ci sono interfoni che funzionano solo in modo binario, ovvero parli con questa persona e basta. Se vuoi ascoltare musica puoi farlo ma, nel momento che devi parlare, essa dovrà essere messa in pausa.

I modelli d'interfono che hanno il doppio chip o che hanno versioni più recenti di Bluetooth (almeno 3.0), possono gestire conversazioni multiple e svariati processi al medesimo momento. Se questo è importante per te, leggi attentamente queste caratteristiche sulla scheda tecnica.

Fai tante chiamate? Allora la qualità dell'audio dev'essere una priorità ed è per questo che, andare alla ricerca di modelli che siano dotati di un sistema di cancellazione del rumore, diventa cruciale. Questi potranno garantire che il tuo interlocutore sarà in grado di sentire bene la tua voce e non un miscuglio di vento e motore.

Ci sono poi da valutare fattori come la presenza o meno della radio, la possibilità di connettersi al navigatore GPS (se non usi lo smartphone) e altri possibili dettagli che non smuovono più di tanto le carte in tavola nella maggior parte dei consumatori, ma che tu potresti ritenere fondamentali.

Da valutare, infine, anche la dotazione di accessori, quali cavi per ricarica e collegamento, spugne per il comfort e simili.

