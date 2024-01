Migliori macchine caffè: guida all’acquisto (gennaio 2024)

Negli ultimi tempi, stai pensando seriamente di comprare una nuova macchina da caffè: quella che possiedi attualmente, infatti, sembra proprio aver fatto il suo tempo, e nonostante tutte le cure che gli hai dedicato nel corso degli anni ormai non riesce più a regalarti un espresso soddisfacente.

Nel fare le tue prime “indagini di mercato” alla ricerca delle migliori macchine caffè, però, ti sei reso conto che ne esiste davvero un'ampia varietà, ognuna delle quali promette di realizzare una bevanda aromatica dalle caratteristiche organolettiche impareggiabili, e questo ti ha messo un pò in difficoltà nell'operare la tua scelta. Ebbene, se le cose stanno così, posso senz'altro darti una mano io a individuare un prodotto che sia perfettamente idoneo a soddisfare tutte le tue esigenze (in particolare, ovviamente, quelle del tuo palato!).

Ho realizzato questa guida, dunque, appositamente per fare un pò di chiarezza sulle varie tipologie di macchine da caffè presenti sul mercato e sui requisiti ai quali è bene prestare particolare attenzione prima di procedere all'acquisto, e ti basterà dedicarmi non più di qualche minuto del tuo prezioso tempo libero per scoprire di quali si tratta. Allora, ti ho convinto? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buon proseguimento e, naturalmente, buona pausa caffè!

Indice

Migliori macchine caffè

Che tu vada alla ricerca delle migliori macchine caffè cialde, delle migliori macchine caffè capsule o delle migliori macchine caffè macinato, di seguito troverai quello che fa per te.

SGL Smarty Automatic 9J0001

La SGL Smarty Automatic 9J0001 è una macchina da caffè a capsule di alta qualità, che si distingue per le sue caratteristiche innovative e la sua estetica moderna. Realizzata in materiale plastico di qualità e dotata di un wattaggio di 1050 watt, la Smarty Automatic garantisce un'ottima performance e un risparmio energetico grazie allo spegnimento automatico.

Le dimensioni del prodotto (11,2 x 37,8 x 25 cm) e il peso di soli 4,69 kg la rendono facilmente adattabile a qualunque spazio, mantenendo comunque un design elegante e accattivante in colore bianco. La caratteristica principale di questa macchina da caffè è la sua compatibilità con il formato di capsula Espresso Point, che ti permette di gustare un'ampia varietà di caffè con la comodità delle capsule monodose.

La regolazione della temperatura in macchina è un'altra funzionalità interessante, che ti consente di personalizzare l'estrazione del caffè in base ai tuoi gusti e alle diverse tipologie di caffè. Inoltre, l'interfaccia a doppia selezione rende facile scegliere tra un espresso o un caffè lungo, e la macchina memorizza automaticamente la lunghezza della bevanda.

Una delle caratteristiche più pratiche della SGL Smarty Automatic 9J0001 è l'espulsione automatica della capsula esausta, grazie a un resistente meccanismo a leva in metallo. Questo ti permette di evitare il fastidioso compito di rimuovere manualmente le capsule usate, rendendo il processo di preparazione del caffè più rapido ed efficiente.

Inoltre, la griglia poggiatazze removibile e adattabile consente di regolare l'altezza di erogazione del caffè (tra 69 e 91 mm), permettendoti di utilizzare tazze di diverse dimensioni e forme. Questa flessibilità rende la SGL Smarty Automatic 9J0001 adatta a soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di caffè.

Gaggia Viva Style

La Gaggia Viva Style Macchina Caffè è un'eccellente soluzione per gli amanti del caffè che desiderano portare l'autentico sapore dell'espresso italiano direttamente a casa propria. Questa macchina da caffè combina la qualità e l'affidabilità del marchio Gaggia con un design elegante e compatto, perfetto per ogni cucina.

Il cuore di questa macchina è il suo supporto del filtro sotto pressione "crema perfetta", che garantisce un espresso ricco e cremoso ad ogni utilizzo. Il serbatoio d'acqua integrato ed estraibile da 1 litro permette di preparare più tazze di caffè senza dover riempire continuamente il serbatoio, rendendo la Gaggia Viva Style estremamente pratica e funzionale.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa macchina è il suo pannarello, un accessorio cappuccino/acqua calda che consente di creare facilmente schiuma di latte perfetta per cappuccini, latte macchiati e altre bevande a base di caffè e latte. Grazie a questo pratico strumento, potrai sbizzarrirti nella preparazione delle tue bevande preferite come un vero barista professionista.

Inoltre, la Gaggia Viva Style viene fornita con una confezione da 250 g di caffè macinato Espresso Intenso. Questa miscela pregiata è composta dal 65% di Arabica e dal 35% di Robusta, con selezioni provenienti da Brasile, India, Guatemala, Tanzania e Colombia. Il risultato è un caffè dal sapore intenso e corposo, ideale per iniziare la giornata con energia o per concedersi una pausa rigenerante durante il pomeriggio.

Il processo di torrefazione del caffè utilizza un innovativo sistema ad aria pulita, che preserva al meglio tutte le caratteristiche organolettiche del caffè, garantendo un prodotto di alta qualità e dal gusto inconfondibile.

Guzzini Hausbrandt Coffee Project

La Guzzini Hausbrandt Coffee Project è una macchina per caffè espresso, infusi e altre bevande, progettata dall'architetto Carlo Colombo e realizzata con eleganza e cura nei dettagli. Questa macchina dal design moderno e compatto è ideale per chi desidera gustare un buon caffè a casa propria, con la stessa qualità e il sapore delle migliori caffetterie.

Le dimensioni della macchina sono 30 x 16,5 x 29,5 cm, il che la rende facilmente adatta a qualsiasi angolo della tua cucina o ufficio, permettendoti di godere di un perfetto caffè espresso ogni volta che vuoi. La parte esterna dell'elettrodomestico è realizzata in materiale bianco lucido di alta qualità, come ABS, SAN, Zamak, Chrome e acciaio inossidabile, che conferiscono robustezza e durabilità nel tempo.

Una caratteristica chiave della Guzzini Hausbrandt Coffee Project è il sistema a capsule Epica, lo stesso utilizzato da alcune delle migliori marche di macchine da caffè professionali. Grazie a questo sistema, potrai preparare il tuo caffè espresso, infusi e altre bevande in modo rapido, pulito e senza sforzo. Inoltre, le capsule compatibili sono facilmente reperibili sul mercato, garantendo una vasta gamma di gusti e aromi tra cui scegliere.

La macchina è dotata di un gruppo erogatore facilmente rimovibile, rendendo semplice e veloce la pulizia del dispositivo. Anche il serbatoio dell'acqua è pratico da rimuovere e riempire, assicurando così un uso quotidiano confortevole e senza intoppi. La Guzzini Hausbrandt Coffee Project è inoltre dotata di spie luminose che ti avvisano quando è necessario effettuare la decalcificazione, mantenendo la macchina sempre in perfette condizioni per l'utilizzo.

Per quanto riguarda la funzionalità, questa macchina per caffè espresso è in grado di preparare caffè e altre bevande con consistenza e gusto eccellenti, grazie alla sua tecnologia avanzata e alla struttura raffinata. Potrai personalizzare la tua bevanda secondo le tue preferenze, regolando la quantità di acqua e di caffè.

illy 60418

In questa recensione analizzeremo il illy Caffè, Macchina da Caffè a Capsule Iperespresso Y3.3 Azzurro Amalfi. Si tratta di una macchina compatta che offre tutti i vantaggi delle capsule iperespresso e permette di preparare facilmente sia caffè espresso che caffè all'americana. Il colore Azzurro Amalfi e il design elegante e minimalista by piero lissoni la rendono un'aggiunta piacevole all'ambiente casalingo.

La capacità del serbatoio di questa macchina è di 0.8 litri, sufficiente per preparare diverse tazze di caffè senza dover riempire frequentemente l'acqua. Le dimensioni contenute (10P x 29.8l x 25.4H cm) la rendono perfetta anche per piccoli spazi, ad esempio in un ufficio o un monolocale. La macchina è inoltre programmabile, permettendo di personalizzare volume e temperatura delle bevande secondo le proprie preferenze.

Uno dei punti di forza del sistema Iperespresso è la facilità d'uso: basta inserire la capsula desiderata, scegliere tra caffè espresso o all'americana grazie alla griglia regolabile, e premere il pulsante di erogazione per assaporare l'autentico gusto illy. L'erogazione si arresta automaticamente una volta raggiunto il volume impostato, garantendo la massima praticità ed evitando sprechi di caffè.

Il processo di manutenzione e pulizia è reso semplice grazie alla possibilità di smontare facilmente la griglia posizionata sopra il vano di raccolta delle capsule usate. Inoltre, le indicazioni sul display informano l'utente quando è necessario procedere alla decalcificazione o al riempimento del serbatoio dell'acqua.

Il sistema Iperespresso offre una vasta gamma di aromi e miscele di caffè, tra cui arabica, robusta, decaffeinato e caffè aromatizzati, permettendo di soddisfare i gusti di tutti gli amanti del caffè. La qualità del caffè ottenuto è molto buona e l'aroma intenso e persistente, grazie alla tecnologia delle capsule che preserva la freschezza del prodotto.

Tra gli aspetti migliorabili, possiamo citare il rumore dell'erogazione leggermente più elevato rispetto ad altre macchine simili sul mercato. Tuttavia, questo fattore è compensato dalla rapidità e dalla qualità nella preparazione del caffè.

Molinillo de café blanco TSM6A011W

Il Molinillo de café blanco - TSM6A011W è un prodotto di alta qualità firmato Bosch, un brand rinomato per la sua affidabilità e l'attenzione ai dettagli. Il colore bianco dona al macinacaffè un aspetto elegante e pulito, perfetto per ogni tipo di cucina. Il design classico si sposa con una tecnologia moderna, creando un connubio perfetto tra stile e funzionalità.

Uno degli aspetti più importanti di questo macinacaffè è senza dubbio la sua potenza di 180 W. Questo significa che il macinacaffè è in grado di lavorare rapidamente e in modo efficiente, garantendo un caffè sempre fresco e aromatico. Inoltre, grazie alla sua capacità di 75 g, è possibile preparare fino a 15 tazze di caffè alla volta, rendendolo ideale sia per le famiglie numerose che per gli amanti del caffè.

Un altro punto di forza del Molinillo de café blanco - TSM6A011W è il suo coltello a doppia lama, che permette di ottenere una macinatura uniforme e precisa. La ciotola in acciaio inossidabile, oltre ad essere resistente e duratura, è anche facile da pulire, garantendo così un uso igienico del prodotto.

La sicurezza è un elemento fondamentale per Bosch e questo si riflette anche nel design del macinacaffè. Infatti, l'apparecchio può essere acceso solo con il coperchio chiuso, evitando così possibili incidenti. Questa caratteristica rende il Molinillo de café blanco - TSM6A011W un prodotto sicuro e affidabile.

Macchina per caffè Just 4 You

La Macchina per caffè 'Just 4 You' 12V di Carpoint è un prodotto ideale per gli amanti del caffè che desiderano gustare una tazza di caffè caldo e fresco anche mentre sono in viaggio. Questa macchina da caffè portatile è stata progettata appositamente per essere utilizzata all'interno dell'auto, grazie alla sua alimentazione a 12V.

Il design compatto e leggero della macchina per caffè rende facile il suo trasporto e l'utilizzo in auto. Con un peso di soli 40 grammi e dimensioni del collo di 19,9 x 14,3 x 13,3 cm, puoi facilmente riporla nel portaoggetti o in qualsiasi altro spazio disponibile nella tua auto.

Una delle caratteristiche principali di questa macchina da caffè è la sua funzione programmabile, che ti permette di impostare l'ora in cui desideri che il tuo caffè sia pronto. In questo modo, puoi assicurarti di avere sempre una tazza di caffè caldo e fresco quando ne hai bisogno, senza dover aspettare che la macchina si riscaldi e prepari il caffè.

La Macchina per caffè 'Just 4 You' 12V è dotata di un interruttore on/off luminoso, che ti consente di vedere facilmente se la macchina è accesa o spenta. Inoltre, viene fornita con una tazza in porcellana da 150 ml, che non solo aggiunge un tocco di eleganza al tuo caffè, ma è anche resistente e facile da pulire.

Per garantire la sicurezza durante l'utilizzo della macchina da caffè in auto, è importante leggere attentamente il manuale di fabbricazione del veicolo e seguire le istruzioni per l'applicazione e l'installazione. In questo modo, potrai goderti il tuo caffè senza preoccuparti di eventuali problemi o danni alla tua auto.

Breville Barista Max

La Breville Macchina per caffè espresso Barista Max è un'ottima scelta per chi desidera preparare un delizioso caffè espresso a casa propria. Questa macchina da caffè di alta qualità è dotata di un sistema Thermoblock con tecnologia PID che garantisce un controllo preciso della temperatura dell'acqua, assicurando così un'estrazione ottimale del caffè.

Uno dei principali vantaggi di questa macchina è il suo macina caffè integrato, che permette di macinare il caffè direttamente nella macchina, garantendo così una freschezza ineguagliabile. Inoltre, la pompa italiana da 15 bar assicura una pressione ideale per l'estrazione dell'espresso, mentre la capacità di 2.8 litri del serbatoio dell'acqua consente di preparare numerose tazze di caffè senza dover continuamente riempire il serbatoio.

La Breville Barista Max è realizzata in acciaio inossidabile, il che la rende non solo esteticamente gradevole, ma anche resistente e facile da pulire. La macchina è dotata di una serie di caratteristiche speciali, tra cui uno scaldatazza, una brocca per il latte, un montalatte per preparare cappuccini e latte macchiato, e un serbatoio rimovibile per facilitare la pulizia e la manutenzione.

Uno degli aspetti più apprezzati dai baristi è il gruppo caffè da 58 mm, che accoglie fino a 19-21 g di caffè, permettendo di preparare un espresso con una crema ricca e corposa. La funzione Tap&Go consente di attivare il macina caffè con una semplice pressione, rendendo il processo di preparazione del caffè ancora più semplice e veloce.

La Breville Barista Max è dotata di una potenza di 1550 W e un voltaggio di 240 Volt, assicurando così un funzionamento efficiente e affidabile. Le dimensioni del prodotto sono di 43.1P x 32.1l x 41H cm e pesa 9.2 kg, il che la rende adatta per essere posizionata in qualsiasi angolo della cucina.

Ariete 1313/10

La Ariete 1313/10 è una macchina da caffè con cappuccinatore che si distingue per le sue ottime prestazioni e il suo design accattivante. Realizzata interamente in acciaio inox, garantendo così una maggiore durabilità nel tempo, questa macchina per espresso e cappuccino si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, conferendo un tocco di eleganza e professionalità.

La capacità di 2 litri del serbatoio dell'acqua consente di preparare, senza interruzioni, una grande quantità di caffè, ideale per le famiglie numerose o per gli appassionati di caffè. Inoltre, grazie al suo macinacaffè professionale integrato, è possibile regolare il grado di macinatura con apposita manopola laterale, per personalizzare al meglio il sapore del caffè secondo le proprie preferenze.

La Ariete 1313/10 offre un controllo completo dei parametri di preparazione del caffè, grazie ai due tasti frontali per selezionare la quantità di caffè macinato e regolare l'altezza del caffè. Inoltre, con la pressione di 15 bar è in grado di estrarre tutta l'essenza aromatica dei chicchi di caffè, garantendo un risultato in tazza sempre all'altezza delle aspettative.

Oltre alla funzione espresso, questa macchina da caffè permette anche di realizzare dei deliziosi cappuccini grazie al cappuccinatore dedicato, che consente di ottenere una schiuma di latte densa e cremosa, simile a quella proposta nei migliori bar. E per coloro che amano variare, l'erogatore di acqua calda integrato permette di preparare anche tisane e altre bevande calde.

La Ariete 1313/10 è dotata di un wattaggio di 1600 watt, che garantisce un rapido riscaldamento e quindi riduce i tempi di attesa tra l'accensione dell'apparecchio e la preparazione del caffè. Inoltre, è compatibile con le cialde ESE, offrendo maggiore versatilità nella scelta dei gusti e delle miscele di caffè.

De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK

La De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK è una macchina da caffè espresso manuale e cappuccino di alta qualità, caratterizzata da un design retrò nero con dettagli cromati. Con una capacità di 1.4 litri e una potenza di 1100 W, questo modello offre prestazioni eccellenti e un'esperienza di preparazione del caffè piacevole.

Una delle caratteristiche distintive di questa macchina è la sua caldaia in acciaio inox, che garantisce una distribuzione uniforme del calore e una lunga durata. Il sistema di pressione a 15 bar assicura un'estrazione ottimale degli aromi, per un caffè dal gusto intenso e corposo.

Il cappuccino System permette di creare una schiuma di latte densa e cremosa da abbinare al caffè espresso, per preparare bevande come cappuccino, latte macchiato e caffè latte. Grazie al dispositivo crema, si può utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., offrendo una maggiore versatilità nella scelta delle miscele e delle tostature.

La De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK è progettata per essere facile da usare: tre semplici tasti consentono di accendere e spegnere la macchina, preparare un espresso o un cappuccino. Inoltre, lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo contribuisce a risparmiare energia e garantire la sicurezza.

Il serbatoio d'acqua estraibile da 1.4 litri è trasparente per permettere un controllo agevole del livello dell'acqua e facilitare il riempimento e la pulizia. Il porta filtro è dotato di un dispositivo crema per un caffè dalla consistenza morbida e vellutata. Infine, il ripiano scaldatazze consente di mantenere le tazze calde prima dell'utilizzo, per un risultato ancora più professionale.

La De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BK si rivela una scelta eccellente per gli amanti del caffè e del design vintage. Con le sue funzionalità avanzate e la sua estetica accattivante, questa macchina da caffè aggiungerà un tocco di stile alla tua cucina e ti permetterà di gustare un caffè davvero straordinario.

Cecotec Express Power Espresso

La Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20 è un prodotto che unisce design vintage e funzionalità moderne, per offrire un'esperienza di degustazione del caffè di alta qualità. Questa macchina da caffè espresso e cappuccino, con una potenza di 1350 W, è dotata di una pompa a pressione italiana da 20 bar, in grado di garantire la migliore crema e il massimo aroma.

Il suo sistema di riscaldamento rapido Thermoblock permette di avere il caffè pronto in pochissimo tempo, senza dover attendere lunghe fasi di preriscaldamento. Un altro elemento distintivo è il manometro PressurePro, che consente di controllare la pressione in tempo reale, per un risultato sempre perfetto.

La Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20 include anche un piroscafo regolabile con protezione per l'uso. Questo strumento è ideale per schiumare il latte, emettere acqua calda per infusi e preparare cappuccini cremosi. Il braccio filtrante con doppia uscita e due filtri garantisce un flusso costante e uniforme del caffè, per un gusto pieno e avvolgente.

Uno degli aspetti più pratici di questa macchina da caffè è il serbatoio dell'acqua estraibile da 1,5 litri. Facile da rimuovere e riempire, consente di preparare diverse tazze di caffè senza doverlo riempire continuamente. Inoltre, la macchina include un misurino con pressino per caffè, per dosare sempre la giusta quantità di polvere.

La pulizia è semplificata dal vassoio raccogligocce rimovibile, che permette di mantenere pulita l'area di preparazione del caffè e di eliminare facilmente i residui. Infine, la Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20 si distingue per il suo sistema a risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by, e per le sue finiture in acciaio inox, che ne fanno un oggetto di design oltre che un elettrodomestico funzionale.

Come scegliere una macchina da caffè

Come promesso nell'introduzione, di seguito ti fornirò alcune essenziali informazioni che sono sicuro ti aiuteranno a orientarti meglio nell'acquisto di una delle migliori macchine caffè automatiche.

Tipologia

Innanzitutto, credo sia opportuno fare un excursus sulle varie tipologie di macchine da caffè presenti sul mercato e sulle rispettive caratteristiche principali. In base alla modalità con le quali avviene la preparazione dell'espresso, infatti, possiamo effettuare una prima classificazione di base in macchine a capsule, a cialde, automatiche, super-automatiche, semi-automatiche, e manuali.

Le macchine da caffè a capsule sono senz'altro fra le più gettonate, in particolare per la loro facilità di utilizzo. Il prodotto, infatti, prevede l'impiego di caffè in mono-porzioni contenute in un apposito involucro di alluminio che ne preserva le principali caratteristiche aromatiche, le quali vanno semplicemente inserite nell'alloggiamento dedicato: è sufficiente quindi premere l'apposito tasto per ottenere un caffè di ottimo livello, senza però la possibilità di operare nessuna particolare preferenza. Di norma questi apparecchi hanno dimensioni molto contenute che ne permettono la sistemazione in diversi ambienti della casa.

Inoltre, sono economiche, e anche i modelli meno costosi consentono di ottenere un caffè cremoso e aromatico. Infine, prevedono una manutenzione alquanto semplice: una costante pulizia e la decalcificazione periodica sono operazioni che possono essere svolte seguendo alcune regole elementari. Occorre, però, prestare attenzione alla varietà di capsule compatibili con il modello prescelto.

Le macchine a cialde, invece, utilizzano delle monoporzioni di caffè racchiuse in un filtro in carta vegetale completamente naturale che non rilascia alcun tipo di residuo durante la preparazione. Integrano un classico portafiltro del tutto simile a quelli che puoi trovare nelle macchine da caffè dei bar.

Cosa da non sottovalutare, hanno un impatto sull'ambiente decisamente minore, e dopo l'utilizzo le cialde possono tranquillamente essere gettate nella raccolta dell'umido. Di contro, l'involucro più “leggero” potrebbe influire sulla conservazione delle caratteristiche aromatiche del caffè, fermo restando che molto dipende dalla qualità della miscela prescelta.

Nelle categoria delle macchine da caffè automatiche rientrano tutti quegli apparecchi costituiti da una caldaia dotata di un particolare sistema in grado di mandare rapidamente in ebollizione la quantità esatta d'acqua necessaria dalla preparazione, la quale viene successivamente erogata tramite una pompa pre-impostata a una determinata pressione.

Queste possono integrare un sistema per la macinazione diretta dei chicchi di caffè, ma molti modelli sono predisposti per l'utilizzo delle cialde. La loro interfaccia, al pari dei modelli finora esposti, è molto intuitiva ed è caratterizzata dalla disponibilità di semplici programmi preimpostati, ma in particolare per quanto riguarda le migliori macchine da caffè professionali (o prosumer), l'acquisto potrebbe comportare un esborso economico non indifferente.

La sottocategoria delle super-automatiche, poi, diminuisce ancora di più la necessità di intervenire nella fase di produzione del caffè: infatti, di norma, prevedono solo una configurazione iniziale, grazie alla quale è possibile personalizzare le varie modalità di preparazione del caffè previste dall'elettrodomestico. I costi di questi prodotti, come puoi facilmente immaginare, sono ancora più elevati.

Per i puristi del caffè, invece, ci sono le cosiddette macchine manuali. Come suggerisce il nome stesso, per il loro corretto funzionamento occorre eseguire una serie di operazioni preliminari che vanno dal controllo del riscaldamento a quello dei vari parametri di estrazione. Spesso, sono dotate di un'apposita leva e di un manometro che consentono di regolare al meglio la pressione durante l'erogazione.

Indubbiamente, una volta acquisita la necessaria manualità e dopo aver individuato la miscela preferita, in questo modo potrai ottenere un caffè in grado di rispondere perfettamente al tuo gusto personale. Se vai di fretta, però, non sono esattamente l'ideale.

Infine, sebbene siano meno diffuse, ultimamente nel mercato si stanno affacciando dei modelli che possono essere catalogati come semi-automatici: si tratta di una sorta di “ibrido” che consente di scegliere rapidamente se attivare la modalità automatica o quella manuale, a seconda delle proprie esigenze e del momento.

Dimensioni e materiali

Prima di acquistare la tua prossima macchina da caffè, ci sono alcune considerazioni che dovrai necessariamente fare in relazione alle dimensioni del prodotto, al materiale con il quale è stato realizzato e, di conseguenza, anche al suo design.

Nel caso tu non abbia molto spazio a disposizione, ovviamente dovrai necessariamente ricorrere a un modello compatto, caratteristica presente in molte macchine a capsule. Potresti, però, riscontare importanti limiti nelle funzioni e, soprattutto, nella capacità del serbatoio. Se, invece, sei consapevole di dover fare molti caffè, ti consiglio di trovare un buon compromesso in relazione al consumo giornaliero previsto, e di preferire un prodotto con doppio beccuccio e relativo alloggiamento per la tazzina, dotato possibilmente di un serbatoio capiente.

I modelli più economici di qualsiasi tipologia, come puoi facilmente immaginare, sono realizzati esternamente in plastica. Se, invece, sei intenzionato a scegliere fra le migliori macchine da caffè e il tuo budget lo permette, ti suggerisco vivamente di optare per la robustezza e la resistenza dell'acciaio inox, il quale è in grado di sopportare meglio le elevate temperature generate da questo sistema di erogazione.

Lo stesso vale anche per le macchine manuali: è opportuno scegliere un prodotto realizzato con materiale durevole (ove possibile, acciaio e/o ottone) per essere ripagati nel tempo dall'investimento che questo genere di articolo inevitabilmente comporta. In tutti i casi in cui tale elemento è presente, mi raccomando di prestare particolare attenzione alle caratteristiche di stabilità e maneggevolezza del portafiltro, elemento imprescindibile per la realizzazione di un buon espresso.

Funzioni

I componenti della tua famiglia o i tuoi colleghi hanno gusti molto diversi fra di loro? In tal caso, è bene verificare che nella macchina da caffè prescelta siano presenti delle specifiche funzioni in grado di accontentare le singole pretese. Di norma, comunque, anche quelle più semplici e basilari permettono di ottenere un caffè espresso corto o lungo, e di regolare la quantità di acqua di ciascuna preparazione in base al proprio gusto.

Le migliori macchine da caffè a capsule, a cialde o in polvere, in aggiunta, integrano anche dei sistemi per l'erogazione del cappuccino che possono essere caratterizzati da un dispositivo in grado di montare automaticamente il latte o da un vaporizzatore laterale, simile a quelli dei bar, con il quale schiumare manualmente la bevanda.

Altre funzioni interessanti che potrebbero allettarti, disponibili principalmente nei modelli automatici e semi-automatici multi-bevanda, sono ad esempio quelle per la regolazione della cremosità o dell'intensità dell'aroma, nonché quelle per ottenere preparazioni alternative, come il latte macchiato, il caffellatte o il caffè americano.

Nell'ambito dei prodotti di fascia medio/alta, è importante che sia presente un'interfaccia intuitiva, con la quale interagire in maniera immediata per la personalizzazione delle impostazioni. Questa può essere completamente analogica, dotata ossia di pulsanti associati alle varie funzioni della macchina, o integrata con un display che mostri l'avanzamento delle varie fasi di preparazione della bevanda, o ancora totalmente digitale.

Inoltre, possono essere equipaggiate con un manometro dedicato al controllo della pressione della pompa, e di un utile sistema di verifica e regolazione della temperatura. Il vassoio per le tazzine, a sua volta, potrebbe essere dotato di un comodo impianto di riscaldamento per il mantenimento della temperatura dopo l'erogazione.

Manutenzione

Quello della manutenzione nelle macchine da caffè è un tema assai delicato al quale occorre dedicare una certa attenzione. Ti esorto sin da ora a informarti preventivamente sulle modalità con le quale ciò avviene nel prodotto prescelto e, ovviamente, di seguire pedissequamente le istruzioni relative al suo corretto mantenimento incluse nella sua confezione.

Di certo ti aiuterà sapere che alcuni modelli dispongono di funzioni di risciacquo automatico che si attivano autonomamente dopo ogni erogazione, disattivabili all'occorrenza. Altre integrano un'apposita spia che avverte della necessità di procedere alla pulizia generale, la quale di norma può essere eseguita mediante pressione di un apposito tasto e l'esecuzione di alcune semplici operazioni preliminari: non si tratta, dunque, di un impegno particolarmente difficoltoso, tutt'altro, ma potrebbe essere necessario dedicarvi del tempo per portare a termine correttamente la procedura.

L'utilizzo di un decalcificante, in particolar modo laddove l'acqua presenta una durezza considerevole, è un'altra operazione che, di tanto in tanto, occorre effettuare con la dovuta cautela per evitare che il calcare danneggi le parti interne della macchina. Tale attività, se effettuata con il liquido consigliato dal produttore, risulta maggiormente efficace.

Periodicamente, poi, è comunque sempre opportuno procedere al lavaggio manuale dei singoli componenti (serbatoio, griglia, vaschetta raccogli gocce, vano contenitore dei residui o delle capsule usate, filtro e portafiltro), motivo per cui ti suggerisco di verificare che questi siano facilmente estraibili. Molti modelli automatici, invece, rendono più agevole la pulizia degli elementi interni tramite l'apertura di uno sportello.