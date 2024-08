Le vacanze sono alle porte e stai cercando una soluzione che ti permetta di rilassarti, con un trattamento da vero re che ti obblighi solo a pensare come arrivare in aeroporto. Insomma, quel genere di vacanza da mille e una notte dove veramente ricaricare le batterie dopo le fatiche del lavoro.

Per questo sei alla ricerca dei migliori villaggi all inclusive, solo che non sai dove trovarli. Le agenzie di viaggi, per il loro servizio, logicamente chiedono una commissione ma l'all inclusive è già solitamente molto costoso, quindi vorresti trovare qualcosa con le tue forze che ti permetta di concentrare il budget nella sola vacanza.

Se ho fatto centro, sei capitato sull'articolo giusto. In questa guida ti mostrerò alcune delle migliori piattaforme per cercare villaggi vacanza all inclusive, in modo che tu possa passare ore o giorni solo per sognare e scegliere il tuo prossimo soggiorno. Bando alle ciance, sono certo tu preferisca il sole dei Caraibi alle mie chiacchiere.

Indice

Alpitour

Se cerchi i migliori villaggi all inclusive Italia o, più specificatamente, i migliori villaggi all inclusive Basilicata, migliori villaggi all inclusive Sardegna, migliori villaggi all inclusive Sicilia, migliori villaggi all inclusive Puglia, migliori villaggi all inclusive Campania, migliori villaggi all inclusive Toscana o una qualunque altra regione, ha senso partire da Alpitour, un nome che certamente hai già sentito nominare.

Per cercare la tua prossima vacanza è semplicissimo. Non devi far altro che collegarti alla pagina principale di Alpitour, per poi indicare dove vuoi andare, la tipologia di vacanza, numero di ospiti e camere insieme al periodo nel quale vuoi andare inserendo questi dati nelle caselle in alto, per poi premere il pulsante Cerca. Dalla tipologia di vacanza, puoi scegliere se cercare volo+soggiorno, solo soggiorno o traghetto+soggiorno, in base alle tue esigenze.

Una volta completato l'inserimento, ti verrà mostrata una lista di opzioni con i vari posti disponibili, le recensioni su TripAdvisor della struttura, il prezzo, il tipo di camera e il trattamento alberghiero ricevuto. Siccome però stiamo cercando solo gli all inclusive, andiamo ad affinare la ricerca usando i filtri.

Premi dunque il pulsante Tutti i filtri in alto a sinistra, poi scorri in basso e alla categoria Trattamenti spunta la casella a fianco della voce All inclusive, per poi premere il pulsante Vedi i risultati. Tornerai alla lista e potrai scorrere le varie opzioni, per poi premere il pulsante Scopri quando hai trovato qualcosa che ti piace.

Verrai riportato alla pagina di quel soggiorno, dove visionare foto e ogni altro dettaglio. Se sei soddisfatto premi il pulsante Continua, poi scegli se aggiungere una eventuale assicurazione per il viaggio e premi il pulsante Continua, poi registrati al portale premendo il pulsante Registrati dalla finestra che è apparsa davanti a te. Compila il formulario con tutti i tuoi dati, premi il pulsante Registrati e premi il pulsante Conferma registrazione nell’email che ti è arrivata.

Esegui l'accesso al tuo profilo dalla pagina di accesso che si è aperta, poi compila i tuoi dati, i dati di ogni altro ospite e scegli il metodo di pagamento (carta, Scalapay, PayPal, Satispay) e premi il pulsante Acquista. Nel caso avessi commesso un errore o dovessi modificare/cancellare la tua prenotazione, puoi consultare la pagina delle FAQ di Alpitour per chiarimenti, in quanto ci sono condizioni diverse in base al pacchetto. Di Alpitour è presente anche un'app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Yalla Yalla

Cerchi i migliori villaggi turistici Europa o in qualche destinazione esotica come i migliori villaggi turistici Sharm el Sheikh? Allora puoi provare a dare un'occhiata con Yalla Yalla, che racchiude sia le offerte Alpitour che quelle di altri operatori del settore. Per questo, nelle destinazioni sparse per il mondo intero è uno dei migliori.

Per usare Yalla Yalla, collegati alla sua pagina principale, poi scrivi dove vuoi andare nella sua rispettiva casella, oppure fai clic sul pulsante Lista per vedere tutte le possibili destinazioni. Inserisci poi partenza, durata, numero di persone, eventuali date flessibili e l'aeroporto dal quale partire, poi premi sul pulsante Cerca la tua vacanza.

Verrai rimandato a una pagina con i risultati, dove scorrere ciò che è disponibile vedendo prezzo, trattamento alberghiero, durata e ogni altro aspetto che può stare in un'anteprima compatta. Qui non è presente un filtro per vedere solo risultati all inclusive, ma puoi comunque vedere il trattamento alberghiero dall'anteprima e, nel caso sia tutto compreso, accanto all'icona della forchetta e coltello troverai la scritta All inclusive.

Per maggiori dettagli su quel soggiorno premi sul pulsante Mostra più dettagli, poi visiona la tua prossima vacanza dalla pagina dedicata e, se lo desideri, procedi premendo il pulsante Procedi con assicurazione o Procedi senza assicurazione a seconda tu voglia stipulare o meno un'assicurazione sul viaggio. Dalla pagina successiva includi eventuali servizi accessori, premi sul pulsante Procedi, compila tutti i dati del o dei passeggeri nella pagina successiva, scegli il metodo di pagamento (carta, bonifico o a rate), dai il consenso al trattamento dei dati personali a fondo pagina, inserisci i dati di pagamento e premi il pulsante Acquista.

In caso di annullamento, Yalla Yalla prevede una penale che può arrivare al 100% del prezzo, ma dipende dalle tempistiche. Puoi trovare maggiori info qui, ma con l'assicurazione viaggio eviterai queste problematiche.

DLT Viaggi

Non il servizio più fornito di destinazioni in assoluto, ma comunque con un ottimo assortimento per cercare vacanze all inclusive. DLT Viaggi è un portale che puoi utilizzare semplicemente collegandoti alla pagina principale del servizio, dove troverai già una ricca lista di offerte lì ad attenderti.

Se cerchi solo villaggi turistici, puoi premere l'omonima voce che trovi nella barra di sinistra, per poi vedere quali offerte ci sono disponibili in primo piano per questa categoria. Sai già cosa cerchi? Allora inserisci i dati nelle caselle per la ricerca includendo destinazione, tipologia di vacanza, regione, tipologia di camera, check-in/out, numero adulti e bambini per poi premere il pulsante Cerca.

In questo modo avrai accesso alla lista completa di offerte per quella regione, con un'anteprima dove viene mostrato prezzo, trattamento alberghiero e altri dati interessanti. Come puoi vedere, ci sono anche opzioni mezza pensione o similari, ma puoi cercare gli all inclusive premendo sul pulsante Ricerca avanzata sulla sinistra e spuntando l'opzione all inclusive.

Quando hai trovato qualcosa che ti stuzzica, facci clic sopra e premi il pulsante Preventivo. Qui ti apparirà un formulario dove compilare alcuni ulteriori dettagli (alcuni già inseriti in precedenza) per poter poi visualizzare il preventivo. Se ti soddisfa la cifra, premi il pulsante Prenota. Dalla pagina successiva, compila tutti i dati dei villeggianti richiesti, premi il pulsante Riepilogo e procedi al pagamento del tuo soggiorno. I metodi di pagamento accettati sono bonifico, carta e a rate con Scalapay.

Nel caso si dovesse annullare la vacanza, ci sono delle penali da pagare che sono progressive con l'avvicinarsi alla data. Prima si cancella meglio è (e con l'assicurazione non si dovrebbero avere problemi), ma siccome sono cifre variabili anche in base al soggiorno, ti lascio la pagina ufficiale delle FAQ per queste e altre domande.

Altri siti per villaggi all inclusive

Ci sono poi altri siti dove andare a pescare i villaggi all inclusive, quindi vediamo qualche opzione interessante che può darti qualche opzione in più in fase di ricerca.

Dirotta da noi — sito interessante che ha soluzioni specialmente concentrate in Italia, con soluzioni per ogni regione ideale per chi sta pianificando un soggiorno rilassante nel nostro bel Paese. Se invece si cercano villaggi all'estero, non è la soluzione più adatta.

— sito interessante che ha soluzioni specialmente concentrate in Italia, con soluzioni per ogni regione ideale per chi sta pianificando un soggiorno rilassante nel nostro bel Paese. Se invece si cercano villaggi all'estero, non è la soluzione più adatta. Villaggi estivi — tour operator che si concentra su una manciata di regioni italiane, offrendo ottime soluzioni per l'estate a prezzi ragionevoli. Non brilla per la vastità del suo catalogo, ma non significa non ci si possa trovare qualcosa di valore.

— tour operator che si concentra su una manciata di regioni italiane, offrendo ottime soluzioni per l'estate a prezzi ragionevoli. Non brilla per la vastità del suo catalogo, ma non significa non ci si possa trovare qualcosa di valore. OfferteVillaggi.com — ottimo sito che include soluzioni da tutta Italia ma anche dall'estero, con villaggi sparsi per tutto il mondo che possono solleticare la fantasia del villeggiante. Non permette di cercare per soluzioni all inclusive, per questa ragione si trova in fondo alla lista, ma merita comunque uno sguardo.