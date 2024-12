È ormai da anni che utilizzi Zalando per acquistare i tuoi vestiti online e nonostante la piattaforma sia più che affidabile e offra prodotti di qualità, vorresti provare a trovare qualcosa di nuovo. Ci sono infatti tantissimi altri siti come Zalando sul Web, dai quali si possono acquistare capi di ogni tipo a prezzi vantaggiosi; rimane, quindi, soltanto da sapere quali sono i migliori ai quali affidarsi. Ebbene, lo scopo di questa guida è proprio questo: mostrarti le alternative più valide!

È infatti facile trovare dei siti simili a Zalando, basta fare una semplice ricerca su Google. Con tutte le opzioni a tua disposizione, però, è difficile distinguere quelle effettivamente di qualità da tutte le altre, dal momento che di piattaforme come queste ce ne sono davvero a bizzeffe. È per questo che, nel corso dei prossimi paragrafi, ti andrò a mostrare i migliori siti appartenenti a questa categoria, assieme a tutte le istruzioni del caso per poterli utilizzare in autonomia.

Se sei pronto per cominciare direi di non perdere altro tempo, sei d'accordo? E allora direi di mettersi subito al lavoro! Posizionati pure ben comodo e prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per leggere ciò che ho da dirti e vedrai che una volta arrivato in fondo avrai già trovato l'alternativa perfetta a Zalando. Non mi rimane altro da fare se non augurarti una buona lettura!

Siti e-commerce come Zalando

Come ti ho già anticipato nei paragrafi precedenti, sono diversi i siti come Zalando ai quali puoi affidarti per le tue spese online. Di seguito ti lascio a tutti i dettagli per ciascuna delle opzioni delle quali ti sto per parlare.

Amazon

La prima opzione di questa lista non può che essere Amazon, il sito di e-commerce più gettonato al mondo che di certo non ha bisogno di presentazioni. Da questa piattaforma si possono acquistare prodotti di ogni tipo, tra cui anche vestiti di qualsiasi tipologia. Per chi è alla ricerca di siti come Zalando con pagamento alla consegna, inoltre, Amazon potrebbe essere la scelta giusta, poiché in molti casi permette di farlo.

Per cominciare a fare acquisti devi recarti sul sito ufficiale e, nel caso in cui tu non possieda già un account, crearne uno. Premi quindi sulla voce Account e liste e poi Inizia qui e adesso compila i campi Il tuo nome, Numero di cellulare o e-mail, Password e Verifica password con i dati necessari, dopodiché fai clic sul pulsante Continua. Così facendo dovrebbe venirti inviato un codice di verifica tramite e-mail oppure SMS, in base all'informazione di contatto che hai inserito poc'anzi; digita quindi il codice nel campo Inserisci codice e poi fai clic sul tasto Creare un account Amazon. Trovi maggiori informazioni qua.

Ora che possiedi un account puoi subito cominciare a fare spese. Innanzitutto, quindi, digita ciò che stai cercando nella barra di ricerca, dopodiché premi Invio. In alternativa puoi anche andare direttamente nella sezione dedicata all'abbigliamento: in questo caso dovrai fare clic sull'icona delle tre linee nella parte sinistra dello schermo, dopodiché sulla voce Mostra tutto sotto la voce Scegli per categoria e in seguito su Abbigliamento, scarpe e gioielli e infine sulla sottocategoria che più ti interessa.

A questo punto dovresti trovarti davanti una sfilza di prodotti corrispondente a ciò che hai cercato e quando avrai trovato qualcosa che ti interessa dovrai premere sul suo riquadro per visualizzare tutti i dettagli. Da qui potrai anche eventualmente scegliere le personalizzazioni che preferisci, come la taglia e il colore, semplicemente premendo su quello che desideri. Se vuoi acquistare il prodotto fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello e ripeti l'operazione per tutti gli articoli che ti interessano. Una volta fatto ciò, premi sul tasto Carrello nella parte alta dello schermo per procedere con l'acquisto.

Ciò che devi fare adesso è fare clic sul pulsante Procedi all'ordine e se non lo avessi già fatto specifica l'indirizzo di consegna e il metodo di pagamento, a scelta tra carta di credito/debito (circuiti Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro e Nexi), conto corrente, Cofidis, Bancomat PAY e in contanti. Inserisci quindi tutti i dati che ti vengono richiesti e infine premi sul tasto Utilizza questo metodo di pagamento. Se dovessi aver bisogno di ulteriori istruzioni per i metodi di pagamento, ti rimando alla mia guida apposita.

Ci sei quasi: l'ultimo passaggio che ti resta da fare è pigiare sul pulsante Acquista ora e nel giro di pochi istanti il tuo ordine verrà creato. Ora non ti resta che attendere che questo venga consegnato all'indirizzo che hai selezionato, un processo che mediamente richiede tra i due e i cinque giorni lavorativi.

Amazon è disponibile anche come applicazione per dispositivi Android (anche quelli dotati di store alternativi) e iOS/iPadOS. Il funzionamento è praticamente identico: dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, per acquistare qualcosa devi cercarlo dalla barra di ricerca e premere sul prodotto che ti interessa e successivamente aggiungerlo al carrello tramite il tasto apposito. Per procedere all'acquisto recati al carrello e segui le istruzioni a schermo e in pochi secondi riuscirai a creare l'ordine.

In questa guida ti ho fornito le basi per acquistare prodotti vestiari su Amazon, ma questo servizio offre molto di più di ciò. Se sei interessato a saperne di più, o semplicemente ad approfondire ciò di cui ti ho parlato nei paragrafi precedenti, ti rimando ai miei tutorial nei quali ti spiego come funziona Amazon Prime, come funziona Amazon Fresh e come risparmiare su Amazon.

H&M

Una delle aziende più famose per quanto riguarda lo shopping di vestiti è H&M, la quale non esiste soltanto come negozio fisico, bensì anche come piattaforma online. Puoi subito cominciare a utilizzarlo recandoti sul sito ufficiale e creando un nuovo account: puoi fare ciò premendo sul pulsante con l'icona dell'omino, dopodiché inserisci il tuo indirizzo e-mail nel campo apposito e poi pigia sul tasto CONTINUA. Ora digita una password sotto la voce Create a password, successivamente inserisci la tua data di nascita nei riquadri sotto la voce Date of birth e infine premi sul bottone DIVENTA UN H&M MEMBER.

Ora che sei pronto per fare acquisti, puoi subito cercare ciò di cui hai bisogno premendo sull'icona della lente d'ingrandimento, digitando il nome del prodotto in questione e poi pigiando Invio. Se preferisci, puoi anche avvalerti direttamente delle categorie che trovi nella parte alta dello schermo; ti basta premere su una di esse per venir rimandato a tutti i prodotti che ne fanno parte.

Dopo aver trovato qualcosa che ti interessa, premi sul suo riquadro per vederne tutti i dettagli. Da qui puoi anche scegliere la taglia e il colore dell'indumento, semplicemente pigiando sulla personalizzazione alla quale sei interessato. Successivamente premi sul pulsante AGGIUNGI per mettere il prodotto nel carrello e ripeti la medesima operazione per ciascun indumento che vorresti acquistare.

Dopo aver trovato tutto quello di cui avevi bisogno, devi pigiare sul tasto con l'icona della borsa e poi sul pulsante PROCEDI AL PAGAMENTO. A questo punto ti verrà chiesto di inserire il tuo nome e cognome nei riquadri appositi e dopo aver fatto ciò dovrai far clic sul bottone SALVA per andare al prossimo passaggio. Qui ti verrà chiesto di inserire l'indirizzo al quale spedire l'ordine, quindi digita appunto l'indirizzo completo, la città e il codice postale nei campi appositi e poi premi di nuovo sul tasto SALVA.

Ciò che devi fare adesso è selezionare il metodo di consegna che preferisci e inserire il tuo numero di telefono nel riquadro apposito. Pigia ancora una volta sul pulsante SALVA e adesso scegli un metodo di pagamento tra carta di credito/debito (circuiti Visa, Mastercard e American Express), Klarna e PayPal. Fatto ciò non ti resta che inserire le informazioni che ti vengono richieste e infine dovrai fare clic sul bottone COMPLETA L'ACQUISTO.

Tutto qui: il tuo ordine verrà creato in pochi secondi e H&M lo prenderà in carico il prima possibile. Adesso, quindi, non ti resta che attendere che il pacco venga spedito, con tempistiche che solitamente si aggirano tra i cinque e i sette giorni lavorativi.

H&M può essere utilizzato anche tramite l'app per telefono, disponibile per tutti i dispositivi Android (inclusi quelli con store alternativi) e iOS/iPadOS. Il funzionamento è piuttosto semplice alla sua controparte browser: per prima cosa è necessario creare un account premendo sull'icona dell'omino e poi sul tasto ISCRIVITI, dopodiché devi compilare i riquadri dell'email, password e data di nascita e poi pigiare sul bottone Diventa un H&M Member.

Da qui il procedimento è pressoché identico a quello della versione browser, come ti ho già illustrato nei paragrafi più sopra: per comprare qualcosa quindi devi semplicemente cercare un prodotto e aggiungerlo al carrello, dopodiché vai appunto al carrello per effettuare l'acquisto e l'ordine verrà creato in pochi istanti. Tutto qui!

Altri siti e-commerce come Zalando

Se le opzioni dei capitoli precedenti non erano esattamente ciò che stavi cercando, ci sono ancora altri siti che potresti utilizzare. Qui di seguito ti lascio quindi altre piattaforme che potrebbero fare maggiormente al caso tuo.

Zara — si tratta di un altro negozio online di abbigliamento, dal quale è possibile acquistare vestiti di ogni tipo. Si specializza in capi moderni a prezzi piuttosto accessibili.

Farfetch — per chi è alla ricerca di vestiti più alla moda, Farfetch potrebbe rivelarsi una buona scelta. Il sito mette a disposizione diversi capi per uomini, donne e bambini e include anche prodotti di grandi marche come Gucci e Prada.

SHEIN — su questo sito è possibile trovare pressoché qualsiasi tipo di indumento a prezzi stracciati. Si tratta quindi di una piattaforma particolarmente consigliata per chi non ha un particolare stile in mente e vuole fare shopping senza spendere troppo. Maggiori info qui.

Temu — un altro negozio online dal quale si possono fare acquisti senza spendere troppo è Temu. Questa piattaforma mette a disposizione un vastissimo catalogo di indumenti a prezzi irrisori e accessibili a chiunque. Maggiori info qui.

Siti come Zalando Privé

Se sei un assiduo utilizzatore di Zalando Privé, ma vorresti provare qualcosa di diverso, ci sono moltissimi altri siti ai quali puoi affidarti. Qui di seguito trovi quelli che ritengo essere i più validi.

Amazon Outlet

Un'ottima alternativa a Zalando Privé è Amazon Outlet, una sezione di Amazon attraverso la quale si può accedere a prodotti di ogni tipo con prezzi più accessibili, tra cui ovviamente anche indumenti. Per cominciare a utilizzarlo ti basta recarti sul sito ufficiale dell'outlet per accedere a tutte le categorie e selezionare quella che preferisci. In questo caso, se sei alla ricerca di vestiti, dovrai fare clic sul riquadro Moda: così facendo verrai riportato a tutti i prodotti appartenenti alla categoria appena selezionata.

Da qui puoi utilizzare il sito esattamente nello stesso modo in cui useresti Amazon, per cui se ti interessa un prodotto tutto ciò che devi fare è premere sul suo riquadro per visualizzarne tutti i dettagli; in alternativa puoi anche cercare qualcosa dalla barra di ricerca, digitandone il nome e premendo Invio, oppure puoi fare clic sulle altre sottocategorie che trovi nella parte alta dello schermo per visualizzare tutti gli articoli corrispondenti.

Dopo aver trovato un articolo che ti interessa, puoi selezionare la taglia e il colore direttamente dai riquadri appositi. Se sei convinto di voler acquistare l'oggetto, fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello e ripeti il procedimento per tutti gli articoli che vorresti comprare.

Quando sei pronto per procedere al pagamento fai clic sul tasto Carrello nella parte alta dello schermo e poi su Procedi all'ordine. A questo punto, nel caso in cui tu non l'abbia già fatto, devi specificare l'indirizzo per la spedizione e selezionare un metodo di pagamento, a scelta tra carta di credito/debito (circuiti Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro e Nexi), conto corrente, Cofidis, Bancomat PAY e in contanti. Dopo aver inserito tutti i dati del caso, infine, fai clic sul pulsante Acquista ora per creare l'ordine e attendi che gli articoli che hai comprato vengano consegnati all'indirizzo che hai scelto.

Puoi accedere ad Amazon Outlet tranquillamente anche dall'app di Amazon per dispositivi Android (anche quelli dotati di store alternativi) e iOS/iPadOS. Tutto ciò che devi fare è pigiare sulla barra di ricerca, digitare amazon outlet e dare conferma e in questo modo potrai vedere tutte le categorie disponibili. Se sei interessato ad acquistare vestiti, premi sul riquadro Moda per vedere tutti i prodotti corrispondenti e poi seleziona la sottocategoria che più preferisci.

Anche stavolta, puoi proseguire utilizzando l'app come faresti di consueto; premi quindi sul prodotto che ti interessa e seleziona il colore e la taglia che preferisci, dopodiché pigia sul pulsante Aggiungi al carrello e ripeti il procedimento per tutti gli articoli che vorresti comprare. Premi poi sull'icona del carrello e poi sul bottone Procedi all'ordine, dopodiché, se non l'hai già fatto in precedenza, specifica l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento e infine fai tap sul bottone Acquista ora. Tutto qui: ora non ti resta che aspettare di ricevere il tuo ordine, che in media può impiegare dai due ai cinque giorni lavorativi.

Altri siti come Zalando Privé

Per caso il servizio che ti ho proposto nel capitolo precedente non è quello che stavi cercando? Allora ti lascio a qualche altra alternativa subito qui sotto.

Outlet Nike — sul sito di Nike è presente una sezione outlet, dalla quale è possibile accedere ai prodotti dell'omonima marca con prezzi scontati. Questi prodotti sono principalmente scarpe, ma sono presenti in grandi quantità anche indumenti come felpe, leggings, calzini e molto altro.

Privalia — si tratta di un sito che mette in vendita prodotti di marche importanti (Calvin Klein, Pandora, Armani ecc.) a prezzi più accessibili del normale, che funziona con un sistema di vendite private. È quindi una piattaforma estremamente consigliata per chi vuole vestire di marca senza spendere troppo.

Ventis — su questo sito si possono trovare prodotti di abbigliamento di ogni tipo a prezzi molto più accessibili del normale. Oltre a ciò, dalla piattaforma è possibile acquistare anche articoli per la casa, prodotti per la cura della pelle o persino alimentari.

