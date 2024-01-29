Come ogni pomeriggio, hai aperto il tuo diario di scuola per ricordarti cosa ci sia da fare per l'indomani e/o per i prossimi giorni. Tra le varie consegne, ne hai letta una che ti spaventa un po': fare una ricerca sull'argomento x. Interessante, sì; quantomeno, non sono i soliti compiti… ma come si fa una ricerca scolastica? O meglio: da dove si comincia?

Siamo nell'era di Internet, e questo rappresenta senza dubbio un valido sussidio. Ma la tua prof ti ha già messo in guardia: dovrete scrivere una bibliografia, e non tutte le fonti saranno ben accette, in quanto non tutte egualmente attendibili.

Se le cose stanno più o meno così, ho buone notizie per te: ho qui una lista di siti per ricerche scolastiche autorevoli e che i tuoi professori approverebbero al cento per cento. Scommettiamo? Ma adesso basta chiacchiere: è ora di mettersi al lavoro. Buona lettura e – soprattutto – buono studio!

Indice

Siti per fare ricerche scolastiche

Fare una ricerca scolastica è un compito un po' più entusiasmante dei soliti “esercizi dal numero x al numero y”. Nonostante questo, però, può rivelarsi almeno un po' frustrante, se proprio non si sa da dove cominciare.

Quando si tratta di fare una ricerca, viene subito in mente Google e – in seguito – Wikipedia. Google è senza dubbio un buon punto di partenza; peccato solo che i siti e le pagine indicizzate siano un'infinità… insomma, come si fa a capire cosa ritenere e cosa, invece, scartare?

Quanto a Wikipedia, è plausibile che i tuoi professori non siano grandi fan dell'enciclopedia online a contenuto libero e (quindi) modificabile da chiunque e (quindi) potenzialmente inaffidabile. Ma non preoccuparti: come vedremo, il Web presenta non poche alternative gratuite e di altrettanto facile consultazione.

Per il momento, mi limito a darti qualche consiglio su come fare una ricerca scolastica “da 10 e lode”. In primis: Google va bene, abbiamo detto, ma scegli le giuste parole chiave (la giusta quantità, anche: non server riportare tutta la consegna) e non fermarti ai primi risultati. Per produrre un lavoro di qualità, infatti, potrebbe essere necessario incrociare molte fonti.

Ciò non vuol dire che tu debba prendere tutto da ogni singolo sito (facendo copia e incolla indiscriminatamente, magari!). Limitati a estrarre ogni volta le informazioni più importanti, magari rielaborandole leggermente (senza stravolgerne il contenuto, s'intende, ma solo intervenendo sulla forma in modo da “amalgamare” i vari paragrafi e ottenere così un elaborato "omogeneo).

Fatta questa premessa, ecco dei siti affidabili per ricerche scolastiche che vanno dalle enciclopedie online ai portali per studenti con tantissimo materiale diviso per discipline e argomenti specifici. Bada bene: una ricerca può essere fatta anche eleggendo a fonte un articolo di una rivista o di un quotidiano online, per esempio. Per questo motivo, ti consiglio di partire semplicemente da Google, prediligendo comunque i risultati provenienti da siti con una certa autorevolezza (evita i blog, per intenderci).

Treccani

Parlando di enciclopedie online, Treccani è senza dubbio una delle prime a cui fare riferimento. “La Treccani” cartacea è l'enciclopedia in lingua italiana per antonomasia, ma – a partire dalla sua fondazione, nel 1996 – anche il sito Web collegato ha un ottimo successo tra studenti, studiosi e “ricercatori” occasionali.

Il perché è facile intuirlo: il portale Treccani.it rappresenta una vera enciclopedia, autorevole e relativamente esaustiva, oltre che sempre aggiornata e per di più gratuita.

Per effettuare una ricerca, è sufficiente recarsi all'indirizzo treccani.it/enciclopedia e digitare nella barra in alto una parola chiave. Se la ricerca assegnata riguarda le valute, per esempio, scrivi semplicemente “valuta” e premi Invio sulla tastiera (oppure clicca sulla lente di ingrandimento a sinistra).

Nella pagina dei risultati, troverai il riepilogo di tutte le voci in cui compare la parola “valuta”. I risultati, ovviamente, vanno in ordine di pertinenza: solitamente, basta fare riferimento al primo, che corrisponde alla voce più generica tra quelle dedicate al tema. Il primo risultato si trova spesso all'interno dell'“Enciclopedia On line”, contrapposta alle enciclopedie e ai dizionari specialistici come Neologismi, Enciclopedia della Matematica, Dizionario di Economia e Finanza ecc.

Puoi comporre la tua ricerca attingendo a diverse voci. Nel caso della ricerca sulle valute, il cappello può essere scritto a partire dalla voce “valuta” nell'Enciclopedia On line, mentre – per approfondire – si potrebbe consultare la voce “Moneta e sistema monetario internazionale” dell'Enciclopedia del Novecento e prendere da lì qualche informazione.

Le enciclopedie, e quindi i risultati, possono essere filtrati cliccando sulle categorie in alto (“economia”, “diritto”, “geografia”, “storia” ecc.).

Oltre a effettuare ricerche all'interno delle enciclopedie, è possibile consultare i vocabolari Treccani, l'atlante o le biografie facendo clic questa volta sulle schede corrispondenti (Vocabolario, Atlante, Biografico ecc.).

Per inserire un approfondimento lessicologico all'interno della propria ricerca (ad esempio, sull'etimologia/formazione della parola "euro), basta fare clic sulla scheda Lingua italiana ed estrapolare le informazioni ritenute più utili da una delle voci risultanti.

Sapere.it

Sapere.it è l'enciclopedia online targata De Agostini. Più propriamente, oltre all'enciclopedia, il sito comprende anche dizionari di italiano, un traduttore e numerosi altri strumenti per lo studio e l'apprendimento (guide tematiche, strumenti di sintesi, esercizi interattivi, nozioni di medicina e cura della salute, quiz di cultura generale, notizie e approfondimenti).

Per effettuare una ricerca in tutto il sito, e quindi ottenere risultati da tutte le sezioni, valorizza il campo in alto “cosa vuoi SAPERE ?”. Fatto ciò, premi Invio sulla tastiera oppure clicca il tasto con la lente di ingrandimento.

I risultati visualizzati possono provenire o dall'enciclopedia, o dal dizionario, o dalla sezione StudiaFacile oppure ancora da quella Approfondimenti (per esempio). In ogni caso, trovi indicazione della fonte sotto al titolo di ciascuno di essi.

Per “sfogliare” virtualmente l'enciclopedia di Sapere.it, oppure dare un'occhiata agli approfondimenti, fai clic sulla voce corrispondente in alto (Enciclopedia o Approfondimenti, per l'appunto) e poi soffermati su uno dei “capitoli”. In Enciclopedia, ne trovi uno interamente dedicato alla materia “Storia e società”, ulteriormente diviso nei “sottocapitoli” Diritto, Economia e statistica, Politica e Storia.

La propria ricerca può essere affinata sempre di più selezionando una di queste voci e poi una delle categorie inerenti. Per intenderci, puoi consultare il sottocapitolo Economia e statistica e, da qui, fare clic sulla categoria specifica Moneta e mercato finanziario, ricca di voci relative a quest'argomento.

Come in una normale enciclopedia, le voci sono disposte in ordine alfabetico; così, per arrivare alla voce “valuta”, dovrai dapprima fare clic sulla lettera “v” nell'indice in alto.

Google Scholar

Se vuoi proporre al tuo insegnante una ricerca decisamente approfondita, fatta a partire da testi della letteratura accademica, puoi recarti su Google Scholar, motore di ricerca specifico per articoli peer-reviewed, tesi di laurea e di dottorato, libri e rapporti tecnici e non solo.

Il suo utilizzo è molto intuitivo: si tratta in effetti di un classico “Google”, ma i risultati in esso indicizzati sono molto più specifici.

Per provarlo, recati a questo indirizzo e digita nel campo di ricerca una parola o una frase chiave che rispecchi il contenuto della ricerca stessa. Prima di premere Invio o di fare clic sulla lente di ingrandimento, seleziona eventualmente l'opzione Pagine in Italiano: in questo modo, avrai accesso a documenti nella sola lingua italiana.

Per visualizzare risultati più specifici, dopo aver digitato la query e premuto Invio, fai clic sui filtri a sinistra della pagina. Per esempio, puoi scegliere di ordinare i risultati per data (s'intende: dal più recente al meno recente) oppure di visualizzare solo articoli scientifici. Inoltre, ogni volta che individui una fonte interessante, puoi salvarla facendo clic sulla voce Salva sotto al risultato di ricerca. Per visualizzare gli articoli salvati, poi, basta selezionare la voce La mia biblioteca in alto a destra.

Per saperne di più su Google Scholar e su altri siti per articoli scientifici, consulta pure il mio articolo dedicato.

Altri siti per fare ricerche scolastiche

Veniamo ora a qualche sito-jolly, adatto soprattutto quando si tratta di fare ricerche meno approfondite, più elementari. Tra i siti per ricerche scuola primaria, per l'appunto, si segnalano.

Skuola.net — portale ricco di appunti e notizie su qualsiasi argomento di qualsiasi materia. Skuola.net è uno dei siti di riferimento per gli studenti della scuola dell'obbligo, come anche di quelli un po' più grandicelli. Puoi trovarci materiale utile per le tue ricerche recandoti sul sito e digitando il titolo della tua ricerca (o almeno le parole chiave) nel campo in alto.

— portale ricco di su qualsiasi argomento di qualsiasi materia. Skuola.net è uno dei siti di riferimento per gli studenti della scuola dell'obbligo, come anche di quelli un po' più grandicelli. Puoi trovarci materiale utile per le tue ricerche recandoti sul sito e digitando il titolo della tua ricerca (o almeno le parole chiave) nel campo in alto. Studenti.it — si tratta di un altro sito-punto di riferimento per gli studenti di ogni ordine e grado. Per effettuare una ricerca interna al sito, è sufficiente come prima valorizzare la casella in evidenza nella pagina iniziale. In alternativa, è possibile visitare le varie sezioni (corrispondenti alle materie di insegnamento) e risalire manualmente all'argomento o agli argomenti di proprio interesse.

— si tratta di un altro sito-punto di riferimento per gli studenti di ogni ordine e grado. Per effettuare una ricerca interna al sito, è sufficiente come prima valorizzare la casella in evidenza nella pagina iniziale. In alternativa, è possibile visitare le varie (corrispondenti alle materie di insegnamento) e risalire manualmente all'argomento o agli argomenti di proprio interesse. Studentville — per quanto conti meno pagine, rispetto ai portali di cui sopra, anche Studentville merita di essere menzionato e dunque preso in considerazione. Il funzionamento è sempre lo stesso: per ricercare info (appunti) su un argomento, fai clic sul pulsante con la lente di ingrandimento in testa alla pagina e poi digita nel campo di ricerca almeno una keyword.