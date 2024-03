Ti sei appena sottoposto a un test diagnostico presso una struttura molto lontana dal luogo in cui risiedi, senza però consegnarti subito il referto. Un operatore, a tal proposito, ti ha consigliato di scaricare l'esito dell'esame direttamente dal tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, eseguendo l'accesso con la la tessera sanitaria, così da evitarti una seconda trasferta presso l'ambulatorio di competenza. Il problema è che, vista la tua scarsa dimestichezza con gli strumenti tecnologici moderni, proprio non sapresti come fare.

Se ho descritto perfettamente la situazione in cui ti trovi, sappi che questa è proprio la guida giusta dalla quale iniziare! Di seguito, infatti, mi appresto a spiegarti per filo e per segno come accedere al fascicolo sanitario con tessera sanitaria, sfruttando quest'ultima come sistema di login universale: ti fornirò quindi chiare indicazioni sugli strumenti dei quali dovrai disporre e, non da meno, ti spiegherò come effettuare il login al portale di competenza, in men che non si dica.

Dunque, senza attendere oltre, mettiti bello comodo e leggi con attenzione tutto quanto ho da spiegarti sull'argomento: sono sicuro che, al termine della lettura di questa guida, sarai perfettamente in grado di raggiungere l'obiettivo che ti eri prefissato, senza alcun problema di sorta. Detto ciò, non mi resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Operazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo di questa guida e di spiegarti come accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (o FSE) servendoti della tua tessera sanitaria, ritengo doveroso metterti al corrente di alcuni requisiti preliminari che vanno necessariamente rispettati, affinché il tutto proceda senza intoppi. Per prima cosa, è necessario che la tessera sanitaria della quale disponi risulti valida, nel momento in cui intendi avvalertene: puoi verificarlo dando uno sguardo alla data di scadenza della card, situata sul retro della stessa, nell'angolo in basso a destra.

Inoltre, affinché sia possibile utilizzare la card come sistema di login, la tessera sanitaria deve poter essere usata come Carta Nazionale dei Servizi (si parla, in questo caso, di TS-CNS) e quindi munita di apposito chip; quest'ultimo, se presente, si trova nella parte frontale sinistra della card.

Ancora, per poter sfruttare appieno le funzioni da CNS previste per la tessera sanitaria, devi aver ottenuto i relativi codici PIN, PUK e CIP: la richiesta può essere avanzata recandosi di persona presso uno sportello autorizzato della propria ASL, AUSL o ATS di appartenenza.

Infine, devi sapere che la TS-CNS può essere usata come sistema d'accesso esclusivamente attraverso il PC, previo collegamento di un apposito lettore di smart card (con annesso adattatore da USB-A a USB-C, se necessario) e installazione dei driver più appropriati per la tessera in tuo possesso.

Ad ogni modo, se non hai ancora provveduto a eseguire tutte o alcune delle operazioni delle quali ti ho parlato finora, leggi con attenzione la mia guida su come attivare la TS-CNS, nella quale trovi tutto spiegato con dovizia di particolari.

Una volta completati questi passaggi preliminari, è sufficiente collegare il lettore di smart card al computer, inserire la tessera sanitaria al suo interno e accedere alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione per la consultazione del proprio FSE, così come mi appresto a spiegarti nel capitolo successivo di questa guida.

Tieni conto che, fino a qualche tempo fa, era possibile effettuare l'accesso alle piattaforme regionali anche fornendo soltanto il numero identificativo della tessera sanitaria, evitando dunque il collegamento di quest'ultima al computer, previa creazione di un account personale direttamente sulla piattaforma. Questa possibilità, che è andata via via scomparendo, a oggi è però attiva soltanto su pochi portali, ed è dedicata esclusivamente agli assistiti minorenni o che necessitano di tutela.

Come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria

Fatte tutte le doverose precisazioni del caso, è arrivato il momento di spiegarti, nel concreto, come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria. Come ho avuto modo di accennarti poco fa, puoi eseguire questa operazione esclusivamente dal computer: prima di procedere, assicurati di aver collegato correttamente il lettore di smart card a una delle porte USB libere del computer (usando un adattatore, se necessario) e di aver inserito correttamente la tessera sanitaria al suo interno.

In linea generale, i passaggi da seguire sono quasi sempre gli stessi: bisogna accedere al portale di riferimento della propria Regione/Provincia autonoma, cliccare sul pulsante per accedere e, quando necessario, specificare di voler completare il login mediante TS-CNS. Di seguito trovi spiegato, nel dettaglio, come agire su alcune piattaforme regionali attive sul territorio italiano.

Come accedere al Fascicolo Sanitario con Tessera Sanitaria: Campania

Il portale regionale dedicato ai servizi sanitari per la Regione Campania è denominato Sinfonia e, tra le altre cose, permette di gestire, visualizzare e scaricare i documenti digitali appartenenti al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Per utilizzarlo, collegati a questo sito Web e clicca sul pulsante Accedi, collocato in alto a destra.

Ora, fai clic sul pulsante Entra con CNS che compare nella nuova pagina che va ad aprirsi, accertati di aver inserito correttamente la tessera sanitaria nel lettore in tuo possesso e clicca sul pulsante Accedi; a questo punto, fai doppio clic sul certificato da usare per effettuare il login (il cui nome contiene il codice fiscale associato alla tessera) e inserisci il PIN associato alla card nella finestra che ti viene proposta. In caso tu abbia collegato più lettori al computer, assicurati che nel menu a tendina superiore sia selezionato quello corretto e dai OK, per completare l'accesso.

Se tutto è filato liscio, il certificato dovrebbe essere riconosciuto e la tua utenza autenticata: clicca sul pulsante Acconsento per autorizzare l'invio dei tuoi dati personali e, se richiesto, compila il modulo che ti viene proposto con le tue informazioni di contatto (va fatto soltanto al primo accesso). Successivamente, premi sul pulsante Prosegui, recati nella sezione dedicata ai Servizi Online e clicca sul pulsante Accedi, relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico, in modo da entrare nel servizio online dedicato.

Tramite quest'ultimo, puoi visionare velocemente i documenti e i referti caricati negli ultimi 6 mesi, effettuare una ricerca per data e/o categoria e visualizzare la documentazione relativa a esenzioni e altri documenti socio-sanitari; cliccando sul nome di ciascun documento, ne visualizzerai la pagina dei dettagli, tramite la quale potrai eseguire il download del relativo PDF, avviarne la stampa oppure impostarne la visibilità.

Ti segnalo che, per impostazione predefinita, gli operatori operatori sanitari non hanno accesso alle informazioni del FSE presente sul portale Sinfonia e che, in quest'ultimo, non sono inclusi i documenti sanitari antecedenti al 19/05/2020; per alterare questo comportamento, clicca sulla voce FSE collocata in alto, scegli l'opzione Gestione consensi dal menu che ti viene proposto e regola le opzioni che vedi nella pagina come più ti aggrada. Quando hai finito, clicca sul pulsante Salva modifiche, per confermare tutto.

Infine, puoi configurare il sistema affinché ti venga inviata una notifica tramite email, portale o numero di cellulare quando viene caricato un nuovo documento nel Fascicolo, all'atto della variazione dei consensi, oppure quando viene effettuato l'accesso alle informazioni da parte di un cittadino o di un operatore sanitario: il tutto è disponibile nel menu FSE > Impostazioni del portale Sinfonia.

Come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria: Lazio

Tutti gli assistiti nella Regione Lazio possono accedere al proprio FSE attraverso il portale Salute Lazio, disponibile a questo link. Dopo aver aperto la pagina appena menzionata, clicca sul pulsante Accedi ai servizi, poi sul bottone Servizi ai cittadini e, in seguito, sulla scheda TS-CNS; ora, premi sul pulsante Entra con TS-CNS, clicca sul pulsante Procedi e fai doppio clic sul tuo certificato personale, che dovrebbe comparire in alto.

Per completare il login, fornisci il PIN della scheda all'interno della casella preposta, dai OK e, dopo aver premuto sul pulsante Acconsento, attendi che la tua pagina utente venga completamente caricata. A questo punto, clicca sull'icona di FSE e poi sul pulsante Accedi al Fascicolo, per entrare nella sezione dedicata, per l'appunto, al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Particolare caratteristica del FSE disponibile sul portale Salute Lazio è la possibilità di allestire un proprio taccuino personale, popolando così il fascicolo di informazioni altrimenti non disponibili nel sistema informatico, quali potrebbero essere le misurazioni eseguite dall'utente con gli strumenti in propria dotazione (ad es. glucometri, ossimetri, spirometri e così via), le allergie e le intolleranze, i propri dossier farmaceutici, i report circa l'attività fisica eseguita e molto, molto altro.

Per il resto, non c'è molto da dire: tramite gli strumenti disponibili nella pagina principale del proprio FSE, è possibile visualizzare la propria documentazione sanitaria, allestire un'agenda personale per analisi e visite specialistiche, gestire i propri dati personali e configurare le opzioni sulla privacy: anche in questo caso, la documentazione non è visibile agli operatori sanitari, a meno che non si fornisca esplicito consenso alla cosa (agendo nella sezione Dati personali).

Come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria: Lombardia

Se sei un assistito residente e domiciliato in Lombardia, puoi accedere al tuo FSE usando il Portale Regionale dedicato, per l'appunto, a Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi welfare digitali. Dunque, per iniziare, collegati alla piattaforma tramite il browser che sei solito usare, clicca sul pulsante Accedi posto in alto a destra (oppure sul simbolo della chiave) e premi sulla voce Tessera sanitaria CNS, posto in basso a sinistra.

In seguito, clicca sul pulsante Accedi, fai doppio clic sul certificato corrispondente al tuo codice fiscale (dovrebbe comparire nella parte alta dello schermo) e, quando richiesto, inserisci il PIN nell'apposita finestra. Per concludere il login, clicca sul pulsante OK e acconsenti all'invio dei tuoi dati personali, premendo sul bottone dedicato.

Al primo accesso, potrebbe esserti richiesto di fornire i tuoi recapiti per completare il profilo personale; completata anche questa operazione, clicca sulla voce Fascicolo Sanitario Elettronico che compare nella barra superiore della pagina e serviti degli strumenti che ti vengono proposti, per accedere alle varie sezioni della tua cartella virtuale: visualizza e ritira (per i referti), gestisci (per la documentazione), profilo e così via.

Anche in questo caso, per impostazione predefinita, gli operatori sanitari non sono autorizzati ad accedere al tuo FSE, a meno che non sia tu a fornire esplicita autorizzazione; per farlo, devi cliccare sulla voce Privacy posta in alto a destra e configurare in maniera opportuna le varie voci.

Come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria: altre regioni

Ora che sei arrivato fin qui, ti stai chiedendo come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria Toscana, come accedere al fascicolo sanitario con Tessera Sanitaria Emilia Romagna o come eseguire la medesima operazione per le altre Regioni/Province autonome ubicate sul territorio italiano?

Ebbene, gli step da seguire sono quasi sempre gli stessi: è sufficiente accedere alla home page della piattaforma FSE regionale, cliccare sul pulsante per accedere alla propria area utente e, quando necessario, premere sulla scheda per accedere con TS-CNS e completare il login, previa lettura fisica della carta e inserimento del PIN.

Nel momento in cui scrivo, i servizi online dedicati al Fascicolo Sanitario Elettronico sono disponibili in 22 Regioni e Province autonome, per un totale di oltre 57 milioni di fascicoli attivi e 418 milioni di referti digitalizzati; per conoscere il link della piattaforma regionale attiva nella tua zona di residenza, accedi a questo sito Web e clicca sulla voce Fascicoli regionali, situata in alto; per essere condotto direttamente al portale di tuo interesse, fai clic sul nome della Regione/Provincia autonoma e il gioco è fatto.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.