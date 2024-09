Il Fascicolo Sanitario Elettronico è certamente una interessante invenzione che è stata introdotta per semplificare la “vita clinica” dei cittadini italiani. Il principio è semplice, accedendo a questo si potrà consultare il proprio storico in quanto a salute, malattie, interventi clinici e ogni altro dettaglio legato alla salute del paziente in qualunque momento direttamente online.

Qualcosa di utilissimo per chi si sposta spesso, dato che, sperando ovviamente sempre di stare bene, può comunque succedere di aver necessità di cure quando ci si trova lontani da casa e costretti a recarsi in una struttura differente da quella solita.

Quindi, ogni cittadino italiano dovrebbe essere interessato a sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, in modo che questo vena reso disponibile digitalmente. Non sai come fare? Te lo mostro io in questa guida, con semplici indicazioni per le varie regioni italiane principali.

Informazioni preliminari

Secondo quanto stabilito dal [D.P.C.M. n° 178 del 2015][1], il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) comprende tutti i dati e documenti digitali di natura sanitaria e socio-sanitaria, derivanti da eventi clinici sia attuali che passati. In pratica, l'FSE permette di avere un accesso rapido e centralizzato a tutte le informazioni relative alla propria storia medica.

Per esempio, nel FSE si possono trovare informazioni relative all’assistenza sanitaria (come i dati del proprio medico di base, eventuali esenzioni, assistenza temporanea, budget per la celiachia, ecc.), documenti sanitari (referti di esami e visite specialistiche, ricette, verbali di pronto soccorso, ecc.), vaccinazioni, appuntamenti e percorsi di cura (in particolare per chi soffre di malattie croniche), tra gli altri.

Sebbene in passato vi siano stati casi dove, il FSE, necessitasse attivazione, dopo il 2020 è attivo di default per tutti gli aderenti al sistema sanitario nazionale, quindi tutti coloro che hanno uno storico medico in Italia e dotati di tessera sanitaria.

Ovviamente, coloro che non hanno uno storico medico, non troveranno nulla ad attenderli anche collegandosi al portale, ma questo non significa che sia disattivo. Nel caso di future visite, operazioni o altro genere di casistica, tutto verrà riportato in questo fascicolo.

Anche nel caso volessi sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico per i figli o come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico in farmacia, sappi che non è necessario in quanto basta accedere con le metodologie che vedremo in seguito. Per questa ragione, nelle righe che seguiranno ti mostrerò come accedere a questa documentazione.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Piemonte

Iniziamo a vedere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Piemonte, visto che ogni regione ha il suo portale e le cose differiscono leggermente. Fatto questo, passeremo poi a vedere come fare anche nelle altre regioni che richiedono attenzione.

La prima cosa da fare per accedere è quella di collegarsi al sito Salute Piemonte per poi premere il pulsante Accedi. Le credenziali utilizzabili per accedere a questo portale sono SPID, CNS (Tessera Sanitaria previa attivazione del certificato digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), quindi dovrai procurarti una di queste per proseguire.

Nella pagina seguente troverai ad attenderti una lista di tutti i servizi disponibili, con la possibilità di premere il pulsante Vai al servizio per quelli che sono forniti tramite altri portali, oppure premere sulla voce Accedi per usare il servizio per accedere a quel singolo servizio.

In fondo alla pagina trovi il pulsante Accedi a tutti i servizi per arrivare alla pagina di login. Quello che interessa a noi ora è Ritiro e consultazione documenti, che puoi consultare tramite accesso al servizio con uno dei pulsanti indicati.

Indifferentemente da quale pulsante di accesso si preme, la pagina successiva è quella dalla quale effettuare il login. Qui la procedura cambia in base all'opzione di autenticazione che si utilizza e, nel caso dello SPID, anche leggermente in base al fornitore di questo servizio.

Io userò lo SPID delle Poste Italiane, quindi la mia procedura consiste nel premere il pulsante Entra conSPID, scegliere l'opzione Poste ID, aprire l'app PosteID presente sul telefono (Android/store alternativi/iOS/iPadOS), premere il pulsate Autorizza con QR Code, inquadrare il codice QR mostrato a schermo tramite l'app, confermare la mia identità con impronta digitale sul telefono (ma ovviamente tu potrai avere altri metodi di autenticazione) e, infine, premere il pulsante Acconsento a schermo.

Fatto, adesso il login è effettuato ed è possibile consultare il proprio fascicolo sanitario. Per farlo, premere sulla voce Vai al servizio in corrispondenza della casella Ritiro e consultazione documenti, per poi vedere cosa c'è di disponibile e consultare tale documentazione.

Nel caso fosse la prima volta che si accede a questa sezione, potrebbe essere necessario accettare i termini di servizio del servizio FSE leggendo l'informativa, attivando lo levetta di accettazione e premendo il pulsante di conferma. Una volta usciti e rientrati dalla pagina di consultazione documenti, saranno tutti visibili e consultabili in pagina.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Emilia Romagna

Se vuoi sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Emilia Romagna, la procedura è simile ma parte da un sito differente. Per portarla a termine devi collegarti a questo sito, per poi premere sul pulsante Entra conSPID per accedere con esso, oppure premere sul pulsante Scegli modalità di accesso per utilizzare la Carta d'Identità Digitale o la Carta Nazionale dei Servizi, per poi procedere alla consultazione.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Lombardia

Se volessi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Lombardia, dovresti collegarti al sito del Fascicolo Sanitario regione Lombardia, per poi premere il pulsante Entra con SPID per accedere con questo sistema, oppure premi sul pulsante Accedi scegliendo poi se usare la Carta d'Identità Digitale, la Carta Nazionale dei Servizi o l'OTP di Regione Lombardia.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Puglia

Se volessi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Puglia, dovrai collegarti al portale Salute Puglia e, dalla pagina principale, premere sulla voce Accedi al servizio con autenticazione. Da qui, scegli se loggarti con lo SPID, la CIE, CNS o TS-CNS (Tessera Sanitaria con funzioni CNS), oppure le credenziali regionali.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Veneto

Nel caso volessi sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Veneto, dovrai prima di tutto collegarti al portale Sanità KM Zero a questa pagina, per poi premere sul pulsante Accedi e scegliere se entrare con lo SPID o con il CIE. Non è possibile usare la CNS.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Toscana

Se vuoi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Toscana, devi collegarti al sito del Fascicolo Sanitario della Toscana, per poi premere il pulsante Accedi come cittadino e scegliere se entrare con SPID, CIE o CNS, per poi consultare la tua sezione.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Lazio

Nel caso tu voglia sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Lazio, la prima cosa da fare è quella di collegarti al sito Salute Lazio sezione FSE, per poi premere il pulsante Accedi ai servizi, seguito da Servizi ai cittadini e scegliere se entrare con SPID, CIE, CNS o utenza locale usando l'identità digitale locale.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Campania

Infine, se volessi sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Campania, dovrai collegarti al sito Sinfonia Regione Campania, per poi premere il pulsante Accedi e scegliere se entrare con SPID, CIE o CNS, per poi consultare la tua documentazione.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico dei figli

Vuoi sapere come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico per i tuoi figli minorenni? Il primo passo è ottenere una delega, che può essere richiesta online, presso il tuo medico di famiglia, al CUP, presso le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), oppure agli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST.

Per ottenere la delega, è necessario procedere con il riconoscimento. Questo avviene attraverso la presentazione del tuo documento di identità, quello del secondo genitore (se richiesto) e del figlio per cui desideri l'accesso al fascicolo sanitario.

Se sei il genitore tutore di un figlio, dovrai fornire il tuo documento di riconoscimento, il provvedimento di nomina del giudice, e il documento identificativo del tutelato. La delega diventa attiva immediatamente dopo la sua presentazione. E se hai bisogno di richiedere la delega per più figli? Puoi farlo con una sola richiesta, allegando naturalmente i documenti necessari per ciascuno di essi.

È utile sapere che la delega per il fascicolo sanitario elettronico può essere richiesta sia per figli minorenni che per figli maggiorenni. Inoltre, la procedura per consultare il fascicolo sanitario dei figli e ottenere la delega è simile in tutti i sistemi sanitari regionali.Maggiori info qui.