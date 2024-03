Finalmente anche tu sei riuscito ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite il quale puoi tracciare e consultare tutta le tua “storia sanitaria” in maniera completamente digitale e anche condividerla con i professionisti sanitari all’occorrenza, farmacie comprese.

Adesso sei curioso di capire come consultare il fascicolo sanitario, in modo da poterci accedere in qualsiasi momento, anche solo per capire se e quando il medico ha caricato le prescrizioni da te richieste, molto utile per non andare in farmacia a vuoto, o per accedere al verbale di Pronto Soccorso. Il problema è che non hai ancora ben capito come fare e, per tale motivo ti sei messo sul Web alla ricerca di una risposta al tuo quesito e sei giunto su questo mio tutorial.

Posso dirti che sei proprio nel posto giusto, perché sto per darti tutte le indicazioni di cui necessiti per riuscire a consultare il fascicolo sanitario elettronico. Tutto quello che devi fare è metterti comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e poi proseguire con le lettura dei prossimi paragrafi. Non mi resta che augurarti una buona lettura!

Indice

Come consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico

Non vedi l’ora di scoprire come consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico? Nessun problema sono qui proprio per aiutarti. Prima di procedere, però, voglio specificarti che per accedervi devi essere in possesso dello SPID, di una Tessera Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata o di una Carta D’identità Elettronica (CIE) sfruttando il portale di riferimento del servizio di sanità della tua regione.

Per accedere al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico sfruttando lo SPID non devi far altro che collegarti alla pagina dedicata del sistema sanitario della tua regione: puoi trovare l’elenco completo sul sito ministeriale.

Ad esempio, se sei residente nel Lazio, puoi collegarti a Salute Lazio: giunto all’interno della pagina in questione, fai clic sul pulsante Accedi al fascicolo che trovi in basso. Nella schermata che si apre, seleziona la scheda SPID, poi clicca sul pulsante Entra con SPID e dal menu a tendina che si apre, seleziona la voce relativa al provider SPID che utilizzi (ad esempio PosteID) e poi esegui l’accesso con le tue credenziali digitando nome utente e password.

Nella schermata che si apre, clicca sul pulsante Prosegui e, sempre in base alla modalità offerta dall’Identity Provider, potresti dover digitare un codice OTP o ricevere una notifica sul tuo smartphone. Successivamente, nella finestra del browser in cui verrai reindirizzato fai clic sul pulsante Acconsento per approvare la richiesta di trasmissione dei tuoi dati personali, che ti permetterà di accedere al tuo fascicolo sanitario elettronico. Per maggiori informazioni su come accedere al Fascicolo Sanitario con SPID, leggi la mia guida dedicata.

Nel caso della regione Lazio è possibile accedere al FSE anche da mobile scaricando l’app gratuita SaluteLazio disponibile al download per dispositivi Android (anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e su iPhone e iPad.

Come dici? Desideri scoprire come consultare il fascicolo sanitario Lombardia? La procedura da seguire è sostanzialmente la medesima, a prescindere dalla regione di residenza, ma a cambiare è semplicemente il sito Web in cui recarsi per eseguire l’accesso. Nel caso della Lombardia dovrai recarti su questa pagina Web e poi eseguire l’accesso facendo clic sui pulsanti posti in alto a destra.

La medesima cosa, dunque, è valida anche per le altre regioni. Nel caso della regione Campania, ad esempio, dovrai fare l’accesso da qui. Se, invece, desideri scoprire quali regioni offrono delle app per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, dai un’occhiata al mio tutorial sulle app per Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come consultare il fascicolo sanitario senza SPID

Non possiedi ancora lo SPID, per cui non puoi accedere al tuo fascicolo sanitario seguendo le indicazioni che ti ho dato in precedenza e, di conseguenza, ti stai chiedendo come consultate il fascicolo sanitario senza SPID. Nessun problema, come ti ho accennato nel precedente paragrafo, lo SPID non è l’unico strumento che permette di eseguire l’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico.

Una valida alternativa è costituita dall’utilizzo della CIE (Carta d’Identità Elettronica) che una volta registrata sul proprio smartphone tramite l’app CieID, disponibile al download su dispositivi Android e su iPhone, permette di eseguire l’accesso in maniera facile e veloce.

Per procedere, dunque, una volta giunto nel sito Web dedicato per l’accesso al fascicolo sanitario, basterà cliccare sul pulsante di accesso alla piattaforma e, nella schermata che compare, selezionare la scheda CIE: fai clic sul pulsante Entra con CIE per proseguire. A schermo comparirà un codice QR da scansione tramite l’app CieID: apri l’app in questione, tocca sul pulsante Entra con QR Code, inquadra il codice comparso a schermo ed esegui l’autenticazione digitando il PIN o tramite autenticazione biometrica.

Una volta eseguito l’accesso, fai clic sul pulsante Prosegui per approvare la richiesta di trasmissione dei tuoi dati personali, che ti permetterà di accedere al tuo fascicolo sanitario elettronico.

La medesima operazione è possibile anche tramite la CNS, ma in questo caso è necessario eseguire l’autenticazione inserendo la scheda all’interno di un lettore di smartcard e installare i driver necessari per il suo corretto collegamento al computer, come ti ho mostrato in questo tutorial.

Come consultare il fascicolo sanitario dei figli

Hai dei figli che sono ancora minorenni, che quindi non possono accedere in autonomia al Fascicolo Sanitario Elettronico. Per tale motivo, essendo genitore, vorresti capire come consultare il fascicolo sanitario dei figli. In questo caso, non è possibile effettuare la registrazione online, ma è necessario recarsi presso gli sportelli dedicati per registrare i minori in questione e associarli al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per procedere, è necessario presente un documento di identità di uno o entrambi i genitori e un modulo per l’accesso al FSE del minore compilato e firmato, per ciascuno dei genitori.

Una volta completata la procedura di associazione al proprio FSE, sarà possibile accedere a quello del minore in qualsiasi momento, semplicemente eseguendo l’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando una delle modalità di accesso di cui ti ho parlato nei precedenti paragrafi.

Per maggiori informazioni, comunque, ti consiglio di cercare bene sul sito della tua regione (es. qui trovi le linee guida della Regione Lombardia).

Come consultare fascicolo sanitario di un genitore anziano

Hai un genitore anziano, che non è assolutamente avvezzo alla tecnologia, ma dato che ti occupi tu di tutte le sue esigenze, anche in ambito sanitario, vorresti capire come consultare fascicolo sanitario di un genitore anziano.

Purtroppo, in questo caso, devi sapere che la funzione di delega varia in base alla tua regione di appartenenza, per cui il mio consiglio è quello di chiedere informazioni dettagliate presso lo sportello informativo più vicino.

Solitamente, se si tratta di un anziano soggetto a tutela, dovrai recarti presso lo sportello dedicato dell’azienda sanitaria, registrare il tuo genitore (tutelato) e associarlo al tuo fascicolo sanitario presentando tutta la documentazione che attesta la tua nomina ad amministratore di sostegno o la procura generale. Una volta effettuate le verifiche, lo strumento di delega verrà attivato in automatico e potrai accedere al FSE del tuo genitore anziano semplicemente eseguendo l’accesso al tuo FSE, come ti ho mostrato in questo paragrafo.

Se, invece, si tratta di un anziano non soggetto a tutela, dovrai necessariamente eseguire l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico del tuo genitore tramite SPID, CIE o CNS, individuare la voce Deleghe all’accesso FSE e poi scegliere il soggetto da delegare inserendo nome, cognome e codice fiscale.

Una volta fatto questo, riceverai una email in cui dovrai accettare la richiesta (entro 30 giorni) semplicemente facendo clic sul link di invito. A operazione conclusa, potrai accedere al FSE del tuo genitore anziano direttamente eseguendo l’accesso con le tue credenziali SPID, o tramite CIE o CNS.

