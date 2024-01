Il settore sanitario è uno dei campi in cui la tecnologia sta avendo un impatto sempre più grande. Basti pensare ai tanti siti e app per prenotare visite mediche disponibili. Tra i servizi sanitari online, uno dei più utili è sicuramente il Fascicolo Sanitario Elettronico, ossia un vero e proprio dossier sanitario dematerializzato, facilmente consultabile e implementato in tutte le Regioni italiane.

Grazie ad esso è possibile visualizzare e scaricare referti medici, ricette e altri documenti riguardanti la propria situazione sanitaria, nonché consultare varie informazioni. Nella presente guida, dunque, avrò cura di spiegarti tutte le procedure indispensabili su come fare il Fascicolo Sanitario comodamente da casa, senza dover fare alcuna coda agli sportelli dedicati delle Aziende Sanitarie.

Forza allora, mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per concentrarti sulla lettura dei prossimi paragrafi e, soprattutto, segui le mie indicazioni per riuscire facilmente e velocemente nell’intento che ti sei proposto. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo del tutorial, andandoti a spiegare come fare il fascicolo sanitario da casa, ci sono alcune informazioni preliminari al riguardo che devo fornirti.

Tanto per cominciare, cerchiamo di capire cos’è, di preciso, il Fascicolo Sanitario Elettronico (detto anche FSE). Come anticipato in premessa, si tratta di una raccolta di tutta la documentazione sanitaria e della storia clinica di un paziente a cui è possibile accedere via Web in maniera del tutto riservata e protetta.

Inoltre, in base alle opzioni di privacy impostate dall’utente, lo stesso fascicolo potrà essere a disposizione di tutte le figure mediche coinvolte nelle cure, in modo che qualsiasi operatore sanitario possa fin da sùbito conoscere lo stato di salute di una persona anche in stato di emergenza o in condizioni di urgenza.

Così come il cassetto fiscale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per consultare le proprie informazioni fiscali, allo stesso modo il Fascicolo Sanitario è una sorta di cassetto digitale, in continuo aggiornamento, tramite il quale poter visualizzare e stampare referti e prescrizioni mediche, consultare ricette farmaceutiche, prenotare visite ed esami specialistici online, pagare ticket sanitari, consultare le vaccinazioni effettuate oltre a recuperare la documentazione relativa a eventuali ricoveri al pronto soccorso e il consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

Infine, ricorda che tutte le operazioni effettuate all’interno del Fascicolo Sanitario, nonché tutti gli accessi, sono rese visibili sul FSE stesso e notificate tramite SMS o email. Puoi trovare ulteriori informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico visitando questa pagina Web del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale in collaborazione con il Ministero della Salute.

Come fare il Fascicolo Sanitario online

Fatte le dovute precisazioni di cui sopra, direi che possiamo finalmente passare all’azione e andare a scoprire come fare il Fascicolo Sanitario online.

Partiamo sùbito col dire che per tutti i cittadini residenti in Italia regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che dunque hanno un medico di base, il Fascicolo Sanitario è attivo d’ufficio e aggiornato automaticamente. Vale a dire che non è necessario quindi attivarlo come accadeva in passato quando ogni Regione o Provincia Autonoma prevedeva una o più procedure per aprire il FSE.

Mentre prima, infatti, occorreva recarsi dal proprio medico o pediatra di base oppure presso gli sportelli dedicati al cittadino delle strutture appartenenti al SSN, oggi è possibile fare il fascicolo sanitario da casa

Questo anche perché le credenziali di accesso al FSE coincidono con lo SPID, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Se vuoi sapere quindi come fare il Fascicolo Sanitario con SPID, come prima cosa collegati dunque alla pagina principale del servizio e seleziona la tua Regione o Provincia Autonoma di assistenza.

Ora individua, all’interno del Portale Salute regionale che ti sarà aperto, una delle seguenti voci Accedi, Accedi ai servizi, Accedi al servizio con autenticazioni, Accedi come cittadino oppure Entra con SPID, di solito collocata in alto del sito.

Giusto a titolo di esempio, se il tuo dipartimento sanitario si trova all’interno della Regione Lombardia, dovrai collegarti alla pagina dedicata del sistema sanitario regionale e cliccare sul pulsante Entra con SPID; se sei nel Lazio dovrai cliccare sul pulsante Accedi al fascicolo di questa pagina, mentre se sei residente in Campania devi collegarti a questa pagina e pigiare sul bottone Accedi collocato in alto a destra.

Nella nuova schermata che ti viene proposta, clicca prima sul pulsante Entra con SPID e, successivamente, sul gestore con il quale hai attivato l’identità digitale.

In base al gestore scelto, nella nuova pagina appena caricata, troverai modalità di accesso differenti. Inserisci il nome utente e la password cliccando sui relativi campi e digitando le informazioni richieste. Dopodiché, clicca nuovamente sul pulsante Entra con SPID.

In alternativa è possibile accedere al servizio anche con la

Carta Nazionale dei Servizi (o CNS) o la Carta d’Identità Elettronica (o CIE), quindi tramite un dispositivo (smart card o chiavetta USB) che contiene un certificato digitale di autenticazione personale e oltre alla firma digitale del titolare. Se ben ricordi te ne ho parlato anche nei miei articoli su come attivare CNS e come accedere con CIE.

Se hai scelto l’accesso tramite SPID, prosegui ora alla seconda fase di autenticazione, che può variare in base al gestore con il quale hai attivato la tua identità digitale: inserisci il codice OTP ricevuto via SMS o generato da app, oppure premi sulla notifica di conferma dell’accesso ricevuta sullo smartphone.

Qualora incontrassi qualche difficoltà, puoi aiutarti con le istruzioni che ti ho fornito nel tutorial su come usare SPID. In questa guida puoi trovare il dettaglio sulle modalità di autenticazione di alcuni dei provider abilitati. In ogni caso, a prescindere dal gestore, verrai reindirizzato a un’ultima schermata: clicca sul bottone Acconsento per approvare la trasmissione dei dati personali e accedere definitivamente al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Al primo accesso, per iniziare a usare il Fascicolo Sanitario Elettronico, occorre dare il consenso alla consultazione del FSE e rendere così accessibili le tue informazioni sanitarie ai professionisti del Servizio Sanitario Nazionale che eventualmente ti prenderanno in cura.

Inoltre, come detto prima, il Fascicolo Sanitario viene aggiornato, in maniera continuativa e tempestiva, da medici e strutture pubbliche e private, tuttavia è possibile dare anche il consenso all’alimentazione di documenti antecedenti al 19/05/2020. Questo consenso è utile per rendere visibili nel FSE documenti e informazioni sanitarie, qualora fossero disponibili sui sistemi informativi pubblici, relative al passato e completare così la storia clinica dell’assistito (i cosiddetti dati pregressi).

In ogni caso, potrai modificare in qualsiasi momento il consenso alla consultazione, in merito a chi può leggere il tuo Fascicolo Sanitario e cosa può essere consultato, mentre una volta prestato il consenso all’alimentazione di documenti antecedenti al 19/05/2020, questo non sarà più revocabile a meno che non si faccia opposizione compilando e firmando un modulo specifico, disponibile sui Portali Salute regionali, da inviare secondo le modalità previste dal sistema regionale di riferimento. Per gestire i tuoi consensi, ti basterà spulciare il sito alla ricerca dei Dati personali e individuare poi la sezione Gestione consensi.

Una volta ottenuto l’accesso, potrai cercare e scaricare i documenti legati alla tua situazione sanitaria, come referti, ricette ecc. Per maggiori dettagli potrebbe tornarti utile la mia guida su come stampare una ricetta elettronica.

Come fare il Fascicolo Sanitario ai bambini

L’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico è disponibile per tutti i cittadini maggiorenni iscritti al SSN. Se vuoi conoscere invece come fare il Fascicolo Sanitario ai bambini, ad esempio per i figli minorenni, è importante sapere che la procedura può cambiare da Regione a Regione.

Nel momento in cui ti scrivo, infatti, non tutte le Regioni permettono ancora di registrare una delega per l’accesso al Fascicolo Sanitario del figlio minore/tutelato. In ogni caso, se la tua Regione o Provincia Autonoma di assistenza lo permette, occorrerà semplicemente recarsi nella sezione deleghe del Fascicolo sanitario oppure agli sportelli dedicati delle aziende sanitarie e registrare i minori al fine di associarli al proprio FSE. Contestualmente sarà possibile associare il minore anche all’altro genitore.

Maggiori informazioni su come fare il fascicolo sanitario per un genitore sono facilmente reperibili nelle sezioni FAQ dei vari Portali Salute di riferimento. Come ad esempio questa pagina dedicata alle deleghe della Regione Lombardia oppure sulla pagina delle domande frequenti della Regione Emilia Romagna.

Come fare il Fascicolo Sanitario a un anziano

Insomma, come avrai potuto capire, il Fascicolo Sanitario Elettronico è un ottimo strumento per consultare il referto di un esame ma anche per prenotare una visita medica, con pochi clic e comodamente da casa.

Tuttavia potrebbe risultare difficile da utilizzare in caso di persone in età avanzata che magari non sono in possesso di un PC oppure non hanno dimestichezza con la tecnologia. Per questo motivo ho intenzione di spiegarti come fare il Fascicolo Sanitario a un anziano tramite una delega valida.

Attualmente sono ancora poche le regioni (tra queste l’Emilia Romagna e la Valle d’Aosta) che hanno implementato lo strumento delega, ossia la condivisione del proprio Fascicolo Sanitario con uno o più soggetti. In questo caso, infatti, la persona anziana, soggetta o meno a tutela legale, può autorizzare sia il figlio che una persona di fiducia a effettuare l’accesso e utilizzare il suo FSE.

In alternativa però, con il Decreto Semplificazioni, è stata data la possibilità di disporre di un’identità SPID con delega, finalizzata a far ottenere l’Identità Digitale a persone anziane che possono avere qualche difficoltà ad accedere autonomamente ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta quindi ottenuta una delega dell’identità digitale valida sarà possibile accedere al Fascicolo Sanitario del delegante con le medesime modalità viste nel paragrafo precedente.

Se vuoi saperne di più su come fare SPID per anziani, ti invito allora a consultare la mia guida dedicata all’argomento, in cui ho illustrato come compilare il documento di delega e come utilizzare lo SPID con delega.

Infine, sono sicuro che troverai altrettanto utile anche la mia guida sulle app per Fascicolo Sanitario messe a disposizione dalla propria Regione di appartenenza.