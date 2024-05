Non riesci a trovare il fascicolo sanitario di tuo figlio, nonostante tu abbia letto tutte le indicazioni del sito della tua regione. Tenti e ritenti, ma ti sembra di essere sempre al punto di partenza… di quel fascicolo nemmeno l'ombra. Allora cosa bisogna fare? Niente paura, non ti allarmare. Sei finito nel posto giusto. Se sei giunto qui significa che hai bisogno di avere una mano per questo problema, che puoi risolvere facilmente seguendo questa guida che può tornarti utile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Non ci credi? Non ti resta da far altro che continuare con questa lettura!

Ti senti senza energie perché non riesci proprio a trovarlo, chiedendoti come faccio a vedere il fascicolo sanitario di mio figlio. Non ti preoccupare, ho la soluzione adatta a te. In qualsiasi regione tu ti trovi, non è impossibile accedere al fascicolo sanitario di tuo interesse, anche se devi sapere che, prima di poter consultarlo, devi necessariamente compilare una delega. Ma anche questo è chiaramente spiegato nel mio tutorial.

Cosa? Vuoi sapere al più presto come si fa? Sono qui proprio per questo: ti offro tutte le informazioni per poter rendere attiva la delega e poter così consultare in tutta tranquillità i fascicoli sanitari elettronici dei figli. Vedrai da te che non è assolutamente complicato. Bene, arrivato a questo punto, non posso far altro che augurarti una piacevole lettura.

Informazioni preliminari

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è un insieme di dati e documenti sanitari erogati dal Sistema Sanitario Nazionale: in esso, sono quindi raccolte tutte le visite mediche di qualsiasi professionista (osteopata, ginecologo, allergologo e così via), i vaccini fatti e le volte in cui ci si è rivolti al pronto soccorso.

È importante perché tutti i professionisti del sistema sanitario sono in grado di accedervi ogni volta che se ne richiede la necessità per avere sotto mano il quadro generale del paziente. Nel fascicolo elettronico è dunque presente il profilo sanitario del paziente.

Ogni persona può quindi consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico accedendo al sito del sistema sanitario della proprio regione oppure tramite app. E invece dove si trova il fascicolo sanitario dei figli? Sempre sul sito della propria regione o usando l'app, ma bisogna richiedere prima una delega per potervi accedere.

Possedere la delega per il fascicolo sanitario dei figli è fondamentale per poter consultarlo. Di seguito, trovi i consigli per richiedere la delega con facilità e tutto quello che occorre per poter consultare il fascicolo elettronico senza intoppi.

Come controllare fascicolo sanitario figlio

Se ti stai chiedendo come controllare il fascicolo sanitario di tuo figlio, devi innanzitutto disporre di una delega, la quale può essere richiesta online, al tuo medico di medicina generale, presso il CUP, presso le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST.

Per la delega, hai bisogno del riconoscimento: questo è possibile attraverso la registrazione del tuo documento identificativo, quello del secondo genitore (quando viene espressamente richiesto) e del figlio per cui chiedi la richiesta per consultare il fascicolo sanitario.

Qualora dovessi essere il genitore per un figlio tutelato, devi registrare il tuo documento di riconoscimento, il provvedimento della nomina del giudice e il documento identificativo del tutelato. Non appena presenti la delega, essa viene immediatamente attivata. E se, invece, vuoi compilare la delega per più figli? Basta una sola richiesta, registrando ovviamente i documenti di tutti.

È importante sapere che la delega per il fascicolo sanitario elettronico può essere fatta sia per i figli minorenni sia per i figli maggiorenni. Inoltre, il procedimento per consultare il fascicolo sanitario dei figli e la richiesta di delega è simile per i diversi sistemi sanitari regionali. Puoi anche scaricare il fascicolo sanitario, come ti ho spiegato in un'altra guida. Detto questo, non ti resta che scoprire come fare per poter consultarlo ovunque tu sia!

Come faccio a vedere il fascicolo sanitario di mio figlio in Veneto

Per consultare il fascicolo sanitario dei figli in Veneto, devi prima di tutto attivare la delega accedendo al sito Salute Regione Veneto, poi fare clic sulla voce Modulo delega consensi: viene così scaricato un documento in PDF in cui inserire Nome, Cognome, Residenza, Codice fiscale e dati del documento di riconoscimento sia del delegante sia del delegato.

Arrivato a questo punto, devi spuntare la casella Rilascio il consenso alla consultazione del FSE, inserire successivamente luogo e data, apporre la firma del figlio e poi apporre la tua sotto la scritta Firma del delegato. Facendo questo, viene accettata in automatico l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Dove consegnare la delega per il fascicolo sanitario? Per quanto riguarda la regione Veneto, essa può essere attivata solo dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico della sua ULSS (Azienda Unità Sanitaria Locale Socio Sanitaria) o al Distretto Sanitario di riferimento presentando sia il tuo documento sia quello di tuo figlio.

Assicurati, prima di procedere con la delega, che il tuo fascicolo sanitario sia attivo: ti ho spiegato, in un'altra guida, come fare questo in pochi minuti. Dopodiché puoi procedere col consultare quello di tuo figlio sia tramite sito Web sia tramite app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS: il procedimento e la schermata sono pressoché identici.

Vai sul sito sito Sanità km zero Fascicolo e clicca sul pulsante Accedi. Puoi o decidere di premere sul bottone Entra con SPID o sul bottone Entra con CIE. In entrambi i casi, devi procedere inserendo le tue credenziali e premere sul pulsante Entra.

Viene aperta la pagina del tuo fascicolo sanitario elettronico veneto. Per accedere, invece, a quello dei figli, devi cliccare sulla voce Profili a te collegati, nel box a destra, e fare clic sul profilo del figlio. Selezionando la voce Bacheca, nella barra in alto, puoi controllare i referti recenti, gli orari di lavoro del pediatra e le comunicazioni.

Come faccio a vedere il fascicolo sanitario di mio figlio nel Lazio

Anche per quanto riguarda la regione Lazio, bisogna attivare la delega per consultare i fascicoli sanitari dei figli. Come fare, in questo caso? Nel Lazio non è possibile compilarla online, devi quindi rivolgerti al tuo medico di famiglia, al CUP, presso le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), agli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST, ricordando di aver attivato già il proprio fascicolo sanitario o quello dell'altro genitore e portando i documenti di riconoscimento di delegante e delegato.

Una volta attivata la delega, non devi far altro che recarti al sito Salute Lazio oppure utilizzare l'app SaluteLazio per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. La procedura è uguale sia se dovessi decidere di accedervi tramite sito Web sia se dovessi accedervi tramite app.

Sul sito, clicca sul pulsante Accedi al fascicolo, nella parte finale della pagina; puoi decidere o di entrare attraverso SPID o attraverso CIE.

Viene così aperta la pagina del Consenso. Per poter accedere al servizio, spunta una o più caselle: Alimentazione del proprio fascicolo sanitario, Consultazione del proprio fascicolo sanitario, Inserimento dei documenti sanitari pregressi. Fatte le tue scelte, inserisci la tua email nella barra Indirizzo email per le notifiche. Premi, infine, sul pulsante Registra.

Nella pagina principale del tuo fascicolo sanitario, premi sulla voce Profilo per poter scegliere quale fascicolo sanitario dei tuoi figli consultare. Clicca sul profilo di tuo interesse per poter aver sotto mano documenti, notifiche e altre informazioni su tuo figlio.

Come faccio a vedere il fascicolo sanitario di mio figlio in Toscana

Qualora volessi consultare il fascicolo sanitario elettronico di tuo figlio e vivi in Toscana, devi innanzitutto compilare la delega. È facile farlo! C'è la possibilità di compilarla ai totem PuntoSì diffusi sul territorio (trovi la lista completa qui), agli sportelli delle aziende sanitarie ed è disponibile farlo anche online. Ti parlo di quest'ultimo procedimento poco più avanti. Ricorda che, per rendere effettiva la registrazione della delega In Toscana, devi avere con te il tuo documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e i documenti del delegato.

Se desideri attivare la delega online, non devi far altro che recarti sul sito Fascicolo Sanitario Elettronica — Regione Toscana, cliccare sul pulsante Accedi come cittadino e poi decidere se farvi accesso scegliendo l'opzione Entra con SPID o Entra con CIE. Dopodiché devi cliccare sul bottone OK al Consenso alla consultazione da parte di terzi.

Fatto questo, seleziona la voce Deleghe in alto a destra. Qui devi inserire tutte le tue informazioni: codice fiscale, nome, cognome, stato di nascita, data di nascita, codice tessera sanitaria, tipo accesso (scegli l'opzione genitore), data inizio delega, cellulare; dopodiché, devi inserire quelle di tuo figlio. Una volta compilato tutto, fai clic sul bottone Aggiungi. Appare, adesso, la richiesta di conferma: premi sul pulsante OK.

Il sistema ti chiede di salvare in un documento PDF questa delega oppure di stamparla. Fatta la tua scelta, puoi immediatamente accedere al fascicolo sanitario di tuo figlio cliccando sull'icona della freccia in alto a destra; se, invece, hai notato degli errori, puoi cancellare la delega facendo clic sull'icona del cestino sempre in alto a destra.

Per le volte successive, non devi far altro che accedere al tuo fascicolo sanitario elettronico recandoti al sito Fascicolo Sanitario Elettronico — Regione Toscana o utilizzando l'app Toscana Salute per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS e premere sull'icona del tuo profilo: in questo modo, puoi scegliere quale dei fascicoli dei tuoi figli consultare. Il procedimento non cambia se decidi di utilizzare l'app.

Come consultare fascicolo sanitario dei figli nelle altre regioni

In qualsiasi regione tu ti trovi, è possibile consultare il fascicolo sanitario elettronico con pochi e semplici passaggi, senza dimenticare mai di attivare la delega per i figli. Il procedimento è più o meno sempre lo stesso e le opzioni per scegliere dove compilare la delega sono molto simili fra loro, come puoi constatare qui di seguito, qualora non ti fossero bastate le informazioni precedenti e capire così come consultare il fascicolo sanitario nelle altre regioni.

Lombardia — questa regione mette a disposizione un'intera pagina Web, consultabile qui, con cui è possibile registrare la delega senza troppi problemi.

— questa regione mette a disposizione un'intera pagina Web, consultabile qui, con cui è possibile registrare la delega senza troppi problemi. Campania — non è stato messo a disposizione un servizio online per la delega nella regione Campania, ma è comunque possibile compilarla presso il proprio medico di base, al CUP, presso le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), agli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST, ricordando sempre di portare i documenti di riconoscimento tuoi e di tuo figlio. Successivamente, puoi trovare il fascicolo sanitario del delegato nella sezione Profilo del tuo fascicolo sanitario.

— non è stato messo a disposizione un servizio online per la delega nella regione Campania, ma è comunque possibile compilarla presso il proprio medico di base, al CUP, presso le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), agli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST, ricordando sempre di portare i documenti di riconoscimento tuoi e di tuo figlio. Successivamente, puoi trovare il fascicolo sanitario del delegato nella sezione del tuo fascicolo sanitario. Emilia Romagna — anche nel caso di questa regione, non è possibile fare la registrazione della delega online: il sito Support FSE del Servizio Sanitario Regionale — Emilia Romagna chiarisce ogni dubbio riguardo ad esso, offrendo delle valide alternative.