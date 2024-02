Hai la necessità di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e nel farlo vorresti usare un sistema alternativo allo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), in quanto al momento non hai ancora a disposizione le tue credenziali (ti consiglio comunque di rimediare quanto prima, magari aiutandoti con le indicazioni presenti su quest’altra guida).

Se le cose stanno così, evidentemente vuoi sapere come accedere al Fascicolo Sanitario senza SPID. Beh, in tal caso ho una buona notizia da darti: ti trovi nel posto giusto al momento giusto! Nelle prossime righe, infatti, avrò modo di spiegarti come sfruttare metodi di autenticazione alternativi per accedere al tuo Fascicolo Sanitario.

Ci tengo a dirti fin da adesso che i passaggi da seguire possono variare da una Regione all’altra, per cui ti fornirò indicazioni generiche in merito ad alcune di queste che prenderò come esempio. Dato che ti vedo alquanto preso dall’argomento, sai che ti dico? Mettiamo sùbito da parte le chiacchiere e passiamo all’azione. Non mi resta che augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come accedere al Fascicolo Sanitario Puglia senza SPID

Se desideri accedere al Fascicolo Sanitario Puglia senza SPID, sappi che si può procedere tramite Carta d’Identità Elettronica oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi o, ancora, sfruttando le credenziali regionali.

Per procedere, provvedi innanzitutto a recarti sulla pagina Fascicolo Sanitario Elettronico del portale PugliaSalute e poi fai clic sul link Accedi al servizio con autenticazione, che si trova sulla destra.

A questo punto, nella nuova pagina che si apre, seleziona uno dei metodi di autenticazione alternativi allo SPID: CIE, CNS/TS-CNS o Credenziali Regionali.

Se hai optato per l’accesso con la CIE, tieni presente, però, che in questo caso, oltre ad aver preventivamente attivato la tua CIE, devi anche disporre di uno smartphone dotato di tecnologia NFC con installata l’app CieID (disponibile su Android 6 e successivi e su iPhone con iOS 13 e successivi) oppure devi essere in possesso di un computer su cui sia stato precedentemente installato il software CIE che risulti collegato a un lettore di NFC o un apposito lettore per smart card compatibile con la CIE.

Ciò detto, per procedere basta fare così: dopo aver selezionato la scheda CIE, clicca sul bottone Entra con CIE. Nella nuova pagina che si è aperta, seleziona la modalità di autenticazione che preferisci tra Entra con le tue credenziali CIE, Entra con app CieID o Entra con lettura carta.

Se hai scelto la prima opzione, devi poi fornire il numero di serie della tua CIE (riportato nella parte frontale della carta) nel campo visibile nella schermata Numero CIE o Codice Fiscale o Email e Password e poi devi fare clic sul bottone Procedi.

Se, invece, hai attivato le credenziali CIE di livello 2 e hai certificato un tuo dispositivo, puoi tranquillamente optare per l’uso dell’app CieID sul tuo smartphone e sfruttare la funzione di scansione del codice QR per inquadrare con la fotocamera dello smartphone quello vedi sullo schermo.

In alternativa, puoi anche entrare con la lettura della carta di livello 3 sfruttando uno smartphone dotato di NFC con l’app CieID. Per riuscirci devi provvedere a registrare la tua carta oppure agire da PC con il software CIE e un lettore di smart card, e cliccare sul bottone Entra con la lettura carta CIE posto in fondo alla pagina. Dopodiché scegli se proseguire da smartphone o se proseguire da computer con il software CIE, facendo attenzione a seguire le istruzioni su schermo.

Per maggiori informazioni sul da farsi, puoi aiutarti con le mie guide su come leggere la CIE con smartphone e come accedere con CIE.

Qualora volessi optare per l’accesso tramite CNS/TS-CNS, sappi che anche in questo caso devi avere un lettore di smart card e devi installare i driver necessari. Per le CNS di tipo token USB non è necessario disporre del lettore, ma per la TS-CNS devi seguire le istruzioni che PugliaSalute ha riportato su questa pagina. Per quanto riguarda le altre CNS, invece, bisogna rivolgersi al distributore della smart card per ricevere eventuali istruzioni specifiche. In ogni caso, una volta configurato il software necessario, basta inserire la smart card nel lettore o inserire il token nella porta USB e cliccare su Accedi.

Se, invece, intendi accedere con le credenziali regionali, una volta selezionata questa modalità d’accesso devi selezionare il dominio dove collegarti dall’apposito menu a tendina, fornire username e password negli appositi campi di testo e, quindi, fare clic su Accedi.

Come accedere al Fascicolo Sanitario Lazio senza SPID

Desideri sapere come accedere al Fascicolo Sanitario Lazio senza SPID? Fondamentalmente i passaggi da seguire sono i medesimi che ti ho già indicato nel capitolo precedente, dedicato alla Regione Puglia. Ci sono giusto alcune differenze in alcune voci di menu riguardanti la differente piattaforma sanitaria disponibile in questo caso, ovvero Salute Lazio.

Per il resto, puoi procedere recandoti su questa pagina, cliccando sul pulsante blu Accedi ai servizi (in alto a destra) e cliccando poi sulla scheda Servizi ai cittadini nella nuova pagina che si apre. Fatto ciò, seleziona come metodo di autenticazione CIE, TS-CNS o Utenza locale (IAM), poi clicca sul pulsante Entra con CIE o Entra con TS-CNS e segui le indicazioni su schermo per proseguire (come ti dicevo, fondamentalmente i passaggi sono gli stessi che ti ho già mostrato nel capitolo precedente).

Se hai optato per il metodo di accesso Utenza locale (IAM), invece, devi utilizzare l’Identità Digitale che hai creato per i servizi di Regione Lazio, fornendo negli appositi campi di testo il tuo nome utente (ovvero il tuo codice fiscale) e la password che hai scelto, e cliccando sul pulsante Entra con IAM.

Tieni presente che ti verrà poi richiesto un codice temporaneo d’accesso, che verrà inviato via SMS al tuo numero di telefono associato alla tua identità o che potrà essere generato tramite l’app SaluteLazio (Android/iOS/iPadOS).

Come accedere al Fascicolo Sanitario Emilia-Romagna senza SPID

Se sei residente in Emilia-Romagna e desideri sapere come procedere per accedere al Fascicolo Sanitario senza lo SPID, vale quanto già detto nelle righe precedenti per le Regioni che ho già menzionato: si può procedere anche in questo caso con soluzioni alternative, nella fattispecie con CIE e CNS.

Per entrare più nel merito, devi recarti su questa pagina, cliccare sul bottone rosso Scegli modalità di accesso e poi sul bottone Entra con CIE, se intendi accedere tramite Carta d’Identità Elettronica, oppure sul bottone Entra con CNS, se intendi accedere con la Carta Nazionale dei Servizi. Segui poi le istruzioni su schermo (fondamentalmente sono le medesime che ti ho già dato nel primo capitolo).

Qualora dovessi avere problemi di sorta, non esitare a consultare la pagina di assistenza per l’accesso tramite CIE e quella per l’accesso tramite CNS fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

Come accedere al Fascicolo Sanitario Lombardia senza SPID

Desideri accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Lombardia senza ricorrere all’uso dello SPID? Anche in questo caso, naturalmente, la cosa è assolutamente fattibile ricorrendo all’uso della CIE o della CNS. Inoltre, per i cittadini minorenni e tutelati è possibile sfruttare anche l’OTP di Regione Lombardia.

Per procedere, dunque, recati su questa pagina e scegli se accedere tramite CIE (Entra con CIE) oppure mediante CNS (Tessera Sanitaria CNS). Per il resto, i passaggi da seguire sono analoghi a quelli già menzionati nel primo capitolo.

Qualora avessi optato per l’OTP di Regione Lombardia, dopo aver cliccato sul bottone apposito, fornisci le tue credenziali nei campi di testo ID e Password, fai clic su Accedi e segui le indicazioni su schermo per finalizzare il tutto.

Nel caso in cui dovessi avere delle difficoltà, non esitare a consultare questa pagina d’assistenza allestita dalla Regione Lombardia.

Come accedere al Fascicolo Sanitario Campania senza SPID

Anche la Campania permette di sfruttare CIE e CNS per accedere al Fascicolo Sanitario senza l’uso dello SPID.

Per procedere, basta recarsi su questa pagina, fare clic sul bottone Accedi posto sotto la voce Fascicolo sanitario elettronico, premere sul bottone Entra con CIE o Entra con CNS (a seconda della modalità di accesso preferita) e seguire le istruzioni su schermo (praticamente le stesse menzionate nel primo capitolo).

Come accedere al Fascicolo Sanitario senza SPID e CIE

Se sei giunto sull’articolo chiedendoti se è possibile accedere al Fascicolo Sanitario senza SPID e CIE, come avrai notato dalla lettura delle righe precedenti la cosa è in molti casi possibile. I sistemi sanitari regionali, infatti, solitamente mettono a disposizione l’accesso tramite CNS/TS-CNS o tramite account regionali con credenziali ad hoc da usare allo scopo.

Qualora qualche passaggio non ti fosse ancora chiaro, comunque, prova a cercare sul sito del sistema sanitario della tua Regione ulteriori informazioni, magari aiutandoti con una ricerca su Google del tipo “come accedere al fascicolo sanitario senza spid e cie [nome regione]”.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.