Consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico può sembrare complicato, soprattutto se non hai molta familiarità con la tecnologia. Potresti sentirti confuso su dove iniziare e quali passaggi seguire per accedere alle informazioni mediche che ti riguardano. Ma non preoccuparti, sono qui per aiutarti!

Nei prossimi paragrafi, ti spiegherò passo dopo passo come accedere al proprio fascicolo sanitario nelle diverse regioni italiane: Emilia—Romagna, Sicilia, Toscana, Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte e Campania. Seguendo le indicazioni che ti fornirò, potrai facilmente consultare il tuo FSE e tenere sotto controllo la tua salute in modo semplice e veloce.

Allora, sei pronto per iniziare? Sì? Perfetto! Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo necessario per leggere attentamente questo tutorial e vedrai che anche tu riuscirai ad accedere al tuo fascicolo sanitario senza difficoltà. Ti auguro buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di scoprire nel dettaglio come accedere al proprio fascicolo sanitario, è importante verificare la sua disponibilità nella propria regione. Nel momento in cui pubblico questa guida, tutte le regioni italiane permettono ai cittadini di accedere al proprio FSE. Tuttavia, ti suggerisco di consultare l’elenco dei Fascicoli Regionali sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale in modo da essere sempre aggiornato.

In alternativa, ti basta effettuare una semplice ricerca su Google, digitando nel campo di ricerca “fascicolo sanitario elettronico [nome propria regione]” e dando un’occhiata ai risultati proposti. Un altro passaggio molto importante è quello di avere a disposizione uno SPID, una Carta d’Identità Elettronica oppure la Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso, ti consiglio di dare un’occhiata alle mie guide dedicate su come ottenere lo SPID, come fare CIE online e come attivare CNS. All’interno trovi tutti i passaggi di cui hai bisogno per proseguire con il tutorial.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico

Dopo aver fatto alcune precisazioni molto importanti, nei prossimi capitoli ti spiegherò come accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico in varie regioni.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Emilia—Romagna

Vivi in Emilia—Romagna? Per accedere al proprio fascicolo sanitario segui questa semplice procedura. Avvia il browser che solitamente utilizzi per navigare su Internet (es. Google Chrome) e collegati al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico del Servizio Sanitario Regionale Emilia—Romagna.

A questo punto, nella sezione Accedi al Fascicolo Sanitario Elettronico, clicca sul pulsante Entra con SPID per accedere tramite SPID oppure su quello Scegli modalità di accesso per selezionare tra SPID, CIE o CNS. Se hai scelto lo SPID, dopo aver premuto sul bottone Entra con SPID, seleziona il servizio utilizzato tramite l’elenco proposto (es. SielteID o PosteID) e segui le indicazioni presenti nella pagina successiva per dare l’autorizzazione.

Ad esempio, se utilizzi SielteID, compila i campi Codice Fiscale / Partita IVA e Password con le credenziali del tuo account e premi sul pulsante Prosegui. Ora, puoi scegliere se ricevere una notifica sull’app MySielteID installata sul tuo dispositivo oppure usare un codice OTP generato dall’app MySielteID.

Nel primo caso, fai tap sulla notifica ricevuta Richiesta accesso, inserisci il codice di accesso e premi sul pulsante Accedi oppure utilizza il metodo di autenticazione richiesto (es. Face ID). Dopodiché, premi sul pulsante SI dal messaggio Richiesta accesso e infine su CHIUDI per chiudere l’app e la finestra AUTORIZZAZIONE CONCESSA.

Nel secondo, invece, apri l’app MSielteID sul tuo device (premendo sull’apposita icona che trovi nella schermata Home, nel cassetto delle applicazioni su Android o all’interno di Libreria app su iOS/iPadOS), utilizza il metodo di autenticazione o il codice di accesso e digita il codice OTP mostrato nel campo sotto a Codice. Premi sul bottone Prosegui per continuare. Ora, in entrambi i casi, pigia sul pulsante Autorizza per proseguire.

Se invece hai selezionato la Carta d’Identità Elettronica (CIE), compila i campi Numero CIE o Codice Fiscale o Email e Password e premi sul pulsante Procedi nella sezione Entra con le tue credenziali CIE. In alternativa, scansiona il codice QR mostrato usando l’app CieID e la fotocamera del tuo smartphone oppure pigia sul bottone Entra con lettura carta CIE e per usare uno smartphone dotato di NFC e l’app CieID o un PC dotato di software CIE e lettore di smart card. Vuoi utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)? Ti basta premere sul pulsante Entra con Smartcard e seguire la procedura guidata.

Una volta giunti nella schermata principale del proprio fascicolo sanitario elettronico, ci sono diversi pulsanti e funzioni da poter sfruttare. Ad esempio, cliccando sul bottone I miei documenti, puoi accedere a tutti i documenti associati al tuo account come ricette, esami di laboratorio, comunicazioni e prescrizioni. Cliccando sul pulsante Servizio on line, puoi fare prenotazioni, effettuare pagamenti online, scegliere o modificare il medico di famiglia, cercare un medico, consultare i tempi di attesa e molto altro ancora.

Tramite il pulsante Profilo, hai la possibilità di consultare i tuoi dati personali, vedere il medico personale, scoprire i consensi dati e aggiungere una delega all’accesso del tuo FSE. Attraverso il bottone Guida on line, hai accesso a un elenco completo di guide per sfruttare al meglio le varie funzioni proposte dal fascicolo. Cliccando sulla voce Ricerca, sei in grado di effettuare una ricerca mirata usando i campi dal e al e il menu Tutti e poi il pulsante Cerca.

Nel menu laterale di sinistra ci sono diverse sezioni dedicate a referti, prescrizioni, ricoveri, screening, autocertificazioni e così via. Infine, tramite il pulsante Carica documento, sei in grado di caricare un documento che sarà poi visibile nella sezione Caricati da me. Oltre che dal sito Web, la Regione Emilia—Romagna ha sviluppato un’app chiamata ER Salute che consente di accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico da smartphone e tablet Android e da iPhone e iPad.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Sicilia

Per accedere al proprio fascicolo sanitario in Sicilia, basta collegarsi al portale riservato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cliccare sul riquadro Cittadino nella sezione Accedi ai servizi come e selezionare tra SPID, CIE o TS—CNS, a seconda del metodo che preferisci di più. Fatto ciò, accederai al tuo fascicolo sanitario elettronico tramite il quale potrai consultare varie informazioni.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario in Toscana

Se vivi in Toscana, puoi consultare facilmente il tuo FSE tramite l’apposita sezione presente sul sito della regione. Dalla schermata principale, clicca sul pulsante Accedi come cittadino, seleziona la modalità di accesso tra Entra con SPID, Entra con CIE o Entra con CNS e segui la procedura guidata per vedere tutte le informazioni disponibili.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Veneto

Sul portale Sanitàkmzero della Regione Veneto è possibile accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico premendo prima sul pulsante Accedi e poi su quello Entra con SPID o Entra con CIE. Dopodiché, segui la procedura guidata per accedere a tutte le informazioni disponibili.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Lazio

Dalla sezione Fascicolo Sanitario Elettronico sul sito Salute Lazio puoi accedere facilmente al tuo FSE pigiando prima sul pulsante ACCEDI AL FASCICOLO presente in fondo alla schermata e poi selezionando il metodo di autenticazione tra SPID, CIE, TS—CNS o Utenza locale (IAM). Fatto ciò, segui la procedura guidata in modo da accedere alle varie sezioni disponibili.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Regione Lombardia

Vivi in Lombardia? Per accedere al proprio FSE collegati alla pagina Fascicolo Sanitario sul sito della Regione Lombardia e poi clicca sul pulsante Accedi in alto a destra. Nella pagina successiva, premi sul bottone Entra con SPID o su quello Entra con CIE (a seconda del metodo desiderato) e segui la procedura guidata.

In alternativa, puoi scaricare l’app Fascicolo Sanitario dal Google Play Store su Android, da AppGallery su Huawei o da App Store su iOS/iPadOS per accedere al tuo FSE direttamente da smartphone o tablet.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Regione Piemonte

Tramite la sezione FSE — Taccuino per cittadino della pagina Servizi Online del sito della Regione Piemonte, sei in grado di accedere facilmente al tuo fascicolo sanitario elettronico cliccando prima sul riquadro Accesso riservato e poi scegliendo uno dei metodi di login tra SPID, CIE o CNS | TS—CNS.

Come accedere al proprio fascicolo sanitario Campania

Sul Portale Salute del Cittadino della Regione Campania è possibile accedere facilmente al proprio fascicolo sanitario elettronico cliccando sul pulsante Accedi dedicato ad esso, che trovi nella sezione Servizi Online. Dopodiché, basta premere sul pulsante Entra con SPID, Entra con CIE o Entra con CNS e seguire le indicazioni fornite per continuare.

Per maggiori indicazioni su come consultare il fascicolo sanitario, come accedere al Fascicolo Sanitario con SPID, come accedere al Fascicolo Sanitario senza SPID e sulle app per Fascicolo Sanitario, leggi i tutorial che ti ho appena linkato.