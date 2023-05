Per quanto molti possano pensare il contrario, l'Italia si sta progressivamente digitalizzando offrendo ai cittadini (e non solo) diversi servizi online che vanno a facilitare la consultazione di documenti e il compimento di alcune operazioni che, fino a qualche tempo fa, richiedevano necessariamente la propria presenza fisica davanti a uno sportello.

Ne è un esempio il Fascicolo Sanitario Elettronico, strumento implementato in tutte le Regioni italiane che facilita notevolmente la consultazione della propria storia sanitaria e tutti gli “annessi e connessi”, come si suol dire. Come dici? Ignoravi l'esistenza di questo strumento fino a qualche istante fa e ora vorresti saperne di più? Benissimo!

Mettiti bello comodo, concentrati sulla lettura di questo approfondimento su come attivare il Fascicolo Sanitario e vedrai che tra qualche minuto sarai perfettamente in grado di utilizzarlo. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura!

Indice

Cos'è Fascicolo Sanitario Elettronico

Prima di passare alla parte pratica della guida, direi di vedere un po' più da vicino cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico o FSE.

Come indica il D.P.C.M. n° 178 del 2015, il Fascicolo Sanitario Elettronico è costituito da tutti i dati e i documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario, generati da eventi clinici del presente o del passato. Questo significa, in termini “spiccioli”, che grazie all'FSE è possibile avere facile accesso a tutta una serie di documenti e informazioni riguardanti la propria storia medica.

Per farti qualche esempio, nell'FSE è possibile trovare dati di assistenza sanitaria (nome e recapiti del proprio medico di medicina generale, eventuali esenzioni a cui si ha diritto, assistenza temporanea, budget celiachia, etc.), documenti sanitari (quindi referti di esami e visite specialistiche sostenuti in passato, ricette specialistiche e farmaceutiche, verbali di pronto soccorso, etc.), vaccinazioni, appuntamenti, percorsi di presa in carico (in caso si abbiano malattie croniche di qualche tipo), e così via.

Come si attiva il Fascicolo Sanitario Elettronico? La procedura può variare in base alla Regione o alla Provincia Autonoma di competenza territoriale. In linea di massima, ciò si può fare online (ed è di questa modalità che mi occuperò nell'articolo) oppure recandosi fisicamente presso il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, andando in una delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o recandosi presso sportelli dedicati al cittadino o in punti territoriali di accesso (PTA).

Chiariti tutti questi aspetti, vediamo come procedere all'attivazione online dell'FSE.

Come attivare il Fascicolo Sanitario con SPID

Prima di procedere all'attivazione del Fascicolo, tieni presente che per agire online devi disporre degli strumenti d'accesso abilitati a tale scopo.

Per entrare più nel dettaglio, nel momento in cui scrivo, bisogna disporre dello SPID di secondo livello oppure della CIE unitamente al suo PIN completo e a uno smartphone/tablet con lettore NFC integrato o, ancora, di un lettore smart card/tessera sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con relativo lettore di smart card e PIN completo (quest'ultimo è utilizzabile solo da computer).

Se non hai ancora creato un'identità SPID o non hai attivato la CIE, rimedia sùbito leggendo le guide che ti ho appena linkato, dove ti spiego come fare il tutto.

In questa guida ti mostrerò come attivare il Fascicolo Sanitario con SPID. Dal momento che, come ti ho anticipato poc'anzi, ogni Regione o Provincia Autonoma ha disposto le cose in base alle proprie necessità, le procedure da seguire possono variare un po' tra i vari enti territoriali.

In ogni caso, la prima cosa che devi fare per procedere è recarti su questa pagina e cliccare sul nome della tua Regione o Provincia Autonoma: Lombardia, se devi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Lombardia; Emilia Romagna, per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Emilia Romagna; Piemonte, se devi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Piemonte; Veneto, per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Veneto; Puglia, se devi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Puglia; Sardegna, per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico Sardegna; e così via.

Una volta che ti sarai recato sulla pagina principale dell'FSE della tua Regione o Provincia Autonoma, clicca sul pulsante grazie al quale è consentito l'accesso a quest'ultimo: potrebbe chiamarsi Accedi, Accedi al tuo fascicolo, Accedi ai servizi, Accedi al servizio con autenticazione, o con un'altra dicitura simile a quelle che ti ho appena menzionato.

Successivamente, seleziona il metodo di autenticazione preferito (nel nostro esempio SPID), poi clicca sul pulsante mediante cui eseguire l'accesso (in questo caso Entra con SPID) e seleziona il nome dell'ente certificatore che ti ha rilasciato le credenziali SPID dal menu contestuale.

Nella pagina che a questo punto vedrai aprirsi nel browser, dovrai procedere all'autenticazione con lo SPID: in base alle scelte che hai fatto nel momento in cui hai attivato la tua Identità Digitale, potrai eseguire l'autenticazione di livello 2 o di livello 3.

Se dovessi avere difficoltà a usare lo SPID per eseguire l'accesso al Fascicolo Sanitario, leggendo la mia guida sull'argomento dovresti riuscire a risolvere. Ad accesso fatto, clicca sul bottone Acconsento per approvare la trasmissione dei dati personali ed eseguire finalmente l'accesso al tuo FSE.

Al primo login effettuato sul tuo FSE, dovresti vedere un'informativa riguardante l'assenza del consenso alla consultazione: cliccando sul menu Dati personali (dovrebbe trovarsi in alto a sinistra) cliccando sui box annessi alle voci Consultazione del proprio fascicolo sanitario e Inserimento dei documenti sanitari pregressi (nella sezione Consenso che dovresti vedere in basso), potrai andare a rilasciare i tuoi consenti. Infine, clicca sul bottone Registra o Salva per finalizzare l'operazione e avere libero accesso ai dati e ai documenti presenti nel tuo Fascicolo Sanitario.

Come attivare il Fascicolo Sanitario dei figli

Se sei giunto fino a questo punto della guida, evidentemente ti interessa sapere anche come attivare il Fascicolo Sanitario dei figli.

Sappi che anche in questo caso ci sono varie possibilità. Innanzitutto, sappi che solo i genitori (o, eventualmente, i tutori) che hanno già effettuato l'accesso al proprio FSE possono creare un Fascicolo Elettronico per i propri figli minorenni.

Per portare a termine l'operazione, bisogna recarsi presso gli sportelli dedicati, registrare i minori e associarli al proprio FSE. Allo sportello bisogna presentare, oltre modulo per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico del minore compilato e firmato, anche il proprio documento d'identità in corso di validità.

Per cercare gli sportelli presso cui recarti e i moduli da presentare, puoi fare una ricerca su Google utilizzando le seguenti parole chiave: “sportello per registrare figlio minore fascicolo sanitario elettronico [nome regione o provincia autonoma di appartenenza]” e “modulo registrazione figlio minore fascicolo sanitario elettronico [nome regione o provincia autonoma di appartenenza]”, avendo cura di prelevare le informazioni necessarie solo dai siti istituzionali.