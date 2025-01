Avendo intenzione di cambiare il tuo medico di base, ti è stato riferito che puoi effettuare questa operazione in completa autonomia e direttamente online tramite il Fasciolo Sanitario Elettronico: uno strumento implementato in tutte le Regioni italiane tramite il quale ogni cittadino può tracciare e consultare la propria storia sanitaria e usufruire di alcuni utili servizi. Non sapendo bene come procedere, però, hai effettuato alcune ricerche sul Web e sei finito dritto su questa mia guida.

Se le cose sanno come le ho appena descritte, lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Con questo tutorial, infatti, ti mostrerò come cambiare medico dal Fascicolo Sanitario fornendoti tutte le indicazioni di cui hai bisogno. Ti anticipo sùbito che si tratta di una procedura piuttosto semplice e, nella maggior parte dei casi, il cambio è immediato.

Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non dilunghiamoci oltre e vediamo insieme come procedere. Mettiti comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura delle prossime righe. Ti assicuro che, seguendo attentamente le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica, riuscirai ad accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e scegliere un nuovo medico di base. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo di questo tutorial e spiegarti nel dettaglio come cambiare medico dal Fascicolo Sanitario è necessario fare una doverosa premessa iniziale a tal riguardo.

Come ti ho già anticipato nelle righe iniziali di questa guida, il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento implementato a livello nazionale ma gestito dalle singole Regioni. Questo significa che, almeno nel momento in cui scrivo questa guida, non è disponibile una singola piattaforma uguale per tutti i cittadini e, a seconda della propria zona di residenza, varia non solo la procedura per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico ma anche il portale al quale affidarsi e/o l’applicazione da scaricare.

In ogni caso, collegandoti al sito ufficiale del Ministero della Salute trovi l’elenco completo dei Fascicoli Sanitari Elettronici regionali ai quali puoi accedere selezionando la Regione di tuo interesse. A tal proposito, potrebbe esserti utile anche la mia guida su come scaricare il Fascicolo Sanitario.

Quello che non cambia è la procedura d’accesso al proprio fascicolo sanitario, che può avvenire tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, ti sarà utile sapere che tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile esclusivamente cambiare/revocare un Medico di Medicina Generale (MMG), comunemente chiamato anche medico di famiglia o medico di base. Non è possibile, invece, fare la prima scelta del medico: in tal caso, dovrai necessariamente recarti di persona presso gli uffici di competenza previsti per la tua Regione.

Tieni presente anche che procedendo online la scelta del medico potrebbe essere limitata in quanto, nella maggior parte dei casi, non vengono mostrati i medici massimalisti, cioè coloro che hanno già raggiunto il numero massimo di assistiti consentito dalla legge. Anche in questo caso, per verificare l’effettiva possibilità di scelta di un medico non elencato nel Fascicolo Sanitario è necessario recarsi presso un ufficio competente.

Infine, ci tengo a sottolineare che è possibile cambiare medico online in completa autonomia e in qualsiasi momento, a patto di non averlo già fatto negli ultimi 30 giorni. Non sono previste limitazioni temporali nel caso in cui il medico da cambiare abbia cessato l’attività.

Per quanto riguarda le tempistiche, devi sapere che nella maggior parte dei casi il cambio è immediato o avviene nel giro di pochi giorni. Chiarito questo, vediamo come procedere.

Come cambiare medico di base dal Fascicolo Sanitario

La procedura per cambiare medico di base dal Fascicolo Sanitario è piuttosto semplice ma, come puoi ben immaginare se hai letto le righe precedenti di questa guida, varia a seconda della tua Regione di residenza.

A prescindere che tu abbia la necessità di cambiare medico di base dal Fascicolo Sanitario Lombardia o ti stia chiedendo come cambiare medico di base dal Fascicolo Sanitario Veneto, a grandi linee tutto quello che devi fare è accedere al portale dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico della tua Regione di appartenenza (qui l’elenco completo) o scaricare la relativa applicazione e selezionare la modalità d’accesso che preferisci tra SPID, CIE e CNS.

Se necessario, accedi alla sezione dedicata ai servizi online e, poi, premi sulla voce relativa al cambio o revoca del medico. A questo punto, scegli l’opzione per cambiare medico e dovresti visualizzare un elenco con i medici che puoi scegliere online, con anche la possibilità di cercare un medico per nome o visualizzare quelli a te più vicini indicando il tuo indirizzo di residenza: premi, quindi, sul nome del medico che preferisci e clicca sul pulsante per confermare la scelta.

Per capire meglio, facciamo qualche esempio pratico prendendo come riferimento la procedura per cambiare medico dal Fascicolo Sanitario Emilia Romagna. In tal caso, collegati al portale dedicato al Fascicolo Sanitario, clicca sul pulsante Entra con SPID e seleziona l’Identity provider al quale ti sei affidato per ottenere la tua identità digitale (es. PosteID, TIM ID, Aruba ID ecc.) dal menu apertosi.

A questo punto, non devi far altro che inserire le tue credenziali SPID nei campi appositi, premere sul pulsante per accedere con SPID e completare la procedura di autenticazione verificando la tua identità.

Se, invece, desideri accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico tramite CIE o CNS, premi sulla voce Scegli modalità di accesso e, poi, clicca sull’opzione che preferisci tra Entra con CIE, per accedere con CIE, o Entra con CNS, per accedere con CNS.

Fatto ciò, premi sulla voce Servizi online collocata nel menu in alto e seleziona l’opzione Scelta/modifica medico di famiglia dal menu apertosi. Nella nuova schermata visualizzata, fai clic sul pulsante Modifica medico di famiglia, scegli il nuovo medico nell’elenco mostrato a schermo e premi sulla voce Conferma, per confermare la scelta.

Se preferisci procedere da smartphone o tablet, ti segnalo che l’app da utilizzare per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico è ERSalute (Android/iOS/iPadOS): nel momento in cui scrivo questa guida, però, tramite l’app in questione non è possibile cambiare il medico ed è necessario procedere tramite browser. Maggiori info qui.

Se, invece, vuoi sapere come cambiare medico dal Fascicolo Sanitario Toscana e desideri procedere da computer, dovrai collegarti al portale Cambio medico. Clicca, poi, sul pulsante Accedi al servizio e seleziona la modalità d’accesso che preferisci tra Entra con SPID, Entra con CIE ed Entra con CNS.

Nella nuova schermata visualizzata, seleziona la voce Cambia medico collocata nel menu in alto in modo da visualizzare l’elenco dei medici disponibili. In questo caso, ti verranno mostrati anche i medici che non possono essere scelti procedendo online (sono identificati dalla dicitura Rivolgiti allo sportello). Clicca, quindi, sul nome del medico che preferisci, apponi il segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di non essere assicurato ad altra istituzione estera e premi sul pulsante Conferma scelta.

Da smartphone o tablet, invece, puoi utilizzare l’app Toscana Salute (Android/iOS/iPadOS): dopo averla avviata, premi sul pulsante ☰, in alto a sinistra, e seleziona l’opzione Gestione identità. Premi, poi, sul pulsante Aggiungi nuova identità e accedi tramite SPID o CIE.

Adesso, premi sulla voce Scelta medico di famiglia e pediatra: se non visualizzi questa opzione, premi sulla voce Aggiungi altri servizi e fai tap sul pulsante + relativo all’opzione Scelta medico di famiglia e pediatra.

Premi, poi, sulla voce Scelta medico di famiglia, fai tap sul pulsante Cambio medico e scegli il nuovo medico premendo sul suo nome. Infine, apponi il segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di non essere assicurato di altra istituzione estera e premi sul pulsante Conferma scelta.

Come puoi constatare, seppur tramite piattaforme diverse, la procedura per cambiare medico è pressoché identica e variano esclusivamente le voci da premere per accedere alle varie sezioni e funzionalità disponibili nel Fascicolo Elettronico Nazionale.