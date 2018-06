Di recente, buona parte dei tuoi amici ha iniziato ad effettuare compravendita di oggetti di seconda mano, tra l’altro con un discreto successo. Incuriosito dalla cosa, hai deciso di chiedere qualche informazione in più e, tra una spiegazione e l’altra, è saltato fuori che le compravendite avvengono tramite il Marketplace di Facebook. Affascinato da quest’argomento e intenzionato a unirti a questo sistema, hai deciso di procurarti da solo qualche informazione in più, quindi senza pensarci due volte hai aperto Google e cercato informazioni su come attivare Marketplace su Facebook.

È andata proprio così? Perfetto, allora sono felicissimo di annunciarti che ti trovi proprio nella guida giusta! Di seguito, infatti, intendo chiarirti tutti gli aspetti fondamentali riguardo questo sistema di compravendita online, insegnandoti ad accedervi e ad effettuare acquisti e vendite in pochissimi passaggi. Se non ti fosse ancora chiaro, l’unico requisito necessario per accedere al Marketplace di Facebook è avere un account sul social network più famoso del mondo: si tratta, infatti, di un portale completamente gratuito, una sorta di “vetrina” in cui poter visualizzare oggetti proposti in vendita e proporne di altri, per poi passare a un accordo diretto con il venditore o l’acquirente attraverso lo scambio di messaggi privati.

Poiché non vi sono controlli sulle eventuali transazioni monetarie, che nella maggior parte dei casi terminano con un pagamento in contanti e una stretta di mano, mi sento di farti una raccomandazione preventiva fondamentale: prima di finalizzare un acquisto, accertati che il venditore sia una persona reale e non un profilo falso, che l’oggetto in questione sia in buono stato e, soprattutto, non effettuare mai passaggi di contanti, ad esempio tramite ricariche PostePay o simili, prima di avere tra le mani il bene acquistato, poiché la truffa è sempre dietro l’angolo! Tutto chiaro? Bene, allora cominciamo.

Indice

Attivare Marketplace su Facebook per smartphone e tablet

Per attivare il Marketplace su Facebook usando il tuo smartphone o il tuo tablet, non hai bisogno di un’app separata, poiché è sufficiente scaricare e installare, se non ce l’hai già, l’app del social network dedicata a Android o iOS: la sezione Marketplace è “inglobata” al suo interno.

Completata l’installazione, avvia l’app richiamandola dal drawer di Android (la schermata che contiene tutte le app installate) o dalla Home Screen di iOS, effettua l’accesso (se necessario) e pigia sull’icona di Marketplace, a forma di negozietto, collocata nella barra superiore o inferiore dell’app (a seconda se usi Android o iOS). In alternativa, puoi accedere alla medesima sezione pigiando sul pulsante ☰ collocato in alto a destra o in basso a destra, poi sulla voce Altro… collocata nel menu che si apre e, infine, sulla voce Marketplace.

Nel riquadro centrale della schermata proposta, puoi visualizzare una serie di annunci pertinenti alle tue preferenze e al tuo luogo di residenza, suddivisi per categoria: se intendi salvarne uno per visualizzarlo con calma in seguito, tocca l’icona a forma di segnalibro collocata sulla sua anteprima. Se lo desideri, puoi modificare la posizione pigiando sulla voce Modifica luogo.

Aiutandoti con i pulsanti Categorie e Cerca residenti nella barra superiore della schermata di Marketplace, puoi visionare soltanto gli annunci relativi a una specifica categoria o effettuare una ricerca per nome. Per visualizzare gli elementi salvati, puoi pigiare sull’omonimo tasto collocato nella medesima sezione. Infine, per visualizzare gli elementi messi in vendita da te, gli oggetti acquistati o i venditori contattati per informazioni e i gruppi a cui appartieni in cui sono presenti annunci, puoi consultare le sezioni In vendita, Acquisto e Segui Già, accessibili pigiando sul pulsante Tu.

Per accedere ai dettagli relativi a uno specifico annuncio, devi semplicemente fare tap sulla sua anteprima: Facebook aprirà un riquadro riepilogativo che ti permetterà di visualizzare le specifiche dell’oggetto messo in vendita, insieme alle informazioni relative al venditore e alla sua posizione. Utilizzando gli appositi tasti mostrati a schermo, puoi Chiedere ulteriori dettagli inviando un messaggio automatico, avviare una chat di Messenger con il venditore, salvare l’annuncio o condividerlo sul tuo profilo personale/in un gruppo.

Se ritieni che l’oggetto da te selezionato non sia conforme alle normative per le vendite su Marketplace, o sai per certo che il suo venditore è un profilo falso o incline alle truffe, non esitare ad avviare una segnalazione utilizzando il pulsante Altro e le voci Segnala articolo e/o Segnala venditore.

Mettere in vendita un oggetto, poi, è ancora più semplice: per avviare il processo di pubblicazione dell’annuncio, fai tap nella casella Cosa vendi? collocata nella schermata principale di Marketplace, seleziona la categoria più pertinente con l’oggetto di tuo interesse (Articoli, Veicoli, Alloggi o Offerte di lavoro), compila il modulo proposto con tutte le informazioni (nome, prezzo, posizione, descrizione e così via) e almeno una foto del prodotto, pigia sul pulsante Avanti, scegli se condividere l’annuncio anche sulla tua timeline o in un gruppo e finalizza la pubblicazione pigiando sul pulsante Pubblica.

Attivare Marketplace su Facebook per PC

Ritieni più comodo effettuare i tuoi acquisti attraverso il computer, dunque hai tutta l’intenzione di attivare Marketplace su Facebook per PC e accedere alla vetrina tramite il browser a tua disposizione? Niente di più semplice!

Per prima cosa, collegati alla pagina principale di Facebook cliccando su questo link, inserisci i tuoi dati d’accesso nelle apposite caselle collocate a destra (indirizzo email – numero di telefono – nome utente e password) e pigia sul pulsante Accedi per entrare nella pagina principale del tuo profilo.

Fatto ciò, clicca sulla voce Home collocata in alto a destra, dopodiché identifica il riquadro collocato all’estrema sinistra della pagina (quello in cui è presente il tuo nome con una serie di collegamenti rapidi alle sezioni più usate del sito) e pigia sulla voce Marketplace residente al suo interno. Se non dovessi riuscire ad accedere alla sezione desiderata in questo modo, puoi cliccare tranquillamente su questo link per entrarvi in modo diretto previa inserimento, quando richiesto, delle credenziali d’accesso personali.

A questo punto, dovresti ritrovarti nella vetrina di Marketplace: nel riquadro centrale sono visualizzati alcuni oggetti in vendita, consigliati in base alle tue preferenze; se lo desideri, puoi utilizzare la barra di ricerca immediatamente superiore al riquadro Consigliati per effettuare delle ricerche mirate in base al nome del bene che ti interessa (ad es. iPhone, tavolo da giardino, Opel Astra e così via).

Inoltre, puoi raffinare ulteriormente la tua ricerca utilizzando la barra di controllo collocata a sinistra: in questo modo, hai la possibilità di filtrare gli elementi per prezzo minimo e massimo, visualizzare gli elementi messi in vendita soltanto in un determinato luogo o specificare un range massimo di kilometri rispetto alla tua posizione e, se lo desideri, selezionare una categoria specifica di oggetti da visualizzare.

Per salvare un annuncio senza aprirlo, così da poterlo leggere comodamente più avanti, sposta il mouse sulla sua anteprima e clicca sull’icona a forma di segnalibro che compare in alto a destra.

Per visualizzare i dettagli relativi a un oggetto messo in vendita, invece, devi semplicemente cliccare sulla sua anteprima: attraverso il riquadro che comparirà sullo schermo, potrai visualizzare sulla mappa la posizione del venditore, Chiedere ulteriori dettagli inviando un messaggio automatico attraverso l’apposito bottone, visualizzare il profilo del venditore, inviare un messaggio tramite Messenger, salvare l’annuncio o condividerlo.

Gli annunci salvati possono essere visualizzati e riorganizzati tramite la sezione Raccolte della pagina principale di Marketplace. Inoltre, sempre attraverso la pagina principale del portale, puoi visualizzare gli annunci pubblicati sui gruppi di cui fai parte, cliccando sul link Gruppi; gli annunci per cui hai inviato un messaggio automatico, attraverso la sezione Acquisti e gli oggetti messi in vendita da te, attraverso la sezione Vendite.

Se ritieni che un oggetto o un venditore non seguano le linee guida di Marketplace, clicca sulla freccia angolare rivolta verso il basso, collocata nell’angolino in alto a destra della schermata riepilogativa dell’articolo e utilizza le voci Segnala articolo o Segnala venditore per notificare l’avvenuto a Facebook.

Vendere un oggetto è semplicissimo: tutto ciò che devi fare è cliccare sul pulsante +Vendi qualcosa annesso alla schermata iniziale del portale e compilare il modulo proposto con le informazioni richieste (nome dell’oggetto, posizione, prezzo, categoria, foto e altre informazioni attinenti), finalizzando poi la procedura attraverso il pulsante Pubblica.

In alternativa, puoi accedere al pannello di vendita cliccando nella casella di testo Cosa vendi?, anch’essa collocata nella schermata principale di Marketplace, oppure pigiando sulla voce Annuncio di Marketplace annessa al menu delle operazioni rapide, accessibile pigiando sul pulsante (+) residente in alto a destra, nella barra blu di tutte le pagine del social network. Non è stato difficile, vero?