Un tuo amico ti ha parlato di Omegle, un noto servizio di chat e videochat molto utilizzato da coloro che voglio fare nuove amicizie sul Web. Incuriosito, hai provato a utilizzarlo, ma hai riscontrato delle difficoltà nel comprendere alcune delle sue funzionalità, complice un po’ di inesperienza con la tecnologia.

Come dici? Le cose stanno proprio così e ti domandi, quindi, come funziona Omegle? Non preoccuparti, sono pronto a chiarire tutti i tuoi dubbi al riguardo. Nel corso dei prossimi capitoli di questo mio tutorial, infatti, ti spiegherò nel dettaglio come usare Omegle su PC, per chattare e videochattare. Inoltre, ti parlerò di come usarlo su smartphone, attraverso un browser per la navigazione Web, in quanto non è disponibile un’app dedicata per Android e iOS.

Detto ciò, se adesso non vedi l’ora di saperne di più, mettiti seduto bello comodo davanti al computer e prenditi giusto qualche minuto di tempo libero. Leggi con attenzione le indicazioni che sto per fornirti, in modo da riuscire nell’intento che ti sei proposto. Arrivati a questo punto, a me non resta altro da fare, se non augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Informazioni preliminari

Prima di spiegarti come funziona Omegle, devo metterti al corrente di alcune informazioni preliminari che riguardano questo popolare servizio di chat.

Omegle, infatti, è uno servizio di chat online gratuito che non necessita di registrazione, tramite il quale si possono dare il via a chat testuali e a videochat con persone di tutto il mondo. Utilizzando Omegle, se ne accettano automaticamente i termini del servizio, di cui puoi prendere visione nella parte in basso della sua home page, collegandoti direttamente al suo sito Web ufficiale: l’uso di Omegle è vietato ai minori di 13 anni e, per i minori di 18, è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore.

In linea generale, inoltre, per l’utilizzo del servizio, valgono le normali regole di buonsenso e di buona educazione: comportati in modo corretto e rispettoso, mentre chatti con altre persone, tenendo presente che le chat testuali e le videochat sono moderate. In caso di un utilizzo scorretto del servizio, io non mi assumo alcuna responsabilità al riguardo.

Inoltre, se vuoi utilizzare la chat video di Omegle, devi autorizzare il servizio all’accesso al microfono e alla videocamera del tuo computer, tramite le impostazioni del browser.

Per compiere quest’operazione, collegati al sito Web ufficiale di Omegle, dopododiché, se stai utilizzando il browser Google Chrome, fai clic sull’icona del lucchetto situata in alto vicino alla barra degli indirizzi. Fatto ciò, premi sul pulsante Impostazioni sito e, nella successiva schermata che ti viene mostrata, sposta su Consenti, per quanto riguarda le voci presenti nei menu a tendina in corrispondenza di Videocamera e Microfono.

In aggiunta, se vuoi chattare su Omegle in italiano e, quindi con persone che parlano la tua stessa lingua, devi impostare la lingua italiana tramite il menu a tendina Seleziona Lingua, situato nella home page del servizio.



Come usare Omegle su PC

Dopo averti fornito tutte le informazioni preliminari relative al corretto utilizzo di Omegle, è arrivato il momento di parlarti di come usarlo su PC. Nei prossimi paragrafi, ti parlerò, infatti, di come chattare e come videochattare da computer.



Come chattare su Omegle

Omegle è un popolare servizio di chat, che permette di avviare conversazioni testuali con utenti provenienti da tutto il mondo, offrendo anche la possibilità di iniziare conversazioni, partendo da interessi in comune.

Detto ciò, per iniziare, collegati al sito Web ufficiale del servizio, dopodiché, per avviare una chat testuale, fai clic sul pulsante Text. Se, però, vuoi essere sicuro di iniziare una conversazione con una persona avente i tuoi stessi interessi, digita alcuni tra i tuoi hobby nel campo di testo Aggiungere i tuoi interessi, dopodiché premi sul pulsante Text: entro qualche instante ti verrà mostrata la schermata della chat, tramite la quale puoi iniziare una conversazione testuale, seguendo le indicazioni che sto per fornirti.

Chattare su Omegle è semplicissimo: tutto quello che devi fare è scrivere il messaggio nel campo di testo situato in basso, dopodiché premi sul pulsante Invio sulla tastiera o il pulsante Spedire, per inviare il messaggio, che verrà mostrato in alto, nel riquadro dedicato al log della conversazione.

In qualsiasi momento, puoi interrompere la conversazione, premendo prima sul pulsante Fermare situato in basso a sinistra e poi sul pulsante Esc, per confermare l’operazione.

Un’altra funzionalità della chat testuale di Omegle è la Modalità Spy, che consente di leggere le risposte a una domanda casuale, oppure a una specifica domanda che puoi porre personalmente agli utenti del servizio.

Detto ciò, per iniziare, fai clic sul pulsante Modalità Spy situato in basso nella home page, dopodiché, se vuoi porre una domanda, premi sul bottone Fare una domanda. Digita, quindi, il quesito che vuoi porre nel campo di testo Inserire una domanda che ti viene mostrato e fai clic sul pulsante Chiedi Sconosciuti.

In alternativa, dopo aver fatto clic sul pulsante Modalità Spy, premi direttamente su Controlla, se non vuoi porre alcuna domanda. In entrambi i casi, ti verrà mostrata la schermata della chat e potrai chattare con altre persone, seguendo le indicazioni che ti ho fornito nelle righe precedenti.

In qualsiasi momento, per tornare al menu principale, fai clic sul logo di Omegle situato in alto e premi sul pulsante Ok, per confermare l’operazione.



Come videochattare su Omegle

Se preferisci iniziare una videochat su Omegle, devi innanzitutto aver abilitato in precedenza l’accesso alla videocamera e al microfono, tramite le impostazioni del browser, seguendo le indicazioni che ti ho fornito nel capitolo delle informazioni preliminari.

Detto ciò, per iniziare, collegati al sito Web ufficiale di Omegle, se ancora non l’hai fatto, dopodiché premi sul pulsante Video. Entro qualche instante si aprirà la sezione di videochat del servizio, tramite la quale puoi interagire con altre persone vocalmente.

In alternativa, puoi anche avvalerti della chat testuale che trovi in basso, se preferisci scrivere un messaggio testuale. Fai, quindi, riferimento alle indicazioni che ti ho fornito nel capitolo precedente, in caso di problemi.

Se, in qualsiasi momento, desideri interrompere la videochat, fai clic sul pulsante Fermare e poi conferma l’operazione, premendo sul pulsante Esc. Per tornare direttamente al menu principale, invece, fai clic sul logo di Omegle situato in alto. Se richiesto, conferma l’operazione, premendo sul pulsante Ok.



Come usare Omegle su smartphone

Se ti domandi come usare Omegle su smartphone, devi innanzitutto sapere che non vi è un’app dedicata a questo servizio di chat, in quanto è utilizzabile facilmente tramite una qualsiasi app di browser, come per esempio Google Chrome per Android e iOS.

Detto ciò, per un miglior utilizzo della piattaforma, puoi, facoltativamente, attivare la modalità desktop del browser, anche se il servizio è perfettamente ottimizzato per una fruzione tramite browser mobile.

Detto ciò, se utilizzi il browser Google Chrome, per compiere quest’operazione fai tap sull’icona (…) situata in basso a destra, dopododiché, nel menu che ti viene mostrato, fai tap sulla voce Richiedi sito destkop. Se, invece, utilizzi il browser Safari su iOS, premi sull’icona della condivizione in basso e, nel menu che ti viene mostrato, pigia sulla voce Richiedi sito destkop.

A questo punto, per poter utilizzare Omegle su smartphone, non devi fare altro che fare riferimento alle indicazioni che ti ho fornito nei capitoli precedenti, per iniziare una chat testuale (Text) o una videochat (Video). Facile, vero?