Il second-hand è diventata la tua missione di vita, ti dedichi anima e corpo alla ricerca di capi di abbigliamento imperdibili e ti piace l'idea di farli rivivere anziché lasciarli abbandonati in qualche armadio. Per gli stessi motivi metti in vendita gli abiti che non ti stanno più bene o che non ti piacciono più. Tra le piattaforme che usi più spesso c'è Vinted, un appuntamento fisso nell'arco delle tue giornate per controllare i tuoi venditori preferiti e le tue inserzioni.

A volte ti è capitato di essere bloccato e di ritrovarti con qualche inserzione cancellata. Perché succede? E soprattutto come non farsi bloccare su Vinted? Forse ancora non lo sai, ma c'è un vero e proprio regolamento da rispettare per far parte di questo mondo dedicato al second-hand. Può darsi che inavvertitamente tu abbia violato una di queste regole e per questo si è stato bloccato un annuncio oppure l'account.

Niente paura, leggi in modo molto attento i paragrafi che seguono perché sto per spiegarti come non farti bloccare da Vinted e come far sì che le tue inserzioni non violino il regolamento e raggiungano altri utenti, in attesa di vendere i tuoi articoli. Direi che è tutto pronto, lo sei anche tu? Benissimo, iniziamo allora!

Indice

Come non farsi bloccare l'account su Vinted

Hai trovato il modo per fare soldi su Vinted e non hai intenzione di rinunciare a questo gruzzoletto che metti da parte ogni mese. Ti hanno detto che è facile essere bloccati e di fare molta attenzione, così sei a caccia di risposte per capire come non farsi bloccare l'account su Vinted.

Innanzitutto c'è da fare una distinzione: ci sono casi in cui l'account viene bloccato temporaneamente e casi in cui viene bloccato in modo permanente. Scoprire i motivi per i quali ciò avviene ti aiuterà a evitare determinati comportamenti reputati scorretti dalla community. In linea di massima ciò avviene quando un utente viola Termini e condizioni e Regole del catalogo.

La prima cosa da tenere bene a mente è il comportamento verso gli altri utenti. Nella community di Vinted non è accettato in alcun modo un comportamento offensivo nei confronti di altri utenti o verso l'assistenza clienti. Allo stesso modo viene punito un comportamento inopportuno oppure se un utente carica foto inappropriate. Anche segnalare in modo improprio o eccessivo altri utenti oppure dei contenuti è ritenuto motivo di blocco temporaneo.

Quando si pubblicano annunci che vengono bloccati e cancellati da Vinted è importante non rimettere in vendita tali oggetti. Insistendo con la vendita reiterara di articoli giudicati non idonei si va incontro al blocco dell'account temporaneo.

Non è finita qui, ricorda di evitare la promozione della vendita al di fuori di Vinted e se non sei un utente Vinted Pro dovrai evitare anche la vendita di articoli per scopi commerciali. In tutti questi casi ci sarà un blocco temporaneo che ha una durata variabile tra i 7 e i 30 giorni. Potrai vedere la data di scadenza del blocco direttamente sul tuo profilo e non ti servirà a nulla chiedere a Vinted di sbloccarlo prima.

Quando invece avviene un blocco permanente dell'account Vinted? I motivi sono più gravi in questo motivo. Il blocco permanente avviene quando un utente vende articoli vietati dalla legge, merce contraffatta, animali e tutti articoli che comportano il blocco dell'inserzione, come vedremo.

Vinted blocca un account se l'utente commette frode o truffa, se è in possesso di più account oppure carica articoli o immagini inappropriati che riguardano la pornografia minorile. Non è possibile caricare articoli o foto che contengono elementi di nudo o provocanti. Il blocco avviene anche se un utente ignora i messaggi dell'assistenza senza aver fatto ciò che viene richiesto.

La vendita reiterata di articoli per scopi commerciali è concessa solo agli utenti Vinted Pro, dunque tale comportamento per gli altri utenti ha come conseguenza il blocco permanente dell'account. I Seller Pro vengono bloccati se offrono servizi esplicitamente vietati. Maggiori info qui.

Dovrai evitare tutti questi comportamenti vietati per far sì che il tuo account non rischi di essere bloccato e riuscire così a vendere su Vinted senza timori.

Come non farsi bloccare le inserzioni su Vinted

Talvolta accade che un annuncio pubblicato su Vinted viene eliminato. Di solito nel messaggio che avvisa l'utente della cancellazione dell'annuncio viene spiegato anche il motivo per il quale è stata presa la decisione. Tuttavia tu preferiresti sapere come non far bloccare un'inserzione su Vinted ed evitare che invece venga cancellata, anche perché si rischia il blocco dell'account.

Il comportamento più consono da tenere è imparare quasi a memoria le Regole del catalogo di Vinted così da sapere cosa puoi vendere e cosa no. Ti faccio un riassunto degli articoli vietati.

Articoli vietati da qualsiasi legge, norma o regolamento.

Articoli contraffatti, falsi o repliche non autorizzate di prodotti originali.

Animali.

Articoli di origine animale, come pelliccia, pelle di rettile, conchiglia o avorio.

Alimenti, bevande.

Tabacco e prodotti per sigarette elettroniche.

Articoli sessualmente provocanti.

Articoli che violano diritti d'autore o diritti di proprietà intellettuale.

Articoli cosmetici o per la cura del corpo fatti in casa o usati.

Prodotti medici.

Prodotti ritirati.

Ricorda di evitare queste categorie e vedrai che i tuoi annunci non verranno bloccati da Vinted. Maggiori info qui.

Cosa fare quando Vinted ti blocca

Non eri a conoscenza di un'operazione ritenuta sospetta o inopportuna e purtroppo ti sei accorto di essere stato bloccato. Ora hai le mani legate e non sai come procedere: cosa fare quando Vinted ti blocca? In caso di blocco temporaneo, controlla per quanti giorni il tuo account è sospeso e valuta se aspettare o se invece vale la pena provare a contattare l'assistenza clienti.

Quando un account viene bloccato in modo permanente è comunque possibile accedere al proprio account per svolgere alcune operazioni, tra cui contattare Vinted per valutare la possibilità di sbloccare il profilo. Qualora non dovessi riuscirci, vuol dire che l'account è stato bloccato per motivi di sicurezza, dunque sarà impossibile anche accedervi.

Se puoi accedere al tuo account e ritieni che il blocco sia frutto di un malinteso, allora ti consiglio di presentare un reclamo a Vinted. Per farlo dovrai seguire un link che trovi nel messaggio ricevuto da Vinted nell'Inbox, consultabile da sito Web oppure da app Vinted (Android/iOS/iPadOS), oppure nell'email in cui sei stato informato del blocco.

Seguendo il link dovrai spiegare perché ritieni sbagliata la scelta di moderare il tuo account e fornire una prova utile, se lo ritieni opportuno e giusto. Hai 6 mesi di tempo per presentare un reclamo in caso di blocco permanente e un solo reclamo a tua disposizione, per cui ti invito a spiegare in modo chiaro e cristallino la situazione perché sarà la tua unica possibilità.

In alcuni casi è possibile trasferire denaro anche con l'account bloccato. Dal tuo profilo potrai ugualmente trasferire i guadagni dal Saldo Vinted al tuo conto bancario, ma non sempre è possibile. Tale operazione viene bloccata se Vinted dovesse ritenere anche questa operazione un pericolo per gli altri utenti oppure se il tuo account è compromesso o ancora se c'è un pericolo di frode.

Se un account è stato bloccato, non sarà possibile eliminarlo. Per approfondire l'argomento leggi la mia guida su come sbloccare l'account Vinted.