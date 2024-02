Ami i giochi di carte e, piano piano, stai cercando di imparare a giocare a tutti i giochi più famosi. Nonostante ormai tu abbia preso la mano in diversi giochi di carte, non li conosci ancora tutti e, alcuni di essi sono un po' difficili da capire e imparare perché non hai nessuno che possa aiutarti.

Nello specifico, adesso vorresti capire come si gioca a scopone, dato che alcuni dei tuoi amici ci giocano regolarmente e per presentarti “pronto a sfidarli”, vorresti un aiuto esterno per muovere i tuoi primi passi: per questo motivo, ti sei messo sul Web alla ricerca di una guida dettagliata al riguardo e sei capitato su questo mio tutorial sull'argomento.

Posso dirti che sei capitato nel posto giusto! Qui di seguito, infatti, ti darò tutte le informazioni di cui necessiti riguardo questo gioco di carte e, inoltre, ti parlerò di alcune app e servizi tramite i quali poter giocare a scopone scientifico, utili per allenarti. Tutto quello che devi fare è metterti comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e proseguire con la lettura dei prossimi paragrafi. Non mi resta che augurarti una buona lettura!

Cosa è lo scopone

Non vedi l'ora di scoprire cosa è lo scopone? Allora permettimi di darti qualche informazione sul gioco, dandoti tutte le informazioni di cui necessiti, come regolamento, tipo di carte e altro ancora.

Lo scopone è un gioco di carte storico. Alcune fonti ritengono che sia nato in Italia nel XVIII secolo, mentre altre lo fanno risalire al XVI secolo e lo collegano al gioco spagnolo dell'escoba. Si tratta di un gioco che richiede molta memoria e concentrazione.

Per giocare a scopone con gli amici è necessario dotarsi di un mazzo di carte napoletane da 40 carte, ovvero quello in cui le carte sono contraddistinte da quattro semi: spade, coppe, bastoni e denari. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altre varianti, come le carte piacentine, bergamasche o piacentine.

Prima di proseguire con il regolamento, voglio subito specificare che esistono vari tipi di scopone: quelli più diffusi sono il classico scopone e lo scopone scientifico. Tuttavia, esistono anche altre modalità di gioco, come lo scopone a perdere, lo scopone a chiamare, lo scopone napoletano e lo scopone trentino. Inoltre, ci sono alcune differenze regionali nelle regole, come il valore delle carte, il punteggio e le combinazioni possibili.

Ciò detto. nello scopone classico si distribuiscono nove carte per ciascuno (4 giocatori) e le restanti quattro vanno messe sul tavolo. Se tre delle quattro carte che finiscono sul tavolo sono Re (la carta che vale dieci), allora sarà necessario mescolare nuovamente le carte e distribuirle nuovamente tra i giocatori.

Nello scopone scientifico, invece, si distribuiscono dieci carte per ciascuno (4 giocatori), senza lasciare alcune carta sul tavolo. A distribuire la carte (chiamata smazzata), in entrambi i casi, è il mazziere, che viene scelto in maniera del tutto casuale tra i giocatori presenti. A ogni fine smazzata, il mazziere cambia, e il prossimo sarà il giocatore seduto alla destra del mazziere precedente.

Una volta ricevute le carte, il primo giocatore attivo è quello che si trova alla destra del mazziere e cosi via, per cui in senso antiorario. Detto questo, il gioco è abbastanza simile a quello della scopa, per cui ogni giocatore può prendere la carta presente sul tavolo che ha lo stesso valore di una delle carte in suo possesso e che decide di giocare, oppure può prendere la carte presenti sul tavolo la cui somma è uguale al valore della carta da lui giocata. Tuttavia, nel caso in cui sul tavolo sia presente una carta con il medesimo valore (ad esempio un cinque e si gioca un cinque), il giocatore è obbligato a prendere sempre quella carta, escludendo altre combinazioni.

Se, invece, un giocatore riesce a prendere con una carta tutte le carte rimanenti sul tavolo fa scopa (vale 1 punto), a eccezione dell'ultima mano, dove invece non è possibile fare scopa, anche se si prendono tutte le carte.

Alla fine di ogni smazzata si fa il conteggio dei punti, e si continua a giocare fino a quando non si raggiunge un determinato punteggio, che viene scelto a inizio partita tra i giocatori. Maggiori info sono disponibili su Wikipedia.

Come giocare a scopone

Adesso che ne sai qualcosa in più su questo gioco di carte non vedi l'ora di scoprire come giocare a scopone o come giocare a scopone scientifico anche direttamente dal tuo smartphone? Allora in questo caso non devi far altro che dare un'occhiata alle app e servizi di cui ti parlerò nei prossimi paragrafi.

Scopone Più (Android/iOS/iPadOS/Web)

La prima app di cui voglio parlarti si chiama Scopone Più e, come suggerisce il nome permette di giocare a scopone direttamente dal tuo dispositivo mobile. L'app è gratuita ed è disponibile al download su dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone e iPad. Sono presenti dei banner pubblicitari, ma qualora volessi rimuoverli puoi sottoscrivere un abbonamento con prezzi di 1,49 euro a settimana, 3,99 euro al mese o 3,99 euro all'anno, con una prova gratuita di 7 giorni in tutti e tre i casi. Inoltre, il gioco è anche accessibile direttamente tramite un browser Web recandoti su questa pagina.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e nella schermata che compare, tocca sul pulsante Accedi se possiedi già un account o su Si è la prima volta se ci giochi per la prima volta. In quest'ultimo caso, si aprirà subito una partita di prova che ti mostrerò come giocare, una sorta di tutorial.

Dalla schermata principale dell'app, puoi subito iniziare una nuova partita facendo tap sul pulsante Gioca online o Gioca singolo, in base alle tue preferenze. In quest'ultimo caso potrai anche scegliere il livello di difficoltà, tra Livello principianti, Livello bravi e Livello esperti. Prima di iniziare la partita, seleziona il numero di punti necessari per vincere scegliendo tra le opzioni Veloce, 11 o 21, scegli la variante di scopone a cui vuoi giocare (ad esempio Classico) e tocca sul pulsante Continua per proseguire.

A schermo comparirà la il classico tavolo verde da gioco, dove i quattro giocatori (te compreso), riceveranno nove carte in mano, mentre le restanti quattro verranno posizionate sul tavolo. Adesso non ti rimane che giocare a scopone e divertirti!

Come dici? Vorresti capire come si gioca a scopone scientifico? Niente di complicato, ti basta semplicemente scegliere la variante Scientifico prima di iniziare la partita. In questo caso, i quattro giocatori (te compreso), riceverà dieci carte in mano, senza lasciarne alcuna sul tavolo.

Scopa (Android/iOS/iPadOS)

Un'altra app di cui voglio parlarti si chiama semplicemente Scopa che, tra le tante modalità di gioco presenti al suo interno, permette anche di giocare a scopone scientifico. L'app è gratuita ed è disponibile al download su dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone e iPad. Sono presenti dei banner pubblicitari, che possono essere rimossi solo temporaneamente (10 giorni), nel momento in cui si effettua un acquisto in-app dal negozio presente all'interno del gioco.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e tocca sul pulsante Accetto. A caricamento ultimato, rispondi ad alcune brevi domande che il gioco ti pone, ad esempio se sai come si gioca e poi precedi scegliendo il mazzo di carte che preferisci. Giunto nella schermata principale del gioco, puoi eseguire il login con Facebook qualora volessi avere un modo per tenere sincronizzati i tuoi progressi su più dispositivi. Per farlo, tocca sul pulsante con le tre linee posto in alto a destra e, dal menu che si apre, tocca sul pulsante Profilo e poi sull'icona di Facebook che si trova in basso.

Dalla schermata principale dell'app, puoi subito iniziare una nuova partita facendo tap sul pulsante Gioca ora che si trova al centro, e nella schermata che si apre pigia sul pulsante con la dicitura Scopa posto in alto, che dopo il tuo tap diventerà Scopone (si tratta della variante Scopone scientifico). Fatto questo, potrai iniziare a giocare facendo tap sull'icona del tavolo e, dal menu che si apre, scegli tra l'opzione Vinci normale o Vincita maggiore (ottenibile solo guardando un video) e, dopo qualche secondo di attesa potrai finalmente iniziare a giocare a scopone sul tuo dispositivo!

Scopa Online (Android)

Un'altra app di cui voglio parlarti si chiama Scopa Online, che permette anche di giocare a scopone scientifico. L'app è gratuita ed è disponibile al download su dispositivi Android (anche su store alternativi). Sono presenti dei banner pubblicitari, poco invasivi.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e tocca sul pulsante Accetta. Nella schermata che si apre, fai tap sul riquadro con la dicitura Scopone (si tratta della variante Scopone scientifico) e poi decidi se giocare con un robot o giocare online, in base alle tue preferenze. Successivamente, seleziona il punteggio massimo che dovrai conseguire per poter vincere la partita scegliendo tra le opzioni Veloce, 11 o 21 e inizia a giocare!

Per accedere alle impostazioni dell'app, invece, tocca per due volte consecutive sul pulsante Menu posto in alto a destra e, dal menu laterale che si apre, fai tap sulla voce Configurazioni, dove potrai abilitare o disabilitare alcune opzioni come l'audio, la musica e altro ancora.

Scopa Online — Gioco di Carte (Android/iOS/iPadOS)

L'ultima app di cui voglio parlarti si chiama Scopa Online — Gioco di Carte, che permette anche di giocare a scopone scientifico. L'app è gratuita ed è disponibile al download su dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone e iPad.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila, seleziona la lingua tra italiano e inglese e poi tocca sul pulsante Accetta termini e privacy. Nella schermata che si apre, segui il tutorial a schermo per selezionare l'avatar e poi il tipo di mazzo di carte. Una volta fatto questo, fai tap sul riquadro con la dicitura Gioca e, nella schermata che si apre, fai tap sulla voce Scopa per cambiare la modalità di gioco e trasformala in Scopone (si tratta della variante Scopone scientifico).

Successivamente, seleziona la città in cui desideri giocare (inizialmente sarà disponibile solo Roma) e attendi il caricamento della partita. Adesso non devi far altro che inizia a giocare!

