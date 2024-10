Di recente hai acquistato una telecamera IP per monitorare la tua abitazione quando sei fuori al fine di prevenire, ad esempio, furti e intrusioni, o per controllare a distanza che i tuoi animali domestici stiano bene in tua assenza. Tuttavia, reputi di non avere bisogno di un utilizzo continuativo del dispositivo, in particolare quando sei dentro casa: in effetti, ti senti un tantino “osservato” dal suo occhio elettronico, e vorresti quindi capire se c'è un modo di disattivare temporaneamente la sorveglianza da remoto, senza dunque agire su un eventuale interruttore fisico presente nel device o scollegando direttamente quest'ultimo dalla presa elettrica.

Ebbene, se le cose stanno effettivamente così, posso sicuramente aiutarti io a capire come spegnere telecamera: nel corso dei prossimi capitoli, infatti, ti illustrerò le funzionalità previste da alcune marche della categoria molto diffuse per eseguire questo tipo di gestione sui propri prodotti, introdotte proprio allo scopo di garantire la privacy dei rispettivi utilizzatori. Di norma queste sono fruibili mediante la relativa app o, ove previsto, dall'interfaccia Web della piattaforma di videosorveglianza.

Oltre a ciò, ti indicherò anche delle soluzioni alternative, qualora il dispositivo in tuo possesso in questione non dovesse integrare funzioni di questo tipo. Allora, puoi dedicarmi qualche minuto del tuo prezioso tempo? Sì? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buona lettura e buon proseguimento!

Indice

Come spegnere telecamera Tapo

Se stai cercando informazioni su come spegnere telecamera Tapo da remoto, ti consiglio di sfruttare una specifica funzionalità prevista dall'app di monitoraggio di riferimento del produttore in oggetto, compatibile con dispositivi Android e iOS/iPadOS: si tratta della cosiddetta modalità privacy, la quale, in sostanza, permette di interrompere la videosorveglianza sia per quanto riguarda lo streaming, sia per la registrazione.

Per farlo, avvia la suddetta app, accedi con il tuo account Tapo e seleziona la voce Telecamere nel menu principale posto in basso. Successivamente, seleziona il dispositivo di tuo interesse e, non appena visualizzi la schermata con lo streaming video, tocca la voce Modalità privacy che trovi nel pannello dei comandi sottostante.

In alternativa, premi il simbolo dell'ingranaggio che trovi in alto a destra per accedere alle impostazioni del device e, qui, sposta su ON l'interruttore relativo alla funzione Modalità Privacy, dopodiché pigia la freccia posta in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.

Qualunque sia la procedura da te adottata, a questo punto dovresti visualizzare un messaggio che ti informa del fatto che la telecamera è attualmente disabilitata. Per riattivare lo streaming ti basterà premere il pulsante Esci ivi presente, oppure spostare su OFF l'interruttore visto in precedenza nella sezione Impostazioni.

Per maggiori informazioni puoi consultare il manuale utente sul sito ufficiale.

Come spegnere telecamera Imou

Se ti interessa scoprire come spegnere telecamera Imou, sarai lieto di sapere che la relativa app Imou Life per dispositivi Android e iOS offre a sua volta un'apposita funzionalità per disattivare temporaneamente le riprese del dispositivo al fine di garantire la privacy.

Ciò avviene mediante un meccanismo che, in pratica, abbassa la lente della telecamera, facendo in modo che non possa catturare l'ambiente circostante. Per avvalertene, non devi fare altro che avviare la suddetta app, eseguire ove necessario il login con il tuo account, e accedere poi allo streaming della telecamera di tuo interesse come sei solito fare.

Qui, sfiora il simbolo dell'ingranaggio che trovi in alto a destra, scorri la schermata delle impostazioni appena apertasi e individua la funzione Privacy Mode, quindi sposta su ON il rispettivo interruttore per attivarla. Quando hai necessità di ripristinare il live view, ripeti gli step appena esposti, spostando ovviamente su OFF il suddetto pulsante.

Per maggiori informazioni puoi consultare il manuale utente sul sito ufficiale.

Come spegnere telecamera Ezviz

Capire come spegnere telecamera Ezviz da remoto tramite l'app di riferimento del produttore in questione (compatibile con Android e iOS/iPadOS) è davvero un gioco da ragazzi. Una volta avviata, dopo aver eseguito il login con il tuo account, per iniziare sfiora la schermata relativa al device che intendi disattivare presente nella schermata Dispositivo/i.

A seguire, scorri il menu posto in basso nella schermata di live view e sfiora la funzione Sospensione ivi presente: tale modalità si attiverà immediatamente, e ti basterà pigiare la medesima voce, oppure il pulsante Riattiva ivi presente, per avviare nuovamente lo streaming.

Se stai cercando informazioni su un modello specifico che funziona a batteria, in quanto intendi ottimizzare il consumo energetico, e vuoi dunque sapere ad esempio come spegnere telecamera Ezviz BC1C, considera che la procedura da seguire è la stessa.

Inoltre, ti informo che puoi compiere l'operazione anche dalle impostazioni della telecamera, pigiando sul simbolo dell'ingranaggio che trovi in alto a destra e spostando su ON il selettore relativo alla voce Modalità sospensione.

Per maggiori informazioni puoi consultare il manuale utente sul sito ufficiale.

Come spegnere telecamera Arlo

Hai bisogno di indicazioni per capire come spegnere telecamera Arlo? Ebbene, considera che anche l'app di riferimento del produttore in questione, Arlo Secure (compatibile con Android e iOS/iPadOS) permette di disattivare il monitoraggio live con un tocco.

Ciò avviene di base tramite la funzione Standby posta in alto a destra nella schermata principale (quella con il simbolo della casa e una linea diagonale), la quale sostanzialmente disattiva tutto il sistema di videosorveglianza combinato, a meno che non venga impostato diversamente.

Puoi facilmente riattivarlo all'occorrenza premendo il pulsante Attiva in assenza, che di default abilita tutti i dispositivi installati quando sei via, e Attiva in presenza, che invece permette di definire quali telecamere lasciare attive e quali no mentre sei in casa.

Questo tipo di configurazione può essere eseguito nella sezione Routine dell'app (in basso a destra), pigiando una delle tipologie di monitoraggio indicate nel paragrafo precedente e seguendo una semplice procedura guidata molto intuitiva che, dunque, consente sia di impostare le regole di attivazione dei vari dispositivi, sia di definire delle automazioni, ad esempio in funzione di orari di entrata e uscita prestabiliti.

La medesima operazione può essere effettuata anche nella dashboard Web del servizio, accessibile al link appena fornito, sempre dalla sezione Routine che trovi nel menu di sinistra.

Per maggiori informazioni puoi consultare il manuale utente sul sito ufficiale.

Come spegnere telecamera Reolink

Reolink offre diversi prodotti per la videosorveglianza che includono telecamere IP e NVR. In tutti i casi, la gestione dello streaming può essere eseguita dalla piattaforma di riferimento del produttore, disponibile come app in ambito mobile per Android e iOS/iPadOS, e su PC come software client per Windows e macOS.

Pur non essendo presente una funzione specifica per lo spegnimento della telecamera, vi sono degli utili strumenti che possono tornare utili per la gestione della privacy.

Nel primo caso (app per smartphone e tablet), dunque, accedi alla schermata della telecamera in live stream nella sezione Camera, pigia il simbolo dell'ingranaggio che trovi in alto a destra, quindi sfiora la voce Registra e sposta su OFF il pulsante mostrato nella schermata successiva per disattivare la registrazione.

Ti segnalo, inoltre, che accedendo alla sezione Display e utilizzando la funzione Privacy Mask ivi presente, è possibile selezionare alcune aree dall'inquadratura per fare in modo che vengano nascoste.

Se utilizzi il client, la suddetta funzione è accessibile a sua volta dalle impostazioni della telecamera: clicca, dunque, sul simbolo dell'ingranaggio posto nel pannello di sinistra, accedi alla sezione Display del menu Camera, e seleziona poi il dispositivo sul quale intende intervenire dal menu a tendina ivi presente. Premi infine sulla funzione Privacy Mask e utilizza la relativa finestra per configurare le zone da nascondere.

Per maggiori informazioni puoi consultare il manuale utente sul sito ufficiale.

Altre soluzioni per spegnere telecamera

Se le funzioni integrate nell'app relativa al modello di dispositivo in tuo possesso non soddisfano appieno le tue esigenze, ci sono altre soluzioni per spegnere la telecamera alle quali puoi ricorrere.

In primo luogo, potresti ad esempio considerare l'acquisto di una presa intelligente, grazie alla quale è possibile attivare e disattivare l'alimentazione elettrica del device collegato da remoto con un tap, in modo da ottimizzare anche il consumo energetico.

In commercio esistono molti prodotti di questo genere, ma se vuoi farti un'idea più precisa del loro funzionamento ti consiglio di leggere la mia guida interamente dedicata a come comandare un interruttore a distanza, nella quale ti espongo tutte le caratteristiche delle varie soluzioni idonee.

Inoltre, alcune telecamere che supportano i sistemi di controllo vocale, in combinazione ad esempio con Alexa o Google Home, potrebbero prevedere degli appositi comandi per lo spegnimento a distanza del dispositivo.

Ne sono un esempio i prodotti Ring di Amazon (comprendenti alcuni modelli di telecamere da interno e videocitofoni), che possono essere disattivati in questo modo previa installazione dell'apposita skill.

Altri, invece, consentono di impostare delle routine (sempre tramite skill) per fare in modo che il dispositivo si spenga automaticamente quando rientri a casa, pronunciando uno specifico comando o tramite rilevazione della presenza.

Data la varietà di prodotti presenti in commercio compatibili con questi sistemi, però, non posso essere più preciso al riguardo: ti consiglio, dunque, di verificare il manuale d'uso del prodotto di cui disponi.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.