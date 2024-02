Ormai ci sei quasi: hai raccolto tutti i materiali di cui hai bisogno per creare l’armatura e le armi necessarie per battere il Drago dell’End e sei pronto ad affrontarlo. L’unica cosa che ti rimane da fare, quindi, è raggiungere l’End, ma per fare ciò hai bisogno degli Occhi di ender, ossia degli oggetti i quali richiedono la Polvere di blaze per essere creati. È quindi necessario sconfiggere i Blaze per ottenere questo materiale, ma questo tipo di mostro può essere trovato soltanto nelle fortezze del Nether, le quali non sono esattamente semplici da raggiungere.

Devi sapere, infatti, che le fortezze del Nether si generano in modo quasi completamente randomico, per cui non c’è esattamente un modo che permetta di trovarle a colpo sicuro. Ciò, però, non significa che dovrai vagare nel Nether per migliaia e migliaia di blocchi alla cieca: ci sono, infatti, alcuni metodi che puoi applicare per facilitare la tua ricerca. In pratica, se la tua domanda era come trovare la fortezza del Nether, potrai avere la tua risposta nei prossimi paragrafi.

Direi di non perdere ulteriore tempo e di metterci subito al lavoro. Posizionati pure ben comodo e ritagliati una manciata di minuti da dedicare alla lettura di questa guida e sono sicuro che una volta arrivato in fondo avrai tutti gli strumenti necessari per cominciare la tua ricerca e trovare una fortezza del Nether in men che non si dica. Ti auguro quindi una buona lettura e soprattutto un buon divertimento!

Indice

Come trovare la fortezza del Nether su Minecraft

Prima di andare effettivamente a capire come trovare la fortezza del Nether in Minecraft, c’è ovviamente bisogno di raggiungere, appunto, il Nether. Nel caso in cui tu non sappia come fare, puoi consultare direttamente la mia guida apposita in cui ti mostro il procedimento da seguire.

Una volta raggiunto il Nether, puoi cominciare con la tua ricerca. Per fare ciò, la prima cosa da fare è tenere bene in mente che non c’è esattamente un metodo per capire dove può generarsi una fortezza, ma c’è invece un modo per capire dove essa non può generarsi.

Per determinare la generazione delle fortezze del Nether, la dimensione è suddivisa in regioni, di cui ognuna di queste misura 432 x 432 blocchi nella versione Java di Minecraft. In ciascuna di questa regione può generarsi soltanto una Fortezza del Nether, oppure i Resti di bastione, ma le due strutture non possono coesistere nella stessa regione. Ciò significa che se nel tuo cammino troverai i Resti di bastione non troverai una Fortezza del Nether nei paraggi e viceversa. Alla luce di ciò, le istruzioni da seguire sono semplici: se trovi i Resti di bastione puoi tranquillamente allontanarti da quella zona, in quanto è sicuro che non troverai alcuna Fortezza del Nether.

Per capire in che direzione allontanarti puoi seguire un altro metodo scoperto dalla community, che però non è sicuro che effettivamente funzioni. Pare, infatti, che le Fortezze del Nether tendano a generarsi con più probabilità quando ci si sposta verso l’asse X positiva, per cui il mio consiglio è di aprire le coordinate e provare a muoverti in questa direzione.

Oltre a questi metodi specifici, ci sono altre soluzioni che puoi applicare per rendere la tua ricerca più efficiente. Per prima cosa, se le prestazioni del tuo dispositivo te lo permettono, potresti aumentare la distanza di rendering, così da poter vedere anche gli elementi più lontani e potenzialmente scovare una Fortezza del Nether a centinaia di blocchi da te. Per fare ciò devi pigiare il tasto ESC sulla tua tastiera e poi premere sul tasto Opzioni > Grafica. Da qui devi spostare verso destra l’indicatore corrispondente alla voce Distanza rendering, fino a quanto il tuo dispositivo te lo permette senza darti problemi. Fatto ciò torna alla tua partita e potrai subito vedere più in lontananza rispetto a prima.

Un altro consiglio che posso darti è quello di aumentare la luminosità del gioco, poiché la Fortezza del Nether tende a mimetizzarsi con l’ambiente circostante, per via dei colori dei materiali molto simili alla Netherrack, ossia i blocchi dei quali è rivestito tutto il Nether. Puoi fare ciò semplicemente premendo ESC e premendo sul tasto Opzioni > Grafica. Da qui ti basta spostare verso destra l’indicatore che corrisponde alla voce Luminosità e il gioco è fatto.

Come trovare la fortezza del Nether: Bedrock

Se la tua domanda invece era come trovare la Fortezza del Nether su PS4, devi sapere che la versione del gioco per questa piattaforma è la stessa per qualsiasi altra console, dispositivo mobile e PC Windows 10 e Windows 11, ossia Minecraft Bedrock. Le istruzioni che sto per darti, quindi, non sono esclusive per PlayStation, bensì valgono anche per gli altri dispositivi appena menzionati.

La domanda alla quale cerchi risposta, quindi, è come trovare la Fortezza del Nether su Minecraft Bedrock; ebbene, le istruzioni da seguire sono pressoché le stesse che per la Java Edition, ma con qualche piccola differenza. Ovviamente, però, la prima cosa da fare è raggiungere il Nether e anche in questo caso ti rimando alla mia guida apposita in cui ti spiego come arrivarci, qualora possa tornarti utile.

A questo punto vale la stessa regola della Java Edition di Minecraft, ma con una piccola differenza: nella Bedrock Edition, il Nether è suddiviso in regioni più grandi, precisamente di 480 x 480 blocchi. Anche in questo caso, in ciascuna di questa regione può generarsi soltanto una Fortezza del Nether oppure i Resti del bastione, ma le strutture non possono coesistere, per cui in ogni regione può essercene soltanto una delle due. Ciò significa, quindi, che se troverai i Resti del bastione saprai per certo che nei paraggi non ci sarà alcuna Fortezza del Nether e potrai quindi cercare altrove.

Ti invito, inoltre, a provare a spostarti in direzione dell’asse della X positiva, in quanto è possibile che le Fortezze del Nether si generino con più frequenza in questo modo. Puoi fare ciò aprendo le coordinate e spostandoti in modo che il numero dell’asse della X aumenti.

Tra gli altri consigli che posso darti per facilitare la tua ricerca, il primo è quello di aumentare la distanza di rendering, così da poter vedere più in lontananza e scovare anche gli elementi più distanti. Puoi fare ciò semplicemente pigiando sull’icona di pausa e poi sul tasto Impostazioni > Video. Da qui ti basta trovare la voce Distanza di renderizzazione e spostare l’indicatore verso destra (se non possiedi un dispositivo abbastanza potente in termini di hardware, ti consiglio di non esagerare).

Oltre a ciò, potresti anche aumentare la luminosità, poiché come ti ho detto precedentemente le Fortezze del Nether tendono a mimetizzarsi piuttosto bene con l’ambiente circostante, poiché il colore del materiale di cui sono fatte è lo stesso della Netherrack, di cui è rivestito tutto il Nether. Per farlo ti basta premere sull’icona di pausa e poi pigiare sul tasto Impostazioni; da qui devi pigiare sulla categoria Video e a questo punto devi spostare verso destra l’indicatore situato sotto la voce Luminosità per aumentare, appunto, la luminosità.

Come trovare la fortezza del Nether comando

Oltre alle soluzioni dei paragrafi precedenti, c’è un metodo più veloce e immediato che potresti adottare: è infatti possibile trovare le Fortezze del Nether tramite i comandi, senza dover spendere tempo con la ricerca della struttura.

Prima di poter utilizzare i comandi, però, devi assicurarti che questi siano attivati nel mondo in cui hai intenzione di usarli. Se stai giocando su Minecraft Java, ossia la versione esclusiva per PC, puoi attivarli premendo ESC sulla tua tastiera e poi andando in Opzioni > Apri in LAN. Da qui ti basta premere sul tasto Comandi per attivarli. Su Minecraft Bedrock invece, ossia la versione disponibile su PC con Windows 10 e 11, console e dispositivi mobili, puoi attivarli premendo sull’icona di pausa e poi pigiando sul tasto Impostazioni, dopodiché dovrai attivare la levetta che si trova sotto la voce Attiva i trucchi.

Fatto ciò, se stai utilizzando la versione Java di Minecraft, per trovare una Fortezza del Nether devi innanzitutto entrare nel Nether e poi devi aprire la chat con il tasto T sulla tua tastiera e digitare la seguente stringa di codice: /locate structure minecraft:fortress . A questo punto ti verranno inviate delle coordinate in chat e a questo punto ti basterà cliccarci sopra e poi pigiare il tasto Invio sulla tua tastiera per essere trasportato direttamente a esse, dove troverai subito la Fortezza del Nether.

Per trovare la fortezza nella versione Bedrock di Minecraft invece, anche in questo caso per prima cosa devi andare nel Nether. A questo punto puoi utilizzare i comandi premendo sull’icona della chat e digitando la stringa di codice /locate structure fortress per ricevere le coordinate della Fortezza del Nether più vicina.

A questo punto devi nuovamente aprire la chat e digitare il comando /teleport X Y Z , dove le lettere X Y Z devono essere sostituite con le coordinate che ti sono state fornite tramite il comando precedente (se la Y non ti viene fornita, prova a inserire un valore che vada dai 50 ai 100). In questo modo verrai trasportato alla Fortezza del Nether e potrai cominciare subito con l’esplorazione!