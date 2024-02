Migliori droni senza patentino: guida all’acquisto (2024)

Sei sempre stato attratto dai droni e dalla possibilità di fotografare e filmare dal cielo ma non hai mai trovato il tempo di mettere in pratica questa passione perché non riesci a conseguire l'attestato di pilota? Poco male: ho realizzato questa guida all'acquisto, infatti, appositamente per fornirti tutte le informazioni di cui necessiti sui droni da possedere senza patentino.

No, non si tratta di semplici giocattoli, ma di veri e propri velivoli radiocomandati capaci di offrire quasi le stesse prestazioni dei loro “fratelli più grandi”. Oggi, infatti, grazie alla tecnologia, anche i droni senza patentino, seppur ultra leggeri, possono fare tante cose, quali evitare gli ostacoli, volare in modalità intelligente ed, inoltre, effettuare scatti fotografici e video aerei di ottimo livello.

Che tu sia un principiante o un esperto appassionato, prenditi cinque minuti liberi e lascia che ti guidi nella scelta dei migliori droni senza patentino. Ti illustrerò come valutare le caratteristiche e le specifiche tecniche di un drone con un occhio di riquadro, ovviamente, alle regole e agli obblighi cui questi particolari apparecchi sono soggetti. Sono convinto che impiegherai pochissimo tempo per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze!

Indice

Migliori droni senza patentino qualità prezzo

DJI Mini 2 SE

Il DJI Mini 2 SE è un mini drone leggero e pieghevole che offre una serie di funzionalità avanzate pur mantenendo un design compatto e facile da trasportare. Il suo peso inferiore a 249 grammi lo rende estremamente maneggevole, ideale per chi desidera esplorare il mondo della fotografia aerea senza dover portare con sé attrezzature pesanti.

La qualità dell'immagine è uno dei punti di forza del DJI Mini 2 SE. La sua fotocamera può catturare video in risoluzione 2.7K, garantendo immagini nitide e dettagliate. La risoluzione fissa efficace di 12 megapixel assicura foto di alta qualità, mentre la tecnologia di connettività USB permette un trasferimento dei dati rapido ed efficiente.

Uno degli aspetti più impressionanti del DJI Mini 2 SE è la sua capacità di volo. Con una durata massima di 31 minuti, questo drone offre ampio tempo per catturare le immagini desiderate. Inoltre, la trasmissione video fino a 10 km consente di esplorare aree ampie senza perdere il segnale.

Le modalità intelligenti del DJI Mini 2 SE facilitano l'uso anche per i principianti. Queste funzioni automatizzate consentono di realizzare riprese spettacolari con poco sforzo, rendendo questo drone un ottimo strumento sia per i professionisti che per gli appassionati.

Il DJI Mini 2 SE viene fornito con una serie di accessori utili, tra cui cavi per radiocomando con diversi connettori, viti di ricambio, un cavo dati USB-C, una batteria di volo intelligente, un radiocomando, un cacciavite e eliche di ricambio. Questi componenti inclusi aumentano ulteriormente il valore del prodotto, offrendo tutto ciò che serve per iniziare a volare subito dopo l'apertura della confezione.

4DRC V8

Il 4DRC V8 Mini Drone per Bambini è un quadricottero RC che offre un'esperienza di volo divertente e sicura, ideale per i principianti. Questo drone si distingue per la sua facilità d'uso, grazie a funzioni intuitive come il decollo/atterraggio a un tasto, la modalità senza testa e l'arresto di emergenza.

Una delle caratteristiche più impressionanti del 4DRC V8 Mini Drone è la sua autonomia di volo di 27 minuti, garantita da tre potenti batterie. Questo significa che i bambini possono godere di lunghi periodi di divertimento ininterrotto. L'indicatore LED fornisce indicazioni chiare sulla direzione del drone, rendendo il controllo del volo ancora più semplice.

Un'altra funzione interessante è la funzione lancia&vola. Non è necessario alcun telecomando per far decollare il drone: basta tenerlo in mano e lanciarlo delicatamente in aria. Questa funzionalità rende il drone estremamente facile da usare, anche per i principianti.

Il drone offre anche una serie di funzioni straordinarie, tra cui la funzione Circle Fly, che permette al drone di volare in cerchio ad alta velocità, offrendo ai bambini un'esperienza di volo davvero unica. Inoltre, le velocità del drone possono essere regolate a piacimento, e la funzione 3D Flip aggiunge un ulteriore livello di divertimento.

La modalità hovering consente al drone di librarsi automaticamente, garantendo un volo più stabile. Questa funzione è particolarmente utile per i principianti, che potrebbero avere difficoltà a controllare il drone in volo.

Infine, il 4DRC V8 Mini Drone è dotato di una protezione completa, grazie al materiale morbido ABS che può ridurre i danneggiamenti dovuti alla caduta del drone. Questo rende il drone più sicuro per i bambini durante il gioco.

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2

Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo RC2 è un drone di alta qualità che offre prestazioni straordinarie in un design leggero e compatto. Con un peso inferiore a 249 grammi, questo mini drone è conforme alle normative C0, il che significa che non è richiesto alcun esame per volare con esso nella maggior parte dei Paesi.

La sua telecamera è in grado di catturare video verticali HDR in 4K/60fps, offrendo una chiarezza impressionante per albe, tramonti e scene notturne. Questo permette di condividere i video istantaneamente e senza bisogno di alcuna modifica, direttamente dalla fotocamera del drone.

Una delle caratteristiche più impressionanti del DJI Mini 4 Pro è il suo rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Grazie a capacità di rilevamento precise in tutte le direzioni, puoi volare in sicurezza con il drone che rileverà meglio gli ostacoli. Questa funzione aumenta la sicurezza durante il volo, riducendo il rischio di collisioni.

Inoltre, il DJI Mini 4 Pro offre voli ininterrotti grazie alla sua durata della batteria estesa. Questo ti permette di sperimentare voli più lunghi senza preoccuparti della batteria. Inoltre, la trasmissione video FHD fino a 20 km offre immagini di alta qualità anche per voli lunghi.

Il DJI Mini 4 Pro include anche la funzione di personalizzazione del tracciamento. Con il nuovo ActiveTrack a 360°, puoi prendere il controllo della traiettoria di tracciamento del drone, ottenendo effetti operativi complessi e ininterrotti. Questo rende semplice ottenere video fluidi, anche per i principianti.

Infine, la certificazione C0 per DJI Mini 4 Pro consente agli utenti di volare nelle categorie A1, A2 e A3 senza dover sostenere complessi esami o costosi test per la licenza di pilotaggio remoto. Questo rende il DJI Mini 4 Pro un'opzione eccellente sia per i professionisti che per i principianti.

DJI Mini 3 Pro

Il DJI Mini 3 Pro è un drone pieghevole e leggero che offre prestazioni eccezionali per gli appassionati di fotografia aerea. Grazie al suo peso inferiore a 249 g, non richiede registrazione nella maggior parte dei paesi, rendendolo ideale per viaggiare e esplorare nuovi luoghi. Il design compatto e pieghevole facilita il trasporto in qualsiasi avventura.

La qualità delle immagini catturate dal DJI Mini 3 Pro è davvero notevole, con video in 4K/60fps e foto da 48 MP. La fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7, garantendo immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la funzione Riprese verticali permette di creare scatti verticali perfetti per i social media, grazie allo stabilizzatore che ruota di 90° senza compromettere la qualità dell'immagine.

Uno dei punti di forza del DJI Mini 3 Pro è la sua autonomia di volo, che raggiunge fino a 34 minuti, consentendo di esplorare e catturare ancora più momenti indimenticabili. Per garantire una maggiore sicurezza durante il volo, il drone è dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, offrendo una protezione avanzata contro eventuali collisioni.

Il DJI Mini 3 Pro offre anche una vasta gamma di funzioni intelligenti, tra cui FocusTrack, MasterShots, Timelapse e QuickTransfer, che permettono di creare e condividere contenuti in modo semplice e veloce. Inoltre, il drone include il nuovo DJI RC con l'app DJI Fly preinstallata e un display HD da 5,5" integrato per una visione ultra nitida durante il volo.

IDEA10

Il IDEA10 Drone con Telecamera 720P di le-idea è un dispositivo pensato per i più piccoli, ma che non rinuncia a prestazioni e funzionalità tipiche dei droni professionali. Si tratta di un drone pieghevole, compatto e leggero, pesa infatti solo 67 grammi, ideale da portare sempre con sé. Grazie alle sue due batterie modulari da 3,7 V e 500 mAh, offre fino a 20 minuti di volo, permettendo ai bambini di divertirsi all'aria aperta.

Una delle caratteristiche principali di questo mini drone è la sua telecamera HD da 720P. Questa telecamera, unita alla trasmissione WiFi FPV live, consente di esplorare il mondo da angolazioni diverse, ampliando il campo visivo e offrendo video e immagini di alta qualità. Inoltre, grazie al sistema FPV, è possibile collegare il drone al proprio smartphone e vivere l'esperienza del volo in prima persona.

Il posizionamento ottico avanzato del flusso è un'altra funzione degna di nota. Questa tecnologia consente al drone di librarsi stabilmente e di ottenere un posizionamento preciso, facilitando la fotografia aerea. Questa caratteristica rende il volo e il controllo del drone più semplici per i principianti e i bambini.

Oltre a queste funzioni, l'IDEA10 Drone offre anche altre abilità di volo come il decollo e atterraggio con un solo tocco, la modalità senza testa, il controllo del gesto, il controllo della gravità e il volo disegnato. La modalità Headless in particolare consente al drone di volare in qualsiasi direzione, rendendolo adatto anche ai principianti. Inoltre, con tre diverse velocità di volo, il drone può essere utilizzato in diverse situazioni per un'esperienza di volo sempre diversa.

Mini Drone con Telecamera 720P AVIALOGIC

Il Mini Drone con Telecamera 720P HD di AVIALOGIC è un quadricottero RC perfetto per bambini e principianti. Le sue dimensioni compatte, 15L x 9l x 10H cm, lo rendono facilmente maneggevole e pratico da trasportare.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo drone è la sua fotocamera HD 720P. Questa permette di scattare foto aeree nitide e video di alta qualità, consentendo di catturare splendidi paesaggi direttamente dal feed video in diretta sul tuo smartphone.

Inoltre, il Mini Drone è dotato di luci LED verdi e blu ultra luminose, che non solo offrono potenti effetti di luce durante il volo, ma aiutano anche a riconoscere facilmente la direzione del drone durante la notte.

Un altro aspetto degno di nota è la facilità d'uso. Il drone è infatti progettato per essere semplice da far volare, grazie al pulsante One Key Start / Landing. La modalità senza testa e le tre modalità di velocità lo rendono adatto a piloti di diversi livelli. Inoltre, la funzione Attitude Hold consente di mantenere il drone ad una certa altezza, semplificando ulteriormente il controllo.

Ma non è tutto, questo mini drone offre anche diverse funzioni divertenti come il flip a 360°, il circle fly, il selfie gestuale e la modalità sensore di gravità. L'allarme batteria scarica è un'altra caratteristica utile, che ti ricorda di richiamare il drone per evitare di perderlo.

Infine, la potenza e la sicurezza sono due aspetti fondamentali di questo prodotto. Il drone viene fornito con tre batterie, che garantiscono un tempo di volo triplicato, tra i 18 e i 22 minuti. La batteria modulare è facile da installare e offre una carica più sicura. Inoltre, la guardia delle eliche è progettata per proteggere sia il drone che i bambini, rendendo questo mini drone non solo divertente, ma anche sicuro.

Potensic A20

Il Potensic A20 Mini Drone è un drone giocattolo ideale per bambini e principianti, grazie alle sue caratteristiche user-friendly e alla sua maneggevolezza. Realizzato in materiale acrilonitrile butadiene stirene, questo quadricottero RC è leggero e resistente, con un peso di soli 240 grammi.

Una delle caratteristiche più interessanti del Potensic A20 Mini Drone è la presenza di 3 batterie rimovibili, che garantiscono una lunga durata di volo e un divertimento senza interruzioni. Le batterie hanno una capacità di 180 mAh ciascuna e sono incluse nella confezione.

Il drone è dotato di una modalità di mantenimento dell'altitudine, che permette al dispositivo di volare a un'altezza costante, facilitando il controllo da parte dei principianti. Inoltre, è possibile regolare la velocità del drone in base alle proprie esigenze operative, scegliendo tra tre diverse impostazioni.

Il Potensic A20 Mini Drone è perfetto anche per l'utilizzo al coperto, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua maneggevolezza. Il telecomando incluso consente di controllare facilmente il quadricottero durante il volo.

La modalità senza testa è un'altra funzione pensata per i principianti e gli utenti che pilotano il drone alla luce del giorno o a grande distanza. Grazie a questa modalità, non si perderà mai la direzione del drone, rendendo l'esperienza di volo ancora più piacevole e sicura.

Il Potensic A20 Mini Drone offre anche la possibilità di effettuare 3D Flip, acrobazie spettacolari che aggiungono ulteriore divertimento al volo. Infine, l'avvio e l'atterraggio con un pulsante semplificano ulteriormente il controllo del drone, rendendolo accessibile anche ai principianti assoluti.

Wipkviey T16

Il Wipkviey T16 Drone per Bambini è un mini drone progettato specificamente per i più piccoli. Questo quadcopter giocattolo RC è dotato di numerose funzionalità che lo rendono un regalo ideale per bambini dai 8 ai 12 anni.

Più divertimento facile da volare: Il Wipkviey T16 offre diverse funzioni come la rotazione 3D, il decollo e l'atterraggio con un solo clic, la modalità senza testa e la rotazione ad alta velocità. Queste caratteristiche permettono anche ai principianti di navigare facilmente e godersi un'esperienza di volo divertente.

Lucciola nella notte: Le quattro posizioni dell'elica del drone sono dotate di luci LED blu e verdi, creando potenti effetti di luce e una vivida esperienza di volo. Con l'interruttore della luce sul telecomando, il drone sembra una lucciola che vola nella notte buia, regalando infinite sorprese!

Doppio tempo di volo: Il drone viene fornito con due batterie che supportano 6 minuti ciascuna in modalità di volo normale, offrendo un totale di 12 minuti di volo. I pacchi batteria sono protetti contro l'espansione eccessiva, rendendo la ricarica più sicura. Inoltre, il drone ha una funzione di avviso di batteria scarica per evitare incidenti dovuti alla batteria scarica.

Regalo perfetto per i bambini: Questo drone è un ottimo modo per i bambini di mettere da parte il cellulare e spegnere i giochi per computer. È perfetto per momenti di gioco in famiglia e come regalo di Natale o di compleanno, i bambini adoreranno sicuramente il drone T16!

Drone sicuro e affidabile: Il Wipkviey T16 è dotato di quattro protezioni per eliche che garantiscono un volo sicuro, proteggendo il tuo bambino da potenziali danni causati dalle eliche rotanti. Il materiale ABS di alta qualità può resistere a innumerevoli collisioni o cadute.

Mini Drone con Telecamera 4K Huanchenda

Il Mini Drone con Telecamera 4K Professionale di Huanchenda è un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccellenti sia per i principianti che per gli utenti esperti. Questo drone è dotato di una telecamera HD 1080P, che fornisce immagini aeree nitide e video di alta qualità. La fotocamera ha un angolo regolabile e può catturare immagini da qualsiasi angolazione, rendendo questo drone ideale per riprese aeree.

Uno dei punti di forza di questo mini drone è la sua facilità d'uso. Grazie alla modalità di mantenimento dell'altitudine, è possibile bloccare con precisione l'altitudine e la posizione del drone, permettendogli di librarsi stabilmente in aria. Inoltre, il drone decolla e atterra automaticamente con un solo clic, rendendo l'esperienza di volo semplice e conveniente anche per i principianti.

Questo drone di Huanchenda non è solo facile da pilotare, ma offre anche diverse funzionalità avanzate. Tra queste, il 3D flip & one-key return, la modalità headless e l'altitude hold. Il drone può eseguire effetti speciali di scorrimento 3D che sorprenderanno sicuramente chi lo guarda. Inoltre, la funzione di ritorno con un solo tasto consente al drone di tornare automaticamente indietro, evitando così di perderlo.

Un altro aspetto positivo di questo mini drone è il suo lungo tempo di volo. Con tre batterie incluse, il drone può volare per 30 minuti. Le batterie sono facilmente sostituibili e sicure da ricaricare, rendendo questo drone un regalo ideale per i bambini e gli appassionati di droni.

Infine, il Mini Drone con Telecamera 4K Professionale di Huanchenda è progettato per essere portatile e sicuro. Il suo corpo compatto e il design pieghevole lo rendono facile da trasportare, mentre il braccio del drone è sostituibile, garantendo che il drone possa continuare a funzionare anche se il motore o il braccio si rompono.

Holy Stone HS210

Il Holy Stone HS210 Mini Drone RC Quadcopter è un drone radiocomandato di dimensioni ridotte, ideale per bambini e principianti. Questo piccolo gioiello della tecnologia, dal colore rosso vivace, pesa soltanto 24 grammi ed ha dimensioni di 15 x 12 x 12 cm, rendendolo facile da maneggiare e trasportare.

La sua principale caratteristica è la capacità di volare per ben 21 minuti grazie alle tre batterie incluse nel pacchetto. Questo tempo di volo prolungato permette di godere a pieno dell'esperienza di volo senza interruzioni frequenti per la ricarica.

Il Holy Stone HS210 non è solo un semplice drone, ma un vero e proprio strumento di divertimento. Può essere lanciato in aria e può eseguire numerose acrobazie come il flip 3D, la rotazione automatica ad alta velocità e la mosca del cerchio. Queste funzioni aggiungono un tocco di adrenalina e rendono l'esperienza di volo ancora più entusiasmante.

Un altro aspetto che rende questo drone particolarmente adatto ai principianti è la sua facilità d'uso. Grazie alla funzione Auto-hovering, il drone può librarsi all'altezza corrente, permettendo di rilasciare la leva dell'acceleratore e controllare il drone con maggiore facilità. Inoltre, la presenza di un tasto per l'avvio e l'atterraggio rende il controllo del drone ancora più intuitivo.

La modalità senza testa è un'altra caratteristica che contribuisce alla facilità d'uso del Holy Stone HS210. Questa funzione permette di pilotare il drone senza preoccuparsi della direzione in cui è rivolto, particolarmente utile quando il drone si trova lontano dal pilota.

Infine, questo drone è dotato di un allarme per la carica della batteria scarica, evitando così spiacevoli sorprese durante il volo. La velocità del drone può essere regolata in base alle competenze del pilota, rendendolo adatto a tutte le età e livelli di esperienza.

Come scegliere un drone senza patentino

Negli ultimi anni l'interesse e l'utilizzo dei droni sono in continua evoluzione, sia semplicemente per divertimento che per scopi di lavoro.

Sono, infatti, tantissime le attività che oggi giorno richiedono l'utilizzo di un drone, tra queste ispezioni, riprese aeree, sorveglianza, rilievi archeologici, ricerca e soccorso ecc. Per la quasi totalità di questi utilizzi, occorre però l'attestato ENAC, un vero e proprio patentino per guidare i droni.

L'attestato ENAC, insieme all'assicurazione, è quasi sempre necessario. Tuttavia esistono alcune tipologie di droni per cui il patentino non serve ed è possibile, dunque, pilotarli liberamente.

Per questo motivo, prima di addentrarci nel cuore di questa guida e vedere come scegliere un drone senza patentino, scoprendo nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali da guardare nella scelta di questo tipo di velivolo, ci tengo a fornirti alcune informazioni sull'attuale quadro normativo che disciplina gli usi, gli obblighi e i limiti dei droni senza patentino.

Secondo il Regolamento per droni EASA (acronimo di European Aviation Safety Agency) e applicato in Italia dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), infatti, per pilotare i droni con peso inferiore ai 250 grammi (vale a dire fino a 249 grammi), il patentino non è obbligatorio e non occorre quindi sostenere alcun tipo di esame. Questo vale anche per quei droni definiti “giocattolo”.

Tuttavia la distinzione non è solo in base al peso del drone, ma anche per il tipo di operazione che si intende effettuare al fine di valutarne la pericolosità. Un drone senza patentino, infatti, ha anche il divieto di sorvolo di assembramenti di persone (quindi può sorvolare le persone ma non le folle) oltre a non poter volare più in alto di 120 metri dal suolo, il che significa che dovrai sempre tenere d'occhio il tuo drone.

Inoltre i droni, anche se di peso inferiore a 250 grammi, se dotati di telecamera o di un sensore in grado di rilevare dati personali, devono essere provvisti di un Codice Operatore EASA, ossia di un numero identificativo di 16 caratteri alfanumerici, emesso dopo registrazione sul sito della società D-Flight sotto forma di codice QR.

Per quanto riguarda invece quanti anni ci vogliono per pilotare un drone senza patentino, l'età minima richiesta è 16 anni. Tuttavia, se si tratta di drone giocattolo (ossia quei droni composti da solamente 4 set di eliche con paraeliche, con peso complessivo inferiore ai 250 grammi e che l'età minima di utilizzo sia chiaramente indicata sulla confezione) non è richiesta alcuna età minima. Così come per i droni artigianali, sempre di peso non superiore ai 250 grammi, oppure se il minore di 16 anni viene supervisionato da un pilota in possesso di attestato ENAC.

Infine, in Italia per poter utilizzare un drone, è necessario dotarsi di una copertura assicurativa, obbligatoria quindi per tutti i piloti di droni, a prescindere dal peso.

La polizza drone, infatti, tutela il proprietario per potenziali danni a terzi, oltre alla possibilità di estendere la copertura al drone stesso in caso di danneggiamenti a causa di incendi, urti, esplosioni, cadute ecc.

Quindi, come ti ho illustrato nel corso di questo paragrafo, l'utilizzo dei droni è disciplinato da regolamenti e leggi specifiche che, se non rispettate, prevedono il pagamento di ammende o addirittura all'arresto fino a 6 mesi. Per questo motivo, nel caso volessi approfondire la questione e trovare ulteriori risposte alle tue domande, puoi consultare la pagina delle normative riguardo ai droni sul sito ENAC o dare un'occhiata alle FAQ presenti sullo stesso sito.

Dimensioni e peso

Come visto in premessa, dunque, la caratteristica più importante, per non dire fondamentale, per capire se si può pilotare un drone senza patentino è il peso.

Se desideri quindi acquistare un drone senza l'obbligo di conseguire l'attestato ENAC da pilota, verifica che il peso complessivo sia inferiore a 250 grammi (quindi fino a 249 grammi).

In commercio, infatti, è possibile trovare droni sia intorno al peso limite di 249 grammi ma anche più leggeri, sui 100 grammi e anche meno, ovviamente un drone più è leggero e più potrebbe essere suscettibile ai venti forti.

Tieni presente, inoltre, che il limite di peso di 249 grammi deve essere complessivo del drone più eventuali accessori che vorrai accoppiare al velivolo e che potrebbero, quindi, incrementarne il volume.

Un drone dal peso leggero avrà ovviamente anche delle dimensioni piuttosto contenute. Un drone senza patentino, infatti, sarà abbastanza piccolo da essere trasportato facilmente e riposto in piccoli zainetti, a differenza di quelli più grandi che richiedono borse da trasporto ad hoc e sono più difficili da trasportare.

Tempo di volo

Un altro fattore importante da considerare quando si acquista un drone senza patentino è l'autonomia o per meglio dire il tempo di volo.

Un drone che può librarsi in aria solo per qualche minuto non sarà né divertente né tanto pratico. Valuta quindi l'acquisto di un drone con un tempo di volo di almeno 12 minuti.

Ovviamente tieni presente che un drone leggero, come quelli che è possibile pilotare senza patentino, non potrà avere batterie troppo pesanti quindi l'autonomia sarà limitata. Un buon compromesso comunque può essere un drone con un tempo di volo sui 12-15 minuti.

Distanza

Per legge il drone deve sempre rimanere entro il campo visivo del pilota, inoltre, come visto in premessa, l'altezza massima per la maggior parte dei droni sarà di 120 metri dal livello del suolo.

Ovviamente la distanza è correlata all'autonomia della batteria, tenendo presente che il tempo di volo dei droni senza patentino è abbastanza limitato, anche la portata sarà minore, di circa 100-200 metri. I droni giocattolo offrono invece una portata di soli 20-100 metri.

Evitare, per questa tipologia di velivoli, droni che promettono distanze maggiori. Il rischio è di perdere improvvisamente il controllo del drone che potrebbe allontanarsi da chi lo pilota.

Fotocamera

Anche se estremamente compatti e leggeri, i droni senza patentino sono ormai dotati di fotocamera per scattare foto e video dall'alto. Ovviamente se è tua intenzione utilizzare un drone esclusivamente per le riprese aeree dovrai assicurarti che abbia una buona fotocamera.

Meglio quindi optare per un modello con una fotocamera HD con risoluzione 720p o superiore. In alternativa puoi scegliere dei droni dotati di obiettivo grandangolare con un ampio angolo di visione ma ovviamente il costo sarà più elevato.

Valuta, infine, anche se è prevista la possibilità di sostituire la fotocamera del drone con un altro modello o addirittura apparecchio (ad esempio un'action cam) ma ricorda sempre che, per legge, il peso complessivo del drone più la fotocamera non dovrà superare i 249 grammi, altrimenti dovrai essere in possesso dell'attestato ENAC.

Ricorda infine che tutti i droni dotati di telecamera devono essere provvisti di un Codice Operatore EASA a seguito di registrazione sul sito della società D-Flight.

Modalità di guida e opzioni

Anche la modalità di guida e le varie opzioni che un drone può possedere sono dei fattori a cui devi prestare molta attenzione

La maggior parte dei droni, per essere pilotati, utilizza un telecomando con due joystick, un po' come i controller per le console per i videogiochi. Con un joypad controllerai il beccheggio (pitch), vale a dire il movimento avanti-dietro del drone, e il rollio (roll), il movimento destra-sinistra, con l'altro joypad invece l'accelerazione del drone.

Un buon telecomando quindi dovrà adattarsi bene alla tua mano, con i joystick comodi per i pollici, al fine di una guida reattiva e semplice del drone.

Alcuni droni senza patentino, più economici, invece prevedono l'utilizzo di uno smartphone o tablet invece del radiocomando, collegato al drone tramite Wi-Fi e un'app di volo specifica. Ovviamente la precisione di un'app sarà inferiore a quella di un radiocomando, a causa dell'assenza dei suddetti joystick. In ogni caso il telecomando può essere dotato anche di supporto per poggiare lo smartphone e utilizzare i tuoi dispositivi contemporaneamente.

Tra le opzioni e funzionalità aggiuntive c'è sicuramente la più famosa Seguimi (in inglese Follow Me) che permette al drone di seguire in modo automatico il soggetto che sta riprendendo o la modalità Return To Home (funzione di ritorno), grazie alla quale il drone autonomamente ritornerà alle coordinate dalle quali è decollato, eliminando così eventuali difficoltà nel far rientrare il drone in volo manualmente.

Design

Un'altra caratteristica da tenere in considerazione per quanto riguarda i droni senza patentino è il design che consente loro di librarsi in aria e rimanere stabili.

Dal design dipende la velocità e l'agilità del drone. Se stai cercando un quadricottero veloce, magari per eseguire dei “trick”, occorrerà prendere un drone con una buona agilità e accelerazione. Se invece stai cercando un drone solo per riprese aeree e scattare fotografie, l'agilità e la velocità non saranno di certo tanto importanti.

Infine, sempre restando in tema, ti consiglio anche di dare un'occhiata alla mia guida all'acquisto sui migliori droni economici, dove troverai anche altri consigli su questo divertente velivolo.

