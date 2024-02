Hai a disposizione un acquario assai capiente, tuttavia da un paio di giorni a questa parte ti sei accorto che — per i litri che può contenere — vorresti rinfoltire la sparuta fauna che lo abita. Non avendo, però, molto tempo per recarti in un negozio fisico ed essendo amante delle comodità, vorresti avere l'opportunità di vagliare la tipologia di pesci da inserire nel tuo acquario e riceverli comodamente a casa tua, naturalmente in ottima salute e con le cure che si addicono a questa tipologia di animali.

Anche se la cosa può sembrare difficile, voglio rassicurarti: esistono alcune possibilità online che possono aiutarti a far avverare questo tuo desiderio. Nei prossimi paragrafi, infatti, ti parlerò dei migliori siti vendita pesci online che effettuano un servizio di spedizione al fine di fornire ausilio anche a chi — come te — non può recarsi in una sede fisica ad acquistare i pesci per l'acquario.

L'unica cosa di cui devi preoccuparti, ora, è dedicarti cinque minuti di tempo libero per metterti comodo e leggere la mia guida: ti spiegherò, passo dopo passo, tutto quello che c'è da sapere per acquistare i tuoi pesci online. Allora, che ne dici? Direi che se sei pronto, possiamo cominciare!

Migliori siti vendita pesci online

Come ti ho già accennato inizialmente, di seguito ti illustrerò alcuni tra i migliori siti vendita pesci online: grazie a queste piattaforme, puoi acquistare pesci ma anche attrezzatura per il tuo acquario, facendotela spedire direttamente a casa. Troverai, inoltre, tutte le indicazioni in merito a costi e tempi di spedizione, resi e rimborsi, metodi di pagamento e sull'acquisto.

Fishnnet

Il primo sito online per la vendita di pesci che voglio presentarti è Fishnnet. Si definisce come il portale di riferimento per tutti gli appassionati dell'acquario — e di conseguenza della fauna marina — con vendita dedicata al dettaglio: se sei interessato all'ingrosso, però, puoi farne richiesta.

Fishnnet offre un servizio di spedizione in tutta Italia e in Europa con consegna a domicilio: in più, le consegne in Liguria, Cuneo, Torino e provincia vengono effettuate dallo staff di Fishnnet in giorni prestabiliti senza necessità di ricorrere al corriere ma avvalendosi del gruppo WhatsApp indicato sul sito ufficiale, mediante il quale si può essere avvisati in merito alle consegne organizzate per Liguria, Torino e Provincia.

Fishnnet garantisce che tutti i pesci tropicali ornamentali vengono quarantenati nel loro impianto su territorio italiano nel rispetto delle nuove norme I.A.T.A. (International Air Transport Association) vigenti e, inoltre, viaggiano con servizi dedicati per assicurare il benessere degli animali. Verrai contattato sempre prima della partenza della merce che, generalmente, impiega 12 ore per giungere a destinazione (tranne isole, Calabria e zone disagiate dove il corriere impiega 2 giorni per la consegna).

Le spese di spedizione che includono imballaggio e trasporto sono di 14 euro per ordini di importo fino a 100 euro, gratuite per ordini di importo superiore a 101 euro. Per le spedizioni contenenti anche materiali appartenenti ad altre categorie (rocce vive, sale marino, acquari e altro) le spese vengono calcolate di volta in volta.

Oltre alla vendita di pesci, naturalmente, è possibile trovare — sempre sul sito — diversi accessori per l'acquario come piante, attrezzatura tecnica, materiali filtranti, resine e carbone, accessori per la pulizia, refrigeratori, allestimenti, decorazioni e mangimi vari.

Gli acquisti possono essere pagati con carta di credito Visa o Mastercard (mediante contatto telefonico), pagamento a mezzo PayPal, pagamento con accredito su Postepay, Bonifico bancario con le coordinate fornite poi dopo la ricezione dell'ordine e Satispay (registrandoti al quale, se usi il codice ARANZULLA, puoi ottenere 5€ d credito extra).

Eventuali mortalità di pesci ornamentali e piante per acquario verificatesi durante il trasporto, sono totalmente a carico dello staff: per ottenere il rimborso, dunque, è necessario comunicare l'avvenuta morte dei pesci entro la mezzanotte del giorno in cui viene ricevuta la merce, accompagnando la comunicazione con materiale fotografico digitale del sacchetto chiuso che permette allo staff di capire le motivazioni della mortalità.

A seguito di ciò, è possibile ottenere un rimborso nella modalità prescelta e concordata con il cliente, naturalmente nei tempi tecnici più celeri: non è possibile ottenere una sostituzione se non a fronte di un nuovo ordine effettuato dal cliente. Le spese di spedizione, invece, non vengono rimborsate. Maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni di vendita, sui pagamenti, sulle spedizioni e sui recessi, le trovi in questa sezione dedicata sul sito ufficiale.

Per poter acquistare su Fishnnet è necessario recarsi sul sito, selezionare la categoria dei pesci che si desidera acquistare, cliccare sulla miniatura dell'animale e scegliere Aggiungi al carrello. Nella pagina tecnica di ogni pesce sono riportate descrizioni di carattere generale sulla specie e sull'alimentazione. Successivamente, quando hai concluso e hai riempito il carrello con ciò che ti occorre, premi su Vai alla cassa o sull'icona del carrello per essere riportato alla sezione Shop Now dove visualizzare il totale definitivo. Spunta la casella inerente ai termini e alle condizioni, aggiungi il tuo indirizzo e-mail nella riga bianca al di sotto della voce Pagamento e, se vuoi, inserisci i dati per la fatturazione. Premi su Vai alla cassa.

Imposta una modalità di spedizione (con corriere o ritiro in negozio), inserisci l'indirizzo e premi su Continua. Se hai scelto la modalità con corriere, scegli nella prossima pagina il metodo di spedizione e premi su Continua.

Per concludere, scegli una modalità di pagamento e finalizza l'acquisto: a seconda della modalità scelta, è necessario seguire un determinato iter comunicato sul sito (per la modalità PayPal, ad esempio, dopo aver finalizzato l'ordine, riceverai un'e-mail di PayPal con un link utile per completare il pagamento oppure per la modalità carta di credito, invece, verrai contattato telefonicamente dallo staff per effettuare l'ordine e così via). Premi su Invia ordine per finalizzare l'operazione.

OceanoBlu

OceanoBlu è un portale online per vendita di pesci tropicali, piante e acquari, nonché arredi naturali per abbellire il proprio acquario. Per gli appassionati, OceanoBlu offre una variegata gamma di specie e pesci di diverse dimensioni e dispone anche di una sede fisica aperta al pubblico, dove vengono esposte oltre duecento vasche di varie misure, tutte centralizzate, microfiltrate e sterilizzate da lampate UV di ultima generazione.

Tramite il portale di OceanoBlu è possibile visualizzare l'ampia gamma di pesci messi in vendita e acquistarli in semplicità: i pesci vengono spediti con corriere UPS, sia al dettaglio che all'ingrosso, ogni giorno seppur si tende a prediligere l'invio di pesci il giorno martedì. Gli ordini ricevuti in settimana generalmente vengono evasi entro il venerdì e vengono ricevuti il più delle volte entro 24 ore. È necessario raggiungere un minimo d'ordine di 40 euro per acquistare (costi di spedizione esclusi).

Ogni ordine viene lavorato con massima cura per offrire il massimo confort ai pesci: questi viaggiano in buste triple con acqua batteriologicamente pura in atmosfera protetta e sigillata. Come da normativa vigente, gli esemplari sono oggetto di una quarantena minima obbligatoria e vengono venduti in condizioni perfette.

Per quanto riguarda il recesso, è possibile restituire la merce ricevuta senza fornire motivazione entro il termine di 30 giorni (14 giorni da decreto legislativo e altri 16 giorni aggiunti da OceanoBlu). Se la merce non è stata inviata, si può recedere dal contratto scrivendo un'e-mail al servizio clienti indicata sul sito. Per il rimborso, quest'ultimo sarà effettuato utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato nella transazione originale di acquisto (se non diversamente concordato). Maggiori informazioni su recesso e rimborso e sui termini e condizioni, puoi trovarle nella pagina dedicata del sito ufficiale.

I metodi di pagamento accettati sono il bonifico bancario, la ricarica Postepay e PayPal (metodo preferito e che ti consiglio sempre per le varie tutele offerte). Per quanto riguarda i costi di spedizione, il contributo richiesto si suddivide a seconda dell'imballo estivo o dell'imballo invernale.

Per l'imballo estivo il costo di spedizione è di 10 euro IVA compresa in Italia nelle zone in cui è possibile (ad eccezione di Sicilia Occidentale e Calabria, dove le spese ammontano a 25 euro) per il trasporto UPS (speciale servizio per pesci vivi) nonché i materiali necessari all'imballaggio secondo le direttive nazionali I.A.T.A., con buste riempite con acqua e ossigeno puro.

Per l'imballo invernale, il contributo richiesto è di 15 euro IVA compresa in tutte le zone permesse (30 euro per Sicilia Occidentale e Calabria) e include le spese di trasporto UPS (speciale servizio per pesci vivi) e i materiali necessari all'imballaggio — sempre secondo le direttive internazionali I.A.T.A. — compresi “scaldini” e tutto quanto occorre al mantenimento della temperatura all'interno delle box con buste riempite con acqua e ossigeno puro.

Puoi visualizzare l'elenco delle zone escluse dalla possibilità di consegna da parte di UPS (e quindi dove non è possibile consegnare pesci). Se ti trovi a Viterbo o nei dintorni, puoi effettuare un ordine con ritiro in sede senza costi aggiuntivi. Maggiori info qui.

Per acquistare, vai sul sito, scegli Catalogo dal menu in alto e seleziona una delle sezioni di tuo interesse. Sfogliando il catalogo, quando hai trovato ciò che ti interessa, clicca sulla miniatura del pesce e successivamente su Aggiungi al carrello. Se vuoi aggiungere altri pesci, premi su Continua lo shopping, altrimenti premi su Effettua il pagamento. Dal carrello, controlla il tuo ordine e premi su Effettua il pagamento.

A questo punto, ti verrà richiesto di creare un account: ti basta seguire la procedura a schermo, inserendo i dati richiesti, e spuntare le caselle sulle condizioni generali e sulla riservatezza dei dati personali. Metti la spunta alla casella del reCAPTCHA e premi su Continua. Inserisci le informazioni inerenti all'indirizzo e premi Continua. Seleziona un metodo di spedizione e premi su Continua. Per concludere, scegli un metodo di pagamento e finalizza l'acquisto online dopo aver spuntato la casella in merito ai termini di servizio. In conclusione, premi su Effettua l'ordine.

Oceano Blu è disponibile anche come app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Alias Acquari

Un altro portale online grazie al quale acquistare pesci tropicali d'acqua dolce e marina, ricevendoli direttamente a casa, è Alias Acquari. Anche qui, per effettuare un acquisto, è necessario raggiungere un minimo d'ordine di 40 euro.

Sono disponibili oltre 5000 specie di pesci, catalogo aggiornato settimanalmente e fruibile comodamente online dal sito ufficiale: il negozio online si dedica unicamente all'acquariofilia, mettendo a disposizione un vasto catalogo di pesci di acqua dolce, pesci tropicali, piante per acquario, mangimi per pesci e altro ancora.

Le spedizioni partono solo di martedì o mercoledì, quindi per gli ordini che arrivano entro metà giornata del Venerdì, le spedizioni partono il martedì/mercoledì successivo per evitare fermi deposito. Per gli ordini che vengono effettuati dopo le 12:00 del Venerdì, quest'ultimi vengono spediti la settimana successiva. Per la consegna in Italia, è prevista la spedizione con corriere espresso in 1 giorno lavorativo (o 2 giorni per Calabria, Sicilia, Sardegna e Isole).

Anche in questo caso, tutte le spedizioni di pesci vivi avvengono secondo le normative internazionali I.A.T.A. nel rispetto della salute e del benessere degli animali spediti. L'imballo degli animali avviene tramite sacchetto di plastica, chiuso ermeticamente, e contenente un terzo d'acqua e due terzi di ossigeno (inclusi scaldini in caso di mesi invernali), il tutto inserito in una scatola di cartone. Eventuali danneggiamenti devono essere comunicati tempestivamente (entro 6 ore) altrimenti l'operazione verrà ritenuta conclusa con successo. Maggiori informazioni sulle spedizioni qui.

I costi di spedizione del vivo (quindi dei pesci) comprensivi di imballaggio di polistirolo, cartone esterno e scaldini per i mesi invernali, ammontano a 16,50 euro ed è gratuita per importi superiori a 165 euro.

L'azienda si impegna a rimborsare il 100% della mortalità in arrivo: entro 6 ore dal ricevimento dei pesci, è possibile mandare fotografie chiare e nitide dei pesci all'indirizzo e-mail indicato o al numero WhatsApp presente sul sito, per dimostrare — con modalità previste dal sito — la mortalità dei pesci. Il rimborso viene effettuato mediante lo stesso metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto (tranne per il bonifico per il quale è previsto un buono sconto). Maggiori informazioni qui.

Per acquistare un pesce tramite Alias acquari, dopo esserti recato sul sito ufficiale, seleziona l'icona del menu in alto a sinistra e la categoria di pesci che stai cercando. Una volta trovata la specie, clicca sulla foto e seleziona la quantità di pesci da acquistare. Premi su Al carrello e seleziona Continua lo shopping se vuoi aggiungerne altri, oppure Procedi con il Checkout per effettuare l'acquisto.

Premi nuovamente su Procedi con il checkout e segui la procedura a schermo per effettuare l'ordine: in particolare, aggiungi i tuoi dati nella sezione delle informazioni personali e premi su Continua. Inserisci l'indirizzo di spedizione nella seconda sezione, e premi Continua. Imposta un metodo di spedizione (ritiro in sede o corriere) e premi su Continua. Per concludere, scegli un metodo di pagamento (carta o PayPal) e il metodo di spedizione e finalizza l'acquisto a seconda del metodo di pagamento selezionato, premendo poi su Acquista e ricordandoti di spuntare la casella sui termini del servizio.

Altri siti vendita pesci online

Se non sei riuscito a trovare ciò che cerchi, non preoccuparti: puoi consultare questi altri siti vendita pesci online e assicurarti la disponibilità della specie che stai ricercando in pochi e pratici clic!

Fish ok! — su questo sito puoi trovare e acquistare pesci per acquario, ma anche tartarughe, acquari, piante per acquario e prodotti acquariologia di tutti i tipi. La spedizione è gratuita su vivo e prodotti a marchio Fish Ok! con ordini a partire da 69 euro. Disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS.

— su questo sito puoi trovare e acquistare pesci per acquario, ma anche tartarughe, acquari, piante per acquario e prodotti acquariologia di tutti i tipi. La spedizione è gratuita su vivo e prodotti a marchio Fish Ok! con ordini a partire da 69 euro. Disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS. MasterFisch — negozio online rivolto ad appassionati e principianti che cercano qualità a buon prezzo, è possibile acquistare pesci di acqua dolce e salata. Consegna entro 24/48 ore, gratuita con ordini a partire da 150 euro.

— negozio online rivolto ad appassionati e principianti che cercano qualità a buon prezzo, è possibile acquistare pesci di acqua dolce e salata. Consegna entro 24/48 ore, gratuita con ordini a partire da 150 euro. Pesci Tropicali online — pesci d'acqua dolce, alimentazione e piante tropicali: questo portale offre la maggior parte dei prodotti indispensabili per mandare avanti un acquario a regola d'arte! Pagamenti effettuabili tramite carta di credito, PayPal e bonifico bancario. Consegna entro 24/48 ore.

— pesci d'acqua dolce, alimentazione e piante tropicali: questo portale offre la maggior parte dei prodotti indispensabili per mandare avanti un acquario a regola d'arte! Pagamenti effettuabili tramite carta di credito, PayPal e bonifico bancario. Consegna entro 24/48 ore. Subito.it — uno dei pochi siti di annunci che consente ai suoi utenti di acquistare pesci da altri utenti (o venderli ad altri utenti). Maggiori info su come acquistare su Subito le puoi trovare nell'articolo che ho scritto in merito. Disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS.