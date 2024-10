Siti per abbigliamento online

Ormai su Internet ci sono tantissime piattaforme che permettono di acquistare vestiti comodamente da casa, con un'ampia scelta di stili, prezzi e marchi. Che tu stia cercando abiti per un'occasione speciale o semplicemente un restyling del tuo guardaroba, esistono siti per i vestiti adatti a ogni esigenza. Quindi, se sei alla ricerca dei migliori siti per l'abbigliamento online ma non sai da dove iniziare, sei nel posto giusto. Ma non è tutto! Se hai capi che non indossi più, potresti anche volerli vendere e fare spazio per nuovi acquisti.

In questo articolo ti guiderò alla scoperta delle migliori piattaforme dove potrai sia comprare che vendere i tuoi capi. Alcuni di questi siti sono specializzati in abiti firmati, altri in moda low-cost, e c'è persino chi si dedica esclusivamente al mercato dell'usato. Non importa quale sia il tuo stile o il tuo budget: troverai sicuramente quello che fa per te.

Prenditi qualche minuto per leggere con calma, perché sono sicuro che troverai dei siti interessanti che ti semplificheranno e miglioreranno il tuo shopping online. Buona lettura e in bocca al lupo per i tuoi prossimi acquisti e le tue prossime vendite.

Migliori siti per acquistare abbigliamento online

Trovare i migliori siti per acquistare abbigliamento online può sembrare un'impresa complicata, visto il gran numero di opzioni disponibili. Per semplificarti la vita, ho selezionato le piattaforme più affidabili e apprezzate, dove potrai acquistare capi alla moda in pochi clic.

Non importa se cerchi brand di lusso o abbigliamento a prezzi più accessibili: ci sono siti per comprare vestiti adatti a ogni gusto e portafoglio. Di seguito, infatti, ti presenterò le piattaforme più conosciute e sicure, con una vasta scelta di abiti, accessori e scarpe per qualsiasi occasione.

Amazon

Amazon è una delle piattaforme di e-commerce più grandi al mondo, dove puoi trovare praticamente di tutto, compreso l'abbigliamento. Oltre ai capi di marchi famosi, su Amazon puoi acquistare anche vestiti di brand emergenti e accessori di ogni tipo, grazie a una vastissima gamma di prodotti.

Per acquistare su Amazon, è necessario creare un account, che ti permetterà di monitorare i tuoi ordini, salvare preferenze e accedere a offerte esclusive. Se sei un membro Amazon Prime, inoltre, puoi anche beneficiare di spedizioni rapide gratuite. La spedizione in Italia varia in base al venditore e al tipo di prodotto acquistato, ma molti articoli offrono la spedizione gratuita, soprattutto se sei iscritto ad Amazon Prime.

Il reso, con Amazon, ha una politica piuttosto flessibile per i venditori. In generale, puoi restituire gratis la merce entro 30 giorni (per i beni tecnologici invece il reso è disponibile entro 14 giorni), a meno che non sia indicato diversamente dal venditore. Il processo di restituzione è semplice: ti basta accedere al tuo account, selezionare l'ordine da restituire e seguire le istruzioni per stampare l'etichetta di reso come ti spiego nella mia guida sul reso Amazon.

Una possibilità interessante offerta da Amazon è Prova prima, paga poi, un programma riservato agli abbonati Prime che consente ricevere a casa e provare provare articoli idonei nelle categorie abbigliamento, scarpe e accessori da donna, uomo, bambino e bambino prima di acquistarli. L'utente ha sette giorni per provare gli articoli e poi Amazon addebita solo quelli che ha deciso di tenere. Per maggiori informazioni su questa possibilità ti invito a leggere la mia guida per scoprire come ricevere prodotti gratis da Amazon.

Per acquistare su Amazon abbigliamento e accessori, la prima cosa da fare è collegarti al sito ufficiale e registrarti come ti spiego in questo tutorial. Dopo l'iscrizione e l'accesso al tuo account, puoi trovare capi di abbigliamento cliccando sulla voce del menu in alto Tutte e poi selezionando Mostra tutto e Abbigliamento, scarpe e accessori nell'elenco delle categorie. Poi premi sul tipo di abbigliamento che desideri, scegliendo tra Donna, Uomo, Bambina, Bambino ecc.

Ora nel menu in alto hai sempre la possibilità di passare da una categoria all'altra, mentre nella colonna sinistra hai diversi filtri a disposizione per affinare la tua ricerca. Per esempio, se cerchi una camicia azzurra da uomo, premi su Abbigliamento uomo, poi su T-shirt, polo e camicie da uomo, seleziona il Colore, la Taglia abbigliamento uomo e altre opzioni a tuo piacimento come Prezzo, Marche e altro.

Via via che affini la tua ricerca l'elenco dei prodotti in vendita si aggiorna automaticamente. Per consultare la scheda prodotto di un capo premi sulla sua anteprima. Ora puoi vedere altre fotografie sulla sinistra, selezionare la taglia nel menu a tendina e anche selezionare il colore tra quelli disponibili. Scorrendo nella pagina puoi consultare i dettagli del prodotto e le recensioni dei clienti. Quando hai concluso premi su Aggiungi al carrello se vuoi fare altri acquisti, oppure su Acquista ora se vuoi procedere all'acquisto subito. A seguire controlla di aver selezionato il capo giusto e poi premi su Procedi all'acquisto.

Per procedere con l'acquisto puoi optare per la Modifica dell'indirizzo di spedizione, selezionando anche un Punto di ritiro o un Amazon Locker, e le informazioni di pagamento su Amazon, scegliendo tra carta di credito, addebito sul conto corrente, BANCOMAT Pay o in contanti nel punto vendita più vicino. Per finalizzare l'acquisto premi su Acquista ora. Maggiori informazioni qui.

Ti segnalo, inoltre, che Amazon è disponibile anche su dispositivi mobili tramite l'app Amazon Shopping scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS. Se hai problemi con Amazon ti invito a leggere questa guida per capire come contattare la piattaforma.

Zalando

Zalando è uno dei più famosi siti per acquistare online abbigliamento, scarpe e accessori in Europa. Offre un vasto assortimento di brand, dai marchi di lusso a quelli più accessibili, rendendolo un punto di riferimento per chiunque voglia rinnovare il proprio guardaroba senza uscire di casa.

Per acquistare su Zalando, è necessario creare un account sulla piattaforma. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 28,90€ e per chi si abbona a Zalando Plus per 9,95€ all'anno, altrimenti ha un costo che parte da 4,95€.

Un altro grande vantaggio di Zalando è la politica di reso: puoi restituire la merce gratuitamente entro 100 giorni dall'acquisto. Il reso è semplice e veloce: basta stampare l'etichetta di reso e consegnare il pacco al corriere, e per maggiori informazioni sulla restituzione ti invito a leggere la mia guida su come effettuare un reso su Zalando.

Un'altra opportunità interessante di Zalando è la formula Prova prima paga dopo, una funzione che consente di effettuare un ordine sulla piattaforma, ricevere e provare i capi di abbigliamento prima di effettuare il pagamento, per poi far partire il pagamento successivamente. Per maggiori informazioni su questa possibilità ti invito a leggere la mia guida per scoprire come attivare Prova prima e paga dopo di Zalando.

Per acquistare vestiti su Zalando la prima cosa da fare è collegarsi al sito ufficiale. Poi, attraverso il menu in alto puoi navigare nell'ampio catalogo di abbigliamento facendo tap su Donna, Uomo e Bambini a seconda del destinatario dei vestiti che vuoi comprare. Oppure puoi navigare per categoria, nel menu sottostante, premendo su Abbigliamento, Scarpe, Sports, Accessori ecc. Scorrendo più in basso in home page puoi anche seleziona un top brand o una delle categorie alla moda.

Immaginiamo che tu stia cercando un abito femminile a fiori. In questo caso ti consiglio di passare il cursore sulla voce Abbigliamento e poi di premere su Vestiti nella sezione Donna. Ora, nella colonna a sinistra puoi cliccare su una delle opzioni disponibili per affinare la tua ricerca. Oppure puoi utilizzare i filtri che trovi in alto. Trovi, infatti, diversi menu a tendina da cliccare, poi seleziona l'opzione che ti interessa e premi Salva: per esempio puoi scegliere la tua Taglia, poi selezionare l'opzione Floreale nel menu Fantasia, scegliere il Colore, il Materiale e anche un range di Prezzo.

Man mano che affini la tua ricerca l'elenco dei prodotti in vendita si aggiorna. Per consultare la scheda prodotto di un capo premi sulla sua anteprima. Ora puoi vedere altre fotografie sulla sinistra, selezionare la taglia nel menu a tendina a destra e anche selezionare il colore tra quelli disponibili e le opzioni di spedizione. Quando hai concluso premi su Aggiungi al carrello.

Ripeti le operazioni appena descritte per ogni capo che vuoi acquistare, e quando sei pronto a comprare, passa il cursore sull'icona della borsa in alto a destra e premi su Carrello. Ora controlla il tuo ordine e poi se è tutto ok premi su Procedi. A questo punto crea un account: puoi farlo attraverso il tuo account Google, Facebook o Apple o digitando il tuo indirizzo e-mail e procedi inserendo i tuoi dati personali e di spedizione e pagando con carta di credito, PayPal, Nexy Pay, Postepay o a rate con Klarna. Maggiori informazioni.

Ti segnalo che nel caso in cui ci ripensi e vuoi revocare il tuo acquisto, puoi scoprire come fare nella mia guida su come cancellare un ordine Zalando.

Inoltre, Zalando è disponibile anche su dispositivi mobili tramite un applicazione scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Altri siti per acquisti abbigliamento online

Oltre a quelli illustrati fino adesso, ci sono anche altri siti per gli acquisti di abbigliamento online e di seguito ti propongo delle alternative interessanti per diverse esigenze.

Lookiero — servizio di personal shopper online dedicato principalmente all' abbigliamento femminile . La sua proposta si basa su un'esperienza di shopping personalizzata, in cui gli utenti ricevono una selezione di capi di abbigliamento scelti da stylist professionisti in base ai gusti e alle preferenze espresse durante la registrazione . Si paga solo per i capi che si decide di tenere. Se non si tiene nulla, c'è un costo di 10 euro , che viene assorbito se si acquista anche solo un articolo. Maggiori informazioni

— servizio di dedicato principalmente all' . La sua proposta si basa su un'esperienza di shopping personalizzata, in cui gli utenti ricevono una selezione di capi di abbigliamento scelti da in base ai gusti e alle preferenze espresse durante la . Si paga solo per i capi che si decide di tenere. Se non si tiene nulla, c'è un costo di , che viene assorbito se si acquista anche solo un articolo. Maggiori informazioni SHEIN — azienda cinese di fast fashion , specializzata nella vendita di abbigliamento, accessori e calzature a prezzi molto competitivi . La spedizione è gratuita per ordini superiori a 19 euro e sul primo ordine di 9 euro. Offre un catalogo ampio e variegato, suddiviso in diverse categorie tra cui donna, uomo, bambini e bellezza. Il reso è possibile entro 45 giorni dalla data di consegna e gratuito . Maggiori informazioni

— azienda cinese di , specializzata nella vendita di abbigliamento, accessori e calzature a . La è per ordini superiori a e sul primo ordine di 9 euro. Offre un catalogo ampio e variegato, suddiviso in diverse categorie tra cui donna, uomo, bambini e bellezza. Il è possibile entro dalla data di consegna e . Maggiori informazioni Spartoo — e-commerce specializzato nella vendita di abbigliamento, calzature e accessori, con un'ampia gamma di prodotti per uomo , donna e bambino . Ogni prodotto partner ha una propria politica di consegna e reso, visibile sulla scheda del prodotto. La spedizione standard impiega generalmente dai 3 ai 5 giorni lavorativi e gli ordini superiori a 30 euro beneficiano della spedizione gratuita . Per ordini inferiori, il costo è di 2,99 euro . I clienti possono restituire gli articoli entro 14 giorni dall'acquisto: il primo reso è gratuito, mentre i resi successivi potrebbero comportare costi.

— e-commerce specializzato nella vendita di abbigliamento, calzature e accessori, con un'ampia gamma di prodotti per , e . Ogni prodotto partner ha una propria politica di consegna e reso, visibile sulla scheda del prodotto. La spedizione standard impiega generalmente dai 3 ai 5 giorni lavorativi e gli ordini superiori a beneficiano della . Per ordini inferiori, il costo è di . I clienti possono restituire gli articoli dall'acquisto: il primo reso è gratuito, mentre i resi successivi potrebbero comportare costi. Yoox — negozio online specializzato nella vendita di moda , lusso e design. È considerato uno dei principali marketplace a livello globale per articoli di alta gamma e offre una vasta selezione di prodotti esclusivi e ricercati. Su questa piattaforma i brand vendono direttamente ai consumatori, mantenendo il controllo sui prezzi e sull'assortimento. La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 150 euro . Il reso è possibile entro 100 giorni dalla data di consegna per un importo di 6 euro .

— negozio online specializzato nella vendita di , lusso e design. È considerato uno dei principali marketplace a livello globale per articoli di e offre una vasta selezione di prodotti esclusivi e ricercati. Su questa piattaforma i vendono ai consumatori, mantenendo il controllo sui prezzi e sull'assortimento. La è per ordini superiori ai . Il è possibile entro dalla data di consegna per un importo di . Temu — piattaforma di e-commerce per comprare online a poco prezzo che offre una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento e accessori. La piattaforma offre spesso sconti, coupon e promozioni su molti prodotti, permettendo agli acquirenti di ottenere ulteriori risparmi e la spedizione è gratuita al raggiungimento di 15 euro di spesa. Il reso, inoltre è gratuito e può essere fatto entro 90 giorni dalla data di acquisto. Maggiori informazioni.

Siti per vendere abbigliamento online gratis

Se hai capi di abbigliamento che non usi più e vuoi liberarci spazio, ci sono diversi siti per vendere abbigliamento online gratis che possono aiutarti. Vendere i tuoi vestiti online è un modo semplice per dare una seconda vita ai tuoi capi e guadagnare qualche soldo extra senza alcun costo di inserzione.

In questa sezione, ti illustrerò le piattaforme più affidabili dove potrai vendere i tuoi vestiti gratuitamente, gestendo tutto comodamente da casa. Scoprirai come vendere abbigliamento online in modo rapido, sicuro e senza pagare commissioni o costi aggiuntivi per pubblicare i tuoi annunci.

Vinted

Vinted è una piattaforma online che permette di comprare e vendere abbigliamento, accessori e articoli per la casa in modo semplice e gratuito. Ideale per chi vuole liberarsi di vestiti che non usa più o trovare capi di seconda mano a prezzi vantaggiosi.

Uno dei principali vantaggi di Vinted è che puoi vendere i tuoi articoli senza dover pagare commissioni. Basta iscriversi, caricare le foto dei prodotti, aggiungere una descrizione e fissare il prezzo. Quando qualcuno acquista, il sistema di spedizione è gratuito e integrato nella piattaforma, e ricevi il pagamento direttamente sul tuo account, puoi usarlo per comprare sulla piattaforma e farti accreditare i soldi su un conto corrente.

Inoltre la piattaforma è facile da usare, permette di interagire direttamente con altri utenti, negoziare sui prezzi e ottenere recensioni su vendite e acquisti, aiutando a costruire un ambiente di fiducia.

Per vendere su Vinted la prima cosa è collegarti al sito ufficiale e poi cliccare sul pulsante in alto a destra Vendi subito. A seguire accedi attraverso il tuo account Google, Facebook o Apple oppure clicca su E-mail e crea un account digitando indirizzo email, password e cliccando su Continua.

Dopo aver confermato il tuo indirizzo e-mail e terminato la registrazione, puoi cominciare a inserire la tua prima inserzione. Per prima cosa, premi su Carica foto e inserisci delle fotografie che avrai preventivamente effettuato. Poi digita un Titolo, e descrivi meglio il tuo capo nel riquadro Descrivi il tuo articolo. A seguire seleziona una Categoria nell'apposito menu a tendina e compariranno altri campi da compilare per definire le caratteristiche specifiche del capo come Taglia, Condizioni, Colori ecc. Infine digita un Prezzo e selezione un'opzione per specificare le Dimensioni del pacco. Per finalizzare premi su Carica. A questo punto la tua inserzione è online.

Puoi visualizzare le tue inserzioni cliccando sull'icona con la tua foto profilo in alto a destra. Per avere altre informazioni utili per i venditori attivi su Vinted puoi leggere la mia guida su come togliere un articolo su Vinted qualora cambiassi idea su alcune inserzioni, ma anche i miei tutorial su come vedere gli articoli venduti e come spedire su Vinted che possono esserti utili dopo la prima vendita.

Ti segnalo, inoltre, che Vinted è disponibile anche su dispositivi mobili tramite un'applicazione scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS. Maggiori informazioni qui.

Vestiaire Collective

Vestiaire Collective è una piattaforma online dedicata alla compravendita di abbigliamento e accessori di lusso di seconda mano. A differenza di altre piattaforme, si focalizza su prodotti di alta moda e design, offrendo una vetrina per chi desidera vendere o acquistare articoli esclusivi, autentici a prezzi ridotti rispetto al nuovo.

Per vendere, basta creare un account e caricare le foto del capo che vuoi mettere in vendita, specificando marca, condizione, taglia e altre caratteristiche rilevanti. Inserire annunci è gratuito ma la piattaforma applica una commissione sulle vendite attualmente del 10%, tranne che sulla prima vendita che è a commissione zero. Il pagamento viene effettuato su carta di credito o conto PayPal.

Per vendere su Vestiaire Collective la prima cosa è collegarti al sito ufficiale e poi cliccare sul pulsante in alto a destra Vendi un articolo. A seguire accedi attraverso il tuo account Google o Facebook oppure digita un indirizzo E-mail e premi su Continua e poi Iscriviti e digita anche il Numero di telefono.

A seguire puoi cominciare a editare la tua inserzione di vendita. Seleziona uno dei quattro Reparti, scegli una Categoria e la Marca nei rispettivi menu a tendina e poi clicca su Competa le mie schede prodotto. Subito dopo dovrai completare le cinque fasi della compilazione dell'inserzione: Informazioni, Foto, Descrizione, Venditore e Prezzo. Dopo aver pubblicato il tuo capo, potrai trovarlo cliccando nell'icona con la foto profilo e poi sulla voce I miei articoli in vendita. Maggiori informazioni qui.

Ti segnalo, inoltre, che Vestiaire Collective è disponibile anche su dispositivi mobili tramite un'applicazione scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS. Maggiori informazioni qui.

Atri siti online per abbigliamento

Oltre a quelli appena illustrati, esistono anche altri siti online per abbigliamento dove poter vendere vestiti. Di seguito ti propongo delle alternative dove guadagnare da ciò che non indossi più.

TheRealReal — e-commerce specializzato nella vendita di articoli di lusso di seconda mano , come abbigliamento, accessori e gioielli. Per iniziare a vendere, è necessario registrarsi sul sito creando un account venditore, fornendo informazioni personali e bancarie. È la piattaforma a stabilire il prezzo di vendita basandosi su fattori come il marchio, le condizioni dell'articolo e le tendenze di mercato.

— e-commerce specializzato nella vendita di articoli di di , come abbigliamento, accessori e gioielli. Per iniziare a vendere, è necessario registrarsi sul sito creando un account venditore, fornendo informazioni personali e bancarie. È la piattaforma a stabilire il basandosi su fattori come il marchio, le condizioni dell'articolo e le tendenze di mercato. Depop — social e-commerce che consente agli utenti di comprare e vendere articoli di seconda mano , in particolare abbigliamento, accessori e oggetti vintage. Per vendere è necessario creare un account, caricare i prodotti e utilizzare hashtag appropriati può aiutare a migliorare la visibilità dell'inserzione all'interno della piattaforma. Maggiori informazioni.

— social e-commerce che consente agli utenti di comprare e vendere articoli , in particolare abbigliamento, accessori e oggetti vintage. Per vendere è necessario creare un account, caricare i prodotti e utilizzare appropriati può aiutare a migliorare la visibilità dell'inserzione all'interno della piattaforma. Maggiori informazioni. eBay — piattaforma sulla quale è possibile vendere gratuitamente, se si è venditori non professionali, usufruendo di un massimo di 150 inserzioni gratuite al mese, nei formati Compralo subito e Asta online. Ciascuna inserzione aggiuntiva ha un corso pari a 0,35 euro. Maggiori informazioni.

