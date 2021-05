La felpa è il tuo capo d’abbigliamento preferito e ne cerchi continuamente di nuove per “rimpinguare” l’armadio e poter sfoggiare sempre un nuovo look? Beh, se le cose stanno così, non vedo che aspetti… corri a fare un giro per negozi e vedi se riesci a trovare qualcos’altro di interessante. Come dici? Preferiresti usare il “potere” del Web e, dunque, fare il tuo shopping online? Ottima idea, davvero!

Date le circostanze, permettimi allora di suggerirti quelli che, a parer mio, rappresentano i migliori siti per felpe attualmente disponibili online. Posso assicurarti che, affidandoti ad essi, potrai scovare in men che non si dica felpe per tutti i gusti e tutte le tasche, appartenenti a varie marche. Fidati, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Se sei d’accordo, direi quindi di mettere le chiacchiere da parte e di entrare finalmente nel vivo del tutorial. Posizionati, dunque, bello comodo, prenditi qualche minuto libero soltanto per te e comincia a concentrarti sulle informazioni riportate qui sotto. Sono certo che, alla fine, potrai dirti ben contento e soddisfatto dei risultati ottenuti.

Indice

Siti per felpe belle

Se cerchi dei siti per felpe belle, tramite cui poter acquistare capi di vari colori, marche e materiali, allora da’ subito un’occhiata a quelli che ho provveduto a segnalarti di seguito.

Amazon

Il primo tra i siti per felpe a cui ti consiglio di rivolgerti è Amazon. È il portale per il commercio elettronico per eccellenza e su di esso è possibile comprare praticamente di tutto, felpe comprese. Sul sito fondato da Jeff Bezos, infatti, è presente una sezione dedicata in maniera specifica ai capi d’abbigliamento. Inoltre, ci sono sempre tantissime offerte e le consegne in genere avvengono in 1 giorno (se la spedizione viene fatta direttamente da Amazon), a patto di aver sottoscritto l’abbonamento Amazon Prime (altrimenti sono necessari 2-3 giorni lavorativi per la consegna e le spedizioni possono essere a pagamento). Da notare, poi, la possibilità di effettuare il reso gratis degli articoli entro 30 giorni dal loro acquisto, con il rimborso completo della cifra spesa.

Per servirti di Amazon, raggiungi la home page del sito e registra un account, portando il puntatore del mouse sulla voce Ciao, Accedi, in alto a destra, selezionando l’opzione Nuovo cliente? Inizia qui dal menu che compare e compilando il modulo proposto con i tuoi dati. Per maggiori dettagli, leggi la mia guida su come registrarsi su Amazon. Se invece possiedi già un account, dopo aver cliccato sul pulsante per il login, immetti le tue credenziali d’accesso.

A registrazione avvenuta e/o a login effettuato, associa un metodo di pagamento al profilo (se non eri già registrato e se non lo avevi fatto preventivamente): per fare ciò, clicca sulla dicitura Ciao [tuo nome], in alto a destra, quindi su quella I tuoi pagamenti presente nella nuova pagina visualizzata, dopodiché premi sul pulsante per aggiungere una carta di credito/debito oppure per collegare il tuo conto corrente e segui le istruzioni che ti vengono fornite per portare a termine la procedura, come ti ho spiegato più in dettaglio nel mio post su come effettuare il pagamento su Amazon.

A questo punto, puoi finalmente dedicarti all’acquisto delle felpe. Per cui, clicca sul pulsante con le tre linee in orizzontale collocato in alto a sinistra, seleziona la voce Mostra tutto che trovi nel menu Scegli per categoria (nella barra che si è aperta), clicca sulla dicitura Vestiti, scarpe, gioielli e accessori e scegli la voce Amazon Fashion. Nella nuova pagina che si apre, seleziona la sotto-categoria di tuo interesse, quindi quella relativa a tutto l’abbigliamento e/o alle felpe.

In alternativa, puoi eseguire una ricerca per parola chiave, digitando la keyword di tuo interesse nel campo di testo in alto e cliccando sul pulsante con la lente d’ingrandimento che si trova a destra.

In seguito, visualizzerai la pagina di Amazon con gli articoli cercati. Se lo ritieni necessario, puoi affinare la visualizzazione dei prodotti disponibili mediante i filtri nella barra laterale di sinistra, tramite i quali puoi decidere di far comparire solo quelli che rientrano in una specifica fascia di prezzo, di una determina marca, di una data taglia ecc.

Quando trovi un felpa che ti interessa, clicca sulla relativa immagine d’anteprima, dopodiché consulta la scheda descrittiva, prendi visione delle recensioni su Amazon lasciate dagli altri utenti e dei tempi di consegna necessari. Se il tutto ti convince e intendi procedere con l’acquisto, seleziona le opzioni eventualmente disponibili per l’articolo e clicca sul bottone Aggiungi al carrello posto a destra.

Per concludere, seleziona la voce Carrello collocata nella parte in alto della schermata e porta a termine l’ordine seguendo la procedura guidata che ti viene proposta. Per ulteriori informazioni, puoi leggere la mia guida su come comprare su Amazon.

Ti faccio notare che Amazon è disponibile anche come app per smartphone e tablet Android (anche su store alternativi per dispositivi senza servizi Google) e per iOS/iPadOS.

Zalando

Zalando è un altro dei portali verso cui ti invito a rivolgere la tua attenzione. Può infatti essere considerato come uno tra i migliori siti per felpe di marca, in quanto consente di scegliere tra tantissimi capi d’abbigliamento per uomo e donna, felpe incluse, commercializzate da tutti i più noti brand di moda e a prezzi decisamente invitanti. Le spedizioni sono sempre gratis e non manca la possibilità di fare il reso a costo zero.

Per utilizzare Zalando, recati sulla home page del sito e registra un account, portando il puntatore del mouse sull’icona dell’omino, in alto a destra, selezionando il collegamento Nuovo cliente? Registrati ora dal menu che si apre e compilando il modulo proposto con i dati richiesti. Se sei già registrato, dopo aver fatto clic sull’omino seleziona il pulsante Accedi ed esegui il login.

A registrazione avvenuta e/o dopo aver effettuato l’accesso al sito, scegli se cercare nella sezione Donna, Uomo o Bambini cliccando sulle apposite voci poste in alto a sinistra, dopodiché porta il puntatore del mouse sul menu Abbigliamento che si trova nella parte superiore della schermata e seleziona la voce Maglieria & Felpe da quest’ultimo, oppure quella relativa a pullover e cardigan.

In alternativa, puoi eseguire una ricerca per parola chiave, digitando quella di tuo interesse nel campo di testo che si trova in alto a destra e premendo poi il tasto Invio sulla tastiera.

Una volta visualizzata la pagina con i risultati della ricerca, puoi affinare la visualizzazione dei capi d’abbigliamento trovati tramite i menu in alto, così da poter decidere se visionare solo le felpe di specifiche taglie, quelle di uno specifico brand, di un determinato colore ecc.

Quando trovi una felpa che ti interessa, fai clic sulla sua anteprima, prendi visione delle foto disponibili, dei dettagli e delle informazioni riguardo la vestibilità. Se sei effettivamente convinto nel voler procedere con l’acquisto, serviti dei menu a sinistra per selezionare la taglia, il colore e/o il modello, dopodiché premi sul pulsante Aggiungi al carrello.

In conclusione, se non vuoi acquistare altro, clicca sulla dicitura Carrello posta in alto a destra e sul pulsante Procedi, compila i moduli visualizzati con l’indirizzo di consegna e i dati relativi al pagamento e conferma di voler completare l’acquisto.

Se può interessarti, sappi che Zalando è disponibile anche come app per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per felpe belle

Sui siti per felpe che ti ho già suggerito non sei riuscito a trovare nulla di interessante e, dunque, ti piacerebbe che ti segnalassi delle alternative? Detto, fatto! Le trovi qui sotto.

eBay — famoso sito tramite il quale è possibile comprare prodotti d’ogni sorta, felpe incluse, in maniera diretta, facendo proposte d’acquisto oppure tramite asta, che è la modalità che lo ha reso celebre. I prodotti, che possono essere sia nuovi che usati, sia messi in vendita da negozi che da privati, vengono realizzati e spediti da ogni dove del mondo, quindi rientra anche tra i siti per felpe americane . Per quanto riguarda i tempi di spedizione, le spese da sostenere e la possibilità di effettuare il reso, tutto dipende dal venditore. Per approfondimenti, consulta la mia guida su come acquistare su eBay. È disponibile anche l’app per Android e iOS/iPadOS.

— famoso sito tramite il quale è possibile comprare prodotti d’ogni sorta, felpe incluse, in maniera diretta, facendo proposte d’acquisto oppure tramite asta, che è la modalità che lo ha reso celebre. I prodotti, che possono essere sia nuovi che usati, sia messi in vendita da negozi che da privati, vengono realizzati e spediti da ogni dove del mondo, quindi rientra anche tra i . Per quanto riguarda i tempi di spedizione, le spese da sostenere e la possibilità di effettuare il reso, tutto dipende dal venditore. Per approfondimenti, consulta la mia guida su come acquistare su eBay. È disponibile anche l’app per Android e iOS/iPadOS. Asos — noto negozio di abbigliamento online che consente di acquistare capi sia per uomo che per donna e che, considerando la selezione di articoli disponibili, rientra a pieno titolo tra i migliori siti per felpe oversize . Offre spedizioni e resi gratis e ha condizioni di vendita trasparenti. C’è anche l’app per device mobile Android e iOS/iPadOS.

— noto negozio di abbigliamento online che consente di acquistare capi sia per uomo che per donna e che, considerando la selezione di articoli disponibili, rientra a pieno titolo tra i migliori . Offre spedizioni e resi gratis e ha condizioni di vendita trasparenti. C’è anche l’app per device mobile Android e iOS/iPadOS. BonPrix — si tratta di un altro celebre sito Web per l’acquisto di vestiti che propone un ricco assortimento di felpe di ogni genere, al punto che è anche uno dei più interessanti siti per felpe streetwear. La spedizione è gratis per gli ordini superiori ai 65 euro e consente di effettuare il reso entro 60 giorni. C’è anche l’app per device Android e iOS/iPadOS.

Siti per felpe personalizzate

Sui siti d’abbigliamento a cui ti sei già rivolto non sei riuscito a trovare nulla di particolarmente interessante e allora vorresti capire se esiste qualche portale tramite il quale poter creare felpe con disegni e scritte personalizzate? In tal caso, ti suggerisco di visitare i seguenti siti per felpe personalizzate.

Burger Print

Burger Print è un sito Web dedicato alla stampa di felpe personalizzate, con prezzi a partire da 4 euro circa, ma anche di t-shirt, zaini, cappelli, borse e chi più ne ha più ne metta. Permette di selezionare modelli, colori, tipo di stampa e vari altri dettagli e di ricevere il tutto direttamente a casa. Da notare che la consegna è gratuita ed è anche abbastanza veloce.

Per servirtene, recati sulla home page del sito e clicca sul riquadro Felpe personalizzate che trovi al centro della pagina, dopodiché indica se intendi creare la tua felpa per uomo, donna o bambino.

Individua, dunque, il modello di felpa che ti interessa dall’elenco proposto, prendendo preventivamente visione delle sue caratteristiche riportate nel relativo riquadro. Se vuoi, puoi affinare la visualizzazione dei vari articoli disponibili usando i filtri che trovi nella colonna a destra, così da visionare solo le felpe di un specifico colore, che hanno una certa vestibilità, con una determinata scollatura ecc.

Quando trovi il modello di felpa che ti convince, portaci il puntatore del mouse sopra e se vuoi ricevere maggiori dettagli su di esso fai clic sulla voce Dettagli, mentre se intendi procedere con la personalizzazione fai clic sulla voce Calcola preventivo.

Definisci quindi le caratteristiche del capo d’abbigliamento compilando l’apposito modulo che ti viene proposto, andando a indicare la taglia, il colore, il tipo di stampa ecc. Tieni presente che per alcuni modelli di felpa e opzioni potrebbe essere richiesto di effettuare ordini con quantitativi minimi.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello che si trova a destra e porta a termine l’ordine fornendo le informazioni necessarie per il pagamento e la spedizione, dopodiché carica il file della stampa che vuoi aggiungere alla felpa e il gioco è fatto.

Altri siti per felpe personalizzate

Cerchi altri siti per felpe mediante cui poter creare un capo d’abbigliamento personalizzato? Allora prova a rivolgerti agli altri portali appartenenti alla suddetta categoria che trovi nel seguente elenco.

Spreadshirt — ottimo sito Internet per creare felpe personalizzate, oltre che altri capi d’abbigliamento e gadget vari. Diversamente da altri portali analoghi, permette di acquistare anche articoli con una stampa creata da altri utenti e di realizzare la propria e venderla registrandosi alla piattaforma e-commerce.

— ottimo sito Internet per creare felpe personalizzate, oltre che altri capi d’abbigliamento e gadget vari. Diversamente da altri portali analoghi, permette di acquistare anche articoli con una stampa creata da altri utenti e di realizzare la propria e venderla registrandosi alla piattaforma e-commerce. Primissima — sito Web specializzato in serigrafia che permette di creare felpe con stampe personalizzate, offrendo altresì la possibilità di definire le caratteristiche del capo d’abbigliamento in base alle singole preferenze. Felpe a parte, si possono personalizzare anche maglie, magliette, canottiere, pantaloncini e altri campi d’abbigliamento.

— sito Web specializzato in serigrafia che permette di creare felpe con stampe personalizzate, offrendo altresì la possibilità di definire le caratteristiche del capo d’abbigliamento in base alle singole preferenze. Felpe a parte, si possono personalizzare anche maglie, magliette, canottiere, pantaloncini e altri campi d’abbigliamento. 12print — si tratta di un servizio Web tramite cui è possibile creare stampe di foto, accessori personalizzati e capi d’abbigliamento, felpe comprese, con le proprie immagini. Da notare che sul primo ordine viene applicato anche uno sconto di 5 euro.

Siti per felpe vintage

Stai cercando delle felpe di stampo retrò o di tipo vintage e, dunque, ti piacerebbe che ti segnalassi quale portale per l’acquisto di articoli di questo tipo? Allora continua a leggere. Nelle righe successive, infatti, trovi indicati quelli che ritengo essere i più interessanti siti per felpe vintage del momento.

Vinted

Hai mai sentito parlare di Vinted? No? Rimediamo subito! Si tratta di una piattaforma, divenuta particolarmente celebre negli ultimi tempi, per l’acquisto, la vendita e lo scambio di abbigliamento usato, oltre che di scarpe e accessori. È quindi ottima per reperire felpe e altro abbigliamento vintage. Inoltre, è estremamente sicura sul fronte transazioni, in quanto non ci si interfaccia direttamente con il venditore, ma è la piattaforma a fare da intermediario. Viene offerta anche la protezione acquisti!

Per usare Vinted, recati sulla home page del sito e clicca sul pulsante Iscriviti | Accedi collocato in alto a destra. Nella finestra che compare, clicca sul collegamento Iscriviti e compila il modulo che ti viene proposto con le informazioni richieste. In alternativa, puoi effettuare il login tramite l’account Google, quello Facebook o quello Apple. Se invece possiedi già un account, seleziona la voce Accedi ed esegui il login.

A registrazione avvenuta e/o ad accesso eseguito, aggiungi all’account il tuo indirizzo di spedizione e un metodo di pagamento. Per riuscirci, clicca sull’icona dell’omino in alto a destra, seleziona la dicitura Impostazioni che trovi nel menu che compare e, nella nuova pagina visualizzata, scegli la dicitura Spedizione, quella Pagamenti che trovi lateralmente, fai clic sui collegamenti a destra e fornisci i dettagli necessario.

A questo punto, puoi finalmente prodigarti nella ricerca e nell’acquisto delle felpe. Per cui, seleziona la voce Donna, Uomo o Bambini dal menu in alto, quindi la categoria relativa ai vestiti e poi la sotto-categoria relativa alle felpe.

In alternativa, puoi effettuare una ricerca diretta, digitando la parola chiave di tuo interesse nel campo di testo presente in alto e premendo il tasto Invio sulla tastiera.

Una volta visualizzata la pagina con i risultati della ricerca effettuata, se lo ritieni necessario puoi filtrare le varie felpe disponibili usando i menu in alto, per limitare la visualizzazione solo agli articoli di un determinato colore, quelli prodotti da uno specifico brand, quelli che hanno un certo prezzo ecc.

Quando trovi una felpa che ti interessa, clicca sulla relativa anteprima e consulta la pagina con il prezzo, la descrizione, le foto e i vari altri dettagli che vedi comparire. Se hai bisogno di maggiori informazioni riguardo l’articolo selezionato, puoi decidere di metterti in contatto il venditore facendo clic sul pulsante Chiedi informazioni situato a destra.

Se la felpa che hai scelto ti convince e vuoi procedere con l’acquisto, premi sul pulsante Acquista e porta a termine la transazione seguendo la procedura guidata che ti viene proposta. Per approfondimenti, puoi consultare la mia guida incentrata specificamente su come funziona Vinted.

Se la cosa può interessarti, ti comunico che Vinted è fruibile anche da mobile, come app per Android (reperibile anche sugli store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per felpe vintage

Cerchi altri siti per felpe mediante cui poter reperire articoli vintage? Se le cose stanno così, puoi prendere in considerazione i portali alternativi che ho incluso nell’elenco sottostante.

Etsy — è un portale su cui si possono trovare soprattutto prodotti realizzati a mano da altri utenti che hanno deciso di mettere in vendita le loro creazioni, ma anche tantissimi articoli vintage, anche d’abbigliamento e quindi felpe. I tempi di spedizione e i costi da sostenere per ricevere la merce dipendono da quando stabilito dal venditore di riferimento. Per ulteriori approfondimenti, consulta il mio tutorial su come funziona Etsy. C’è anche l’app per device Android e per iOS/iPadOS.

— è un portale su cui si possono trovare soprattutto prodotti realizzati a mano da altri utenti che hanno deciso di mettere in vendita le loro creazioni, ma anche tantissimi articoli vintage, anche d’abbigliamento e quindi felpe. I tempi di spedizione e i costi da sostenere per ricevere la merce dipendono da quando stabilito dal venditore di riferimento. Per ulteriori approfondimenti, consulta il mio tutorial su come funziona Etsy. C’è anche l’app per device Android e per iOS/iPadOS. Beyond Retro — è un grandissimo e-commerce di vestiti e accessori vintage che possono essere filtrati per epoca e appartenenti a tutti i più diffusi marchi di moda. Le spedizioni non sono velocissime, questo va tenuto presente, ma comunque affidabili. Inoltre, viene offerto uno sconto del 10% agli studenti.

— è un grandissimo e-commerce di vestiti e accessori vintage che possono essere filtrati per epoca e appartenenti a tutti i più diffusi marchi di moda. Le spedizioni non sono velocissime, questo va tenuto presente, ma comunque affidabili. Inoltre, viene offerto uno sconto del 10% agli studenti. Lampoo — sito italiano che ha come obiettivo quello di estendere il ciclo di vita di capi d’abbigliamento di qualità, preservandone il valore nel tempo e contribuendo a costruire una moda più sostenibile. Tutti i pezzi prima di essere venduti passano il controllo di un esperto, poi sul fronte autenticità c’è da stare tranquilli. C’è anche la possibilità di effettuare il reso.