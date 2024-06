Il pediatra che segue i tuoi figli sta per giungere al pensionamento e, quindi, hai la necessità di cambiarlo? In tal caso sarai felice di sapere che il cambio può essere fatto direttamente online, senza doverti per forza recare presso gli sportelli di Scelta e Revoca dell'ASL/ASP di competenza.

Se ti stai chiedendo com'è possibile tutto ciò, in questa guida su come cambiare pediatra online, avrò modo di fornirti tutte le delucidazioni del caso. Contrariamente a quello che puoi pensare, portare a termine l'operazione in oggetto è qualcosa di davvero semplice, oltre che pratico.

Mettiamo, quindi, le chiacchiere da parte e rimbocchiamoci le maniche. Sei pronto per iniziare? Benissimo! Concentrati sulla lettura delle prossime righe, segui passo-passo le indicazioni che sto per darti e vedrai che, seguendole, portare a termine questa “impresa” sarà fattibile. Buona lettura!

Indice

Operazioni preliminari

Prima di andare a vedere effettivamente come cambiare pediatra online, mi sembra doveroso fornirti alcune informazioni preliminari sul da farsi.

La prima cosa che ci tengo a dirti è che la procedura può essere effettuata solo al verificarsi di alcune condizioni. In primis, devi sapere che la scelta di un nuovo pediatra va fatta nell'ambito del distretto socio-sanitario di residenza o di domicilio, con contestuale revoca automatica del precedente. Questo significa, quindi, che è possibile procedere solo nel caso in cui si abbia già un pediatra assegnato al proprio bambino. L'invio della richiesta per la prima scelta del pediatra, infatti, non può essere eseguita online: per forza di cose va fatta presso gli sportelli dell'ASL/ASP di competenza.

Se si soddisfa il requisito appena menzionato per la scelta online, questa va fatta utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico che, come indicato nel D.P.C.M. n° 178 del 2015, permette di centralizzare la storia clinica di ogni cittadino, andando a integrare tutta una serie di servizi sanitari utili, compreso quello utile per la revoca e/o il cambio del pediatra (e anche del medico di base ovviamente). La scelta di un nuovo pediatra va fatta nell'ambito del distretto socio-sanitario di residenza o di domicilio, con contestuale revoca automatica del precedente.

A questo riguardo, sappi che il cambio del pediatra non può essere ripetuto entro i 30 giorni dall'ultima scelta effettuata con la stessa modalità, a meno che il medico scelto non risulti per qualche motivo inattivo: per farti alcuni esempi, se questo va in pensione oppure cambia la Regione in cui opera, questo limite temporale non si applica e la scelta di un nuovo pediatra può essere fatta online anche se sono trascorsi meno di 30 giorni dall'ultimo cambio.

Ti rammento che, per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico si hanno a disposizione diverse opzioni: si può procedere tramite SPID, CIE, CNS e, in alcuni casi, tramite credenziali regionali. Lascia, dunque, che ti spieghi come procedere.

Come si cambia pediatra online

Andiamo, dunque, a vedere praticamente come si cambia pediatra online. Ci tengo a dirti fin da sùbito che, purtroppo, non c'è una procedura standard valida per tutte le Regioni, in quanto i portali utilizzati da queste ultime hanno strutture e interfacce grafiche alquanto diverse tra loro. In ogni caso, spiegandoti a grandi linee come agire, non dovresti avere problemi.

Per prima cosa, visita questa pagina e fai clic sul nome della tua Regione di appartenenza: Lazio, se desideri cambiare pediatra online Regione Lazio; Campania, se devi cambiare pediatra online Campania; Puglia, per cambiare pediatra online Puglia; Lombardia, per cambiare pediatra online Lombardia; e così via.

Una volta raggiunto il portale messo a disposizione dalla tua Regione, clicca sul bottone che consente di eseguire l'accesso al servizio: Accedi, Accedi al tuo fascicolo, Accedi ai servizi, Accedi al servizio con autenticazione, e così via.

Ora, seleziona il metodo con cui autenticarti (es. SPID), poi fai clic sul pulsante tramite cui andare a eseguire il login (es. Entra con SPID) e segui le indicazioni su schermo per finalizzare la procedura. Se dovessi avere dubbi sul da farsi, consulta la mia guida sull'argomento.

Una volta effettuato l'accesso, individua la sezione dedicata ai servizi al cittadino (dovrebbe essere posta in un menu in alto, con una dicitura analoga a quella che ti ho appena evidenziato in grassetto) e poi seleziona la funzione di scelta e revoca del pediatra di libera scelta.

A questo punto dovresti riuscire a vedere una scheda che riporta il nome del pediatra che risulta attualmente assegnato a tuo figlio: per andare a cambiarlo, fai clic sulla relativa voce (es. Scelta Medico, Scelta Pediatra di Libera Scelta, etc.),

Nella parte inferiore della pagina, poi, dovresti riuscire a visualizzare la lista dei pediatri disponibili e riuscire a ordinarli anche tramite i filtri appositi, così da visualizzarli per città di tuo interesse, per ordine alfabetico, e/o per altri parametri eventualmente messi a disposizione dalla tua Regione.

Tieni conto che alcuni dei pediatri in questione potrebbero aver raggiunto il numero massimo di bambini che possono prendere in carico: qualora volessi scegliere uno di questi dovrai provare a farne richiesta recandoti fisicamente presso lo sportello dell'ASP/ASL di competenza e sperare che la tua richiesta venga accolta.

Una volta che avrai trovato il pediatra di tuo interesse, fai clic sul bottone annesso al suo nome e cognome (es. Scegli) e conferma la tua volontà cliccando sul bottone OK, Sì o qualcosa di simile. Nel giro di qualche giorno o al massimo di qualche settimana la tua richiesta verrà evasa e il cambio del medico per il tuo bambino dovrebbe essere portata a termine. Se vuoi, potrai seguirne lo stato di avanzamento recandoti sempre nella sezione in questione del Fascicolo Sanitario Elettronico.