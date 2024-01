Il piccolo di casa non è più così piccolo, tuo figlio o tua figlia è ormai cresciuto ed è arrivato il momento di abbandonare il pediatra. Lo so, potrebbe costarti molto perché ti sei trovato molto bene con il dottore, o la dottoressa, che ha curato le prime influenze del tuo bambino. Ma il tempo scorre, spesso troppo velocemente, e anche per il bimbo è giunto il giorno in cui essere seguito dal medico di famiglia. Non hai tempo di andare nei dovuti uffici per fare questo cambio, soprattutto perché hanno degli orari scomodi per chi lavora, così ti stai chiedendo come passare dal pediatra al medico di base online.

Anche in questo caso il fantastico mondo di Internet corre in tuo aiuto. Ormai si può fare quasi tutto online, senza doversi per forza recare presso gli sportelli dell'Azienda Sanitaria Provinciale o Locale (ASP o ASL). Inutile girarci ancora intorno: è possibile inoltrare una richiesta online di cambio, si fa direttamente sul sito della propria regione.

Non è affatto complicato e difficile, anzi è una procedura abbastanza semplice che riuscirai a portare al termine anche grazie alle mie indicazioni. Hai già scelto il nome del medico di base a cui affidarti? Vuoi scegliere tra quelli disponibili? Vediamo allora come procedere, mettiti comodo e prendi nota delle informazioni che sto per darti. Buona lettura!

Indice

Informazioni preliminari

Iniziamo col dire che i bambini hanno diritto all'assistenza di un pediatra fino all'età di 14 anni. Tuttavia è possibile già dai 6 anni in poi scegliere se restare in cura presso un pediatra oppure passare già al medico di base. Prima dei 6 anni, invece, no: dalla nascita e fino ai 6 anni i bambini possono essere seguiti solo da un pediatra.

Anche dopo i 14 anni potrebbero esserci delle eccezioni. C'è infatti la possibilità che i genitori chiedano al pediatra di tenere tra i propri pazienti il ragazzo per altri due anni, dunque fino ai 16 anni ma non oltre. Sarà il pediatra a valutare la situazione del paziente e accettare o meno tale richiesta.

Fatta questa premessa, prima di procedere è doveroso fornire ulteriori informazioni preliminari utili per tutti, a prescindere dalla regione in cui vivi. Dovrai rivolgerti sempre e comunque all'ASL/ASP di competenza sul tuo territorio, recandoti presso gli sportelli oppure online, come nel nostro caso. La prima cosa da fare, dunque, è informarti sul sito della tua regione e scoprire così se è possibile o meno fare questo passaggio di medico online (una ricerca su Google dovrebbe darti rapidamente le risposte sui siti giusti da consultare).

Il passaggio da pediatra a medico di base avviene in modo automatico quando il bambino raggiunge l'età limite. L'ASL/ASP di riferimento dovrebbe provvedere a comunicare tale cambiamento, invitando i genitori a scegliere un medico di base. Assicurati di essere in possesso della tessera sanitaria con funzione di CNS del bambino per effettuare l'accesso oppure la Carta d'Identità Elettronica.

Come passare dal pediatra al medico di base online

Se intendi effettuare questo passaggio prima dei 14 anni, allora vediamo come passare dal pediatra al medico di base online. In linea generale, sul sito di riferimento della tua regione il passaggio da un medico a un altro è possibile sotto la voce Scelta e Revoca del medico, o qualcosa di molto simile, e altrettanto in generale tal voce dovrebbe essere presente nella sezione dei servizi online.

Procedi prima alla revoca del pediatra e poi scegli il medico di base, a meno che non venga specificato che la revoca avviene contestualmente alla scelta del nuovo medico. Segui le istruzioni a video sia per una procedura sia per l'altra, sono certo non incontrerai difficoltà insormontabili. La procedura infatti potrebbe cambiare da regione a regione, ma in linea di massima le diciture delle voci da cliccare si somigliano.

Nel caso in cui la regione assegnasse un medico in automatico al ragazzo e volessi valutare se tenerlo o cambiarlo, puoi avvalerti del Fascicolo Sanitario Elettronico, consultabile recandoti su questa pagina e cliccando sul nome della tua regione (es. Piemonte, Lazio, Lombardia, Sicilia, Liguria, Campania, Molise ecc.), per verificare il nome del medico assegnato. A tal proposito, ho approfondito per te come scoprire chi è il medico di base online.

Ora, per capire meglio come procedere, voglio farti un esempio pratico su come passare dal pediatra al medico di base online in Puglia.

Recati, dunque, sulla pagina Scelta/Revoca Medico del sito Puglia Salute e clicca su Accedi al servizio con autenticazione. Scegli come vuoi effettuare l'accesso: SPID, CIE o CNS/TS-CNS (Tessera Sanitaria con funzioni CNS).

Clicca, poi, sulla sezione che preferisci, premi sul pulsante Entra con CIE oppure Accedi. Nel caso della Tessera Sanitaria, devi essere dotato di un lettore di smart card e installare i driver necessari. Maggiori info qui.

Con la Carta d'Identità Elettronica, invece, puoi scegliere tra Prosegui con smartphone, dunque con app CieID (Android/iOS), e Prosegui con computer, con il software Cie installato. Segui le istruzioni a schermo per ultimare la fase d'accesso.

Se dovessi essere reindirizzato nella home, allora clicca su Servizi Online > Scelta e revoca del medico > Accedi al servizio con autenticazione. Ora sei nella pagina Scelta e contestuale revoca Medico. Potrai procedere unicamente in questa pagina, senza prima passare da Revoca Medico perché avverrà in automatico.

Dunque sotto la voce Ricerca medico compila i campi Cognome e Nome inserendo quelli del nuovo medico. Poi clicca su Cerca. Nell'Elenco medici controlla che ci sia Disponibilità (deve esserci un Sì seguito dal numero degli assistiti attuali) e premi sul Cognome del nuovo medico per sceglierlo.

Leggi tutti i dati relativi al nuovo medico, apponi la spunta alla voce sull'Informativa privacy dopo averla letta e premi su Conferma Scelta. Fatto, attendi la conferma e hai terminato il passaggio al nuovo medico. Per maggiori informazioni su come cambiare medico online leggi la guida che ti ho appena linkato.