Come scegliere pediatra online

Il pediatra che segue i tuoi figli sta per giungere al pensionamento, oppure si è trasferito in un altre Regione o in un altro Paese e quindi, per la tua famiglia, è arrivato il momento di cambiarlo. Non sai bene come fare ma hai sentito che puoi scoprire come scegliere il pediatra online in modo molto semplice e veloce e vuoi capire se è vero. Ho colto nel segno?

Se è proprio così, allora sarai felice di sapere che è tutto vero quello che ti hanno raccontato: puoi davvero effettuare il cambio del pediatra dei tuoi figli in pochi clic. Probabilmente quello che non ti hanno spiegato è come farlo nel dettaglio. Proprio per questo, nella presente guida, ti spiego tutte le procedute indispensabili per scegliere il pediatra attraverso Internet, comodamente da casa, senza dover fare alcuna lunga coda agli sportelli dell'ASL/ASP.

Scommetto che ancora non ti immagini quanto sia semplice fare il cambio del pediatra online, ma continuando a leggere lo scoprirai presto. Le procedure sono diverse per ogni Regione di residenza, tuttavia sono molto simili tra loro, quindi ti spiegherò la procedura generale e poi entrerò anche più nel dettaglio per le regioni italiane più grandi e popolose. Quindi sei pronto a cambiare il medico che segue i tuoi figlio in pochi clic? Buona lettura!

Indice

Operazioni preliminari

Prima di spiegarti come scegliere il pediatra online ci tengo a comunicarti alcune informazioni preliminari sulle procedure da eseguire.

Prima di tutto devi sapere che nella maggior parte delle regioni puoi effettuare online le operazioni necessarie per scegliere il pediatra ma non per fare la tua prima scelta. Se il tuo bambino o la tua bambina non hanno ancora un pediatra, infatti, dovrai recarti presso gli sportelli dell'ASL/ASP di competenza.

Se, invece, hai già un pediatra assegnato a tuo figlio o tua figlia, puoi procedere a effettuare un cambio online, quindi revocando il pediatra attuale e indicandone uno nuovo. Anche in questo caso, la scelta va fatta nell'ambito del distretto socio-sanitario di residenza o di domicilio.

Il cambio del pediatra, proprio come quello del medico di base, va eseguito utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico che centralizza la storia clinica del cittadino, come stabilito dal D.P.C.M. n° 178 del 2015. Per accedere al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico dovrai essere in possesso dello SPID, oppure della Carta d'Identità Elettronica (CIE), o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Come scegliere pediatra online

Dopo le dovute premesse, ora ti spiegherò come scegliere il pediatra online. Devo dirti, però, che non esiste una procedura standard valida per tutte le Regioni. I siti Web utilizzati nei diversi territori regionali, infatti, sono differenti e sono dotati di strutture e interfacce grafiche diverse.

Tuttavia in linea generale posso dirti che puoi cominciare collegandoti a questa pagina, cliccando su Fascicoli regionali e poi sul nome della tua Regione di residenza per essere indirizzato verso il portale messo a disposizione localmente per effettuare diverse operazioni tra cui il cambio del pediatra online.

Una volta arrivato sul portale regionale, dovrai effettuare l'accesso tramite SPID, CIE o CNS e poi trovare la sezione dedicata ai servizi al cittadino e selezionare la voce per la scelta e revoca del pediatra di libera scelta. Accederai quindi a una scheda che riporta il nome del pediatra attualmente assegnato a tuo figlio, e per cambiarlo dovrai cliccare sulla voce che Scelta Medico, Scelta Pediatra o qualcosa di simile.

È probabile che a questo punto potrai consultare la lista dei pediatri disponibili e ordinarli anche tramite i filtri appositi, per esempio in ordine alfabetico. Appena trovato il pediatra che vuoi per tuo figlio, potrai sceglierlo cliccando sull'apposito pulsante Scegli o simili. A questo punto non dovrai fare altro che attendere che il cambio del pediatra diventi effettivo: potrebbe volerci qualche giorno o al massimo di qualche settimana.

Come scegliere pediatra online Lazio

Se risiedi in provincia di Roma, Frosinone o nelle altre province laziali, vorrai certamente sapere come scegliere il pediatra online nel Lazio.

Per prima cosa collegati a portale Salute Lazio e clicca su Accedi ai Servizi e poi su Servizi ai cittadini. A questo punto devi effettuare l'accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Dopo aver effettuato l'accesso clicca su Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra. Puoi cercare il pediatra in base a una serie di filtri come l'ASL di riferimento, il CAP, Nome e Cognome. Nel menu a tendina Tipo di medico seleziona Pediatra, poi clicca su Avvia la ricerca.

Per cambiare medico clicca sul pulsante Revoca medico attuale, poi su Conferma, seleziona il medico dall'elenco e Scegli.

Come scegliere pediatra online Lombardia

Se vivi a Milano o in altre province lombarde, certamente desideri capire come scegliere il pediatra online in Lombardia.

La prima cosa da fare è collegarti a questo portale della Regione Lombardia e cliccare su Accedi che si trova in alto a destra. A questo punto devi effettuare l'accesso tramite SPID, CIE, CNS oppure OTP della Regione Lombardia.

Dopo aver effettuato l'accesso completa il tuo profilo utente con tutte le informazioni richieste e a ogni passaggio clicca su clicca su Conferma. Una volta nel tuo account clicca su Servizi per i tuoi figli e poi su Cambio pediatra. Puoi effettuare la Ricerca per nome e cognome o la Ricerca per Comune. Dopo aver impostato il filtro clicca su Avanti. Scegli un medico selezionabile, poi premi i pulsanti Dichiaro e Cambia.

Come scegliere pediatra online Campania

Se risiedi a Napoli e provincia, Avellino, Salerno, Benevento o Caserta, hai necessità di scoprire come scegliere il pediatra online in Campania.

Per prima cosa collegati al portale Sinfonia della Regione Campania e clicca sul pulsante Accedi che si trova in alto a destra e poi effettua l'accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Dopo aver effettuato l'accesso trova la sezione Servizi online in home page e alla voce Scelta e Revoca MMG/PLS clicca su Accedi. Quindi premi su Altri assistiti e clicca su Nome e Cognome di tuo figlio o figlia e poi su Scelta medico.

A questo punto puoi cercare il pediatra in base a Nome e Cognome e Comune, mentre nel menu a tendina Tipo di medico scegli Pediatra di Libera Scelta. Seleziona il medico a cui vuoi affidare la salute di tuo figlio e clicca su Avanti e a seguire clicca su Conferma.

Per questi servizi la Regione Campania mette a disposizione anche un'applicazione per smartphone. L'app Campania in Salute è disponibile per Android e iPhone.

Come scegliere pediatra online Piemonte

Se vuoi capire come scegliere il pediatra online in Piemonte per prima cosa collegati alla piattaforma Salute Piemonte e clicca sulla voce di menu Servizi e a seguire clicca su Vai al servizio all'interno del box Cambio medico. Quindi effettua l'autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l'accesso premi su Scegli medico, clicca con il cursore per dichiarare di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali e delle Dichiarazioni per l'uso del servizio e clicca su Prosegui. Inserisci tutti i dati richiesti e poi clicca nuovamente su Prosegui.

Una volta all'interno del tuo profilo potrai scegliere il medico o il pediatra all'interno di un determinato ambito territoriale in base al tuo domicilio. Per la Regione Piemonte, rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane è possibile anche effettuare la prima scelta del pediatra online, oltre che cambiarlo.

Come scegliere pediatra online Toscana

Se vuoi capire come scegliere il pediatra online in Toscana per prima cosa collegati alla piattaforma Open Toscana della Regione Toscana e clicca sulla voce di menu Servizi e a seguire clicca sul servizio Cambio medico e poi su Accedi al servizio. Quindi effettua l'autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Tramite il pulsante Scelta Pediatra visualizzerai una lista di tutti i medici disponibili nella tua area e l'ubicazione dei rispettivi ambulatori principali. Cliccando sul nome potrai confermare il cambiamento e visualizzare gli orari e indirizzi di ricevimento. La sostituzione viene subito comunicata sia al pediatra che all'Azienda Sanitaria.

Per questi servizi la Regione Toscana mette a disposizione anche un'applicazione per smartphone. L'app Open Toscana è disponibile per Android e iPhone.

Come scegliere pediatra online Abruzzo

Se vuoi capire come scegliere il pediatra online in Abruzzo collegati a Portale Sanità della Regione Abruzzo e clicca sulla voce di menu Servizi online e a seguire clicca su Accedi ai servizi e poi premi su Accedi nel riquadro denominato Il mio medico di fiducia. Quindi effettua l'autenticazione tramite SPID o CIE.

Una volta all'interno del proprio profilo è possibile effettuare la Scelta del Pediatra visualizzando una lista di tutti i medici disponibili. Per la Regione Abruzzo, rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane, è possibile anche effettuare la prima scelta del pediatra online, oltre che cambiarlo.