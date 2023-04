Sono passati anni da quando hai scelto il medico di base e, fortunatamente, la tua ottima salute ti ha permesso di farne a meno fino a questo momento. Dal momento che fare qualche “controllino” ogni tanto fa sempre bene, però, vorresti andare dal tuo medico per farti prescrivere delle analisi, così da fare un check-up.

C'è solo un “piccolo” problema: non ricordi più come si chiama il tuo medico! Beh, essendo trascorso così tanto tempo può starci. Comunque non hai motivo di preoccuparti: grazie alla tecnologia è possibile risolvere anche problemi del genere e, in questa guida, voglio mostrarti in che modo.

Se, dunque, sei finito qui per sapere come sapere chi è il tuo medico di base online, mettiamo da parte le chiacchiere e mettiamoci sùbito all'opera. Forza e coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo necessario per concentrarti sulla lettura delle prossime righe e vedrai che tutto andrà per il meglio. Buona lettura!

Informazioni preliminari

Prima di rispondere alla domanda che ti ha portato su questo articolo — ovvero “Come sapere chi è il mio medico di base online?” — ci sono alcune informazioni preliminari che non puoi ignorare prima di procedere.

Innanzitutto, sappi che per riuscirci dovrai accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, attivo in tutte le regioni italiane. A cosa serve? Come indica il D.P.C.M. n° 178 del 2015, è stato ideato al fine di centralizzare la storia clinica di ogni cittadino, andando a mettere a sua disposizione tutti i dati, le informazioni e i documenti sanitari e socio-sanitari prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), ovvero medici e operatori sanitari delle strutture pubbliche che lo compongono, oltre a quelli emessi dalle strutture private.

Il Fascicolo contiene, dunque, referti medici, lettere di dimissioni, verbali di Pronto Soccorso, prescrizioni e, naturalmente, anche i dati relativi al proprio medico di base (che, come ti ho mostrato in quest'altra guida, può essere scelto agendo online).

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile utilizzare varie modalità: SPID, CIE, CNS, etc. (alcune regioni consentono anche di registrarsi con credenziali regionali). Prima di procedere, quindi, assicurati di disporre di una delle modalità di accesso tra quelle appena elencate.

Come sapere chi è il proprio medico di base online

Vediamo, quindi, come sapere chi è il proprio medico di base online. Dato che la procedura può variare (anche sensibilmente) da una regione all'altra, non andrò a fornirti indicazioni passo-passo sul da farsi, in quanto è probabile che non corrispondano a quelle della tua regione di residenza. Comunque ti mostrerò come procedere “a spanne”, così da riuscire a raccapezzarti al meglio.

La prima cosa che devi fare è recarti su questa pagina e cliccare sul nome della tua regione (es. Puglia, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, etc.).

Una volta che ti sarai recato sulla home page del Fascicolo Sanitario Elettronico della tua regione, clicca sul pulsante mediante il quale eseguire l'accesso, che dovresti vedere in alto a destra della pagina o al centro della stessa e che dovrebbe chiamarsi Accedi, Accedi al tuo fascicolo, Accedi ai servizi, Accedi al servizio con autenticazione, etc.

Successivamente, seleziona il metodo di autenticazione preferito (es. SPID), poi clicca sul bottone mediante cui eseguire l'accesso (es. Entra con SPID) e segui le indicazioni su schermo per proseguire. Se hai difficoltà in tal senso, dai un'occhiata alla guida in cui mostro nel dettaglio come accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico: sono sicuro che ti sarà di grande aiuto.

Ad accesso eseguito, individua la sezione dedicata ai servizi al cittadino (dovresti vedere un menu con una dicitura analoga nella parte superiore della pagina) e seleziona la funzione relativa alla scelta e alla revoca del medico.

Se tutto è andato per il verso giusto, nella pagina che si apre, dovresti riuscire a vedere la scheda che riporta il nome del medico che risulta essere assegnato a te in questo momento, la data di scelta/assegnazione del medico e i suoi recapiti.