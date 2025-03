Fortunatamente hai poco a che fare con il tuo medico di base. Tuttavia, hai deciso di prendere un appuntamento per fare una visita di controllo e magari programmare qualche esame di routine: il problema è che non ricordi il nome del tuo medico e, per non fare brutte figure, vorresti sapere se è disponibile qualche soluzione online che permetta di sapere qual è il proprio medico di famiglia.

Se le cose stanno effettivamente come le ho appena descritte e, dunque, ti stai ancora chiedendo come vedere il medico di base con SPID o utilizzando un’altra modalità d’accesso, lascia che sia io a darti una mano e spiegarti nel dettaglio come riuscire nel tuo intento. Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, ti fornirò le indicazioni necessarie non solo per verificare qual è il proprio medico ma anche per vedere quelli disponibili per un eventuale cambio.

Senza dilungarci oltre, direi di non perdere altro tempo prezioso e vedere insieme come procedere. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Seguendo attentamente le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica, ti assicuro che riuscirai a sapere qual è il tuo attuale medico di base senza alcuna difficoltà. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Dove vedere medico di base

Prima di spiegarti nel dettaglio come vedere il medico di base con SPID, lascia che ti fornisca alcune informazioni preliminari a tal riguardo.

Innanzitutto, ci tengo sùbito a sottolineare che è possibile accedere al portale online che permette di verificare qual è il proprio medico di famiglia non solo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ma anche selezionando altre modalità d’accesso, in particolare tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Se, invece, ti stai chiedendo dove vedere il medico di base, sarai contento di sapere che è sufficiente accedere al proprio fascicolo sanitario: se è la prima volta che ne senti parlare, il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento che permette a ogni cittadino di tracciare e consultare la propria storia sanitaria e usufruire di alcuni utili servizi, come appunto quello che permette di verificare il proprio medico di base ed eventualmente cambiarlo.

Tieni presente, però, che seppur il Fascicolo Sanitario sia uno strumento implementato a livello nazionale, questo viene gestito dalle singole Regioni: di conseguenza, non è disponibile una piattaforma uguale per tutti i cittadini e il portale al quale accedere varia a seconda della Regione di residenza.

Se, dunque, la tua intenzione è quella di vedere medico di base Campania o vuoi sapere come vedere medico di base Lombardia, ti consiglio per prima cosa di collegarti al sito ufficiale del Ministero della Salute dove puoi trovare l’elenco completo dei Fascicoli Sanitari Elettronici regionali e accedere a quello corretto selezionando la Regione di tuo interesse.

Come vedere medico di base online

Come ti ho spiegato nelle righe precedenti di questa guida, ogni singola Regione utilizza un proprio portale per consentire ai cittadini di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e, di conseguenza, le indicazioni per vedere medico di base online possono variare a seconda della tua Regione di residenza.

Detto ciò, ti informo che la procedura da seguire è pressoché la stessa a prescindere dalla piattaforma utilizzata: a grandi linee, tutto quello che devi fare è collegarti al portale dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico della tua Regione di appartenenza (se disponibile, puoi anche scaricare la relativa applicazione così come trovi spiegato nella mia guida su come scaricare il Fascicolo Sanitario) e accedere con SPID o scegliendo una delle altre modalità disponibili.

Fatto ciò, dovresti visualizzare il nome e cognome del tuo attuale medico di famiglia nella schermata principale del tuo fascicolo sanitario. In alcuni casi, è necessario accedere alla schermata relativa al tuo profilo o a un’apposta sezione dedicata ai medici di fiducia.

Per capire meglio, facciamo qualche esempio pratico prendendo come riferimento alcuni portali regionali. Se risiedi in Toscana, collegati al portale dedicato al Fascicolo Sanitario, clicca sui pulsanti Entra come cittadino ed Entra con SPID e seleziona l’Identity provider al quale ti sei affidato per ottenere la tua identità digitale (es. PosteID, TIM ID, Aruba ID ecc.) dal menu apertosi.

Inserisci, poi, le tue credenziali SPID nei campi appositi (solitamente Nome utente e Password), clicca sul pulsante Entra con SPID e completa la procedura di autenticazione verificando la tua identità. In caso di problemi, potrebbe esserti utile la mia guida su come accedere con SPID.

A questo punto, non devi far altro che premere sulla voce Il mio profilo collocata nel menu in alto e, nella nuova pagina apertasi, potrai visualizzare alcuni tuoi dati personali e il nome del tuo attuale medico di famiglia.

Puoi anche procedere da smartphone o tablet utilizzando l’app Toscana Salute (Android/iOS/iPadOS). Dopo averla avviata, premi sul pulsante ☰, in alto a sinistra, e seleziona l’opzione Gestione identità. Premi, poi, sul pulsante Aggiungi nuova identità e accedi tramite SPID.

Adesso, seleziona l’opzione Scelta e fai tap sulla voce Scelta Medico di famiglia in modo da visualizzare il nome del tuo attuale medico, che è indicato nel box Il tuo medico attuale.

Come dici? Abiti in Emilia Romagna? In tal caso, collegati al portale dedicato al Fascicolo Sanitario, seleziona l’opzione Accedi con SPID ed effettua l’accesso con le tue credenziali. Fatto ciò, premi sulla voce Profilo collocata nel menu in alto e seleziona l’opzione I miei medici dal menu apertosi.

Nella nuova schermata visualizzata, puoi visualizzare non solo il tuo attuale medico di famiglia e i relativi dati (Azienda, Distretto ecc.) ma anche una mappa con indicati gli ambulatori presso i quali il medico è disponibile. Da questa stessa pagina, selezionando l’opzione Cambia o revoca medico di famiglia, puoi anche accedere alla sezione che permette di cambiare medico.

Se preferisci procedere da smartphone o tablet, puoi utilizzare l’app ER Salute (Android/iOS/iPadOS): dopo aver effettuato l’accesso con SPID, premi sulla voce Impostazioni collocata nel menu in basso, seleziona l’opzione Profilo dal menu apertosi e, nella nuova schermata visualizzata, trovi indicato il tuo medico di base.

Come vedere medici di base disponibili

Se hai intenzione di cambiare medico ma prima di procedere vuoi vedere quali sono i medici di base disponibili, devi sapere che anche in questo caso puoi procedere direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico o accedendo allo specifico portale messo a disposizione dalla tua Regione per cambiare o revocare medico.

In tal caso, tutto quello che devi fare è selezionare l’opzione per cambiare il tuo attuale medico e, nella nuova schermata visualizzata, ti saranno elencati tutti i medici che puoi scegliere. Per la procedura dettagliata e tutte le indicazioni del caso, puoi fare riferimento alla mia guida su come cambiare medico dal Fascicolo Sanitario.

Ci tengo a sottolineare che procedendo online, nella maggior parte dei casi non vengono mostrati i medici massimalisti, cioè coloro che hanno già raggiunto il numero massimo di assistiti consentito dalla legge. Per verificare l’effettiva possibilità di scelta di un medico non elencato nel Fascicolo Sanitario è necessario recarsi presso un ufficio competente.