Ti sei trasferito e necessiti di un medico nella tua nuova città, o magari il tuo dottore ti ha comunicato che presto andrà in pensione? Per fortuna al giorno d'oggi è possibile completare la procedura per il cambio del medico di base direttamente da casa, seduti comodamente al computer o persino da smartphone, evitando così file chilometriche agli sportelli o telefonate interminabili.

In che modo? Semplice, tramite lo SPID, l'ormai celebre identità digitale che permette di identificarsi con le stesse credenziali su tutti i servizi online erogati dalla PA (e non solo). Bastano pochi clic e, operando sul sito regionale dedicato a tale procedura, potrai scoprire facilmente come cambiare medico con SPID senza muoverti da casa.

Per tutti i dettagli, continua a leggere: di seguito trovi spiegato passo dopo passo come procedere su alcuni dei principali siti regionali; inoltre troverai delle indicazioni “generali” che ti aiuteranno senz'altro a raggiungere il tuo scopo anche se non abiti in una delle regioni delle quali mi occuperò in dettaglio. Buona lettura!

Indice

Come cambiare medico di famiglia con lo SPID

Per cambiare medico di famiglia con lo SPID è ovviamente necessario essere in possesso di questa identità digitale. Puoi ottenerla gratuitamente direttamente da casa rivolgendoti uno dei tanti Identity Provider autorizzati e scegliendo la modalità di riconoscimento che preferisci: personalmente ti consiglio quella con Carta di Identità Elettronica (CIE) e lettore NFC dello smartphone, ma è possibile farlo anche con Tessera Sanitaria con CNS, firma elettronica e videoriconoscimento (anche se quest'ultima opzione è spesso a pagamento). Trovi tutti i dettagli nel mio tutorial su come ottenere lo SPID. Adesso però al bando le ciance e vediamo come procedere.

Come cambiare medico con lo SPID: Toscana

Cominciamo dall'esempio relativo alla regione Toscana: in questo caso, il sito da visitare per poter cambiare il medico di base con lo SPID è Open Toscana, portale dedicato a svariati servizi di Pubblica Amministrazione della regione.

Una volta collegato a quest'ultimo, tra le tante sezioni troverai, a sinistra, il pulsante Cambio Medico, che ti permetterà di accedere alla tua area riservata. Possono procedere anche i minori e il sistema permette sia la revoca e scelta dell'MMG, ovvero Medico di Medicina Generale, sia del Pediatra di Libera Scelta (PLS).

Cliccando su Accedi al Servizio si aprirà la pagina di login di SPID, in cui dovrai premere sul pulsante Entra con SPID, scegliere il tuo Identity provider e inserire indirizzo email e password con i quali ti sei registrato al servizio di Identità Digitale.

Dovrai poi accedere con SPID seguendo la procedura relativa al tuo provider. In alcuni casi occorre scansionare un QR code, in altri autorizzare l'accesso tramite l'app del provider su smartphone. Per un esempio pratico ti rimando alla mia guida su come accedere allo SPID di Poste Italiane.

Una volta che il login avrà avuto successo, ti troverai nella tua area personale, che ti accoglie mostrandoti subito la tua attuale scelta per il medico di base. Tramite il pulsante Scelta Medico a destra otterrai una lista di tutti i dottori disponibili nella tua area e l'ubicazione dei rispettivi ambulatori principali; cliccando sul nome potrai confermare il cambiamento e visualizzare gli orari e indirizzi di ricevimento. La sostituzione viene subito comunicata sia al dottore che all'Azienda Sanitaria.

Ti ricordo che nel caso della Regione Toscana è possibile inoltrare la richiesta anche da smartphone, attraverso l'applicazione OpenToscana disponibile per Android e iPhone.

Similmente a quanto visto per il sito, per usarla ti sarà sufficiente scaricarla come di consueto sul tuo smartphone, avviarla e accedere con SPID.

Dovrai dunque far riferimento alla sezione Servizi per effettuare il Cambio Medico in maniera del tutto simile a quanto visto per il sito.

Come cambiare medico con lo SPID: Lazio

Se hai necessità di effettuare il cambio del medico con SPID in Lazio il portale designato per la tua Regione è Salute Lazio, che offre vari servizi tra cui l'accesso al fascicolo elettronico.

Tramite il pulsante Scelta e Revoca del Medico di Famiglia è possibile accedere con SPID e in seguito avviare una ricerca per medici di base e pediatri: verranno mostrati indirizzi degli ambulatori e orari per aiutarti con la decisione.

Una volta confermata la scelta sarà comunica al dottore e valida da subito.

Come cambiare medico di base con lo SPID: Veneto

Per consultazione del Fascicolo Elettronico Sanitario, delle Ricette e per accedere a vari servizi tra cui il cambio del medico di base con SPID in Veneto la Regione offre un portale chiamato Sanitàkmzero.

Dopo aver eseguito l'accesso con SPID è possibile entrare nella propria bacheca personale e premendo l'icona a destra Tuo Medico visualizzare le informazioni relative all'attuale dottore scelto. Per procedere a cambiarlo ti basterà cliccare sull'apposito pulsante blu in basso a destra.

Il sistema propone automaticamente, a seconda dell'età del richiedente, una lista di dottori o pediatri disponibili ad accettare nuovi pazienti ed è così possibile selezionare il nuovo medico.

Una volta selezionato, bisognerà confermare la scelta che viene comunicata da subito al dottore e all'Azienda Sanitaria.

Come cambiare medico di famiglia con lo SPID in altre regioni

Per le altre regioni, le procedure da seguire non sono poi così differenti da quelle viste nei capitoli precedenti. Come prima cosa devi individuare il sito tramite cui la tua Azienda Sanitaria Locale eroga il servizio: per fare ciò ti basterà effettuare una ricerca su Google basata sulla tua regione di residenza: cercando, ad, esempio cambiare medico con SPID Piemonte otterrai come primo risultato il portale giusto per inoltrare la nostra richiesta.

Un altro esempio? basta digitare cambiare medico con SPID Sardegna nella ricerca per ottenere in cima ai risultati il collegamento alla sezione adatta del portale Sardegna Salute. Ancora, se ti chiedi come cambiare medico con SPID Campania o cambiare medico con SPID Lombardia ti basta accedere, rispettivamente, ai portali Sinfonia e Fascicolo Sanitario Elettronico.

Una volta individuato il sito effettua il login con la tua identità digitale, individuando il pulsante azzurro entra con SPID ed entra con il tuo SPID per completare la procedura. Si caricherà così la pagina che ti permetterà di effettuare il cambio del medico di base.

Sarà quindi sufficiente individuare il pulsante per avviare la ricerca dei Medici di Medicina Generale (MMG) disponibili e selezionare dal menu il nuovo medico: molti servizi mostrano anche indirizzo degli ambulatori e orari, per facilitare la scelta. Una volta confermata la richiesta sarà inoltrata al medico stesso e salvata nei database della azienda sanitaria di competenza, così che la sostituzione abbia effetto immediato.

Prima di procedere ti consiglio di informarti sui dottori che ricevono attivamente nella tua zona, in quanto non sempre i sistemi sono aggiornati e potrebbero di conseguenza proporti dei professionisti già in pensione o che non praticano più il mestiere di medico di base.