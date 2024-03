Sei un medico e vuoi promuoverti e informarti online oppure sei un paziente che vuole trovare il medico più giusto per la sua situazione attuale? Qualsiasi sia il tuo caso, in questa guida ti segnalo alcuni dei migliori siti per medici. Sto parlando di quelle piattaforme che consentono l'incontro online tra medici e pazienti e che quindi offrono ai medici ottime possibilità per aumentare gli assistiti del proprio studio e allo stesso tempo permettono ai pazienti di aumentare la gamma di dottori tra cui trovare quello giusto.

Inoltre in questa guida troverai importanti risorse relative al mondo della salute. Per i medici ci sono alcuni importanti siti da tenere sotto controllo per restare sempre informati, mentre per i pazienti ci sono alcuni siti interessanti dove poter fare domande a medici o chiedere veloci consulti online per chiarire piccoli dubbi. Quindi che tu sia un medico o un paziente sei pronto per una carrellata di siti utili? Allora non perdere altro tempo e comincia a leggere. E in bocca al lupo per i tuoi consulti!

ATTENZIONE: ci tengo a ricordarti che nessun sito Web o consulto online, anche se ti mette in contatto con professionisti del settore sanitario, va inteso come sostitutivo di visite mediche in presenza e cure mediche professionali. Io, pertanto, non mi assumo alcuna responsabilità sull'uso che viene fatto delle risorse in questione.

Indice

Siti Web per medici

Se sei un medico da poco tempo forse non sai ancora che ci sono degli interessanti siti Web per medici da tenere sempre sotto controllo per restare aggiornato sulle ultime novità del settore sanitario in Italia.

Enpam.it — il sito dell' Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici è un punto di riferimento per qualsiasi medico in attività. Il sito informa sulle novità relative ai contributi e alla previdenza. Inoltre, nella sezione Regole è possibile informarsi su normative, bandi e procedure. Ogni medico in attività può anche accedere alla propria Area riservata per gestire e consultare la propria posizione previdenziale.

Siti per cercare medici

I siti Web per cercare medici sono uno strumento molto importante sia per i professionisti che per i pazienti. I dottori, infatti, iscrivendosi a queste piattaforme possono aumentare la base dei loro assistiti mentre i pazienti possono avere a disposizione una vasta gamma di medici tra cui scegliere.

Di seguito, quindi, che tu sia un medico o un paziente, ti segnalo le principali piattaforme dove è possibile cercare e trovare medici generici e specialistici online per richiedere visite e consulti in studio e talvolta anche a distanza.

iDoctors

iDoctors è una piattaforma che consente l'incontro tra medici (o centri medici) e pazienti in modo che i medici possano farsi trovare dai potenziali assistiti per visite mediche in studio oppure videoconsulti.

L'interfaccia è molto semplice è intuitiva, collegandosi al sito Web ufficiale. Per i medici e i centri medici ci sono dei percorsi di navigazione dedicati. Nel primo caso clicca sulla voce Sei un medico e nel secondo caso clicca sulla voce Sei un centro medico, compila il modulo e clicca sul pulsante Invia per ricevere maggiori informazioni sulle modalità e le tariffe per l'iscrizione alla piattaforma.

Per i pazienti il sito è ancora più semplice perché in home page è presente una piccola maschera di ricerca con la quale è possibile cominciare a cercare il medico che ti interessa. Nel campo Cerca specialista digita il medico di cui hai bisogno mentre nel campo Vicino a te digita la tua città e poi clicca sul pulsante Cerca.

A questo punto visualizzerai un elenco di medici che rispondono ai tuoi criteri di ricerca, con fotografia, nome e cognome, città, prezzo della visita e la possibilità di prenotare gratuitamente cliccando sul pulsante Prenota.

Sulla sinistra troverai alcuni filtri per affinare la tua ricerca, come i chilometri di distanza da te, la tua patologia e potrai anche visualizzare solo i medici che effettuano visite a domicilio.

Dopo aver scelto il dottore e cliccato su Prenota, seleziona giorno e orario della visita e prosegui compilando il modulo di registrazione con i tuoi dati e cliccando su Continua. Dopo la registrazione potrai sempre disdire la prenotazione dalla tua area riservata.

iDoctors è disponibile anche come app per Android (prelevabile anche da store alternativi) e iOS/iPadOS. Il suo funzionamento è abbastanza simile al sito.

Altri siti per trovare medici

Oltre ai siti Web che ti ho appena illustrato, ci sono altri siti per trovare medici online. Anche in questo caso si tratta di piattaforme di grande utilità sia per i medici, che possono allargare la base di assistiti, sia per i pazienti che in questo modo possono cercare e valutare specialisti vicini e prenotare visite in pochi clic.

Top Doctors Italia — un portale che mette in contatto medici con potenziali assistiti. È possibile, infatti, registrarsi come medico cliccando su Sono un dottore oppure come paziente cliccando su Sono un paziente . Sulla piattaforma si possono prenotare visite in studi medici , studi dentistici , centri specialistici e anche cercare un professionista disponibile per la telemedicina . I pazienti possono anche scrivere recensioni sulla loro esperienza, tutte consultabili sul sito.

Siti per fare domande a medici

A volte abbiamo semplicemente dubbi o curiosità mediche e può essere molto utile poterle chiarire semplicemente scrivendo online a un dottore in grado di darci una risposta, magari breve però esaustiva.

In altri casi può essere interessante ricevere un consulto online da uno specialista che può cominciare a rispondere alle nostre domande a un prezzo inferiore rispetto a quello di una vera e propria visita in studio. Ecco perché qui ti segnalo i siti per fare domande a medici e richiedere consulti online.

MioDottore

MioDottore è una piattaforma che mette in contatto medici e potenziali assistiti e che consente di fare domande e ricevere risposte dai medici iscritti alla stessa.

Per fare la tua domanda su MioDottore, collegati al sito Web ufficiale ed effettua l'accesso cliccando sulla voce Login in alto a destra, e poi su Registrati. A seguire effettua l'accesso rapido tramite il tuo account Google oppure il tuo ID Apple. In alternativa iscriviti inserendo negli appositi campi E-mail e Password e cliccando sul pulsante Registrati gratis.

A questo punto, porre domande ai medici è molto semplice: ti basta cliccare sulla voce in altro a destra Chiedi al Dottore, digitare la tua domanda nel campo Il tuo messaggio e premere il pulsante Invia.

Riceverai risposta, generalmente entro le 48 ore, da più di un medico iscritto alla piattaforma, e a ogni risposta MioDottore ti invierà un'e-mail all'indirizzo con cui ti sei iscritto per consentirti di leggerla subito.

Ti ricordo nuovamente che MioDottore è disponibile anche su dispositivi mobili Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per fare domande a medici

Ti farà felice sapere che ci sono tanti altri siti per fare domande a medici. In alcuni casi si tratta di risposte ottenute del tutto gratuitamente, anche se bisogna attendere i tempi tecnici delle risposte, in altri casi c'è la possibilità di ottenere consulti online a pagamento prenotando con un clic.

Starbene — il sito Web della noto magazine dedicato alle tematiche della salute e del benessere offre una sezione interamente dedicata alle domande dei lettori agli esperti , denominata Chiedi a Starbene . Qui è possibile leggere le domande degli altri utenti e le risposte degli esperti oppure inviare una domanda a uno specifico specialista, tra cui cardiologi , allergologi , chirurghi plastici ecc. e attendere la pubblicazione della risposta.

— il sito Web della noto magazine dedicato alle tematiche della salute e del benessere offre una sezione interamente dedicata alle domande dei lettori agli , denominata . Qui è possibile leggere le domande degli altri utenti e le risposte degli esperti oppure inviare una domanda a uno specifico specialista, tra cui , , ecc. e attendere la pubblicazione della risposta. OK Salute — il magazine online correlato alla nota rivista cartacea OK Salute e Benessere mette a disposizione la sezione Consulti medici dove è possibile leggere i consulti richiesti da altri utenti e già pubblicati sulla piattaforma oppure richiedere il proprio consulto personalizzato a medici specialisti come allergologi , endocrinologi , ginecologi e così via, e attendere la pubblicazione della risposta.

— il magazine online correlato alla nota rivista cartacea mette a disposizione la sezione dove è possibile leggere i consulti richiesti da altri utenti e già pubblicati sulla piattaforma oppure richiedere il proprio consulto personalizzato a medici specialisti come , , e così via, e attendere la pubblicazione della risposta. Pazienti.it — piattaforma che mette in contatto medici e potenziali assistiti e che consente di avere risposta dai medici presenti sulla piattaforma consultando le risposte che i medici iscritti alla piattaforma hanno già fornito oppure chiedendo un videoconsulto personalizzato di 15 minuti per 39,90 euro o di 20 minuti per 49.90 euro.

— piattaforma che mette in contatto medici e potenziali assistiti e che consente di avere risposta dai medici presenti sulla piattaforma consultando le che i medici iscritti alla piattaforma hanno già fornito oppure chiedendo un personalizzato di 15 minuti per 39,90 euro o di 20 minuti per 49.90 euro. Medicitalia — portale di settore dove è possibile leggere articoli e trovare specialisti della salute. Tra i servizi offerti anche quello di porre delle domande ai professionisti iscritti alla piattaforma relative a disturbi e patologie. Il consulto online è gratuito . Inoltre è possibile leggere tutte le risposte date agli altri pazienti nella pagina dell'Archivio Consulti ricercando quelli interessanti per argomento o specialità.

— portale di settore dove è possibile leggere articoli e trovare specialisti della salute. Tra i servizi offerti anche quello di porre delle domande ai professionisti iscritti alla piattaforma relative a disturbi e patologie. Il è . Inoltre è possibile leggere tutte le risposte date agli altri pazienti nella pagina dell'Archivio Consulti ricercando quelli interessanti per argomento o specialità. IAPB — sul sito dell' Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus c'è un forum nel quale, dopo essersi registrati, si possono fare domande ai medici oculisti e ricevere risposte gratuitamente nei giorni feriali. Inoltre, tutte le domande degli altri utenti e le relative risposte sono sempre consultabili sul forum.

— sul sito dell' c'è un forum nel quale, dopo essersi registrati, si possono fare domande ai e ricevere risposte gratuitamente nei giorni feriali. Inoltre, tutte le domande degli altri utenti e le relative risposte sono sempre consultabili sul forum. Doc24 — un servizio online attraverso il quale è possibile richiedere un consulto medico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, telefonicamente o con una video chiamata, a un medico generico o specialista. Il sistema prevede tre possibili piani di abbonamento a partire da 10 euro al mese e la possibilità di usufruirne tramite app per Android (anche su store alternativi) o iOS/iPadOS

Siti per ECM medici

Forse già sai che oggi in Italia i professionisti del settore sanitario sono obbligati per legge a effettuare un aggiornamento professionale costante tramite un sistema denominato Educazione continua in medicina (ECM).

Il sistema prevede, quindi, l'accumulo di un certo numero di crediti (detti crediti ECM) triennalmente. Attraverso attività di didattiche come, in particolar modo, convegni e conferenze (sia in presenza che online), è possibile accumulare tali crediti. Di seguito ti segnalo due siti indispensabili ai medici per accumulare e gestire i propri crediti ECM.

Agenas — il sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personale tramite la quale è possibile monitorare online la propria situazione formativa relativa ai crediti acquisiti e consente di inserire nel proprio fascicolo crediti ECM relativi alla lettura di libri di settore.

— il sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali mette a disposizione di ogni professionista sanitario una tramite la quale è possibile monitorare online la propria situazione formativa relativa ai crediti acquisiti e consente di inserire nel proprio fascicolo crediti ECM relativi alla lettura di libri di settore. FNOMCeO — il sto della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri offre dei corsi gratuiti in FAD (Formazione a distanza) che consentono l'accumulo di crediti ECM a tutti gli iscritti.

Siti per certificati medici online

Sei a conoscenza che negli ultimi anni la Sanità è cambiata e che ci sono dei siti per scaricare i certificati medici online. Le tue informazioni sono corrette e devi sapere che, se sei in possesso di un'identità digitale, puoi accedere al portale che gestisce la sanità della tua Regione di riferimento dove troverai il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico nel quale potrai visualizzare e scaricare anche le prescrizioni effettuate dal tuo medico.

Se hai sentito parlare diversi amici e colleghi del Fascicolo Sanitario Elettronico, forse già sai che si tratta di un utilissimo strumento che permette la consultazione di tutti i documenti relativi alla propria vita sanitaria in formato digitale. Se vuoi saperne di più, ti invito a leggere le mie guide su come attivare il Fascicolo Sanitario e come accedere al Fascicolo Sanitario con SPID.