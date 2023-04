Di recente hai usato Internet per prenotare una visita medica e ci sei riuscito senza particolari difficoltà. Se ti trovi a leggere questo mio articolo, però, evidentemente hai avuto qualche imprevisto, sei costretto a disdire l’appuntamento che hai preso con il medico ma non sai come riuscirci, dico bene? Beh, in tal caso non preoccuparti perché sto per spiegarti come disdire una visita medica online.

Nelle prossime righe avrò modo di spiegarti come fare ciò agendo da uno dei siti Web più popolari per prenotare visite mediche online e dal CUP (il Centro Unico di Prenotazione), utilizzato sia da strutture appartenenti alla sanità pubblica, sia, talvolta, dalle strutture private. In entrambi i casi riuscire nell’operazione è semplicissimo: basta recarsi nella sezione dedicata alla prenotazione della visita e procedere con la sua disdetta cliccando sul bottone apposito.

Per quanto riguarda la disdetta di prenotazioni avvenute tramite CUP, ricordati che questa va fatta entro i termini stabiliti dalla singola Regione, entro e non oltre due o tre giorni lavorativi, altrimenti potresti incorrere nel pagamento di una sanzione a cui verrà aggiunta una spesa di notifica. Ciò detto, procediamo!

Disdire una visita medica online

Se sei d’accordo, addentriamoci sùbito nel vivo dell’articolo e vediamo come disdire una visita medica online. Dal momento che la procedura varia da portale a portale e non posso fare esempi per tutti i siti Web che consentono di prenotare visite mediche online, mi soffermerò su alcuni dei portali più usati a tale scopo per poi passare al tema CUP.

Servizi e app per disdire visite online

Come detto, poiché mi sarebbe impossibile illustrarti come disdire una visita su tutte le piattaforme online del settore, mi concentrerò su MioDottore, che è una delle più popolari. Ad ogni modo non temere: le procedure da seguire, alla fine, si somigliano un po’ su tutte le piattaforme.

Quello che può cambiare, tuttavia, sono i tempi entro i quali annullare una prenotazione e gli eventuali costi previsti per l’operazione in oggetto. Nel caso di MioDottore, fa fede la policy di cancellazione e rimborso disponibile sul profilo dello specialista presso il quale si è prenotata la visita, quindi attenzione a queste informazioni quando effettui la prenotazione.

Detto questo, se hai effettuato una prenotazione tramite MioDottore e ora hai cambiato idea, devi recarti sulla pagina di login del sito ed eseguire l’accesso tramite la modalità con cui ti sei registrato: (Email, Facebook, Google o Apple). Ad accesso eseguito, clicca sulla voce Il mio account (in alto a destra), seleziona la voce Le mie visite nel menu apertosi e individua la visita che desideri disdire.

Successivamente, clicca sul pulsante Annulla l’appuntamento e, in conclusione, conferma la tua volontà cliccando sul bottone Sì, presente nel riquadro Sei sicuro di voler cancellare l’appuntamento?. Se tutto è andato per il verso giusto, vedrai comparire il messaggio Appuntamento cancellato (che potrai chiudere cliccando sul pulsante OK presente nello stesso).

Nel caso in cui stessi utilizzando l’app MioDottore per dispositivi per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, basta che la avvi, accedi al tuo account e fai tap sulla scheda Visite (in basso).

Successivamente, premi sulla visita in programma che intendi cancellare (es. Cardiologo [nome]), scorri la schermata visualizzata fino in fondo, pigia sulla dicitura Cancella appuntamento e conferma l’operazione premendo il pulsante SI, VOGLIO CANCELLARLA. Vedrai comparire il messaggio La tua visita è stata cancellata a conferma della buona riuscita dell’operazione.

A prescindere dal device da cui hai agito, inoltre, dovresti ricevere anche una email di conferma all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account, che ha come oggetto La tua visita per il [giorno] alle ore [orario] è stata cancellata.

Disdire visite mediche online tramite CUP

Hai prenotato una visita tramite il Centro Unico di Prenotazione (il cosiddetto CUP)? Anche in questo caso disdire la visita è semplice, ma bisogna dire che per quanto simili tra loro, le piattaforme CUP online delle varie strutture sanitarie possono differire un po’, il che mi porta a doverti dare delle spiegazioni più o meno generiche.

In linea generale, devi recarti sul sito del CUP tramite cui hai effettuato la prenotazione della visita medica (es. quello della Regione Lombardia, Lazio, Campania, etc.), cliccare sul pulsante di accesso (es. Accedi, Accedi al servizio, etc.) e autenticarti con lo SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria con Carta Nazionale Dei Servizi (CNS).

Ad accesso effettuato, recati nella sezione dedicata alla prenotazione delle prestazioni e, una volta selezionata la prenotazione da disdire, clicca sul bottone che permette di annullarla (es.Annulla, Annulla prenotazione, etc.) avendo cura di seguire le indicazioni che compaiono a schermo per ultimare l’operazione.

Nel caso di alcune Regioni, come la Lombardia, è possibile anche evitare di accedere tramite SPID per effettuare l’annullamento dell’operazione. In questo caso, infatti, basta recarsi sul sito del CUP, fare clic sul pulsante Gestisci situato in corrispondenza del box Gestisci prenotazioni (sulla sinistra) e, nella pagina che si apre, compilare il modulo proposto andando a indicare negli appositi campi di testo il tuo codice fiscale, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e il codice identificativo della ricetta utilizzata per la prenotazione. Dopodiché basta premere sul bottone Conferma e seguire le indicazioni che compaiono a schermo per portare a termine l’annullamento della prenotazione fatta.

Tieni presente che, come ti accennavo nell’introduzione dell’articolo, la disdetta di una prenotazione medica fatta tramite il CUP va fatta entro i termini che ha stabilito la relativa Regione di appartenenza (di solito entro e non oltre due o tre giorni lavorativi), pena il pagamento di alcune penali e spese di notifica.

Disdire una visita medica telefonicamente

Non sei riuscito a disdire la prenotazione medica tramite le indicazioni che ti ho fornito finora? Non demoralizzarti: puoi comunque sfruttare il potere del Web per trovare rapidamente il numero del medico o della struttura sanitaria che gestisce la prenotazione della tua visita e chiamare quest’ultimo per disdire la visita telefonicamente.

Prova, quindi, a cercare su Google “numero dott. [nome dello specialista] [città]” oppure “numero [nome della struttura sanitaria] [città]” e chiama il numero indicato (se stai agendo da un dispositivo mobile, dovresti riuscire a effettuare la chiamata premendo direttamente sul pulsante Chiama situato nel risultato di ricerca proposto da Google, ammesso che il medico o la struttura sanitaria abbiano attivato tale funzione).

Non appena ti risponderà il medico, la sua segretaria o uno degli addetti del CUP (in base a come avevi prenotato la visita), esplica la necessità di annullare la visita e, magari, prendi un nuovo appuntamento se hai intenzione di farla in futuro. Eventuali costi da sostenere variano, naturalmente, da medico a medico.