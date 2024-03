Hai necessità di eseguire un esame diagnostico e disponi già della relativa prescrizione, ma proprio non hai tempo per recarti presso la tua ASL/USL di competenza per prenotarlo. Per questo motivo, complice qualche minuto di tempo libero, hai cercato su Internet informazioni circa la possibilità di evadere il tutto online e, a seguito di ciò, sei capitato proprio sul mio sito Web.

Se le cose stanno in questo modo, sappi che posso darti tutto l’aiuto che cerchi! Nel corso di questa guida, infatti, avrò cura di spiegarti come prenotare al CUP online in maniera semplice e veloce. Ti garantisco che non è complicato, anzi: basta avere gli strumenti d’accesso giusti e una connessione a Internet, per riuscire nell’impresa in tempi brevissimi.

Dunque, senza attendere oltre, mettiti bello comodo e leggi con attenzione tutto quanto ho da spiegarti sull’argomento: sono sicuro che, al termine della lettura di questa guida, avrai le idee ben chiare sull’argomento e sarai perfettamente in grado di portare a termine il compito che ti eri prefissato. Detto ciò, non mi resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buona fortuna!

Indice

Operazioni preliminari

Prima ancora di avviare l’iter per eseguire una prenotazione online, assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari a portare a termine la procedura, senza alcun intoppo. In primo luogo, a meno che tu non voglia prenotare una prestazione ALPI a pagamento, devi avere a disposizione il numero della ricetta elettronica (o NRE) emessa dal tuo medico di base o dallo specialista; esso si trova nell’angolo in alto a destra del documento dematerializzato e inizia quasi sempre con la sequenza 1500A.

Ancora, ti consiglio di avere sotto mano la tua tessera sanitaria poiché, in alcuni casi, potresti dover fornire sia il codice fiscale che relativo il numero di identificazione: quest’ultimo è specificato sul retro del documento e inizia, nella maggior parte dei casi, con la sequenza 80380.

Infine, è bene che tu sappia che, nella maggior parte dei casi, è indispensabile disporre di uno strumento digitale a scelta fra identità SPID di livello 2, Carta d’Identità Elettronica con annessi PIN/PUK e Tessera Sanitaria con funzioni di CNS, abilitata per l’accesso ai servizi online e per la quale sia stato già richiesto il PIN: quasi tutti i portali sanitari Regionali, infatti, permettono agli utenti di prenotare servizi e prestazioni solo ed esclusivamente con tali modalità d’accesso.

Pertanto, se non ti è ben chiaro come usare lo SPID, come accedere con CIE oppure come usare la TS-CNS, faresti bene a prendere visione dei tutorial specifici, disponibili sul mio sito: in essi trovi spiegato, per filo e per segno, come impiegare i summenzionati strumenti per accedere ai servizi online che li supportano.

Come prenotare prestazioni online

Fatte tutte le doverose precisazioni del caso, è arrivato il momento di spiegarti, nel dettaglio, come prenotare prestazioni online presso i servizi CUP attivi nelle varie Regioni e Province Autonome. I passaggi da eseguire sono quasi sempre gli stessi: bisogna recarsi presso il sito Web preposto, effettuare l’accesso tramite SPID, CIE o CNS (oppure fornire il numero della propria Tessera Sanitaria e il codice fiscale) e, a login completato, selezionare il tipo di prestazione in base al nome o alla ricetta dematerializzata, per poi scegliere la sede, la data e l’ora dell’appuntamento.

Tieni conto che, salvo diversa indicazione, il servizio di prenotazione online è riservato ai soli assistiti appartenenti alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, e che i nomi delle voci di menu e delle opzioni disponibili potrebbe differire da portale a portale. A titolo di esempio, lascia che ti spieghi come accedere ai CUP online di alcune Regioni italiane.

Come prenotare al CUP online: Napoli e Campania

Per iniziare, vediamo insieme come prenotare una prestazione presso la Regione Campania usando il servizio online Sinfonia, attivo per tutte le ASL/USL territoriali, incluse quelle di Napoli.

Innanzitutto, collegati a questo sito Web, premi sul pulsante Accedi posto in alto a destra e specifica se entrare con SPID, entrare con CIE oppure entrare con CNS, selezionando il pulsante più appropriato. In seguito, completa la procedura di login seguendo i passaggi previsti dal sistema d’accesso scelto e premi sul pulsante Acconsento, per inviare i tuoi dati personali alla piattaforma.

Ad accesso eseguito, raggiungi la sezione Servizi online, premi sul pulsante Accedi corrispondente alla dicitura CUP Unico Regionale e, giunto alla pagina successiva, premi sul pulsante Prenota una prestazione. Ora, imposta il menu seleziona assistito sul tuo nome (o su quello del minore per il quale vuoi prenotare), digita il numero ricetta elettronica (NRE) all’interno dell’apposito campo e premi sul pulsante Avanti.

Ora, assicurati che tutte le prestazioni appartenenti alla ricetta risultino selezionate (altrimenti fallo tu), vai ancora Avanti e, quando richiesto, seleziona la struttura presso la quale prenotare e la data della prenotazione, scegliendo tra quelle disponibili.

Per finire, premi ancora sul pulsante Avanti, esamina il riepilogo dei dati e, se questi sono in linea con le scelte fatte finora, conferma la prenotazione premendo sul pulsante dedicato. Tutte le prestazioni prenotate saranno disponibili all’interno della sezione CUP Unico Regionale del portale Sinfonia, tramite la quale potrai altresì spostare un appuntamento già preso, disdirlo oppure pagarlo.

Qualora preferissi invece agire da app anziché da browser, sappi che la Regione mette a disposizione l’app Campania In Salute, scaricabile a costo zero dal Play Store di Android e dall’App Store di iPhone e iPad. Il funzionamento del CUP Regionale è pressoché identico a quello visto poc’anzi.

Come prenotare al CUP online: Lombardia

Il servizio di prenotazione online della Regione Lombardia è denominato invece Prenota Salute ed è disponibile presso questo sito Web. Per avviare una prenotazione, digita innanzitutto il tuo codice fiscale all’interno dell’apposito campo, fornisci poi le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria associata al codice fiscale inserendole nella casella dedicata e, allo stesso modo, specifica il codice identificativo della ricetta.

In seguito, premi sul pulsante Conferma, fornisci eventuali informazioni circa PUR e/o follow-up e, quando necessario, specifica la sede in cui prenotare la prestazione, la data e il tuo recapito telefonico, se quest’ultimo non è già presente. A questo punto, premi sul pulsante Ricerca, seleziona l’appuntamento che preferisci tra quelli elencati (puoi usufruire dei filtri disponibili in alto, per raffinare la tua richiesta) e premi sul pulsante Conferma richiesta/Prenota, per ultimare la prenotazione e accedere alla schermata di riepilogo. In alcuni casi, potresti essere ricontattato da un operatore della struttura scelta, per confermare il tutto.

Ti segnalo che, tramite la schermata di riepilogo, è possibile altresì procedere con il pagamento dell’eventuale ticket sanitario dovuto: per riuscirci, premi sul pulsante Paga e attieniti alle indicazioni che vedi sullo schermo.

Il servizio di prenotazione online in questione è altresì disponibile tramite l’app SALUTILE, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Come prenotare al CUP online: Lazio

Anche il Portale Salute Lazio consente di prenotare prestazioni sanitarie e visite specialistiche direttamente online, a patto di avere a disposizione la tessera sanitaria. Per farlo, collegati a questo sito Web, premi sul link ReCUP — Prenotazione prestazioni sanitarie e poi sul pulsante Accedi al servizio, posto al centro della nuova pagina che va ad aprirsi.

Successivamente, assicurati che la prestazione da te richiesta sia presente nella lista delle prestazioni prenotabili e, in caso affermativo, premi sul riquadro Prenota appuntamento. Fatto ciò, inserisci il codice fiscale e il numero di identificazione della tessera sanitaria all’interno dei campi dedicati, apponi il segno di spunta accanto alle caselle relative all’informativa sulla privacy e al controllo anti-robot e premi sul pulsante Continua. Procedi poi inserendo il numero della ricetta elettronica all’interno del campo dedicato e schiaccia nuovamente il bottone Continua.

Per finire, specifica la data e il luogo di erogazione che preferisci tra quelli disponibili, fornisci il tuo indirizzo email e recapito telefonico e premi sul pulsante per prenotare la prestazione, che trovi a margine del pannello proposto. Per gestire gli appuntamenti prenotati, ritorna alla pagina iniziale del servizio ReCUP e seleziona, questa volta, il riquadro Gestisci appuntamenti. Ti segnalo infine che il servizio ReCUP è disponibile anche all’interno dell’app Salute Lazio, che si può scaricare a costo zero dagli store di Android, iPhone e iPad e funziona in maniera identica a quanto visto finora.

Come prenotare al CUP online: Veneto

Se vuoi prenotare una prestazione presso il CUP della Regione Veneto, puoi servirti della piattaforma Sanitàkmzero, disponibile in questa pagina. Una volta lì, premi sul pulsante Accedi, specifica se accedere con SPID oppure se accedere con CIE premendo sul pulsante più appropriato e completa il login, seguendo i passaggi più consoni con la scelta fatta in precedenza.

Ad accesso effettuato, premi sulla dicitura Prenotazioni, seleziona la voce Prenota visite ed esami e apri la scheda Prenotabili online; individua quindi la ricetta di tuo interesse tra quelle elencate, premi sul pulsante Prenota e procedi seguendo le indicazioni che vedi sullo schermo, variabili in base alla prestazione selezionata: in tal frangente, potrebbe esserti richiesto di selezionare la data, l’ora e la sede dell’appuntamento, andando quindi a effettuare una prenotazione vera e propria, oppure di selezionare un CUP di preferenza e di fornire i tuoi recapiti, così da concludere l’appuntamento con un operatore.

Come prenotare al CUP online: Catania e Sicilia

Se è intenzione prenotare una visita specialistica presso una delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, devi affidarti al sistema regionale SovraCUP, accessibile da questo link. Giunto alla pagina dedicata, premi sul pulsante Accedi, specifica se accedere con SPID oppure se accedere con CIE selezionando il bottone dedicato e completa il login, attenendoti alla procedura prevista dallo strumento digitale da te scelto.

Successivamente, indica se prenotare una prestazione per la quale disponi di Ricetta Dematerializzata oppure una prestazione ALPI a pagamento e, a seconda della scelta fatta, digita il numero della ricetta all’interno dell’apposito campo oppure scegli la prestazione da prenotare, dall’elenco che ti viene proposto. Fatta la tua scelta, premi sul pulsante Continua, verifica che la tua scheda anagrafica risulti compilata in modo corretto e, quando richiesto, indica la struttura presso la quale effettuare la prenotazione.

Per finire, specifica la data e l’ora che preferisci tra quelle disponibili e conferma l’appuntamento, premendo sul pulsante dedicato. Per gestire le prestazioni SSN/ALPI precedentemente prenotate, visualizzarne i dettagli o annullarle, serviti degli strumenti Le mie prenotazioni SSN e Le mie prenotazioni ALPI, disponibili nella pagina iniziale del portale SovraCUP. Ti segnalo infine che puoi accedere al servizio anche tramite l’app omonima, disponibile gratuitamente per Android, iPhone e iPad.