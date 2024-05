Hai bisogno di un esame diagnostico oppure di sottoporti a una visita medica e stai valutando l'eventualità di prenotare presso uno dei centri del Gruppo MultiMedica ma non sai come fare. Hai sentito dire che puoi fare la tua prenotazione online, senza recarti fisicamente in sede e fare lunghe file agli sportelli. In effetti questa informazione è corretta e in questo tutorial ti spiegherò come fare.

Sul sito di MultiMedica, infatti, puoi prenotare visite ed esami, sia se hai la prescrizione del tuo medico di base (o del pediatra di base nel caso di minori di 14 anni) sia se vuoi fissare un appuntamento privatamente, quindi senza prescrizione e pagando l'intero importo. In questa guida, quindi, ti spiegherò come prenotare online con MultiMedica in entrambi i casi.

Nel centri MultiMedica puoi prenotare visite ed esami per decine di specializzazioni. Quindi se hai le idee chiare su che tipo di visita o esame diagnostico devi effettuare, continua a leggere questa guida per scoprire come fare la prenotazione online velocemente. Prima di proseguire, come di consueto, ti faccio il mio in bocca al lupo. Buona lettura!

Indice

Come prenotare online MultiMedica

Forse sei già a conoscenza del fatto che il Gruppo MultiMedica è il quarto gruppo privato accreditato in Lombardia e che offre visite mediche ed esami diagnostici in decine di specializzazioni (tra cui Allergologia, Cardiologia, Oncologia e Ortopedia) in diverse sedi dislocate in regione.

Un'altra cosa da sapere è che puoi prenotare online con MultiMedica in tutte le sedi del Gruppo, a seconda di dove è più comodo per te. Quindi se ti stai chiedendo come prenotare online con MultiMedica, devi sapere che in questa guida ti spiegherò la procedura valida per tutte le sedi, per prenotare visite ed esami negli ospedali di Milano, Sesto San Giovanni, Castellanza (in provincia di Varese) e Limbiate (in provincia di Monza e Brianza), oppure nel poliambulatorio di Milano in Via San Barnaba.

Inoltre ci tengo a precisare che anche se il Gruppo MultiMedica è una realtà sanitaria privata, accetta la prenotazione di visite mediche ed esami diagnostici in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Ciò significa che se sei in possesso della prescrizione del tuo medico di base (o del pediatra di base di tuo figlio o di tua figlia) puoi effettuare visite mediche ed esami diagnostici in una delle sedi di MultiMedica pagando solo un ticket sanitario che generalmente ha un importo molto più basso rispetto al pagamento dell'intera somma da corrispondere privatamente.

Iscrizione

Se vuoi prenotare online con MultiMedica visite mediche, prelievi o altri esami diagnostici, la prima cosa da fare l'iscrizione al sito ufficiale.

Per registrarti, quindi, collegati a questa pagina, clicca su Accedi e poi su Registrati. A seguire compila il modulo di registrazione con i tuoi dati: Nome, Contatti, Informazioni personali, Codice fiscale. A seguire digita una Password, accetta le Norme sulla privacy e clicca sul pulsante Registrati. Infine, controlla il riepilogo dei tuoi dati e se sono corretti premi sul tasto Procedi. Per concludere la registrazione digita il Codice di verifica ricevuto via SMS al numero di cellulare che hai indicato sul modulo e premi sul pulsante Attiva.

A questo punto la procedura di registrazione è conclusa e puoi passare alla prenotazione online di visite mediche ed esami diagnostici, con due procedure diverse a seconda che tu debba prenotare privatamente o in convenzione. Di seguito ti spiego entrambe le procedure.

Prenotazione privata

Dopo aver effettuato l'iscrizione sul sito ufficiale di MultiMedica, puoi subito effettuare la tua prenotazione privata premendo sul tasto Prenota. Nel caso in cui, invece, torni sul sito in un secondo momento per effettuare la tua prenotazione, allora dovrai collegarti a MultiMedica.it, cliccare sul pulsante Prenota in alto a destra, poi su Accedi, ed effettuare l'accesso con le tue credenziali.

Per effettuare una prenotazione privata, poi, clicca sul menu a tendina per Selezionare la modalità di prenotazione e poi premi sull'opzione Prenotazione Online (Utenti Privati). A seguire clicca sul menu a tendina Cosa desideri prenotare?. Ora puoi fare la tua scelta scegliendo in base alle Prestazioni oppure in base ai Medici. Puoi anche effettuare una ricerca specifica digitando la parola nel campo di ricerca e poi cliccando sul pulsante Cerca.

A seguire dovrai selezionare la sede nel menu a tendina Dove vuoi prenotare?. Per esempio se vuoi prenotare online con MultiMedica a Castellanza seleziona la voce in elenco Ospedale MultiMedica Castellanza (VA). Inoltre, se non hai selezionato in precedenza un medico, ti verrà assegnato uno specialista della struttura che visualizzerai nel riquadro successivo. Infine, puoi indicare una data a partire dalla quale puoi fissare l'appuntamento e segnalare anche una preferenza d'orario, tra Mattina, Pomeriggio oppure Tutto il giorno se per te è indifferente. Dopo aver compilato tutti i campi del modulo clicca sul pulsante Cerca.

A questo punto visualizzerai tutte le possibilità di prenotazione all'interno di un semplice calendario, dove vengono indicati gli orari di prenotazione disponibili nei diversi giorni della settimana. Quando trovi una combinazione comoda per te, clicca sull'orario della prenotazione e visualizzerai un riepilogo della prenotazione.

Inoltre devo segnalarti che la prenotazione di default viene effettuata per te, a meno che tu non clicchi sulla voce Prenota per un'altra persona subito sotto al riepilogo della prenotazione. Poi dovrai compilare il modulo con i dati del paziente e premere su Salva.

A seguire puoi anche scrivere una nota per il medico: per farlo premi su Inserisci una nota poi digita il tuo messaggio e clicca sul pulsante Inserisci.

Per finalizzare la prenotazione privata devi scegliere come e quando pagare. Se vuoi pagare in sede clicca su Presso la struttura. Se vuoi pagare subito, premi su Online. In entrambi i casi, poi, premi sul tasto Prenota. Nel caso in cui paghi online verrai indirizzato alla procedura per il pagamento con carta di credito, se è disponibile per la prestazione richiesta (altrimenti pagherai comunque in sede al momento dell'appuntamento).

Dopo aver effettuato la prenotazione, troverai il tuo appuntamento a questa pagina, dopo aver effettuato l'accesso con i tuoi dati, cliccando sulla voce del menu Appuntamenti.

Prenotazione in convenzione

Su sito di MultiMedica puoi effettuare anche prenotazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) di visite mediche ed esami diagnostici. Ciò significa che non dovrai pagare l'intero importo della prestazione sanitaria ma solo un ticket.

In questo caso, oltre all'iscrizione al sito ufficiale di MultiMedica che ti ho spiegato sopra, ti servirà la prescrizione del tuo medico di base. Se desideri una prescrizione per prenotare visite ed esami in convenzione ma non sai chi è il tuo medico di famiglia, ti consiglio di leggere la mia guida in cui ti spiego come scoprire chi è il tuo medico di base online. Nel caso in cui tu voglia sostituire il tuo attuale medico di famiglia con un altro, allora ti suggerisco di consultare il mio tutorial su come cambiare medico di base online. E nel caso tu voglia prenotare per un figlio che ha meno di 14 anni senza un pediatra di riferimento, puoi leggere la mia guida su come scegliere il pediatra online.

Ti segnalo, inoltre, che nei centri MultiMedica puoi prenotare visite ed esami in convenzione anche con una serie di assicurazioni sanitarie, fondi di sanità integrativa e casse sanitarie e che per consultare tutte le convenzioni del Gruppo puoi visitare questa pagina.

Quindi, sul sito ufficiale di MultiMedica, per effettuare la tua prenotazione in convenzione dovrai collegarti a MultiMedica.it, cliccare sul pulsante Prenota in alto a destra, poi su Accedi, ed effettuare l'accesso con le tue credenziali. A seguire clicca sul menu a tendina per Selezionare la modalità di prenotazione e poi premi sull'opzione Prenota tramite Form (SSN o Fondi/Assicurazioni). Ora visualizzi il menu a tendina Cosa desideri prenotare? e puoi fare la tua scelta scegliendo in base alle Prestazioni oppure effettuando una ricerca specifica digitando la parola nel campo di ricerca e poi cliccando sul pulsante Cerca. Una volta trovata la prestazione che ti serve premi sul pulsante Prosegui con la prenotazione.

A questo punto, nel riquadro relativo al Tipo di accesso, seleziona il tipo di convenzione di cui disponi (per esempio se hai la prescrizione del medico di base seleziona Servizio Sanitario Nazionale). Nel riquadro relativo alla scelta delle Sedi seleziona la sede dove preferisci ricevere la tua prestazione sanitaria oppure seleziona la voce Tutte le sedi se per te è indifferente.

Ora puoi compilare i tre moduli per la tua prenotazione in convenzione. Nel primo inserisci i tuoi Dati anagrafici, nel secondo inserisci i dati della Prestazione oppure carica il file della ricetta, e nel terzo puoi consultare il Riepilogo e confermare la prenotazione.

Dopo aver effettuato la prenotazione, troverai il tuo appuntamento a questa pagina, dopo aver effettuato l'accesso con i tuoi dati, cliccando sulla voce del menu Appuntamenti.

Altri modi per prenotare con MultiMedica

La prenotazione online non è l'unica modalità per fissare un appuntamento in uno dei centri del Gruppo MultiMedica. Se non ti senti sufficientemente a tuo agio con il computer, infatti, ci sono altri modi per prenotare con MultiMedica che ti illustro di seguito.

Prima di tutto devi sapere che puoi prenotare telefonicamente. Chiama il numero 02.99.96.19.99 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.00 alle 12.00, per le prenotazioni private. Telefona allo 02.86.87.88.89 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30 e a seguire digita 1 sul tastierino telefonico per le prenotazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (prima di telefonare ricorda di avere a portata di mano la tua ricetta medica). Per le altre convenzioni, con fonti e assicurazioni sanitarie, invece, il numero di riferimento è lo stesso che per la convenzione con il SSN ma dovrai digitare 2 sul tastierino telefonico.

Infine, se preferisci, puoi prenotare recandoti di persona in una delle sedi del Gruppo MultiMedica. Per scoprire gli orari in cui è possibile effettuare le prenotazioni agli sportelli, collegati a questa pagina, premi sulla voce IN SEDE – SSN per consultare gli orari delle sedi per le prenotazioni in convenzione, oppure clicca sulla voce IN SEDE – PRIVATI E FONDI/ASSICURAZIONI per consultare gli orari delle sedi per le prenotazioni private o in convenzione con fondi e assicurazioni sanitarie.