Hai appena prenotato una visita specialistica in ospedale, o magari tuo malgrado sei dovuto andare al pronto soccorso e adesso vorresti sapere come pagare il ticket online. Sei infatti in un periodo lavorativo impegnativo che ti impedisce di andare in banca o alle poste per effettuare il pagamento e non sai proprio come fare. Nessun problema! Probabilmente la regione in cui vivi ha messo a disposizione dei cittadini un servizio per pagare i ticket tramite Internet.

In questa guida ti spiegherò dunque, passo dopo passo, come pagare il ticket online usando il Fascicolo Sanitario Elettronico e tramite i servizi messi a disposizione da alcune regioni. Il pagamento del ticket online è più facile di quanto pensi, inoltre è davvero comodo in quanto potrai farlo da casa usando il tuo computer o addirittura mentre sei in giro o in viaggio, direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Tutto ciò che ti serve per procedere sono un po’ di tempo libero, il codice di pagamento del ticket, il tuo codice fiscale e una connessione a Internet. Tieni a portata di mano la tua carta di credito o la prepagata, così come il tuo IBAN, in quanto ti serviranno. Hai tutto pronto? Bene, allora mettiti comodo e comincia la lettura! Sono sicuro che al termine di questa guida avrai tutte le informazioni necessarie per pagare il ticket online attraverso il sistema più adatto alle tue esigenze.

Come pagare ticket online con Fascicolo Sanitario Elettronico

Se vuoi pagare rapidamente un ticket online, il primo consiglio che ti do è quello di usare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Qualora non ne avessi mai sentito parlare, si tratta di uno strumento molto pratico che permette ai cittadini di tenere traccia della propria cronologia delle operazioni effettuate in ambito sanitario e di accedere a molti altri servizi.

Questa risorsa abilitata da diverse regioni sul territorio è davvero comoda, in quanto permette di controllare anche la lista dei ticket da pagare ed effettuare il saldo tramite conto corrente e carta prepagata. Vediamo come accedere al servizio e pagare il ticket online sia dal computer, sia da smartphone e tablet.

Da PC

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, apri il tuo browser preferito e collegati alla pagina dei Fascicoli Regionali. Su questo sito Internet, potrai vedere la lista delle regioni che dispongono di questo servizio. Te le riporto qui di seguito per aiutarti a trovare quella dove risiedi.

Una volta collegato alla pagina del Fascicolo Sanitario Elettronico della tua regione, potrai effettuare l’accesso. Se hai già ottenuto le credenziali SPID, potrai usarle per accedere rapidamente al servizio, in caso contrario, prima di proseguire ti invito a leggere il mio tutorial su come accedere al Fascicolo Sanitario tramite SPID. In alternativa, se disponi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) puoi scegliere di accedere usando quest’ultima. Se dovesse servirti, ho scritto un tutorial anche su come attivare la Carta dei Servizi Nazionali.

Una volta completato l’accesso, verrai reindirizzato alla pagina del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico. Come esempio in questa guida, userò il Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Emilia Romagna, ma i passaggi da compiere sono abbastanza simili per quelli di tutte le regioni.

Sulla pagina principale potrai subito vedere una pratica cronologia di tutte le tue attività nel campo della sanità come esami svolti, prescrizioni, referti e certificati vaccinali. Per pagare il ticket online, fai dunque clic sulla voce dedicata ai servizi on line e subito dopo seleziona l’opzione per il pagamento on line dal menu, in modo da passare alla sezione Pagamenti. Nella tabella Pagamento on line, inserisci il tuo codice di pagamento del ticket. Se lo hai digitato correttamente, apparirà una spunta verde vicino alle ultime quattro cifre.

Alternativamente, sempre dal menu dei Servizi Online seleziona Prenotazione SSN per andare alla pagina Web del CUP (Centro Unico di Prenotazione). Da qui, fai clic sull’opzione per gestire gli appuntamenti, per vedere la lista di quelli prenotati, e seleziona la voce relativa al pagamento online dalla scheda dell’appuntamento, per tornare alla sezione dei pagamenti del Fascicolo Sanitario Elettronico. In questo modo, troverai la sezione del codice del pagamento precompilata.

Prima di procedere, controlla le informazioni nella sezione sottostante, denominata Dati Documento, e se i dati e il prezzo del ticket sono corretti, fai clic su Procedi per passare alla pagina di PagoPA. Superato questo passaggio, fai clic su Avanti e scegli la modalità di pagamento che preferisci. Quelle principali sono bonifico e carta (anche prepagata), ma ci sono anche altre modalità di pagamento, come PayPal o Satispay (per pagare direttamente da smartphone Android o iPhone).

Se l’operazione andrà a buon fine, verrai reindirizzato alla pagina dei Pagamenti del Fascicolo Sanitario Elettronico dalla quale potrai scaricare la ricevuta del pagamento, semplicemente cliccando sulla voce apposita.

Da smartphone e tablet

Sei sempre in giro per lavoro e puoi metterti davanti al PC per pagare un ticket online? Nessun problema, se hai con te il codice di pagamento e le tue credenziali di accesso, potrai farlo “al volo” dal tuo smartphone o dal tuo tablet usando il browser.

Il procedimento da seguire tramite il browser di smartphone e tablet è uguale a quello per PC, quindi potrai accedere al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico inserendo le tue credenziali SPID o usando la CNS, per poi pagare il ticket online scegliendo tra i diversi metodi di pagamento descritti nel capitolo precedente della guida.

Alcune regioni mettono a disposizione anche delle pratiche app, come nel caso di Salutile Prenotazioni di Regione Lombardia, disponibile per Android e iOS, utile per controllare prenotazioni e pagare ticket online.

Come pagare ticket online con servizi regionali

Se non disponi delle credenziali SPID e non hai tempo a disposizione per seguire la procedura e ottenerle, puoi comunque pagare un ticket online usando i servizi Regionali.

Continuando con l’esempio dell’Emilia Romagna (ma le indicazioni sono simili un po’ per tutte le regioni), è possibile collegarsi al sistema di Pagamento online per le Aziende Sanitarie della Regione, andare nella sezione Pagamenti e passare alla scheda Dati del Documento, dove poi inserire il Codice di Pagamento e controllare che la “X” rossa posta vicino alle ultime quattro cifre cambi in una spunta verde.

Nello spazio sottostante, bisogna inserire codice fiscale o Partita IVA, poi occorre fare clic sul pulsante Prosegui per continuare il pagamento tramite PagoPA, il servizio di pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione. Come per il Fascicolo Sanitario Elettronico, è possibile pagare tramite conto corrente, carta di credito o di debito, PayPal e Satispay.

Come pagare ticket online: Lazio

La Regione Lazio mette a disposizione la pagina per i pagamenti online dei ticket, dalla quale è possibile anche scaricare le ricevute.

Per pagare il ticket online senza eseguire l’accesso, inserisci il Codice Avviso e il Codice Fiscale nell’apposito spazio, poi fai clic su Continua per procedere con il pagamento tramite PagoPA. Potrai scegliere tra diversi metodi, quali carte di credito, di debito, prepagate e addebito sul conto corrente.

Come pagare ticket online: Lombardia

Se risiedi in Lombardia, puoi andare sul sito web Prenotasalute per pagare il ticket online senza accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Fatto questo, seleziona la freccia verso il basso vicino alla voce Come Prenotare e fai clic su Online. Sulla nuova pagina, clicca su Online, vicino all’icona del quadrato con la freccia, in modo da accedere al sistema per la gestione delle prenotazioni. In seguito digita il Codice Fiscale, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e il Codice Identificativo, poi fai clic su Conferma, per andare alla sezione delle prenotazioni.

Da qui potrai pagare il ticket online degli appuntamenti tramite il servizio PagoPA che consente di scegliere il metodo di pagamento tra carta di credito, di debito, prepagata e conto corrente.

Come pagare ticket online: Campania

Al momento, la Regione Campania non dispone di un sistema unificato per il pagamento dei ticket online, sebbene stia lavorando per raggiungere una digitalizzazione del sistema sanitario pari a quella di altre regioni.

Puoi però collegarti al sito web della tua ASL di riferimento per procedere con il pagamento del ticket.

Ad esempio, dal sito ASL di Napoli per poter visualizzare e pagare i ticket, devi inserire il Codice Fiscale e il Numero di Contatto negli appositi spazi.