Come digitalizzare la propria impresa con BBBell

La digitalizzazione è una sfida che ogni azienda deve affrontare se vuole essere rilevante e al passo con i tempi; tuttavia non è sempre facile riuscirci. Il problema consiste soprattutto nella frammentazione delle varie soluzioni dedicate alla connettività, al cloud, al Web e a tutti quegli strumenti che sono ormai fondamentali per avere un’impresa “smart” sempre pronta a rispondere alle esigenze del mercato e dei propri clienti. Ecco il motivo per il quale oggi voglio parlarti delle soluzioni all-in-one per la digitalizzazione delle aziende proposte da BBBell, le quali, essendo modulari e scalabili, riescono ad andare facilmente incontro alle esigenze di qualsiasi impresa.

Qualora non la conoscessi ancora, BBBell è un’azienda nata a Torino nel 2003 e che nel giro di pochi anni è riuscita a diventare il più grande operatore di telecomunicazioni Wireless del Nord Ovest (copre Liguria e Piemonte) nonché uno dei maggiori player a livello nazionale. Grazie all’utilizzo della tecnologia FWA basata su onde radio, contribuisce sin dalla sua nascita alla soluzione dei problemi di “digital divide” offrendo ad aziende e privati connessioni molto veloci e affidabili anche laddove non c’è copertura di Fibra Ottica o ADSL (attualmente il sistema di infrastrutture radio di proprietà di BBBell copre l’intero territorio piemontese e ligure). Laddove c’è copertura per la Fibra Ottica, invece, offre soluzioni in Fibra (realizzate anche su misura, visto che dispone di una rete di trasporto proprietaria e capillare nei territori di riferimento). Ma non è tutto.

BBBell permette di digitalizzare la propria impresa con una suite di servizi che ogni azienda può modellare in base alle proprie specifiche esigenze. Queste ultime possono includere connettività ad alta velocità, servizi cloud (es. backup, colocation, iaas, virtual machine), servizi Web (hosting, email, PEC), servizi telefonici, centralino virtuale, sistemi di conservazione digitale dei dati e altro ancora; il tutto in linea con i più avanzati standard di sicurezza e con la possibilità di modificare le soluzioni scelte nel corso del tempo, in modo da essere sempre aggiornati ottimizzando risorse e costi. Interessante, vero? Allora continua a leggere e lascia che ti illustri più in dettaglio le proposte di BBBell per la tua azienda.

Indice

Servizi BBBell per la digitalizzazione delle imprese

Con la soluzione BBBell EasySmart le aziende hanno a disposizione una suite di servizi per la digitalizzazione che comprende tutto quello che serve: dalla connettività al cloud, passando per il centralino virtuale e i sistemi di conservazione digitale dei dati, con la possibilità di costruire ogni pacchetto sulle proprie specifiche esigenze e di scegliere, ad esempio, i tagli di banda, le soluzioni cloud e gli altri componenti più utili per la propria attività; riservandosi inoltre l’opportunità di modificarli nel tempo. Tutto questo permette di ottenere sempre le massime prestazioni, garantisce la continuità operativa e allo stesso tempo consente di ottimizzare tempi e costi.

L’approccio di BBBell EasySmart prevede la richiesta di un preventivo e l’elaborazione di una vera e propria strategia indirizzata a una digitalizzazione efficace ed efficiente della propria impresa. Una volta inviata la propria richiesta a BBBell (operazione che può essere fatta rapidamente tramite il modulo di contatto presente sul sito ufficiale), viene fatta la valutazione dell’attuale situazione operativa e organizzativa dell’azienda con un’analisi dei rischi correlati; dopodiché si passa all’analisi delle esigenze aziendali e all’individuazione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere. Si procede così alla definizione di un nuovo modello organizzativo e operativo e all’elaborazione del progetto utile a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Viene infine formulata l’offerta tecnico-economica più adatta alla situazione, con costi chiari e definiti (realizzabile anche in fasi successive).

Va sottolineato che tutti i servizi forniti da BBBell sono basati sui più elevati standard di sicurezza, e a dimostrazione di ciò vi sono numerose certificazioni ottenute dall’azienda, tra cui quelle ISO 9001 (Qualità dei processi aziendali relativi ai servizi di connettività, telefonia e videosorveglianza), ISO 45001 (sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro), ISO 27001 con estensione ISO 27017 e ISO 27018 (qualità dei processi sulla sicurezza dei dati, conformi a disposizioni ufficiali sulle procedure aziendali valide a livello internazionale e alla vigente normativa sulla privacy) e la Qualifica CSP Cloud Service Provider conferita da AgId. Maggiori info qui.

Ciò detto, lascia che ti illustri i principali servizi che BBBell offre in termini di connettività, cloud, Web, voce ecc., tra cui potrai scegliere per comporre la soluzione più adatta alle necessità della tua impresa.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività, nel listino di BBBell sono presenti sia connessioni basate sulla tecnologia FWA a onde radio (per avere una connessione stabile ad alta velocità anche nelle zone che non sono raggiunte dalla Fibra Ottica o dall’ADSL), sia connessioni in Fibra Ottica. In entrambi i casi parliamo di soluzioni in grado di soddisfare tutte le moderne esigenze delle imprese, tra cui quelle di smart working, telelavoro, videosorveglianza e la realizzazione di videoconferenze di elevata qualità senza blocchi o interruzioni.

I piani Business di BBBell, ad esempio, consentono di scegliere profili FWA simmetrici (con la stessa velocità in download e upload) o asimmetrici (con velocità di download diversa da quella di upload) da 8 a 50 Mega in download e da 4 a 10 Mega in upload con banda minima garantita dichiarata, indirizzo IP statico pubblico incluso, antenna in comodato d’uso gratuito (comprensivo di sostituzione in caso di guasti) e assistenza diretta. In abbinamento ai servizi voce (con aggiunta di canali tutto incluso), centralino virtuale e/o servizi cloud, è possibile risparmiare fino al 45% sul canone mensile della linea dati. Maggiori info, copertura e preventivi qui.

Con le opzioni BBTOP, invece, si può scegliere tra profili FWA su banda in frequenza licenziata WLL simmetrici o asimmetrici con velocità fino a 100 Mega in download e upload e servizi voce. Anche in questo caso sono riportati i valori minimi garantiti pari al 50% della banda di picco, indirizzo IP statico pubblico, antenna in comodato d’uso gratuito (con sostituzione in caso di guasti) e assistenza diretta. Differenza molto importante rispetto ai profili Office e Business è la frequenza radio licenziata WLL che garantisce prestazioni pari alla fibra ottica. Maggiori info, copertura e preventivi qui.

Passando alle soluzioni BBFIBRA, queste ultime prevedono linee simmetriche dedicate e garantite al 99% su frequenze licenziate WLL (Wireless Local Loop) da 100 Mega fino a 1 Giga più integrazione con i sistemi di Unified Comunication. L’indirizzo IP statico pubblico è incluso nel prezzo, l’antenna è sempre in comodato d’uso gratuito con sostituzione in caso di guasti e assistenza diretta. A differenza delle soluzioni TOP, BBFIBRA è un collegamento dedicato punto punto dalla BTS alla sede del cliente. Maggiori info, copertura e preventivi qui.

Infine, c’è la fibra a progetto di BBBell: un servizio riservato alle imprese e agli enti locali che hanno esigenze specifiche. Non è assimilabile alle connessioni in fibra FTTH tradizionali poiché, in questo caso, la connettività viene fornita con un flusso dedicato ed esclusivo verso il cliente, che viene così interconnesso con il più vicino anello in fibra della rete BBBell (che ha una sua rete di trasporto BACKBONE

proprietaria e capillare nei territori di riferimento) con banda garantita fino a 10 Gbps. Maggiori info, copertura e preventivi qui.

Con più di 1.500 Km di fibra ottica proprietaria, tutte le stazioni radio e i nodi BBBell sono rilegati in fibra o con ponti ad alta capacità (con prestazioni di 10 Gbps) e tutta la rete è “magliata” e “ridondata” in maniera da garantire continuità di servizio anche in caso di guasti.

Servizi cloud

Il cloud è la chiave di volta per digitalizzare la propria azienda e farla entrare in un mondo fatto di servizi dalle potenzialità davvero infinite. Ecco dunque che BBBell propone una suite completa di servizi cloud per l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati in azienda in grado di integrarsi e adattarsi a qualsiasi ambito lavorativo garantendo il massimo grado di sicurezza e affidabilità. Ecco quelli di maggior rilievo.

Backup cloud — BBBell propone una soluzione di “Backup as a Service” che consente il salvataggio e il ripristino dei dati precedentemente archiviati, sia in cloud che in locale, attraverso un sistema flessibile e sicuro, il quale fa uso di collegamenti criptati per il trasferimento dei dati presso il Data Center BBBell e si basa sul software Veeam Backup & Replication, leader di mercato nel Cloud Data Management. È possibile scegliere se eseguire backup programmati su base oraria, giornaliera settimanale oppure a orari personalizzati, in modo da mettere al sicuro dati e ambiente di lavoro da minacce informatiche, errori accidentali e altri problemi che potrebbero compromettere la continuità di servizio. Il tutto si può gestire tramite una console molto intuitiva che permette di creare e ripristinare i backup in una manciata di clic.

— BBBell propone una soluzione di “Backup as a Service” che consente il salvataggio e il ripristino dei dati precedentemente archiviati, sia in cloud che in locale, attraverso un sistema flessibile e sicuro, il quale fa uso di collegamenti criptati per il trasferimento dei dati presso il Data Center BBBell e si basa sul software Veeam Backup & Replication, leader di mercato nel Cloud Data Management. È possibile scegliere se eseguire backup programmati su base oraria, giornaliera settimanale oppure a orari personalizzati, in modo da mettere al sicuro dati e ambiente di lavoro da minacce informatiche, errori accidentali e altri problemi che potrebbero compromettere la continuità di servizio. Il tutto si può gestire tramite una console molto intuitiva che permette di creare e ripristinare i backup in una manciata di clic. Colocation — il servizio di Colocation BBBell permette di gestire i propri server e i propri sistemi aziendali in degli spazi adeguati protetti con elevati standard di sicurezza. Si tratta di una soluzione scalabile, perfetta per tutti coloro che vogliono utilizzare hardware di proprietà ma cercano una soluzione esterna per massimizzarne le prestazioni e mantenere tutto sempre al sicuro e alle massime prestazioni. Grazie alla sua infrastruttura IT altamente automatizzata, BBBell custodisce infatti gli apparati dell’azienda in un ambiente controllato, progettato per garantire il massimo in termini di connettività, alimentazione, condizionamento assicurando tutto ciò che concorre al mantenimento di prestazioni elevate; in questo modo è possibile garantire continuità di servizio ottenendo, allo stesso tempo, protezione costante contro rischi fisici, monitoraggio e servizio di presidio. La gestione di dati e software, poi, resta in carico al personale informatico interno all’azienda, dunque non ci sono problemi per il trattamento di dati sensibili o l’uso di software personalizzati dell’infrastruttura stessa.

— il servizio di Colocation BBBell permette di gestire i propri server e i propri sistemi aziendali in degli spazi adeguati protetti con elevati standard di sicurezza. Si tratta di una soluzione scalabile, perfetta per tutti coloro che vogliono utilizzare hardware di proprietà ma cercano una soluzione esterna per massimizzarne le prestazioni e mantenere tutto sempre al sicuro e alle massime prestazioni. Grazie alla sua infrastruttura IT altamente automatizzata, BBBell custodisce infatti gli apparati dell’azienda in un ambiente controllato, progettato per garantire il massimo in termini di connettività, alimentazione, condizionamento assicurando tutto ciò che concorre al mantenimento di prestazioni elevate; in questo modo è possibile garantire continuità di servizio ottenendo, allo stesso tempo, protezione costante contro rischi fisici, monitoraggio e servizio di presidio. La gestione di dati e software, poi, resta in carico al personale informatico interno all’azienda, dunque non ci sono problemi per il trattamento di dati sensibili o l’uso di software personalizzati dell’infrastruttura stessa. Infrastruttura IAAS — tramite l’infrastruttura IAAS di BBBell è possibile virtualizzare le risorse e le apparecchiature interne della propria azienda riducendone al contempo i costi di gestione, l’impatto ambientale e migliorandone sia le performance che il grado di sicurezza; il tutto senza rinunciare alla completa autonomia in termini di gestione, installazione e configurazione dei software da usare. In poche parole è possibile operare su un’infrastruttura basata sul cloud, dinamica e sempre accessibile in cui poter regolare CPU, RAM, spazio di archiviazione a seconda degli effettivi carichi di lavoro e delle esigenze di elaborazione da soddisfare.

— tramite l’infrastruttura IAAS di BBBell è possibile virtualizzare le risorse e le apparecchiature interne della propria azienda riducendone al contempo i costi di gestione, l’impatto ambientale e migliorandone sia le performance che il grado di sicurezza; il tutto senza rinunciare alla completa autonomia in termini di gestione, installazione e configurazione dei software da usare. In poche parole è possibile operare su un’infrastruttura basata sul cloud, dinamica e sempre accessibile in cui poter regolare CPU, RAM, spazio di archiviazione a seconda degli effettivi carichi di lavoro e delle esigenze di elaborazione da soddisfare. Virtual Machine — usare delle virtual machine basate sul cloud, ossia dei computer virtuali remoti dotati di prestazioni scalabili, su cui poter adoperare i propri software, rappresenta un’ottima scelta per sostituire o affiancare le infrastrutture fisiche della propria azienda in un’ottica di trasformazione digitale tesa a ottimizzare i costi, ridurre i tempi di installazione e aumentare protezione e sicurezza dei propri dati. BBBell propone la sua soluzione per le virtual machine con server progettati e preconfigurati su misura delle esigenze del cliente e accesso semplificato tramite client come Terminal Services o desktop remoto; il tutto basato su tecnologia VMware, leader di mercato nel campo della virtualizzazione.

Per maggiori informazioni ti rimando al sito ufficiale di BBBell, dove potrai trovare le specifiche e le caratteristiche in dettaglio di ciascun servizio offerto e potrai richiedere un contatto per un preventivo.

Servizi Web

BBBell fornisce anche una vasta gamma di servizi Web, ideali per affermare e/o consolidare la presenza online della propria azienda e comunicare efficacemente con clienti e fornitori.

L’hosting con spazio Web da 10GB, ad esempio, è ideale per ospitare il proprio sito Web o il proprio e-commerce su un’infrastruttura progettata con i più elevati standard di sicurezza. Comprende accesso tramite FTP, PHP e PERL e servizi di backup e ripristino personalizzabili.

Per le comunicazioni professionali o personali, BBBell mette poi a disposizione un servizio di creazione e registrazione di 1 o più caselle di posta elettronica da poter usare via webmail o client, sia da computer che da dispositivi mobili.

Il servizio di Posta Elettronica Certificata, invece, consente di inviare comunicazioni con valore legale (pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno) con 1GB di spazio per l’archiviazione, servizio antispam integrato, notifiche via SMS e altro ancora.

Per ulteriori dettagli ti rimando al sito ufficiale di BBBell, sul quale puoi anche richiedere un contatto telefonico per richiedere un preventivo personalizzato.

Voce e centralino virtuale





I servizi telefonici possono essere fondamentali in un’azienda. Ecco allora la soluzione Voce di BBBell, la quale include una linea voce da 1 a 30 canali con chiamate a consumo (5 euro/mese) o illimitate (fino a 12 euro/mese), possibilità di mantenere il proprio numero attuale e telefono cordless DECT in omaggio. Maggiori info qui.

BBVoicy permette invece di avere un centralino virtuale integrato nel sistema di rete della propria azienda (quindi con accesso alle informazioni già contenute in database, posta elettronica e/o sistemi di Customer Management), con servizi telefonici avanzati e la possibilità di aumentare o ridurre in ogni momento il numero di postazioni telefoniche e servizi a seconda delle esigenze. Non presenta costi di acquisto e manutenzione (ha solo un costo fisso mensile per ogni apparato telefonico collegato al centralino) e propone un’interfaccia molto intuitiva in grado di adattarsi all’uso sia da PC che da dispositivi mobili. Maggiori info qui.

Conservazione digitale

Conservare i documenti in formato digitale secondo le disposizioni previste dalla legge è di fondamentale importanza. Qui entra in gioco BBCons, il servizio di conservazione digitale di BBBell che permette di delegare a un soggetto esterno (in questo caso BBBell, in qualità di Conservatore Accreditato AgID) la conservazione a norma dei propri documenti per il numero di anni previsti dalla legge garantendo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità facile e immediata di questi ultimi.

Tutte le informazioni vengono salvate presso i data center BBBell in maniera privata e sicura. Inoltre, il sistema integrato di disaster recovery e il monitoraggio degli accessi evitano perdite involontarie dei dati o la loro eventuale alterazione non autorizzata. Maggiori info qui.

Hotspot Wi-Fi

BBSpot di BBBell consente di attivare e gestire con facilità aree hotspot sicure con un approccio modulare in grado di rispondere a ogni esigenza di connettività, sia in aree private che in aree pubbliche. Prevede autenticazione e accesso degli utenti tramite username e password ricevuti via SMS o account social oppure credenziali temporanee preimpostate dal gestore; possibilità di creare pacchetti di navigazione gratuiti o a pagamento personalizzati, visualizzare le mappe di copertura e molto altro ancora. Maggiori info qui.

Assistenza BBBell

Per qualsiasi esigenza, è sempre importante poter contare su un supporto tecnico, commerciale e amministrativo che sia pronto a rispondere alle richieste del cliente in maniera puntuale ed efficace.

A tal proposito, bisogna sottolineare che l’assistenza offerta da BBBell ai propri clienti è diretta: questo significa che non ci sono call center esterni a cui vengono demandate le varie richieste e che, dunque, tutte le chiamate vengono gestite direttamente dal personale interno all’azienda, a garanzia di una risoluzione efficace e tempestiva di qualsiasi dubbio o problema. Inoltre, da non sottovalutare il fatto che si riesce a parlare con gli operatori senza doversi districare in complicati percorsi di scelta con la tastiera del telefono!

L’assistenza tecnica, commerciale e amministrativa di BBBell è disponibile al numero 011-0161616 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Inoltre, i già clienti possono contattare il supporto direttamente dalla propria aria riservata sul sito o tramite l’app myBBBell.

Non sei ancora cliente e vuoi saperne di più su BBBell e i suoi servizi? In questo caso, collegati a questa pagina, clicca sul pulsante Non sei ancora nostro cliente? e compila il modulo che ti viene proposto per essere ricontattato telefonicamente.

Sulla stessa pagina trovi anche i pulsanti per verificare la copertura del servizio nella tua zona e trovare i negozi autorizzati più vicini a te.

Articolo realizzato in collaborazione con BBBell.