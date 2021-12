Offerte di connettività BBBell per le aziende

Avere una connessione Internet stabile e veloce è un requisito fondamentale nel mondo contemporaneo: lo è per i privati e ancor di più per le aziende, che devono essere sempre pronte a cogliere le sfide del futuro e devono farsi trovare pronte per soddisfare al meglio le esigenze — sempre più “smart” — di clienti e fornitori. Ora, se per un’impresa che opera in una grande città non è difficile accedere a connessioni rapide e stabili, lo stesso discorso, ahimè, non vale per tutte quelle aziende che hanno sede in aree più periferiche d’Italia, dove il digital divide è ancora un ostacolo tangibile allo sviluppo del proprio business.

Risolvere questo problema è una delle missioni principali di BBBell, azienda nata a Torino nel 2003 e diventata nel corso degli anni il più grande operatore di telecomunicazioni Wireless del Nord Ovest (copre Liguria e Piemonte), nonché uno dei maggiori player a livello nazionale con oltre 31.000 clienti all’attivo. BBBell porta connettività ad alta velocità anche nelle aree non servite da Fibra Ottica e ADSL grazie alla tecnologia FWA a onde radio, in grado di assicurare alte velocità in download e upload senza interruzioni e nel rispetto dell’ambiente. Nel listino dell’operatore sono presenti offerte modulari e scalabili (anche in Fibra Ottica, per le aree raggiunte da tale tecnologia) che consentono alle aziende di comporre pacchetti personalizzati comprensivi di connessione veloce, chiamate a consumo o illimitate, servizi cloud (es. backup, colocation, IaaS, virtual machine), servizi Web (es. hosting, email e PEC), conservazione digitale, centralino virtuale e hotspot Wi-Fi.

Come dici? La tua impresa si trova in un’area periferica dove ottenere una connessione stabile e veloce sembra quasi un miraggio, dunque vorresti saperne di più sulle offerte di BBBell per le aziende? Allora continua a leggere: di seguito trovi spiegato in dettaglio come funziona la tecnologia a banda ultralarga wireless usata da BBBell, i suoi punti di forza e quali sono le principali soluzioni proposte dall’operatore per andare incontro alle specifiche esigenze di qualsiasi impresa. Nel caso fossi interessato, potrai poi richiedere il tuo preventivo in pochi clic e trovare, con il supporto diretto di BBBell, la soluzione più adatta a te.

La tecnologia BBBell

BBBell contrasta da oltre 15 anni il digital divide in Italia utilizzando tecnologie che consentono di portare una connessione veloce e stabile anche laddove manca la copertura per la Fibra Ottica e/o per l’ADSL, permettendo alle aziende — anche quelle che si trovano in aree periferiche — di restare al passo con i tempi, garantire continuità di servizio ai propri clienti e operare senza interruzioni in contesti come quelli dello smart working e del telelavoro, dove, ad esempio, è essenziale avere una buona linea per le videoconferenze e l’accesso da remoto alle risorse aziendali.

La tecnologia adottata per raggiungere questo scopo è quella denominata FWA (Fixed Wireless Access) che funziona tramite onde radio. In poche parole dalla “dorsale” in fibra ottica, il segnale viene rilanciato via onde radio e viene così portato nelle case o negli uffici degli utenti finali garantendo velocità fino a 1 Gbps (70 Mbps per i clienti privati) ed elevata stabilità del segnale, con la possibilità di scegliere tra profili simmetrici o asimmetrici, cioè con velocità di download e upload uguali o differenti, anche su banda garantita.

La connessione FWA di BBBell viene erogata su rete proprietaria attraverso l’uso di frequenze libere (Hiperlan) e frequenze licenziate (WLL = Wireless Local Loop), il che permette all’operatore di garantire un segnale sempre stabile, con bassa latenza e senza interferenze dotate di performance decisamente superiori alle normali ADSL.

Grazie a più di 1.500 Km di fibra ottica proprietaria tutte le stazioni radio e I nodi BBBell sono rilegati in fibra o con ponti ad alta capacità (10 Gbps) e tutta la rete è “magliata” e “ridondata” per garantire continuità di servizio anche in caso di guasti.

Inoltre, si tratta di un sistema amico dell’ambiente (le antenne usate sono di dimensioni ridotte e con emissioni elettromagnetiche 10 volte inferiori rispetto al normale telefono cellulare), semplice da implementare e con tempi e costi di realizzazione ridotti rispetto a quanto occorre per scavi e cablaggi per la posa della Fibra. Lato utente, per ricevere il segnale basta installare una semplice antenna che viene fornita in comodato d’uso gratuito da BBBell. Maggiori info qui.

Nelle zone raggiunte dalla rete in Fibra Ottica di Open Fiber, BBBell propone invece delle soluzioni consumer FTTH (Fiber to the Home) con velocità fino a 1 Gbps, per i clienti che hanno la Fibra fino alla propria abitazione, e delle soluzioni FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità fino a 200 Mbps per i clienti che, invece, si trovano in zone in cui il collegamento in Fibra arriva fino all’armadio stradale e poi prosegue fino a casa del cliente tramite il classico cavo in rame (quello adoperato per le linee ADSL).

Inoltre, avendo una rete di trasporto (BACKBONE) proprietaria e capillare nei territori di riferimento, BBBell offre delle soluzioni fibra a progetto con velocità fino a 10 Gbps per imprese ed enti locali con esigenze specifiche. In questi casi, la connettività viene fornita con un flusso dedicato ed esclusivo verso il cliente interconnettendolo con il più vicino anello in fibra della rete BBBell. Maggiori info qui.

Offerte BBBell per le imprese

Adesso è giunto il momento di analizzare in dettaglio le offerte di BBBell per la connettività delle aziende, le quali si suddividono in varie tipologie: quelle BUSINESS comprendono connessione FWA veloce con profili performanti fino a 50 Mbps e chiamate a consumo; quelle TUTTO BUSINESS aggiungono le chiamate illimitate; le offerte BBTOP propongono una connessione FWA con velocità garantita e dedicata fino a 100 Mb/s, mentre quelle BBFIBRA consentono di usufruire di una connessione FWA con velocità fino a 1 Gbps equiparabile a quella della Fibra. Ci sono poi le soluzioni di Fibra a progetto riservate a imprese ed enti locali con esigenze specifiche, le quali consentono di avere una connessione FTTH in Fibra fino a 10 Gbps.

Ogni offerta può essere associata a vari servizi per la digitalizzazione delle aziende per costruire il proprio pacchetto in maniera modulare e scalabile in base alle esigenze del momento. Tra i servizi offerti ci sono quelli dedicati al cloud (con backup automatici e sicuri sul cloud dei propri dati precedentemente archiviati in locale o in remoto; la colocation per gestire i propri server e sistemi aziendali in spazi adeguati protetti con elevati standard di sicurezza; la IaaS per virtualizzare risorse e apparecchiature interne dell’azienda riducendone i costi di gestione, e le virtual machine che permettono invece di usare dei computer virtuali remoti su cui eseguire i propri software), quelli dedicati al Web (con hosting da 10 GB per il proprio sito o e-commerce; caselle email da usare via browser o client, e PEC per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale), i servizi voce (con chiamate a consumo o illimitate), il centralino virtuale BBVoicy (per avere un centralino smart integrato nel sistema di rete della propria azienda), la conservazione digitale sicura dei documenti elettronici e, infine, la creazione e gestione di hotspot Wi-Fi con BBSpot.

Per maggiori informazioni al riguardo ti rimando al sito ufficiale di BBBell e al mio articolo sulle soluzioni di BBBell per la digitalizzazione delle aziende. Di seguito, invece, trovi tutti i dettagli sulle principali offerte dell’operatore per quanto riguarda la connettività delle imprese.

BBBell BUSINESS

I piani BBBell BUSINESS sono destinati alle imprese che vogliono un servizio di connettività veloce, stabile e affidabile con profili simmetrici (quindi con la stessa velocità in Upload e Download) o asimmetrici (con velocità di download e upload differenti) basati su tecnologia FWA fino a 50 Mbps in download e 10 Mega in upload con banda minima dichiarata del 50% e chiamate a consumo (con possibilità di mantenere il proprio numero attuale). Eccoli in dettaglio.

BUSINESS 30/6 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 6 Mb/s in upload e banda minima garantita di 5 Mb/s in download e 1,5 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 6 Mb/s in upload e banda minima garantita di 5 Mb/s in download e 1,5 Mb/s in upload. BUSINESS 30/8 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 8 Mb/s in upload e banda garantita di 5 Mb/s in download e 2 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 8 Mb/s in upload e banda garantita di 5 Mb/s in download e 2 Mb/s in upload. BUSINESS 30/10 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload con banda minima garantita di 5 Mb/s in download e 2,5 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload con banda minima garantita di 5 Mb/s in download e 2,5 Mb/s in upload. BUSINESS 40/4 con connessione FWA da 40 Mb/s in download e 4 Mb/s in upload e banda minima garantita di 7 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 40 Mb/s in download e 4 Mb/s in upload e banda minima garantita di 7 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload. BUSINESS 50/5 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 5 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 5 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload. BUSINESS 50/6 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 6 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 1,5 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 6 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 1,5 Mb/s in upload. BUSINESS 50/8 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 8 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 2 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 8 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 2 Mb/s in upload. BUSINESS 50/10 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 2,5 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload e banda minima garantita di 8 Mb/s in download e 2,5 Mb/s in upload. BUSINESS 8/8 con connessione FWA da 8 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 2 Mb/s.

con connessione FWA da 8 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 2 Mb/s. BUSINESS 10/10 con connessione FWA da 10 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 2,5 Mb/s.

Compresi nel prezzo ci sono indirizzo IP statico pubblico, antenna in comodato d’uso gratuito (con anche sostituzione in caso di guasto) e assistenza diretta senza passare per call center esterni (le richieste vengono prese in carico direttamente dal personale interno a BBBell senza interminabili combinazioni di numeri da premere sul telefono).

Inoltre, abbinando i servizi voce (con aggiunta di canali tutto incluso), centralino virtuale e/o servizi cloud, è possibile risparmiare fino al 45% sul canone mensile della linea dati. Se vuoi scoprire ulteriori dettagli, verificare la copertura nella tua zona e richiedere il tuo preventivo visita il sito ufficiale di BBBell.

BBBell TUTTO BUSINESS

Per le imprese che hanno bisogno sia di una connessione veloce, sia di chiamate a un costo fisso, BBBell propone i piani TUTTO BUSINESS i quali hanno le stesse caratteristiche e sono disponibili nelle stesse varianti di quelli BUSINESS di cui ti ho parlato poc’anzi: l’unica differenza è che in questo caso ci sono le chiamate illimitate incluse.

Anche in questo caso sono compresi nel prezzo indirizzo IP statico pubblico e assistenza diretta senza passare per call center esterni. L’antenna è in comodato d’uso gratuito con sostituzione gratuita in caso di guasto. Abbinando servizi voce (con aggiunta di canali tutto incluso), centralino virtuale e/o servizi cloud, è possibile risparmiare fino al 45% sul canone mensile della linea dati. Per tutti i dettagli, eseguire la verifica della copertura e richiedere il tuo preventivo puoi visitare il sito ufficiale di BBBell.

BBBell BBTOP

I piani BBBell BBTOP usano le frequenze licenziate WLL (Wireless Local Loop) per fornire una connessione ancora più rapida, con piani simmetrici e asimmetrici fino a 100 Mbps dotati di banda minima garantita dichiarata e opzioni voce esclusive. Si tratta di una scelta ottimale per lavorare, scaricare e scambiare dati e collegarsi a sistemi integrati come la videoconferenza. Adesso lascia che ti illustri in dettaglio tutte le soluzioni disponibili.

BBTOP 30/10 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload con banda minima garantita di 15 Mb/s in download e 5 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload con banda minima garantita di 15 Mb/s in download e 5 Mb/s in upload. BBTOP 30/20 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload con banda minima garantita di 15 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload con banda minima garantita di 15 Mb/s in download e 10 Mb/s in upload. BBTOP 50/30 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 30 Mb/s in upload e banda minima garantita di 25 Mb/s in download e 15 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e 30 Mb/s in upload e banda minima garantita di 25 Mb/s in download e 15 Mb/s in upload. BBTOP 100/50 con connessione FWA da 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload e banda minima garantita di 50 Mb/s in download e 25 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload e banda minima garantita di 50 Mb/s in download e 25 Mb/s in upload. BBTOP 100/75 con connessione FWA da 100 Mb/s in download e 75 Mb/s in upload e banda minima garantita di 50 Mb/s in download e 35 Mb/s in upload.

con connessione FWA da 100 Mb/s in download e 75 Mb/s in upload e banda minima garantita di 50 Mb/s in download e 35 Mb/s in upload. BBTOP 30/30 con connessione FWA da 30 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 15 Mb/s.

con connessione FWA da 30 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 15 Mb/s. BBTOP 50/50 con connessione FWA da 50 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 25 Mb/s.

con connessione FWA da 50 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 25 Mb/s. BBTOP 100/100 con connessione FWA da 100 Mb/s in download e upload e banda minima garantita di 50 Mb/s.

Compresi nel prezzo ci sono indirizzo IP statico pubblico, antenna in comodato d’uso gratuito (con anche sostituzione in caso di guasto) e assistenza Gold personalizzata e dedicata (senza passare per call center esterni). Per maggiori dettagli, verifica della copertura e preventivi visita il sito ufficiale di BBBell.

BBFIBRA

I piani BBFIBRA di BBBell forniscono linee FWA simmetriche su frequenze licenziate WLL (Wireless Local Loop) da 100 Mbps fino a 1 Gbps con banda garantita al 99% e bassa latenza (, quindi con prestazioni equiparabili a quelle delle connessioni in Fibra Ottica. Sono inoltre dotati di integrazione con i Sistemi di Unified Comunication.

Si tratta di soluzioni ideali per le imprese che hanno bisogno di una linea ad alte prestazioni per gestire grossi flussi di dati, lavorare in cloud, svolgere videoconferenze di alta qualità, gestire sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione, centralizzare la rete dati aziendale e proteggere i dati dell’impresa in modo efficace con disaster recovery esterno. Le opzioni disponibili sono diverse, adatte a ogni esigenza.

BBFIBRA 100 con connessione FWA da 100 Mb/s in download e upload garantita al 99%.

con connessione FWA da 100 Mb/s in download e upload garantita al 99%. BBFIBRA 150 con connessione FWA da 150 Mb/s in download e upload garantita al 99%.

con connessione FWA da 150 Mb/s in download e upload garantita al 99%. BBFIBRA 200 con connessione FWA da 200 Mb/s in download e upload garantita al 99%.

con connessione FWA da 200 Mb/s in download e upload garantita al 99%. BBFIBRA 300 con connessione FWA da 300 Mb/s in download e upload garantita al 99%.

con connessione FWA da 300 Mb/s in download e upload garantita al 99%. BBFIBRA 400 con connessione FWA da 400 Mb/s in download e upload garantita al 99%.

con connessione FWA da 400 Mb/s in download e upload garantita al 99%. BBFIBRA GIGA con connessione FWA da 1 Gb/s in download e upload garantita al 99%.

Con le offerte BBFIBRA vengono forniti anche un indirizzo IP statico pubblico e il servizio di assistenza Platinum personalizzata e diretta (senza passare per call center esterni). L’antenna è in comodato d’uso gratuito (con sostituzione gratis in caso di guasti) ed è disponibile anche il servizio di backup su progetto. Per maggiori dettagli, copertura e richiesta di preventivi, consulta il sito ufficiale di BBBell.

BBBell Fibra a progetto

Oltre a essere un operatore afferente al Piano Bul Nazionale, BBBell dispone anche di una rete di trasporto (BACKBONE)

proprietaria e capillare nei territori di riferimento, grazie alla quale può offrire piani Fibra a progetto con banda garantita fino a 10 Gbps alle aziende e agli enti con esigenze specifiche.

Si tratta di soluzioni non assimilabili alle connessioni in fibra FTTH tradizionali, in quanto esse vengono fornite con un flusso dedicato ed esclusivo verso il cliente, che viene interconnesso con il più vicino anello in fibra della rete BBBell. Maggiori info e richiesta preventivi qui.

Per maggiori informazioni

Se hai bisogno di maggiori informazioni su BBBell e le sue offerte per le aziende, ti invito a visitare il sito ufficiale, dove tra le altre cose puoi trovare tutti i dettagli sull’azienda e la sua storia e le risposte alle domande più frequenti.

Ti segnalo, inoltre, che puoi metterti in contatto con l’assistenza tecnica, commerciale e amministrativa di BBBell chiamando il numero 011-0161616 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o compilando il modulo di contatto che trovi su questa pagina, cliccando sul pulsante Non sei ancora nostro cliente?. Sulla stessa pagina ci sono anche i pulsanti per verificare la copertura del servizio e trovare i negozi autorizzati più vicini.

Articolo realizzato in collaborazione con BBBell.