Come funziona HelloFresh

Ami il buon cibo, ti piacerebbe tanto dedicarti alla preparazione di tanti manicaretti prelibati ma, niente, i tanti impegni che hai durante la giornata ti impediscono di ritagliarti il tempo necessario a fare la spesa e metterti ai fornelli. Ecco, quindi, che ti ritrovi spesso a ordinare del cibo già pronto… e si sa, quest'ultimo arriva spesso in ritardo, freddo e in condizioni tutt'altro che ottimali. Morale della favola: spendi più di quello che avresti speso cucinando a casa e mangi pietanze che non solo sono poco salutari, ma non ti appagano nemmeno dal punto di vista del gusto!

Che dire? Comprendo benissimo la tua situazione, mi ci rivedo in toto, ed è per questo che oggi vorrei parlarti di una possibile soluzione: HelloFresh. Qualora non ne avessi mai sentito parlare, HelloFresh é un'azienda con sede a Berlino ed è leader mondiale nel settore dei meal kit. Tramite il suo sito e la sua app permette di sottoscrivere un abbonamento settimanale flessibile, senza vincoli, mediante il quale ricevere una box con tutti gli ingredienti porzionati e le schede ricetta per cucinare tanti piatti gustosi e diversi; il tutto viene consegnato direttamente a casa del cliente, quando questi lo desidera.

Che tu sia alla ricerca di ispirazioni per nuovi piatti estivi, idee per rivisitare i classici italiani della cucina o provare piatti internazionali, potrai scegliere tra 16 ricette fresche diverse ogni settimana e riscoprire il piacere di cucinare senza perdite di tempo al supermercato, evitando gli sprechi (spesso non si riescono a trovare prodotti in piccole porzioni e si finisce per buttare l'eccedenza) e avendo la certezza di mangiare cibo di qualità: i prodotti di HelloFresh vengono selezionati da fornitori perlopiù locali, per una maggiore sostenibilità e un minor inquinamento, e le ricette sono approvate da un team di chef con sede a Milano. Inoltre le box sono riciclabili per assicurare il massimo rispetto dell'ambiente. Insomma, si può risparmiare tempo, spendere meno e mangiare bene riscoprendo il piacere di mettersi ai fornelli imparando anche tante nuove ricette ogni settimana. Perché non provarci? Concordi? Bene, allora adesso ti spiego meglio come funziona HelloFresh e come provarlo ottenendo un interessante sconto sulle prime box. Scommetto che non te ne pentirai!

Come trovare ispirazione per le proprie ricette su HelloFresh

Uno dei principali scopi di HelloFresh è ispirare le persone facendo riscoprire loro il piacere di cucinare, anche in compagnia, scoprendo sempre nuove ricette con ingredienti di qualità.

Come già accennato in precedenza, ci sono 16 ricette diverse ogni settimana con la possibilità di scegliere tra 5 diverse tipologie di ricette (Carne & Pesce, Famiglia, Vegetariano, Conta Calorie e Flexitariano) per comporre la propria box. Ad esempio, per dare colore e fantasia alla tavola estiva il culinary team di HelloFresh ha messo a punto tre gustose ricette semplici e veloci da preparare (richiedono meno di 30 minuti) che omaggiano la cucina internazionale del Mediterraneo rivisitando alcuni evergreen della bella stagione.

La prima è un'insalata estiva di Bulgur con ricotta, pomodorini confit e avocado in cui la croccantezza del Bulgur si unisce alla consistenza delicata dell'avocado, alla freschezza della ricotta e alla dolcezza dei pomodorini per dar vita a un piatto semplice ma equilibrato e molto saporito. Maggiori info qui.

Altro piatto ideale per ravvivare le cene estive, magari in compagnia degli amici, sono i tacos stile Cipro con formaggio grigliato, mais, peperoni verdi e maionese speziata, in grado di mixare aromi d'ispirazione egiziana con ingredienti freschi su un'ottima base di tortilla integrale. Maggiori info qui.

E cosa dire della Pappa al pomodoro express con mini quenelle di ricotta, nastri di verdure e crostini? Si tratta di una ricetta che permette di rivisitare un grande classico della cucina italiana arricchendolo con il gusto salutare delle verdure fresche in grado di accontentare qualsiasi palato.

Questi sono solo alcuni esempi delle tante ricette che è possibile trovare — e ordinare — su HelloFresh. Per trovare tantissime altre ispirazioni per la tua estate ti basta aprire l'app o il sito e consultare la pagina con le ricette estive.

Lo stesso, ovviamente, è possibile fare con ricette di altre stagioni o “evergreen”, gustose in ogni periodo dell'anno. Come detto, su HelloFresh la scelta non manca di certo: basta sfogliare la lista, aggiornata settimanalmente, delle ricette disponibili, impostare le proprie preferenze e lasciarsi ispirare per ordinare la propria box.

Come ordinare su HelloFresh

Adesso scommetto che ti è venuto un certo appetito e che vorresti sapere più in dettaglio come ordinare su HelloFresh. Detto, fatto!

Per usare HelloFresh puoi usare sia il sito che l'app, disponibile per Android e iOS/iPadOS. Io per comodità userò l'app, ma i passaggi da compiere sono praticamente gli stessi anche da sito.

Ti segnalo che nel momento in cui scrivo, HelloFresh consegna in Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania (solo Napoli e Caserta). Ad ogni modo, se il servizio non è disponibile nella tua zona, ti verrà comunicato prontamente.

Dunque, una volta aperto HelloFresh il mio consiglio è quello di registrarti: ad aspettarti ci sono fino a 65 euro di sconto sulle prime tre box. Per creare il tuo account, premi sul pulsante per accedere e scegli se fare il login con un tuo account esistente (Facebook, Google o Apple) oppure se registrarti con la classica combinazione di nome utente e password.

Ad accesso effettuato puoi divertirti a esplorare le ricette disponibili su HelloFresh andando nella sezione Esplora dell'app o su questa pagina del sito. Per ogni ricetta ci sono foto, ingredienti e procedimento in dettaglio (anche in formato vocale, per poter seguire la ricetta quando si hanno le mani occupate e/o sporche in cucina), senza dimenticare i valori nutrizionali, i tempi di preparazione e il grado di difficoltà.

Per ordinare la tua box, vai nella sezione Menù di HelloFresh e premi sul pulsante apposito. Indica, quindi, il tipo di ricette che preferisci selezionando fino a 5 preferenze tra Carne & Pesce, Famiglia, Vegetariano, Conta Calorie e Flexitariano (le potrai modificare entro le 23:59 del mercoledì precedente la tua consegna).

Specifica poi se ricevere gli ingredienti per 2 o 4 persone e se ordinare 3, 4 o 5 ricette a settimana. I prezzi partono da 41,99 euro (36 euro + 5,99 euro di spedizione) per una box con 3 ricette per 2 persone. Viene comunque indicato tutto in maniera trasparente in sede di ordine. Ti ricordo che sul primo ordine è possibile risparmiare fino a 65 euro per tre box grazie allo sconto previsto per i nuovi clienti. Inoltre, invitando i tuoi amici a iscriversi a HelloFresh tramite le funzioni che trovi nella sezione HelloAmici potrai ottenere fino a 30 euro di credito per ogni amico che porti.

Una volta fatte le tue scelte, premi sul pulsante per confermare la selezione delle box e andare avanti. Compila poi il modulo con i dati di spedizione e le preferenze di consegna: puoi scegliere giorno e fascia oraria in maniera flessibile con la possibilità di modificarli in futuro.

Superato anche questo step, scegli un metodo di pagamento sicuro tra carta e PayPal (non ti verrà addebitato nulla prima del completamento dell'ordine), accetta le condizioni d'uso del servizio e premi sul pulsante per ordinare e scegliere le ricette.

Dopo aver inserito i dati di pagamento, potrai scegliere le cene da ricevere nelle tue box premendo sul tasto apposito. Divertiti quindi a sfogliare le ricette disponibili e indica quante porzioni riceverne e in quali giorni. Missione compiuta! Riceverai le tue box nelle date indicate.

Ti segnalo che con le box di HelloFresh contribuisci anche alla salvaguardia dell'ambiente. Le box sono infatti realizzate in materiale riciclabile con meno imballaggio possibile (viene usato solo il necessario per mantenere al fresco gli ingredienti); inoltre gli ingredienti sono perfettamente dosati secondo il necessario per realizzare le ricette, e questo permette di ridurre sprechi e rifiuti.

Si stima che usando le box di HelloFresh si generino il 21% in meno di rifiuti alimentari rispetto allo stesso pasto realizzato acquistando gli ingredienti al supermercato. HelloFresh, inoltre, si impegna a compensare tutte le emissioni dirette di CO₂ causate dalle sue attività commerciali. Maggiori info qui.

Ti ricordo che accedendo alla sezione con il tuo menù e premendo sul pulsante Modifica consegna puoi anche riprogrammare una consegna, saltare una settimana o modificare ricette/numero di persone per una box. Per la cronologia degli ordini puoi andare invece nella sezione Impostazioni del tuo account, dove trovi anche il tuo ricettario e altre preferenze.

Per quanto riguarda la cancellazione di un ordine, puoi annullare una consegna avvisando HelloFresh tramite app, sito o chiamando il numero +390238592568. La cancellazione della consegna sarà effettiva non prima del sabato di una certa settimana, se la cancellazione è stata notificata ed è giunta all'attenzione di HelloFresh entro le 23.59 del mercoledì della stessa settimana (maggiori info qui).

Se invece vuoi annullare completamente il tuo abbonamento, vai nelle Impostazioni, seleziona l'opzione relativa al tuo menù, quindi scorri la pagina, premi sul pulsante per cancellare l'abbonamento e segui le indicazioni su schermo.

Per maggiori informazioni

Se hai bisogno di maggiori informazioni su HelloFresh e su come funziona, ti invito a visitare la sezione Aiuto del sito ufficiale, la quale contiene tantissimi articoli informativi con le risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti su ricette, gestione account, consegne e altro ancora.

Sempre nella stessa pagina, qualora avessi bisogno di supporto da parte dello staff di HelloFresh, puoi trovare il pulsante di contatto per parlare con l'assistenza clienti via chat o telefono.

Articolo realizzato in collaborazione con HelloFresh.