Ti stai approcciando al mondo vegan da un po' di tempo ormai, però senti di avere ancora qualche lacuna o desideri informarti di più sull'argomento. Sarai ben contento di sapere che ci sono tanti siti per vegani da esplorare e a cui ricorrere per ogni tipo di dubbio. Non mancano, poi, gli shop online che permettono di acquistare prodotti vegani, sempre molto utili da conoscere quando al supermercato vicino casa non riesci a trovare tutti i prodotti di cui hai bisogno.

Per tutti questi motivi, e per tanti altri, ho scritto questa guida sui siti che si occupano di vegan. Ce ne sono diversi che permettono per esempio di tenersi aggiornato con le news sul mondo vegan o per scoprire tutto ciò che è importante sapere nel momento in cui si sceglie di abbracciare questo stile di vita. Dopo aver visto alcuni dei migliori siti ti farò i nomi di più di un paio di shop per acquistare cibo ma non solo.

Non credo ci sia bisogno di fare una lezione sull'essere vegan in questo momento, né credo sia il luogo adatto. Sono qui per informarti sui siti che puoi leggere e usare quando ne sentirai l'esigenza. Dunque, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito ai siti che ho raccolto per te. Ti auguro buona lettura!

Indice

Migliori siti per vegani

Per cominciare questa guida ti parlerò di alcuni dei migliori siti vegan dove leggere notizie, informarti con i blog, trovare ricette e tanto altro. Per esempio chi vuole avvicinarsi a questo mondo troverà tutto ciò che c'è da sapere, sull'alimentazione e sull'abbigliamento da scegliere come persona vegan.

Vivere Vegan

Vivere Vegan è un progetto nato nel 2001 con lo scopo di diffondere la filosofia e l'etica vegana. Per riuscire nel loro intento organizzano eventi, producono opuscoli e curano un sito Web dove tengono aggiornati i loro utenti su vari fronti.

Sulla barra orizzontale dei menu si può accedere, con un clic, al Blog con le ultime notizie e gli approfondimenti. Cliccando su Vegan si trovano le Ricette Vegan e il Vegan Starter Menu, le F.A.Q. ed è possibile comprendere a pieno le motivazioni dell'essere vegan leggendo gli approfondimenti in Perché vegan, approfondendo aspetti relativi agli animali, all'ambiente, alle persone e alla salute, e in Vivere vegan, dove si parla di cosa mangiare, cosa indossare e quali cosmetici o detersivi scegliere.

Accedendo alla sezione Cosa facciamo puoi scoprire le iniziative e i progetti di Vivere Vegan, tra cui anche dei kit per la scuola. Premendo su Cosa facciamo > Eventi e attività si può consultare un elenco con tutti gli appuntamenti con Vivere Vegan per una partecipazione attiva al loro progetto, con la possibilità di diventare un volontario o un attivista. Maggiori info qui.

Anche facendo clic su Cosa puoi fare si può scoprire in che modo partecipare allo scopo di Vivere Vegan. Cliccando su Sostienici > Gadget vegani si accede allo shop del sito per comprare per esempio delle magliette con degli slogan o altri gadget con il logo di Vivere Vegan.

Se sei interessato a qualche loro iniziativa e avessi dei dubbi puoi visitare la sezione Contatti di Vivere Vegan.

Io Scelgo Veg

Se hai bisogno di ricette e suggerimenti sui menu allora Io Scelgo Veg può diventare uno dei tuoi punti di riferimento. Il sito Web è decisamente completo, non si limita a dare ricette ma informa sulle motivazioni che porta una persona ad abbracciare la filosofia vegana (le trovi cliccando su Perché) e dà informazioni su cosa avere in dispensa e su ciò che si dovrebbe conoscere a proposito di proteine, calcio, ferro, omega e B12 (puoi leggere tutto questo nella sezione Nutrizione).

Una voce molto interessante è anche Come: puoi consultare suggerimenti e consigli sulla Spesa veg, dove elencano una serie di alimenti che non dovrebbero mancare nel carrello di un vegano, e sul Veg fuori casa per quando non si ha modo di preparare un pasto, una guida su cosa scegliere in bar e ristoranti e non sbagliare. Sempre in questa sezione chi è all'inizio di questo percorso può imparare tutto su Sostituite le uova e su Sostituire il latte.

Per trovare il piatto giusto da mettere a tavola clicca su Ricette. Proseguendo su Tutte le ricette puoi in seguito scegliere tra Antipasti, Primi, Secondi, Dolci, Pizza e focacce e così via. Fai clic su una voce per vederne le ricette, presentate con una immagine di anteprima, il titolo, l'autore o autrice e anche il tempo di preparazione previsto. Premi su una ricetta per approfondirla e seguirla passo dopo passo, troverai anche tutti gli ingredienti necessari per realizzarla.

Molto interessante anche la possibilità di trovare una ricetta in base agli ingredienti, utile per ricette dell'ultimo minuto con gli alimenti che hai nella dispensa. Clicca su Ricette > Cerca per ingredienti e posizionati nel campo con la lente d'ingrandimento, scrivi l'ingrediente protagonista della ricetta che desideri preparate e premi su Trova ricette. Puoi inserire anche più di un ingrediente.

Sei in una città che non conosci e vorresti informarti sui locali vegani della zona? Io Scelgo Veg ha la soluzione per te: sul sito puoi cliccare su Ristoranti e scegliere Trova dove mangiare, inserisci la città o la regione nel campo di ricerca e premi su Trova. In alternativa consulta la mappa e se desideri puoi filtrare i risultati attivando o disattivando i pulsanti Vegan, Vegan-friendly e Vegetariano. Se invece sei un ristoratore, leggi i consigli in Ristoranti > Come accogliere clienti veg per essere preparati.

La navigazione del sito si conclude con la sezione News, con degli articoli da consultare ricchi di consigli utili e anche dei podcast.

Altri siti per vegani

Ti hanno incuriosito i siti appena visti e vorresti conoscerne tanti altri? Benissimo, perché non sono mica finiti qui. Di seguito trovi altri siti per vegani che ho pensato di suggerirti, contengono informazioni, ricette e altre curiosità sul mondo vegan.

Mappa Vegana Italiana — questa è una vera e propria community, Mappa Vegana Italiana si presenta come un luogo in cui scambiare informazioni e opinioni con altre persone che hanno abbracciato la filosofia vegana. L'obiettivo è realizzare una rete vegan dove trovare associazioni, persone o luoghi vicino casa. Per fare una ricerca occorre cliccare su Cerca nella mappa , nella barra orizzontale dei menu, e scrivere cosa si sta cercando. Per far parte della rete, invece, devi fare clic su Iscriviti alla mappa .

— questa è una vera e propria community, Mappa Vegana Italiana si presenta come un luogo in cui scambiare informazioni e opinioni con altre persone che hanno abbracciato la filosofia vegana. L'obiettivo è realizzare una rete vegan dove trovare associazioni, persone o luoghi vicino casa. Per fare una ricerca occorre cliccare su , nella barra orizzontale dei menu, e scrivere cosa si sta cercando. Per far parte della rete, invece, devi fare clic su . Veggie Channel — su questo sito si possono trovare tanti consigli sull'alimentazione, sulla filosofia vegan, sui libri da leggere e sull'etica. Nel menu si trovano sezioni per tenersi informati praticamente su tutti gli argomenti, è presente anche una sezione dedicata allo Sport come alla Scienza . Leggendo le news in Lifestyle , invece, si possono trovare informazioni di diverso tipo, dagli oli essenziali alla cura dei capelli. Insomma, un'informazione a tutto tondo su cosa vuol dire essere veg.

— su questo sito si possono trovare tanti consigli sull'alimentazione, sulla filosofia vegan, sui libri da leggere e sull'etica. Nel menu si trovano sezioni per tenersi informati praticamente su tutti gli argomenti, è presente anche una sezione dedicata allo come alla . Leggendo le news in , invece, si possono trovare informazioni di diverso tipo, dagli oli essenziali alla cura dei capelli. Insomma, un'informazione a tutto tondo su cosa vuol dire essere veg. Vegan 3000 — questo sito non può mancare tra i tuoi preferiti se ti piace provare sempre ricette nuove. Vegan3000 ha anche proposte di interi menu da preparare per le tue occasioni speciali o per una cena con gli amici. Non mancano altre curiosità, le news e le informazioni su alimentazione e salute.

— questo sito non può mancare tra i tuoi preferiti se ti piace provare sempre ricette nuove. Vegan3000 ha anche proposte di interi menu da preparare per le tue occasioni speciali o per una cena con gli amici. Non mancano altre curiosità, le news e le informazioni su alimentazione e salute. Vegolosi — scegli questo sito per trovare la ricetta perfetta per ogni occasione. Taglieri, dolci e pasticceria, cucina al vapore, menu senza cottura, pasta fresca senza uova e molto altro. Si possono anche seguire dei corsi di cucina a pagamento o regalarli. Cliccando su Abbonati ci si può abbonare, per l'appunto, alla rivista digitale di Vegolosi al costo di 99 euro all'anno .

— scegli questo sito per trovare la ricetta perfetta per ogni occasione. Taglieri, dolci e pasticceria, cucina al vapore, menu senza cottura, pasta fresca senza uova e molto altro. Si possono anche seguire dei corsi di cucina o regalarli. Cliccando su ci si può abbonare, per l'appunto, alla rivista digitale di Vegolosi al costo di . Vegan Home — è una community nata nel 2005, contiene ricette e mappe di negozi e locali vegan, eBook gratuiti e consigli sul volontariato per gli animali. Vegan Home è adatto a chi è già vegano ma anche a chi vuole esserlo, perché troverà tutte le nozioni utili per una scelta ponderata e su come mandarla avanti. Merita una menzione una particolare iniziativa del sito, il Vegan Discovery Tour ovvero un viaggio virtuale gratuito di 20 giorni in cui si ricevono ogni giorno email contenenti informazioni su cucina, salute, animali e testimonianze.

Siti per comprare vegan

Nei prossimi paragrafi ti presenterò dei siti per comprare vegan partendo naturalmente da Amazon, che dimostra anche in questo caso di essere uno degli e-commerce più forniti della rete e con un catalogo ampio e completo di prodotti. Ma non è di certo l'unico, come vedrai proseguendo la tua lettura.

Amazon

Non stupisce che Amazon sia il primo shop a cui si pensa per ogni prodotto di cui si ha bisogno e ciò riguarda anche i prodotti vegani. Puoi fare la spesa dal sito Web, di cui parleremo in modo approfondito in questa guida, ma anche da app Amazon per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Dopo esserti registrato, puoi procedere con una ricerca posizionandoti nel campo Ricerca Amazon.it e scrivendo ciò che stai cercando. Per esempio Cibo vegan (per velocizzare i tempi puoi visualizzare direttamente qui i risultati di tale ricerca) o più nello specifico biscotti vegani, insomma in base a ciò che vuoi acquistare. Se conosci già un prodotto potresti scrivere il marchio per una ricerca più specifica. Quindi scorri la pagina per visualizzare tutti i prodotti e fai clic su uno di essi per scoprirne tutte le caratteristiche.

Per acquistare un prodotto premi su Aggiungi al carrello. Per pagare e ultimare l'acquisto, premi sul Carrello in alto a destra e in seguito clicca su Procedi all'ordine. Inserisci l'indirizzo di consegna e scegli il metodo di pagamento, tra cui carta di credito o in contanti con consegna a un punto vendita aderente. Per terminare la procedura fai clic su Acquista ora. Se hai bisogno di maggiore supporto, ti rimando al mio tutorial approfondito su come acquistare su Amazon.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono gratuite a partire da 35 o 29 euro, in base alla tipologia, mentre per importi inferiori non hanno un costo fisso ma variano da prodotto a prodotto. Puoi consultarli nel dettaglio su questa pagina di Amazon. Se preferisci avere la spedizione gratuita sempre puoi valutare Amazon Prime, un programma in abbonamento mensile o annuale con altri vantaggi oltre alla spedizione gratuita senza minimo di spesa. Te ne ho parlato nella guida su come funziona Amazon Prime.

Il reso è gratuito e si hanno a disposizione 30 giorni dalla data di ricezione del pacco. Trovi tutte le informazioni utili al riguardo in come funziona il reso Amazon.

Green Weez

Greenweez Italia è uno shop di prodotti sostenibili, biologici e naturali. Nato nel 2014 con il nome di Sorgente Natura, dal 2019 è entrato nel gruppo Greenweez, un e-commerce europeo, e per questo da febbraio 2023 ha assunto il nome di Greenweez Italia. Offrono un ampio catalogo di prodotti che non si limita al reparto alimentari ma comprende anche articoli per la cura della persona e della casa.

Recati sul sito Web e procedi con la registrazione cliccando su Entra. Scegli se accedere con il profilo Google oppure inserisci l'indirizzo email e clicca su Registrati. Compila i campi richiesti: Nome, Cognome e Password. Scegli se ricevere le newsletter apponendo la spunta alla relativa voce e concludi cliccando su Registrati. La creazione di un profilo su Greenweez ha anche dei vantaggi, come per esempio l'accesso a offerte esclusive.

Ora che ti sei registrato, dedicati subito allo shop dei prodotti che preferisci. Nella barra orizzontale dei menu puoi scegliere tra Dispensa Salata, Dispensa Dolce, Bevande, Cura del Corpo, Integratori, Bambino, Casa e Detersivi, Lifestyle e Animali. Proseguendo puoi trovare la sezione Offerte, le Novità e anche i Formati XL.

Posiziona il cursore sulla categoria di tuo interesse per visualizzare le sottocategorie. Per esempio Dispensa Salata puoi trovare Pasta, Legumi, Aperitivo e Snack Salati, Conserve, e così via. Prosegui in base al prodotto che stai cercando e scorri la pagina dei risultati, sono presentati con un'immagine, il nome, la quantità e il prezzo. Le stelline indicano le recensioni dei clienti. Puoi aggiungere il prodotto al carrello cliccando sul pulsante verde con il oppure puoi cliccare sul prodotto per maggiori informazioni, e procedere in un secondo momento all'acquisto mediante il pulsante Aggiungi al carrello. Acquistando più pezzi di uno stesso prodotto, inoltre, puoi ottenere uno sconto sul prezzo.

Quando sei pronto per pagare, premi sul Carrello in alto a destra e visualizza il riepilogo dei tuoi acquisti, dunque continua su Procedi all'acquisto. La prima volta che acquisti dovrai indicare l'indirizzo di spedizione e impostare un metodo di pagamento, qualora non lo avessi già fatto, in seguito il checkout sarà più rapido.

Devi sapere che Greenweez prevede un ordine minimo di 20 euro. Tra i metodi di pagamento accettati invece ci sono le carte di credito, Postepay, PayPal, Satispay e in Contrassegno senza costi aggiuntivi. La spedizione ha un costo di 5,90 euro per ordini inferiori a 39 euro o di 3,90 euro per ordini da 39 a 59 euro, è gratuita a partire da 59 euro. Ci sono delle eccezioni per le zone considerate Speciali, maggiori info qui. Il cliente può esercitare il diritto di recesso procedendo con un reso gratuito entro 14 giorni. Maggiori informazioni qui.

Altri siti per comprare vegan

Quelli appena menzionati non sono gli unici shop online per fare la tua spesa vegana. Valuta anche i nomi di altri siti per comprare vegan che trovi nel seguente elenco.

KoRo Shop — uno shop completo, dal dolce al salato, dove puoi trovare tutti i prodotti di cui hai bisogno. Accettano pagamenti con PayPal o bonifico bancario . I costi di consegna ammontano a 5,90 euro , la spedizione è gratuita da 100 euro o se si acquista un prodotto della sezione Cosa c'è di nuovo . I clienti possono effettuare un reso entro 14 giorni , con spese a proprio carico.

— uno shop completo, dal dolce al salato, dove puoi trovare tutti i prodotti di cui hai bisogno. Accettano pagamenti con o . I costi di consegna ammontano a , la spedizione è gratuita da o se si acquista un prodotto della sezione . I clienti possono effettuare un reso entro , con spese a proprio carico. iVegan — è il sito Web di un negozio fisico presente a Roma. I prodotti sono categorizzati in Vegmaggio , Il mare vegan , Seitan & Co . e Tutt'altro . Presente anche la sezione con le Offerte del momento e il Cibo per animali . La spedizione è gratuita per ordini che hanno un peso inferiore ai 30 kg , ma si paga eventualmente l'imballo termico. Se superiore invece i costi possono variare da 8,99 euro a 11,99 euro se necessita imballo termico. Il ritiro in negozio a Roma prevede uno sconto del 15% . Si può pagare con PayPal o bonifico bancario . Reso disponibile entro 10 giorni con spese a carico del cliente.

— è il sito Web di un negozio fisico presente a Roma. I prodotti sono categorizzati in , , . e . Presente anche la sezione con le del momento e il . La spedizione è per ordini che hanno un , ma si paga eventualmente l'imballo termico. Se superiore invece i costi possono variare da a se necessita imballo termico. Il ritiro in negozio a Roma prevede uno . Si può pagare con o . Reso disponibile entro con spese a carico del cliente. Cuorvegano — questo shop con prodotti per ogni esigenza fornisce un'assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, prevede la spedizione con contenitori isotermici con ghiaccio sintetico. I costi di spedizione non sono fissi: 15 euro per ordini inferiori a 18,99 euro, poi 10,90 euro per ordini fino a 48,99 euro e 6,90 euro per ordini che vanno da 49 euro a 99, importo a partire dal quale è gratuita. Anche il ritiro in negozio a Milano è gratuito. Sono accettati pagamenti con carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. Il reso è accettato entro 14 giorni, con costi a carico del cliente.