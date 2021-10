Come funziona Messoanuovo.it

Sei in procinto di acquistare un computer, una stampante o una multifunzione e sei alla ricerca di buone offerte delle quali poter usufruire? Dimmi un po’, hai mai pensato di orientarti verso i prodotti ricondizionati? Come dici? Ne hai sentito parlare ma non sai bene di cosa si tratta e se sono affidabili? Allora lascia che ti chiarisca io le idee in merito. Oltre a consentire un ottimo risparmio in termini economici ed evitare la produzione di nuovi rifiuti elettronici, i prodotti ricondizionati sono molto affidabili in quanto si tratta di prodotti analizzati a fondo da professionisti del settore, i quali provvedono poi a rigenerarli e sanificarli in modo da risultare praticamente indistinguibili da quelli acquistati come nuovi. Ovvio, bisogna acquistarli dalle aziende giuste, ma oggi sono qui proprio per aiutarti in questo: voglio infatti parlarti di Messoanuovo.it.

Messoanuovo.it è il più grande marketplace italiano di informatica ricondizionata, nel quale è possibile trovare prodotti informatici sia per l’uso privato che professionale con sconti fino al 40% rispetto agli stessi prodotti acquistati come nuovi nei negozi, con garanzia di almeno 12 mesi estendibile, diritto di recesso gratuito entro 30 giorni, spedizioni gratis in tutta Italia (con tracking code) e possibilità di pagare in modo sicuro, anche a rate. Propone più di 60.000 stampanti e multifunzione, computer desktop e laptop ricondizionati, ma anche dispositivi mobili e accessori.

Dietro all’ecommerce in questione c’è Computers Parts, azienda con sede a Rocca di Capri Leone (ME) che opera nel settore della commercializzazione di prodotti elettronici e informatici ricondizionati dal 2010, trattando alcuni dei migliori marchi al mondo e scegliendo cono cura solo prodotti a elevate prestazioni, provenienti perlopiù dal settore business (dove i parchi macchine vengono cambiati in blocco con una certa frequenza e, dunque, si riescono a ricavare prodotti ricondizionati recenti e con prestazioni medie più elevate di quelle dei prodotti consumer venduti come nuovi dai negozi della grande distribuzione). Come ti spiegherò a breve, il processo di ricondizionamento attuato da Computers Parts segue standard elevatissimi e tutti i prodotti in vendita sono accompagnati da attestati da report di funzionamento che analizzano i singoli componenti verificandone il corretto funzionamento. Ora però non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e vediamo più da vicino come funziona Messoanuovo.it.

Indice

Prodotti ricondizionati: cosa sono e perché sceglierli

Prima di spiegarti come effettuare i tuoi acquisti sull’ecommerce Messoanuovo.it, mi sembra doveroso fare un “passo indietro” e chiarire bene il concetto di prodotto ricondizionato. Cos’è esattamente un prodotto ricondizionato e perché potrebbe essere una buona idea acquistarne uno al posto di un prodotto nuovo? Te lo spiego immediatamente.

Un prodotto ricondizionato, detto anche refurbished, è un prodotto precedentemente immesso sul mercato e poi restituito per le motivazioni più svariate, ad esempio per la presenza di problemi di fabbrica o per semplice insoddisfazione da parte del cliente. Il prodotto viene poi preso in carico da aziende come Computers Parts, che lo rimettono a nuovo, ne verificano attentamente il funzionamento e lo rivendono con forti sconti rispetto allo stesso prodotto venduto come nuovo.

Entrando ancora più nello specifico, il processo di ricondizionamento effettuato da Computers Parts prevede i seguenti step.

Valutazione estetica e funzionale delle condizioni del prodotto — PC, stampanti, smartphone e altri dispositivi che arrivano presso il centro logistico di Computers Parts vengono sottoposti a una prima valutazione visiva, per determinare l’esigenza di eventuali interventi per quanto riguarda la parte estetica (es. ammaccature, graffi, tasti mancanti ecc.). Dopodiché il prodotto viene testato da un software che determina se e quali parti del prodotto sono usurate o guaste.

— PC, stampanti, smartphone e altri dispositivi che arrivano presso il centro logistico di Computers Parts vengono sottoposti a una prima valutazione visiva, per determinare l’esigenza di eventuali interventi per quanto riguarda la parte estetica (es. ammaccature, graffi, tasti mancanti ecc.). Dopodiché il prodotto viene testato da un software che determina se e quali parti del prodotto sono usurate o guaste. Interventi meccanico-funzionali — dopo la fase di analisi iniziale, i prodotti vengono disassemblati e rigenerati. Ad esempio, per i PC, vengono riverniciate le scocche (se necessario), vengono cambiate le batterie delle schede madri, viene applicata nuova pasta termica al processore e così via. Grazie a un apposito software, tutte le porte I/O e i componenti interni dei PC vengono testati; infine, su ogni macchina viene installato un sistema operativo originale con relativa partizione di ripristino, procedendo anche alla cancellazione sicura dei dati presenti precedentemente sul disco.

— dopo la fase di analisi iniziale, i prodotti vengono disassemblati e rigenerati. Ad esempio, per i PC, vengono riverniciate le scocche (se necessario), vengono cambiate le batterie delle schede madri, viene applicata nuova pasta termica al processore e così via. Grazie a un apposito software, tutte le porte I/O e i componenti interni dei PC vengono testati; infine, su ogni macchina viene installato un sistema operativo originale con relativa partizione di ripristino, procedendo anche alla cancellazione sicura dei dati presenti precedentemente sul disco. Pulizia e sanificazione delle componentistiche esterne e interne — scocca, tasti, ventole, rinforzo delle saldature dei circuiti stampati e tutti gli altri componenti, interni ed esterni dei prodotti, vengono puliti a fondo e sanificati con strumenti e soluzioni dedicate.

— scocca, tasti, ventole, rinforzo delle saldature dei circuiti stampati e tutti gli altri componenti, interni ed esterni dei prodotti, vengono puliti a fondo e sanificati con strumenti e soluzioni dedicate. Imballaggio — terminata la sanificazione dei prodotti, si passa all’imballaggio, effettuato con materiali certificati e nel massimo rispetto dell’ambiente. Una volta imballati, i prodotti vengono ubicati nel centro logistico di Computers Parts e venduti a prezzi vantaggiosi tramite l’ecommerce Messoanuovo.it.

A questo punto dovrebbe esserti abbastanza chiaro perché conviene acquistare un prodotto ricondizionato su Messoanuovo.it (e non solo), ma per comodità ti faccio un breve riepilogo.

Si risparmia — i prodotti ricondizionati di Messoanuovo.it permettono di risparmiare anche oltre il 30-40% rispetto agli stessi prodotti acquistati come nuovi.

— i prodotti ricondizionati di Messoanuovo.it permettono di rispetto agli stessi prodotti acquistati come nuovi. Qualità e garanzia — dopo il trattamento di cui sopra, i prodotti ricondizionati si presentano e funzionano come i nuovi; anzi essendo stati rigenerati e testati uno ad uno da personale esperto, sono anche più affidabili dei prodotti venduti come nuovi (per i quali il “difetto di fabbrica” è sempre dietro l’angolo). Solo in alcuni casi, ad esempio quando vengono esplicitamente definiti come di “grado B”, possono avere lievi imperfezioni estetiche, ma il loro funzionamento è sempre garantito al 100% (maggiori informazioni qui). Oltre a ciò, i prodotti venduti su Messoanuovo.it hanno una garanzia ufficiale di almeno 12 mesi , la quale tutela l’acquirente per tutti i problemi che potrebbe riscontrare; a questa si può aggiungere un’ estensione di garanzia per 1 anno , facoltativa, da attivare in sede di acquisto del prodotto per 19,90 euro. C’è poi il diritto di reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto con ritiro a carico di Messoanuovo.it.

— dopo il trattamento di cui sopra, i prodotti ricondizionati si presentano e funzionano come i nuovi; anzi essendo stati rigenerati e testati uno ad uno da personale esperto, sono anche più affidabili dei prodotti venduti come nuovi (per i quali il “difetto di fabbrica” è sempre dietro l’angolo). Solo in alcuni casi, ad esempio quando vengono esplicitamente definiti come di “grado B”, possono avere lievi imperfezioni estetiche, ma il loro funzionamento è sempre garantito al 100% (maggiori informazioni qui). Oltre a ciò, i prodotti venduti su Messoanuovo.it hanno una , la quale tutela l’acquirente per tutti i problemi che potrebbe riscontrare; a questa si può aggiungere un’ , facoltativa, da attivare in sede di acquisto del prodotto per 19,90 euro. C’è poi il dall’acquisto con ritiro a carico di Messoanuovo.it. Rispetto dell’ambiente — un prodotto ricondizionato è un prodotto che, se non sottoposto a rigenerazione, sarebbe finito tra i rifiuti, alimentando così l’inquinamento che già minaccia pesantemente la salute del nostro pianeta. Acquistare un prodotto di questo tipo, dunque, oltre a far bene alla tasca, fa bene anche all’ambiente, poiché evita di creare ulteriori rifiuti. Nello specifico, Computers Parts ricondiziona annualmente circa 120.000 prodotti che altrimenti sarebbero diventati rifiuti, rimettendo sul mercato quelli che ricondiziona e smaltendo in maniera tracciabile ed ecosostenibile tutte le componentistiche plastiche o elettroniche non più utilizzabili.

Chiariti anche questi aspetti, direi che possiamo passare al lato pratico della questione e vedere come acquistare prodotti ricondizionati su Messoanuovo.it.

Come acquistare prodotti ricondizionati su Messoanuovo.it

Adesso è arrivato il momento di vedere come funziona Messoanuovo.it in dettaglio. Io ti parlerò nello specifico della procedura relativa all’acquisto dei prodotti ricondizionati dal sito ma, se preferisci, puoi replicarla in maniera pressoché identica dall’app ufficiale di Messoanuovo.it per Android e iOS/iPadOS (la quale permette anche di ricevere delle comode notifiche con coupon e promozioni varie).

Ciò detto, il primo passo che devi compiere è creare un account. Pertanto, clicca sulla voce Accedi e registrati collocata in alto a destra nella pagina iniziale di Messoanuovo.it e seleziona la voce Registrati dal menu che si apre. Nella pagina successiva, compila il modulo di registrazione inserendo indirizzo email e password che desideri usare (mi raccomando, imposta una password sicura), dopodiché clicca sul pulsante Registrati per dare conferma.

Per comodità, ti consiglio di impostare sùbito anche indirizzo di fatturazione e indirizzo di spedizione (in modo da non doverli immettere manualmente in fase di ordine): per farlo, ti basta selezionare la voce Indirizzo dal menu laterale e premere sui pulsanti Aggiungi relativi a indirizzo di fatturazione e spedizione.

Bene, ora puoi passare al tuo primo acquisto. Inizia, dunque, consultando le proposte in home e poi decidi se sfogliare i prodotti per tipologia o per brand: nel primo caso puoi far riferimento al menu collocato in alto, in cui ci sono le icone di accesso rapido a PC desktop, portatili, stampanti, monitor e TV, dispositivi mobili e accessori, nonché all’outlet con le principali occasioni da non perdere; nel secondo caso puoi selezionare una delle tante marche disponibili al centro della pagina.

Ti consiglio di dare un’occhiata anche alla sezione con i prodotti in evidenza (sempre a metà pagina) e alle selezioni di computer, stampanti, scanner e altri dispositivi che trovi scorrendo la pagina verso il basso.

In alternativa, se cerchi un prodotto specifico, puoi digitarne il nome o le caratteristiche (es. i7 per trovare un PC con questo processore) nella barra di ricerca posta in alto.

Ad ogni modo, una volta selezionata una categoria o aver fatto una ricerca, puoi ordinare i prodotti visualizzati su Messoanuovo.it in base a vari criteri (es. pertinenza, popolarità e prezzo) usando i menu a tendina che trovi in alto. Usando, invece, le opzioni presenti nel menu laterale puoi limitare la visualizzazione ai prodotti in base alla loro tipologia (es. computer desktop, portatili, server ecc.), al prezzo (es. da 290 a 1.000 euro) e al brand.

Una volta trovato il prodotto di tuo interesse, fai clic sulla sua immagine di anteprima, per visualizzarne la scheda descrittiva comprensiva di prezzo, dettagli tecnici, foto, disponibilità, stato e informazioni su spedizione, tracking, reso e garanzia. Cliccando, poi, sul pulsante Fai una domanda alla community, puoi digitare una domanda che verrà mostrata nella pagina del prodotto e alla quale gli altri utenti potranno rispondere, in modo da aiutarti a valutare meglio il prodotto.

Quando sei soddisfatto e vuoi procedere con l’acquisto del prodotto, scegli innanzitutto se acquistare anche la estensione di garanzia per 1 anno (19,90 euro), spuntando l’apposita casella, dopodiché premi sul pulsante Aggiungi al carrello.

Fatti altri eventuali acquisti su Messoanuovo.it, quando sei pronto per passare al pagamento, clicca sull’icona del carrello (in alto a destra), quindi sulla voce Visualizza carrello e controlla che sia tutto in regola. A questo punto, se hai un codice promozionale, digitalo nell’apposito campo e clicca sul pulsante per applicarlo, dopodiché procedi con l’ordine premendo sull’apposito bottone.

Adesso sei nella pagina del pagamento. Puoi pagare in modo scuro con carte di credito o debito Visa o Mastercard (comprese le prepagate), con PayPal, Amazon Pay o bonifico bancario. Inoltre, grazie all’integrazione con Scalapay puoi anche pagare in 3 rate senza interessi usando carte Visa, Mastercard o Amex. Maggiori informazioni qui.

Seleziona, dunque, il metodo che preferisci, assicurati che i campi con i dati di fatturazione siano compilati correttamente, spunta la casella per l’accettazione di termini e condizioni e premi sul pulsante Acquista per completare la transazione.

Missione compiuta! Il tuo ordine verrà evaso nel più breve tempo possibile con spedizione gratuita e reso gratis entro 30 giorni.

Potrai monitorare lo stato del tuo ordine direttamente dalla tua area personale o usando il tracking code che ti verrà fornito da Messoanuovo.it.

Per maggiori informazioni

Se hai bisogno di maggiori informazioni su Messoanuovo.it, ti invito a dare un’occhiata alle pagine FAQ ufficiali con le domande più frequenti su PC rigenerati e stampanti e multifunzione ricondizionate. Se, invece, sei interessato ad approfondire il processo di rigenerazione dei prodotti attuato da Computers Parts, consulta questa pagina. Altre pagine utili che ti consiglio di visitare sono quelle relative a condizioni di vendita, pagamenti sicuri,spedizioni e reso e restituzioni.

Capitolo a parte merita invece il blog di Messoanuovo.it, dove è possibile trovare guide all’acquisto e informazioni sui prodotti.

Come dici? Avresti bisogno di metterti in contatto diretto con Messoanuovo.it? In questo caso, puoi usufruire del servizi di chat disponibile sul sito ufficiale (premendo sull’icona apposita che compare in basso a destra) oppure puoi inviare un messaggio tramite questo modulo. Per info su ordini o spedizione puoi scrivere a info@computersparts.it o telefonare al numero 0941.956201.

Infine, ti segnalo le pagine Facebook e Instagram ufficiali di Computers Parts e il contatto WhatsApp dell’azienda.

Articolo realizzato in collaborazione con Messoanuovo.it.