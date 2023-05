Ultimamente, hai constatato che la tua automobile ha assoluto bisogno di alcuni urgenti interventi di manutenzione che, ahimè, richiedono anche la sostituzione di determinate parti. Per fortuna, hai sufficiente dimestichezza in questo ambito per poter acquistare in autonomia gli articoli che ti occorrono, ma questa volta, piuttosto che recarti presso il tuo negozio di fiducia, vuoi anche provare a risparmiare qualcosa rivolgendoti ad appositi siti per ricambi auto.

Ebbene, sono lieto di comunicarti che sei giunto nel posto giusto al momento giusto! Ho realizzato questa guida, infatti, proprio per parlarti di alcune risorse presenti su Internet grazie alle quali è possibile comprare (in alcuni casi anche vendere) pezzi di ricambio nuovi e usati, o adatti a specifiche esigenze.

Tutto quello che devi fare è ritagliarti qualche minuto di tempo libero da dedicare alla lettura dei prossimi capitoli ed esplorare il catalogo dei vari siti Web che sto per proporti. Sono certo che non ci metterai molto a individuare quello che propone la migliore offerta sull'articolo che ti occorre. Allora, sei pronto? Perfetto! In tal caso a me non resta che augurarti buon proseguimento!

Migliori siti per ricambi auto

Per cominciare, desidero illustrarti le caratteristiche principali di alcuni fra i migliori siti per ricambi auto. Successivamente, ti fornirò un elenco contenente i riferimenti di diverse soluzioni alternative che reputo altrettanto valide.

Amazon

La prima soluzione che mi sento di consigliarti è senza ombra di dubbio Amazon: nel gigantesco catalogo della celebre piattaforma e-commerce fondata da Jeff Bezos, infatti, è possibile trovare ogni sorta di prodotto, compresi pezzi di ricambio per qualsiasi modello di automobile.

Per ottimizzare la ricerca dei ricambi compatibili con il tuo veicolo ti consiglio di collegarti a questa pagina del sito di Amazon ed eseguire l'accesso con il tuo account premendo l'apposito pulsante posto in alto a destra, inserendo poi le relative credenziali. Se non hai ancora provveduto a crearne uno, ti esorto a farlo sùbito per personalizzare al meglio la navigazione sulla piattaforma. Puoi tranquillamente fare riferimento alla mia guida dedicata a come registrarsi ad Amazon per la procedura completa di iscrizione.

Una volta fatto ciò, premi il pulsante Aggiungi un nuovo veicolo ivi presente e scegli se inserire il numero di targa, in modo da avvalerti della funzione di riconoscimento automatico del modello (valida solo per le automobili), o se compilare manualmente le varie informazioni relative a tipo di veicolo, marca, modello, variante e tipo di motore. Così facendo, il sistema sarà in grado di filtrare automaticamente le tue ricerche in base alla specifica vettura comunicata, la quale verrà inserita nella sezione Il mio garage.

A seguire, digita le parole chiave relative al ricambio che ti occorre nel campo di testo posto in alto, avendo cura di inserire tutte le informazioni essenziali. Seleziona quindi dal menu a tendina a fianco la categoria Auto e moto — parti e accessori e premi il simbolo della lente d'ingrandimento collocato a destra per avviare la ricerca. Successivamente, premi il pulsante Filtra il veicolo relativo alla vettura appena registrata che puoi trovare in cima ai risultati.

Premendo poi sull'immagine di anteprima dei vari prodotti proposti, potrai visualizzare il dettaglio dell'articolo e procedere eventualmente all'acquisto. Per maggiori informazioni su come comprare su Amazon, leggi pure la guida dedicata che ti ho appena linkato.

Ti segnalo, infine, la possibilità di usufruire dei numerosi vantaggi offerti dal programma Amazon Prime, il cui costo è di 49,99 euro/anno, come le spedizioni illimitate e gratuite su oltre due milioni di prodotti con consegna in un solo giorno lavorativo, la possibilità di accedere a offerte in anteprima e prodotti esclusivi, nonché l'utilizzo di numerosi servizi digitali come Amazon Prime Video e molti altri.

Se preferisci, Amazon è disponibile anche come app per device Android (prelevabile anche da store alternativi) e iOS/iPadOS.

Mister-auto

Mister-Auto rappresenta senz'altro un punto di riferimento per tutti quelli che desiderano acquistare pezzi di ricambio per la propria autovettura su Internet, grazie in particolare all'ampia disponibilità di prodotti adatti a tutte le marche e i modelli e a funzionalità di ricerca avanzate che permettono di individuare facilmente gli articoli compatibili. Sotto questo aspetto, può essere anche considerato come uno dei migliori siti per ricambi auto tuning, in quanto sono presenti diversi accessori idonei al miglioramento estetico e prestazionale del veicolo.

Se sei interessato a saperne di più, collegati alla pagina principale di Mister-Auto ed esegui la registrazione premendo il pulsante Accedi posto in alto a destra, cliccando poi sull'opzione Crea un nuovo account cliente e compilando il modulo che ti viene proposto con le varie informazioni richieste.

Successivamente, ti consiglio di selezionare la tua auto dal pannello di sinistra della home page, immettendo il numero di targa per abilitare il riconoscimento automatico o inserendo manualmente Marca, Modello e Veicolo tramite i menu a tendina sottostanti.

A seguire, utilizza le categorie proposte nella barra di sinistra per cercare quello che ti occorre. In alternativa, digita il nome del prodotto, un riferimento o la relativa marca nel campo di ricerca situato in alto. Una volta individuato il pezzo di ricambio che ti interessa, premi il pulsante Vedi le offerte e scegli la soluzione che reputi più vantaggiosa, quindi aggiungi al carrello l'articolo.

Dopo aver completato la selezione dei pezzi di ricambio, finalizza l'acquisto nell'area di checkout del sito, che puoi raggiungere premendo il simbolo del carrello posto in alto a destra. I metodi di pagamento previsti includono carta di credito/debito, PayPal e bonifico bancario. Per concludere, ti segnalo che Mister-auto è disponibile anche come app per dispositivi Android (verifica anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per ricambi auto

Tramite le soluzioni appena proposte non sei riuscito a trovare le parti di cui hai bisogno, oppure prima vuoi confrontare le offerte con altri siti per ricambi auto? In tal caso, dai un'occhiata anche a queste altre risorse che ti elenco di seguito.

Ricambi auto SMC — anche questo interessante sito permette di filtrare i risultati tramite l'identificazione della targa, per acquistare a colpo sicuro il ricambio adatto alla propria vettura.

— anche questo interessante sito permette di filtrare i risultati tramite l'identificazione della targa, per acquistare a colpo sicuro il ricambio adatto alla propria vettura. Tutto Auto Ricambi — l'assortimento del sito in questione include oltre 2.500.000 pezzi di ricambio, e anche in questo caso è possibile utilizzare la ricerca automatica basata sul modello associato al numero di targa.

— l'assortimento del sito in questione include oltre 2.500.000 pezzi di ricambio, e anche in questo caso è possibile utilizzare la ricerca automatica basata sul modello associato al numero di targa. Norauto — la popolare catena di negozi specializzati nella vendita di accessori e ricambi per auto prevede anche la possibilità di acquistare online i propri prodotti, e avvalersi dei servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli offerti dalle sue officine.

Siti per ricambi auto usati

Sei alla ricerca di un'alternativa più economica e, dunque, vorresti valutare anche dei siti per ricambio auto usati? In tal caso, ti consiglio di rivolgerti a queste risorse specializzate nel settore per essere certo di comprare dei prodotti in buono stato, garantiti e compatibili con il tuo veicolo.

B-Parts

B-Parts è sicuramente uno dei più importanti siti di ricambi auto usati presente in Italia. Al suo interno, infatti, è possibile trovare oltre 5 milioni di prodotti, i quali sono coperti da una comoda garanzia annuale.

Per esplorarne il catalogo, ti consiglio di collegarti con il tuo browser preferito alla sua pagina principale e utilizzare il sistema di identificazione del veicolo basato su targa posto nel riquadro di destra, digitando dunque tale informazione nell'apposito campo. In alternativa, cliccando sulla scheda Riferimento, puoi anche immettere il codice identificativo dell'articolo di tuo interesse.

Una volta fatto ciò, seleziona la categoria e la sottocategoria di riferimento del ricambio che ti occorre, o esegui una ricerca mirata mediante il campo di testo situato in alto. Una volta individuato il risultato che ti interessa, premi sulla sua immagine di anteprima per consultare la scheda del prodotto e, se pensi che rappresenti una buona occasione, clicca sul pulsante Aggiungi al carrello collocato sulla destra per procedere all'acquisto.

Per finalizzare la transazione, dovrai dapprima creare un account eseguendo la procedura di registrazione tramite indirizzo email, dopodiché potrai utilizzare uno fra i seguenti metodi di pagamento: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o pagamento a rate con Alma.

Altri siti per ricambi usato

Ovviamente, in Rete è possibile trovare molti altri siti per ricambi auto usati, ma per evitare di incappare in brutte sorprese ti consiglio di rivolgerti a risorse specializzate nel settore che offrono una garanzia sugli acquisti, come quelle che ti elenco di seguito.

Ovoko — questa piattaforma riunisce un'ampia rete di rivenditori localizzati in tutta Europa. Fornisce una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, e le spedizioni di norma vengono consegnate entro massimo 8 giorni.

— questa piattaforma riunisce un'ampia rete di rivenditori localizzati in tutta Europa. Fornisce una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, e le spedizioni di norma vengono consegnate entro massimo 8 giorni. RicambiPro — si tratta di una comunità di venditori molto attiva costituita da aziende di autodemolizione italiane. Le spedizioni sono sempre gratuite, ed è previsto anche il pagamento con contrassegno alla consegna o tramite PayPal . Le transazioni sono protette da una garanzia che permette di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna.

— si tratta di una comunità di venditori molto attiva costituita da aziende di autodemolizione italiane. Le spedizioni sono sempre gratuite, ed è previsto anche il pagamento con contrassegno alla consegna o tramite . Le transazioni sono protette da una garanzia che permette di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna. Autoricambi FIR — tutti gli articoli presenti in questo sito provengono da vetture demolite e sono stati verificati da specialisti del settore. Il servizio comprende la sostituzione del pezzo difettoso in caso di malfunzionamento.

Siti stranieri per ricambi auto

Non riesci in alcun modo a individuare il pezzo che ti occorre nei siti italiani, oppure vorresti provare a massimizzare il risparmio confrontando le offerte con quelli di siti stranieri per ricambi auto? Nessun problema, ho individuato alcune soluzioni anche per questa tua specifica esigenza.

RockAuto

RockAuto è sicuramente uno dei migliori siti americani per ricambi auto in grado di garantire la spedizione in Italia ai quali puoi fare riferimento. La sua interfaccia è alquanto essenziale ma, allo stesso tempo, funzionale e di facile interpretazione, anche se come puoi facilmente immaginare è completamente in inglese.

Per iniziare la ricerca del pezzo di ricambio che ti occorre, collegati al suo sito ufficiale e utilizza la catalogazione per brand posta sulla sinistra: ti basterà premere sul relativo simbolo [+] per espandere la sezione a individuare l'anno di produzione, il modello, la provenienza, la tipologia di ricambio e quant'altro.

In alternativa, puoi anche avvalerti delle funzioni di ricerca per numero di riferimento (Part Number Search), della sezione che comprende strumenti e parti universali (Tools & Universal Parts), o del campo di ricerca posto in alto (utilizzando, ovviamente, la terminologia anglosassone).

Una volta individuato il ricambio che ti occorre, premi sul pulsante Add to cart per aggiungerlo al carrello, quindi recati nel pannello di destra per consultare il riepilogo degli articoli e aggiungi il tuo indirizzo di residenza nei campi relativi all'area Shipping Address sottostante, utilizzando poi la funzione Calculate Shipping per ottenere una stima dei costi di spedizione.

In tal modo, ti verranno proposte le varie soluzioni di spedizione poco più in basso con la data prevista di consegna. Dopo aver selezionato quella che risponde maggiormente alle tue esigenze, seleziona il metodo di pagamento dal menu a tendina Please Select Payment Method e premi il pulsante Place Order per finalizzare la transazione.

Altri siti stranieri per ricambi auto

Di seguito ti elenco altri siti stranieri per ricambi auto che reputo altrettanto validi e che godono di una buona reputazione anche da parte dei rispettivi utenti.

AutoDoc — se sei alla ricerca di siti tedeschi per ricambi auto , prova a esplorare l'offerta di questa risorsa che, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti compatibili con tutte le auto, prevede anche la possibilità di sottoscrivere diverse tipologie di abbonamenti Plus (a partire da 2 euro al mese) per ottenere vantaggi sulla spedizioni e interessanti sconti aggiuntivi.

— se sei alla ricerca di , prova a esplorare l'offerta di questa risorsa che, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti compatibili con tutte le auto, prevede anche la possibilità di sottoscrivere diverse tipologie di abbonamenti (a partire da 2 euro al mese) per ottenere vantaggi sulla spedizioni e interessanti sconti aggiuntivi. AliExpress — sei più interessato ai siti cinesi per ricambi auto ? In tal caso ti consiglio vivamente di dare un'occhiata alla sezione dedicata presente in questa nota piattaforma ecommerce. Se hai dei dubbi su come pagare su AliExpress, leggi la guida dedicata che ti ho appena linkato.

— sei più interessato ai ? In tal caso ti consiglio vivamente di dare un'occhiata alla sezione dedicata presente in questa nota piattaforma ecommerce. Se hai dei dubbi su come pagare su AliExpress, leggi la guida dedicata che ti ho appena linkato. DAPARTO — il sito di questa nota compagnia tedesca è dotato anch'esso di un comodo sistema di ricerca avanzato che permette ai suoi utenti di trovare facilmente i ricambi di cui hanno bisogno selezionando il proprio veicolo.

Siti per vendere ricambi auto

Se hai l'esigenza di guadagnare qualcosa provando a commercializzare alcune parti di una tua vettura destinata, ad esempio, alla demolizione, di seguito ti mostro alcuni siti per vendere ricambi auto che puoi utilizzare a tale scopo. Naturalmente, si tratta di risorse valide anche per l'acquisto dei ricambi.

eBay

La prima soluzione che voglio proporti per vendere ricambi auto come privato o in qualità di negozio è senza ombra di dubbio eBay. Nella celebre piattaforma e-commerce in questione, infatti, è possibile vendere e acquistare praticamente qualsiasi cosa pubblicando appositi annunci.

Se non ne hai mai sentito parlare prima d'ora o, comunque, è la prima volta che ti affacci come venditore al servizio in oggetto, ti suggerisco di leggere la mia guida interamente dedicata a come vendere su eBay, dove potrai trovare numerosi consigli sugli strumenti per creare e gestire facilmente le inserzioni relative ai prodotti che intendi mettere in vetrina, nonché in merito alle opzioni di spedizione e pagamento offerte dalla suddetta piattaforma.

Di norma la pubblicazione degli annunci su eBay è gratuita (a meno che non superi, come privato, la soglia di 150 inserzioni, che diventano 250 per i negozi) ma sono previste delle commissioni in caso di vendite andate a buon fine pari al 5% dell'importo totale fino a 2.000 euro, e al 2% dell'eventuale quota eccedente tale soglia. Inoltre, devi considerare anche un importo fisso di 0,35 euro per ordine.

Per concludere, ci tengo a segnalarti che le vendite su eBay possono essere seguite anche mediante l'app per dispositivi mobili Android (la puoi trovare anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per vendere ricambi auto

Se la soluzione che ti ho fornito in precedenza non ti ha convinto del tutto, puoi tranquillamente prendere in considerazione questi altri siti per vendere ricambi auto che ti elenco di seguito. Sebbene non siano risorse di settore, ma piattaforme ecommerce per la compravendita dell'usato, si tratta comunque di soluzioni che permettono di accedere a una vastissima platea di potenziali acquirenti.

Subito — questa celebre piattaforma per la compravendita dell'usato dispone di una sezione Motori che si presta alla perfezione per la vendita di ricambi auto. Consente di inserire annunci senza che vengano applicati costi per la pubblicazione, né commissioni sulle vendite. Inoltre, è possibile affidarsi al comodo servizio TuttoSubito per semplificare la spedizione dei prodotti.

— questa celebre piattaforma per la compravendita dell'usato dispone di una sezione che si presta alla perfezione per la vendita di ricambi auto. Consente di inserire annunci senza che vengano applicati costi per la pubblicazione, né commissioni sulle vendite. Inoltre, è possibile affidarsi al comodo servizio per semplificare la spedizione dei prodotti. Facebook — il popolare social network può rappresentare, tramite la sua funzione Marketplace , una valida soluzione per vendere i ricambi dell'auto usati, ma ancora in ottime condizioni, che non ti servono più.

— il popolare social network può rappresentare, tramite la sua funzione , una valida soluzione per vendere i ricambi dell'auto usati, ma ancora in ottime condizioni, che non ti servono più. Bakeca — famoso portale di annunci grazie al quale è possibile pubblicare inserzioni gratuitamente e senza bisogno di registrazione.