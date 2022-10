Negli ultimi tempi stai seriamente considerando l'ipotesi di comprare una nuova moto da cross con l'intenzione di partecipare in maniera più competitiva alle gare MX della tua categoria e allenarti al meglio nel circuito della tua località; al momento, però, stai riscontrando qualche difficoltà a trovare il modello dei tuoi sogni nelle vetrine delle concessionarie di zona dell'area in cui vivi.

Per questo motivo, hai deciso di spostare la tua attenzione verso specifici strumenti online e avvalerti, dunque, di appositi siti per comprare motocross dove poter eseguire una ricerca più mirata della tua prossima due ruote. Ebbene, se le cose stanno così e hai un pò di tempo libero da dedicarmi, posso agevolarti suggerendoti delle soluzioni che reputo particolarmente adatte all'occorrenza.

Nei prossimi capitoli, dunque, ti illustrerò il funzionamento di alcuni portali di annunci, molti dei quali dedicati interamente al mondo dei motori, dove è possibile trovare una notevole quantità notevole di inserzioni pubblicate sia da concessionari sia da privati per valutare, quindi, veicoli nuovi e usati. Come dici? È esattamente quello che stavi cercando? Perfetto! Allora non mi dilungo oltre e ti lascio sùbito alla lettura. Buon proseguimento!

Indice

Migliori siti per acquistare motocross

Come promesso, nei prossimi paragrafi ti consiglierò alcuni fra i migliori siti per acquistare motocross (ma anche moto da enduro), all'interno dei quali potrai consultare e valutare le varie offerte di motoveicoli nuovi e usati, illustrandoti anche le principali funzioni di ricerca. A seguire, ti fornirò i puntamenti di alcune risorse che reputo altrettanto valide e adatte allo scopo.

AutoScout24

La prima soluzione che desidero proporti è AutoScout24; a discapito del nome, infatti, questo sito di compravendita di veicoli dispone di un'ampia sezione dedicata alle due ruote dove potrai filtrare i risultati di ricerca per gli specifici modelli motocross che ti interessano.

Per cominciare, dunque, collegati alla pagina principale di AutoScout24 e clicca sul simbolo della motocicletta posto sulla sinistra, dopodiché utilizza i menu a tendina sottostanti (Marca, Modello, Prezzo massimo, Carrozzeria e Città/CAP) per filtrare i risultati in base alle tue preferenze.

Se lo desideri, pigiando sulla dicitura Ricerca avanzata potrai definire dei parametri più specifici, come il chilometraggio, la potenza, le condizioni del veicolo o le dotazioni, o estendere la ricerca integrando altre marche. Al termine, ti basterà pigiare sul pulsante giallo Visualizza che riporta il numero di risultati individuato dal sistema per accedere alla pagina degli annunci.

Qui, avrai modo di organizzare i risultati utilizzando le opzioni disponibili nell'apposita funzione Ordina posta in alto a destra e gestire i filtri impostati al passaggio precedente modificando i vari campi presenti nel pannello posto a sinistra.

Non appena individui un'inserzione che reputi interessante, clicca sulla relativa immagine di anteprima per accedere alla scheda dell'annuncio, dove potrai consultare i vari dettagli del veicolo e visualizzare eventuali altre immagini caricate dal proprietario.

Se, a questo punto, hai bisogno di ulteriori delucidazioni sul veicolo o sulle modalità di acquisto, puoi facilmente rivolgere le tue domande all'inserzionista cliccando sul pulsante Contatta venditore posto sulla destra e compilando il modulo che compare contestualmente. In alternativa, se quest'ultimo ha comunicato il proprio numero di telefono, puoi chiamarlo direttamente al recapito posto a fianco.

Non sei riuscito a individuare una moto adatta alle tue esigenze, ma vorresti continuare a tenere d'occhio gli annunci presenti su Autoscout24? In tal caso, ti suggerisco di cliccare sul pulsante Salva ricerca posto nella parte alta della pagina dei risultati: ti verrà richiesto di eseguire la registrazione al servizio, operazione che puoi compiere associando il tuo account Google, Facebook o Apple, o completando la procedura standard di iscrizione tramite indirizzo email.

In questo modo, ti basterà cliccare sul menu MyAutoScout24 posto in alto a destra per accedere alla tua area personale e visualizzare ricerche e annunci salvati durante le tue visite al sito in questione. Inoltre, attivando il servizio presente nell'area Le mie notifiche con un clic sull'apposito pulsante, riceverai un avviso tramite email non appena i tuoi annunci preferiti subiranno una modifica.

Per concludere, ti segnalo che tramite la relativa app per smartphone/tablet di AutoScout24 potrai continuare a effettuare le tue ricerche anche in mobilità dal tuo dispositivo Android (anche su store alternativi se il tuo device non integra servizi Google) o iOS/iPadOS.

Subito

Se sei alla ricerca di siti motocross usate, in tal caso ti consiglio vivamente di prendere in considerazione Subito, il celebre portale di annunci per l'acquisto e la vendita online di qualsiasi tipologia di oggetto, il quale dispone di un'ampia sezione denominata Motori alla quale puoi accedere cliccando sull'apposito riquadro presente nella sua pagina principale che ti ho linkato poc'anzi.

Una volta fatto ciò, compila il modulo che ti viene mostrato inserendo nel primo campo la dicitura generica motocross o, ad esempio, il nome di un modello al quale sei particolarmente interessato, quindi seleziona dal menu a tendina sottostante la categoria Moto e scooter. Per finire, definisci se effettuare la ricerca in Tutta Italia o solo in una specifica Regione, Comune o Provincia, quindi clicca sul pulsante Cerca.

I risultati verranno caricati in una nuova pagina e potrai facilmente ordinarli mediante le opzioni disponibili nel menu a tendina collocato in alto a destra. Il pannello di sinistra, invece, permette di affinare ulteriormente la ricerca tramite una vasta gamma di filtri ad hoc relativi, ad esempio, alle condizioni del veicolo (Nuovo, Usato o Km 0), all'anno di immatricolazione, al chilometraggio, alla cilindrata e così via.

Per consultare il dettaglio di un'inserzione ti basterà cliccare sulla relativa immagine di anteprima: qui, oltre a una descrizione della moto, potrai visualizzare eventuali altre foto scattate dal proprietario e, se lo reputi necessario, contattare quest'ultimo tramite i canali disponibili all'interno della scheda dell'inserzionista collocata poco più in basso.

La funzione caratterizzata dal simbolo del telefono ti mostrerà, se disponibile, il numero da chiamare, mentre la modalità Contatta ti permetterà di inviargli un messaggio privato; per farlo, però, sarà necessario accedere al servizio con il proprio account Google o Facebook, oppure eseguire la registrazione tramite indirizzo email. In tal modo, ti verrà mostrato l'apposito campo in cui digitare eventuali richieste, dopodiché ti basterà cliccare sul pulsante Invia e attendere la sua risposta.

Con l'occasione, ti segnalo che Subito è disponibile anche come comoda app per dispositivi mobili Android (anche su device privi dei servizi Google) e iOS/iPadOS: tale soluzione ti consentirà di monitorare i tuoi annunci preferiti ed eventuali richieste di informazioni anche mentre sei in movimento. Maggiori info qui.

inSella

inSella è senza ombra di dubbio uno dei migliori siti vendita motocross: si tratta, infatti, di una webzine collegata a una importante rivista specializzata nel mondo delle moto che integra una bacheca di annunci particolarmente ricca di interessanti opportunità anche per quel che riguarda il segmento in questione, grazie soprattutto alla collaborazione con una vasta gamma di concessionarie.

Per avvalertene, collegati alla pagina principale del sito di inSella, quindi clicca sulla voce Annunci posta a destra del menu principale e, nella schermata che segue, compila i campi presenti nel riquadro centrale per filtrare i risultati in base alle tue esigenze. Innanzitutto, dunque, apponi il segno di spunta nelle caselle relative alle categorie di tuo interesse scegliendo fra Nuove, Usate, Km 0 o Epoca, quindi definisce Marca, Modello, Anno, Prezzo, Città e Raggio ricerca tramite gli appositi menu a tendina.

Se hai già le idee particolarmente chiare sulle caratteristiche della moto da cross che intendi comprare, prima di pigiare il pulsante Cerca clicca sulla sottostante dicitura Ricerca avanzata e seleziona, nella schermata successiva, le varie opzioni che reputi essenziali per ottenere dei risultati ancora più mirati.

La pagina che ti verrà mostrata permette di ordinare gli annunci in base a diversi criteri tramite le opzioni presenti nell'apposito menu collocato in alto a destra, mentre il pannello di sinistra consente di applicare nuovi filtri o modificare quelli precedentemente impostati.

Per visualizzare il dettaglio di un'inserzione che ti interessa, quindi, fai clic sull'immagine di anteprima e la relativa scheda verrà caricata in un una nuova pagina: scorrendola verso il basso, potrai consultare le varie caratteristiche del veicolo e, se lo ritieni opportuno, potrai anche contattare il venditore mediante compilazione dell'apposito modulo ivi presente.

Ti basterà inserire solo alcuni dati obbligatori come Nome e Indirizzo email, digitare eventuali domande che desideri porre all'inserzionista nel riquadro sottostante, acconsentire al trattamento dei dati immettendo il segno di spunta nella relativa casella ed eseguire il reCaptcha per dimostrare che non si tratta di un processo automatico, dopodiché dovrai cliccare sul pulsante Invia il messaggio per completare l'operazione.

Altri siti per comprare motocross

Le risorse illustrate nei capitoli precedenti non ti hanno soddisfatto del tutto e, pertanto, vorresti valutare altri siti per comprare motocross? Nessun problema, come promesso all'inizio della guida ho preparato appositamente per te un elenco di alternative che sono certo troverai alquanto interessanti.

Vetrinamotori — all'interno di questo portale di annunci online interamente dedicato alla compravendita di veicoli di qualsiasi genere è possibile consultare le inserzioni pubblicate da privati e concessionarie (dunque, si tratta sia di moto nuove che usate) in maniera del tutto simile a quanto già visto per le risorse esposte nei capitoli precedenti.

— all'interno di questo interamente dedicato alla compravendita di veicoli di qualsiasi genere è possibile consultare le inserzioni pubblicate da privati e concessionarie (dunque, si tratta sia di moto nuove che usate) in maniera del tutto simile a quanto già visto per le risorse esposte nei capitoli precedenti. Moto.it — anche questo sito interamente dedicato agli appassionati delle due ruote integra una bacheca di annunci , relativi sia al nuovo che all'usato, che ti permetterà di visualizzare virtualmente le vetrine di concessionarie e consultare le proposte di privati.

— anche questo sito interamente dedicato agli appassionati delle due ruote integra una , relativi sia al nuovo che all'usato, che ti permetterà di visualizzare virtualmente le vetrine di concessionarie e consultare le proposte di privati. Greenland MX — si tratta di uno dei principali siti per gli appassionati di motocross, soprattutto per quel che riguarda i pezzi di ricambio, gli accessori e l'abbigliamento da pilota. Tuttavia, quest'ultimo dispone anche di un buon catalogo di moto nuove che include alcune fra le marche più gettonate come Kawasaki , Gas Gas , Yamaha e Husqvarna .

— si tratta di uno dei principali siti per gli appassionati di motocross, soprattutto per quel che riguarda i pezzi di ricambio, gli accessori e l'abbigliamento da pilota. Tuttavia, quest'ultimo dispone anche di un buon catalogo di moto nuove che include alcune fra le marche più gettonate come , , e . InMoto — si tratta del sito ufficiale di una delle più popolari riviste dedicate alle moto. Anche in questo caso, la risorsa in questione offre un utile spazio di condivisione degli annunci ed è possibile filtrare i risultati per marca , modello , condizioni e fascia di prezzo tramite apposite funzioni.

— si tratta del sito ufficiale di una delle più popolari dedicate alle moto. Anche in questo caso, la risorsa in questione offre un utile spazio di condivisione degli annunci ed è possibile filtrare i risultati per , , e tramite apposite funzioni. Facebook Marketplace — l'arcinoto social network, come forse già saprai, offre ai suoi utenti la possibilità di pubblicare annunci per la compravendita dell'usato e include una sezione interamente dedicata ai veicoli che permette di entrare facilmente in contatto con gli inserzionisti. Se vuoi saperne di più su come attivare il Marketplace di Facebook, leggi pure la guida che ti ho appena linkato.

Spero vivamente, con i miei consigli, di esserti stato d'aiuto nella ricerca della tua futura moto da cross; se le cose stanno così, credo che potrai trovare altrettanto utile e produttiva la lettura della mia guida dedicata ai siti specializzati in ricambi e accessori di questa specifica categoria di moto.