Vorresti acquistare la tua prima motocicletta, hai pensato di affidarti al mercato dell’usato, ma non sai a quali siti rivolgerti? Sei un appassionato motociclista e ti piacerebbe capire quali sono i migliori portali per comprare accessori vari per la tua moto? Direi allora che sei capitato sul tutorial giusto, al momento giusto!

Con la guida di oggi, infatti, desidero segnalarti proprio quelli che a mio modesto avviso rappresentano i più interessanti siti per moto attualmente disponibili in Rete. Posso far comodo sia per l’acquisto dell’usato che per mettere in vendita la propria moto, ma anche per per comprare accessori utili alla manutenzione della motocicletta, alla messa in sicurezza della stessa ecc. Insomma, qualsiasi sia la tua esigenza alla fine, vedrai, potrai dirti più che soddisfatto.

Allora? Che ne diresti di mettere finalmente le chiacchiere da parte e di iniziare a darci da fare? Sì? Grandioso! Posizionati bello comodo, prenditi qualche minuto libero soltanto per te e comincia immediatamente a concentrarti su quanto riportato qui di seguito. Ti auguro buona lettura e, ovviamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto!

Indice

Siti per moto usate

Ti interessa comprare una moto di seconda mano oppure desideri mettere in vendita la tua? Allora puoi rivolgerti ai siti per moto usate che ho provveduto a segnalarti qui sotto. Sono sicuro che non ti deluderanno.

AutoScout24

Se vuoi acquistare o vendere moto usate, il primo tra i siti per moto a cui ti consiglio di affidarti è AutoScout24. Si tratta di un famoso portale che, appunto, permette di comparare e vendere auto, moto e veicoli su tre ruote, tutto in maniera facile, veloce e senza pagare spese fisse o commissioni. Da notare che la consultazione degli annunci può avvenire anche senza essere registrati, mentre per vendere occorre creare un account.

Per potertene servire, recati sulla relativa home page, dopodiché se vuoi visionare le moto usate in vendita seleziona la scheda con l’icona della moto che trovi nel box al centro della pagina, deseleziona la casella accanto alla voce Nuovo, compila gli altri campi e menu disponibili specificando marca e modello d’interesse, carrozzeria, prezzo e luogo di vendita e clicca sul pulsante per avviare la ricerca.

Se vuoi, puoi anche effettuare una ricerca più avanzata, selezionando il collegamento Ricerca avanzata e servendoti delle ulteriori opzioni disponibili, oppure puoi eseguire una ricerca su base testuale selezionando la voce Ricerca testo smart.

Una volta visualizzata la pagina con gli annunci relativi alle moto usate, utilizza i filtri nella barra laterale di sinistra per affinare ulteriormente la visualizzazione dei risultati, in modo tale da rendere disponibili solo gli annunci relativi alle moto di uno specifico colore, con un determinato equipaggiamento ecc.

Consulta poi gli annunci delle moto usate visibili a destra e quando ne trovi uno che ritieni possa interessarti fai clic sul suo titolo, in modo tale da consultare la relativa scheda. Nella nuova pagina che si apre, prendi quindi visione delle foto, della descrizione e dei dati principali, verifica il luogo in cui si trova.

Se sei effettivamente convinto di voler procedere con l’acquisto della moto usata che hai scelto, mettiti in contatto con il venditore per finalizzare l’affare, chiamando direttamente al numero indicato (se disponibile) oppure tramite messaggio premendo sul pulsante Contatta venditore. Puoi anche velocizzare maggiormente la procedura d’acquisto, facendo clic sul pulsante Acquisto veloce e inviando una richiesta d’acquisto completa di tutti i dettagli richiesti.

Se, invece, desideri servirti di AutoScount24 perché sei tu che vuoi mettere in vendita una moto usata, fai clic sulla voce Inserisci che trovi nella parte in alto della home page del sito, seleziona la dicitura Moto e scooter dal menu che compare, indica marca e modello di riferimento e premi sul pulsante Vendi moto, dopodiché registra un account selezionando una delle opzioni disponibili. Se sei già registrato, invece, premi sul bottone per effettuare il login e digita i dati richiesti.

A registrazione avvenuta e/o a login effettuato, compila il modulo visualizzato inserendo tutte le informazioni relative alla moto che vuoi mettere in vendita, i dati relativi all’anno di immatricolazione, il chilometraggio ecc., inserisci una descrizione, carica le foto della motocicletta, digita le tue informazioni di contatto e premi sul bottone Pubblica annuncio online. Per approfondimenti, consulta la mia guida su come pubblicare un annuncio su AutoScout24.

Se la cosa può interessarti, ti informo che Autoscout24 è altresì disponibile sotto forma di app per dispositivi mobili, sia per Android (oltre che su store alternativi per dispositivi senza Play Store) che per iOS/iPadOS.

Altri siti per moto usate

La soluzione che ti ho già proposto non ti ha soddisfatto e, dunque, ti piacerebbe capire a quali altri siti per moto di seconda mano puoi rivolgerti? Se le cose stanno così, da’ un’occhiata agli altri portali utili allo scopo che ho provveduto a includere nel seguente elenco.

Subito – ha davvero bisogno di presentazioni? Si tratta del sito Internet per la messa online di annunci di articoli usati più famoso di sempre. Permette di pubblicare annunci di qualsiasi cosa, pure di moto usate e addirittura storiche, per cui può rientrare a pieno titolo anche tra i siti per moto d’epoca . Per concludere gli affari, solitamente ci si incontra di persona, di conseguenza occorre concordare un appuntamento tra le parti. Per maggiori dettagli, leggi la mia guida specifica su come vedere su Subito.it. C’è anche l’app per Android e iOS/iPadOS.

Siti per moto da cross

Passiamo, adesso, ai siti per moto da cross. Se questa è la tua passione o comunque ti stai interessando alla cosa, i portali che trovi segnalati qui sotto sapranno senza dubbio alcuno soddisfarti.

Motorstock

Motorstock è un negozio online specializzato nelle vendita di articoli perle due ruote su cui è possibile trovare numerosi accessori per le moto da cross, delle migliori marche a prezzi praticamente da outlet. È piuttosto rinomato, le spedizioni avvengono in 24/48 ore e sono gratuite per gli ordini superiori ai 199 euro.

Per servirtene, recati sulla relativa home page e seleziona la categoria di tuo interesse dal menu in alto, dopodiché clicca sulla sotto-categoria di riferimento. In alternativa, puoi effettuare una ricerca per parola chiave, digitandola nel campo di testo che si trova in cima e facendo poi clic sul pulsante con la lente d’ingrandimento posto a destra.

Una volta visualizzata la pagina con i risultati della ricerca, se vuoi filtrare gli articoli disponibili serviti dei menu che trovi nella barra laterale di sinistra, in modo tale da visualizzare solo quelli corrispondenti a una specifica marca, rientranti in una determinata fascia di prezzo ecc.

Quando trovi un prodotto che ti interessa, fai clic sul suo titolo per visitare la pagina Web con le foto, la descrizione, il prezzo e altri dettagli. Se ti convince e intendi procedere con l’acquisto, seleziona la quantità, configura le altre eventuali opzioni e premi sul pulsante Aggiungi al carrello.

Per concludere, clicca sull’icona della busta della spesa presente in alto a destra, premi sul pulsante Vai all’ordine nel riquadro che vedi comparire e porta a termine l’acquisto fornendo l’indirizzo di consegna, specificando la modalità di spedizione e fornendo i dati di pagamento.

Altri siti per moto da cross

Se cerchi altri siti per moto per l’acquisto di attrezzatura, parti e accessori da cross, ti suggerisco di dare un’occhiata a quelli che ho provveduto a includere nell’elenco sottostante.

Motorama – è un portale che vende accessori di vario genere per moto da cross (e non solo) delle migliori marche. Ci sono tantissimi articoli tra cui poter scegliere. Spesso vengono offerti codici sconto e c’è anche una sezione outlet. Inoltre, le spedizioni sono abbastanza celeri e gratuite per gli ordini superiori agli 80 euro.

– è un portale che vende accessori di vario genere per moto da cross (e non solo) delle migliori marche. Ci sono tantissimi articoli tra cui poter scegliere. Spesso vengono offerti codici sconto e c’è anche una sezione outlet. Inoltre, le spedizioni sono abbastanza celeri e gratuite per gli ordini superiori agli 80 euro. Motostorm – sito Internet tramite cui è possibile comprare caschi, abbigliamento e accessori delle migliori marche per le moto da cross (e non solo!). Da notare che molto spesso vengono proposti articoli a prezzi scontati che consentono un notevole risparmio. La spedizione è gratis per ordini superiori ai 100 euro, mentre per quel che concerne il resto è possibile farlo ed è sempre gratuito.

– sito Internet tramite cui è possibile comprare caschi, abbigliamento e accessori delle migliori marche per le moto da cross (e non solo!). Da notare che molto spesso vengono proposti articoli a prezzi scontati che consentono un notevole risparmio. La spedizione è gratis per ordini superiori ai 100 euro, mentre per quel che concerne il resto è possibile farlo ed è sempre gratuito. Motardinn – altro portale tramite qui si possono acquistare articoli di vario genere relativi al mondo delle due ruote e, ovviamente, anche delle moto da cross. È ben fornito, ci sono tutte le principali marche e i prezzi sono decisamente interessanti. Visitarlo è praticamente d’obbligo!

Siti per accessori moto

In conclusione, voglio segnalarti quelli che ritengo essere i più interessanti siti per accessori moto, mediante cui poter comprare caschi, decalcomanie, teli, cinghie ecc. Li trovi qui di seguito.

Amazon

Il primo tra i siti per moto che ti suggerisco di visitare per comprare accessori vari per motociclette è Amazon. Si tratta del portale per il commercio elettronico per eccellenza su cui è possibile acquistare praticamente di tutto e di più. Da notare, poi, che ci sono sempre tantissime offerte e le consegne solitamente avvengono in 1 giorno (se la spedizione viene fatta direttamente da Amazon), a patto di aver sottoscritto l’abbonamento Amazon Prime (altrimenti occorrono 2-3 giorni lavorativi per la consegna e le spedizioni possono essere a pagamento). Inoltre, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito degli articoli entro 30 giorni dal loro acquisto, con il rimborso completo della cifra pagata.

Per utilizzare Amazon, recati sulla home page del sito e registra un account, portando il puntatore del mouse sulla voce Ciao, Accedi situata in alto a destra, cliccando sul collegamento Nuovo cliente? Inizia qui dal menu che compare e compilando il modulo proposto con i tuoi dati. Per maggiori dettagli, puoi leggere il mio post specifico su come registrarsi su Amazon. Se possiedi già un account, invece, dopo aver fatto clic sul pulsante per il login digita le tue credenziali d’accesso.

A registrazione avvenuta e/o a login effettuato, devi preoccuparti di associare un metodo di pagamento al profilo (se non eri già registrato e se non lo avevi fatto preventivamente), facendo clic sulla dicitura Ciao [tuo nome] in alto a destra, quindi su quella I tuoi pagamenti presente nella nuova pagina visualizzata, premendo poi sul pulsante per aggiungere una carta di credito/debito oppure per collegare il conto corrente e seguendo le istruzioni sullo schermo per portare a termine la procedura, come ti ho spiegato più in dettaglio nel mio tutorial su come effettuare il pagamento su Amazon.

Dopo aver compiuto tutti i passaggi di cui sopra, puoi finalmente dedicarti all’acquisto degli accessori per la tua moto. Per cui, premi sul pulsante con le tre linee in orizzontale situato in alto a sinistra, seleziona la voce Mostra tutto annessa al menu Scegli per categoria presente nella barra che si è aperta, clicca sulla dicitura Auto E Moto, quindi sulla voce Accessori e parti per moto e seleziona le sotto-categorie di tuo interesse nella nuova pagina visualizzata.

In alternativa, puoi eseguire una ricerca per parola chiave, digitando la keyword di riferimento nel campo di testo in alto e premendo sul pulsante con la lente d’ingrandimento che si trova a destra.

Successivamente, ti verrà mostrata la pagina di Amazon con gli articoli cercati. Se necessario, puoi affinare la visualizzazione degli accessori per moto disponibili sfruttando i filtri presenti nella barra laterale di sinistra, tramite i quali puoi decidere di far comparire solo quelli che rientrano in una specifica fascia di prezzo, di una determina marca ecc.

Quando trovi un accessorio per moto che ti interessa, fai clic sulla relativa immagine d’anteprima, dopodiché consulta la scheda descrittiva, prendi visione delle recensioni che gli altri utenti che hanno già fatto lo stesso acquisto hanno lasciato e dei tempi di consegna prevista. Se dopo aver fatto ciò intendi effettivamente procedere con l’acquisto, seleziona le opzioni eventualmente disponibili per l’articolo e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello situato a destra.

In conclusione, seleziona la voce Carrello che si trova nella parte in alto della pagina Web visualizzata e concludi l’ordine attenendoti alla procedura guidata proposta. Per tutti gli approfondimenti del caso, puoi consulta la mia guida su come comprare su Amazon.

Ti faccio notare che Amazon è fruibile anche come app per smartphone e tablet Android (anche su store alternativi per dispositivi senza Play Store) e per iOS/iPadOS.

Altri siti per accessori moto

Cerchi altri siti per reperire accessori per la tua moto? Ti accontento subito! Qui sotto trovi segnalati ulteriori portali a cui puoi valutare di affidarti per comprare articoli appartenenti alla categoria in questione. Visitali subito!

eBay – storico sito attraverso cui è possibile comprare prodotti d’ogni tipo, accessori per moto compresi. Da notare che vi si trovano tantissimi adesivi, quindi può pure essere considerato uno tra i migliori siti per grafiche moto . L’acquisto può avvenire sia in maniera diretta che facendo proposte, oppure tramite asta. Gli articoli vengono messi in vendita sia da privati che da negozi veri e propri e possono essere sia nuovi che usati. Per quel che concerne le tempistiche per la spedizione, le spese da sostenere e la possibilità di effettuare il reso, tutto dipende da quanto stabilito dal venditore di riferimento. Per approfondimenti, leggi la mia guida su come acquistare su eBay. Ti segnalo altresì che c’è l’app per Android e iOS/iPadOS.

– storico sito attraverso cui è possibile comprare prodotti d’ogni tipo, accessori per moto compresi. Da notare che vi si trovano tantissimi adesivi, quindi può pure essere considerato uno tra i migliori . L’acquisto può avvenire sia in maniera diretta che facendo proposte, oppure tramite asta. Gli articoli vengono messi in vendita sia da privati che da negozi veri e propri e possono essere sia nuovi che usati. Per quel che concerne le tempistiche per la spedizione, le spese da sostenere e la possibilità di effettuare il reso, tutto dipende da quanto stabilito dal venditore di riferimento. Per approfondimenti, leggi la mia guida su come acquistare su eBay. Ti segnalo altresì che c’è l’app per Android e iOS/iPadOS. FC-Moto – è praticamente una tappa obbligata per tutti gli appassionati delle due ruote. È tra i più importanti negozi online di articoli per moto. Permette di comprare praticamente ogni genere d’accessorio, come caschi, protezioni, abbigliamento, guanti, stivali e molto altro ancora. La spedizione è a pagamento, ma viene effettuata in tutto il mondo ed è anche abbastanza rapida. Per quel che concerne la possibilità di reso, invece, può avvenire entro 30 giorni.

– è praticamente una tappa obbligata per tutti gli appassionati delle due ruote. È tra i più importanti negozi online di articoli per moto. Permette di comprare praticamente ogni genere d’accessorio, come caschi, protezioni, abbigliamento, guanti, stivali e molto altro ancora. La spedizione è a pagamento, ma viene effettuata in tutto il mondo ed è anche abbastanza rapida. Per quel che concerne la possibilità di reso, invece, può avvenire entro 30 giorni. Outletmoto – si tratta di un outlet online dedicato alle due ruote, su cui è possibile trovare tantissimi accessori per la moto, come borse, caricabatterie, cavalletti, taniche per carburante, lucchetti, catene e tanto altro ancora. I prezzi risultano essere molto competitivi, mentre le spedizioni sono veloci e gratuite per ordini superiori ai 29 euro ed è pure consentito il reso.