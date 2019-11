Vorresti acquistare un nuovo cellulare online, magari risparmiando qualcosina sull’effettivo prezzo di vendita, ma non sai a quali portali rivolgerti? Ti piacerebbe comprare un cellulare usato o ricondizionato e vorresti ricevere qualche dritta in merito ai siti utili allo scopo da prendere in considerazione? Direi allora che, per tua grande fortuna, sei capitato sulla guida giusta, al momento giusto: se mi concedi qualche istante del tuo prezioso tempo, posso illustrarti io le soluzioni più interessanti parte della categoria.

Siti per comprare telefoni a poco prezzo

Vuoi comperare un nuovo smartphone e ti piacerebbe risparmiare qualcosina sul prezzo di listino? Allora prova a cercare sui siti per comprare telefoni a poco prezzo che ho provveduto a segnalarti qui di seguito. Sono certo che in men che non si dica riuscirai a trovare il cellulare di tuo interesse ad una cifra interessante.

Amazon

Il primo tra i portali utili allo scopo che voglio suggerirti di prendere in considerazione è Amazon. Si tratta di uno degli store online più famosi e apprezzati presenti su piazza, un vero e proprio punto di riferimento per tutto il mercato occidentale. Smartphone a parte, su di esso è possibile trovare praticamente ogni genere d’articolo, a prezzi solitamente molto convenienti e con tempi di spedizione che di rado superano i 2-3 giorni lavorativi e che, addirittura, sottoscrivendo l’abbonamento al servizio Prime possono essere ridotti ulteriormente, sino a poche ore (e si possono ottenere anche altri vantaggi, come la possibilità di accedere in anticipo alle offerte lampo).

Per servirtene, recati sulla home page di Amazon e visita la categoria dedicata ai cellulari. Per cui, fai clic sul pulsante con le tre linee in orizzontale collocato in alto a sinistra, seleziona la voce Elettronica e Informatica dal menu che compare e poi quella Telefonia. Nella nuova pagina che a questo punto ti viene mostrata, inizia pure a dare uno sguardo alle varie categorie di prodotti disponibili, alla ricerca dello smartphone di tuo interesse.

In alternativa, puoi effettuare una ricerca per parola chiave, digitando quella di riferimento nel campo apposito che trovi in cima alla pagina e facendo clic sul suggerimento pertinente che ti viene mostrato, e/o usare i filtri disponibili nel menu a sinistra, tramite cui puoi scegliere di visualizzare i cellulari aventi solo un determinato sistema operativo, quelli di una data marca, quelli che rientrano in una specifica fascia di prezzo ecc.

Per ciascuno smartphone in elenco, ti viene mostrata l’immagine, il nome e il prezzo d’origine e quello eventualmente scontato. Una volta trovato il cellulare che ti interessa, facci clic sopra per visualizzare la scheda del prodotto. Nella pagina che in seguito andrà ad aprirsi, troverai tutte le caratteristiche dello smartphone selezionato nella sezione Dettagli prodotto e potrai anche consultare i questi e le recensioni degli altri utenti che trovi, rispettivamente, nelle sezioni Domande e risposte dei clienti e Recensioni clienti poste in basso.

Se lo smartphone che hai selezionato ti convince, per procedere con l’acquisto clicca sul bottone Aggiungi al carrello situato a destra, clicca poi sul pulsante Procedi all’ordine presente nella pagina successiva e completa l’ordine creando un account su Amazon (se sei già registrato, potrai proseguire semplicemente effettuando il login) e seguendo le indicazioni sullo schermo. Per maggiori dettagli sul da farsi, puoi leggere le mie guide specifiche su come registrarsi su Amazon e come acquistare su Amazon.

Oltre che così come ti ho appena indicato, ti segnalo che puoi trovare cellulari a poco prezzo su Amazon dando uno sguardo alla sezione del sito dedicata alle offerte del momento. Per accedervi, clicca sul pulsante con le tre linee in orizzontale situato in alto a sinistra, seleziona la voce Offerte e occasioni a prezzi bassi dal menu che compare e fai clic sulla dicitura Offerte e/o su quella Occasioni a prezzi bassi.

eBay

Impossibile parlare di siti per comperare telefoni e più in generale per fare shopping online senza menzionare eBay. Si tratta, infatti, di una vera e propria “pietra miliare” del commercio elettronico. È il sito d’aste più famoso al mondo, mediante cui è possibile comperare prodotti direttamente da altri utenti o negozi in maniera diretta oppure partecipando delle aste, appunto, che premiano chi fa la “puntata” migliore prima della scadenza della relativa inserzione.

Per servirtene per il tuo scopo, recati sulla home page del servizio e inizia pure a dare uno sguardo ai vari smartphone in vendita, portando il puntatore del mouse sul menu Elettronica che trovi in alto e selezionando la voce Cellulari e smartphone. Nella nuova pagina che a questo punto ti verrà mostrata, potrai visualizzare le varie categorie di prodotto disponibili.

Se vuoi, puoi altresì effettuare una ricerca per parola chiave, digitandola nella barra apposita collocata in cima e selezionando il suggerimento pertinente dall’elenco. Puoi anche filtrare i risultati della ricerca, servendoti delle voci apposite che trovi nel menu sulla sinistra, mediante le quali scegliere di visionare solo prodotti nuovi o anche usati, solo quelli relativi ad una data marca, solo quelli con un certo prezzo e via discorrendo.

Per ciascuno smartphone in elenco, ti vengono mostrati il nome, il prezzo di vendita, le eventuali spese per la consegna da mettere in conto e, ovviamente, un’immagine d’anteprima. Quando trovi un cellulare che pensi possa interessarti, fai clic sul suo nome, in modo tale da poter visualizzare la scheda del prodotto e tutti gli altri dettagli del caso.

Nella pagina relativa al prodotto, in corrispondenza del nome del venditore (a destra), potrai anche visualizzare i feedback che questo ha accumulato nel corso del tempo. Nel caso in cui non ne fossi a conoscenza, i feedback stanno ad indicare il grado di esperienza e di affidabilità dei venditori e sono molto utili per evitare di incappare in brutte sorprese. Per cui, prima di procedere con l’acquisto, accertati che il venditore di riferimento disponga di un buon numero di feedback positivi.

Ciò detto, per acquistare lo smartphone, se il prodotto è in vendita all’asta, cerca di aggiudicartelo inserendo la cifra massima che sei disposto a spendere nell’apposito campo di testo e facendo clic sul pulsante Fai un’offerta. Se, invece, si tratta di una vendita “normale”, clicca sul pulsante Compralo subito e completa la transazione senza dover attenere oltre. Per ulteriori informazioni, puoi leggere il mio post specifico su come acquistare su eBay.

Ti segnalo, inoltre, che su eBay puoi trovare cellulari a prezzo scontato dando uno sguardo alla sezione del sito dedicata proprio in via specifica alle offerte. Per accedervi, clicca sul collegamento eBay Imperdibili situato nella parte in alto della home page del sito, porta poi il puntatore del mouse sul menu Elettronica collocato appena sotto la barra di ricerca e seleziona la dicitura Smartphone da quest’ultimo, per visualizzare tutti i cellulari in offerta.

Altri siti per compare telefoni a poco prezzo

Oltre ai siti per comprare telefoni che ti ho già segnalato, puoi dare uno sguardo ai portali che ho provveduto a inserire nel seguente elenco. Sono altrettanto validi e spesso vi si trovano cellulari a prezzi convenienti. Fossi in te ci farei subito un salto!

ePRICE – famoso e affidabile sito Internet appartenente alla categoria degli e-commerce. Inizialmente era conosciuto come portale per la vendita degli elettrodomestici, ma negli anni ha allargato ulteriormente il suo impero con altre categorie di prodotto, tra cui anche gli smartphone.

– famoso e affidabile sito Internet appartenente alla categoria degli e-commerce. Inizialmente era conosciuto come portale per la vendita degli elettrodomestici, ma negli anni ha allargato ulteriormente il suo impero con altre categorie di prodotto, tra cui anche gli smartphone. Gearbest – shop online che nel corso del tempo si è fatto particolarmente apprezzare grazie ai prezzi convenienti, alle offerte e ai codici sconto. Offre una copertura vastissima di prodotti orientali e delle volte è anche possibile trovare prodotti venduti sul territorio italiano a prezzi decisamente più bassi.

– shop online che nel corso del tempo si è fatto particolarmente apprezzare grazie ai prezzi convenienti, alle offerte e ai codici sconto. Offre una copertura vastissima di prodotti orientali e delle volte è anche possibile trovare prodotti venduti sul territorio italiano a prezzi decisamente più bassi. Monclick – sito per il commercio online che propone la vendita di prodotti di elettronica e di elettrodomestici. Vi si trovano spesso prodotti a prezzo scontato, cellulari compresi, e offre anche news di approfondimento riguardo gli articoli venduti.

Siti per comprare telefoni ricondizionati

Gli smartphone rigenerati sono dispositivi a marchio originale con condizioni estetiche e funzionali pari al nuovo. Può trattarsi, ad esempio, di articoli originariamente restituiti da un cliente che ha cambiato idea sul colore o su altre caratteristiche o, ancora, per un ordine errato. Acquistare tale categoria di prodotto può permettere di risparmiare un bel po’ sul prezzo d’origine. Se la cosa ti interessa, puoi quindi rivolgerti ai siti per comperare telefoni ricondizionati che ho provveduto a segnalarti qui sotto.

Amazon Renewed

Su Amazon, il celebre sito per l’e-commerce di cui ti parlavo nel passo a inizio guida, è disponibile una sezione ad hoc dedicata ai dispositivi ricondizionati, chiamata Renewed, alla quale puoi accedere per cercare lo smartphone che ti interessa e acquistarlo ad un prezzo vantaggioso, sempre tenendo conto del fatto che, appunto, si tratta di un dispositivo rigenerato. Più precisamente, trattasi della sezione del sito che raccoglie i prodotti ricondizionati che sono stati testati e certificati da fornitori qualificati per un aspetto e un funzionamento pari al prodotto nuovo e ai quali viene applicata una garanzia aggiuntiva limitata di 1 anno.

Per accedervi, collegati a questa pagina del sito di Amazon e seleziona la voce Cellulari e Smartphone che trovi al centro della pagina. Dai quindi un’occhiata ai vari telefoni disponibili in elenco, cercando ciò che ti interessa tenendo conto delle modalità che ti ho illustrato nel passo all’inizio del post, e procedi pure con l’acquisto del dispositivo di tuo interesse, sempre attenendoti alle indicazioni sul da farsi che ti ho fornito nel capitolo a inizio articolo dedicato ad Amazon.

eBay Ricondizionati

Al pari di Amazon, anche su eBay, il celebre sito d’aste che ti ho descritto nel passo presente all’inizio della guida, è presente una sezione dedicata in via esclusiva ai dispositivi ricondizionati, chiamata, per l’appunto, Ricondizionati, che puoi “spulciare” alla ricerca di un telefono rigenerato consono alle tue esigenze. Da notare che tutti gli articoli parte della categoria hanno una garanzia di 12 mesi offerta dai venditori.

Per accedervi, visita questa sezione del sito di eBay, seleziona una delle categorie ad hoc (iPhone, Cellulari oppure Cellulari e smartphone) dal menu sulla sinistra ed effettua la ricerca dello smartphone di tuo interesse, adottando le modalità che ti ho esplicato nel passo presente a inizio guida. Una volta trovato il cellulare, procedi con l’acquisto, sempre tenendo conto delle istruzioni che ti ho fornito nel passo dedicato a eBay presente nella parte iniziale del tutorial.

TrenDevice

Un altro tra i siti per comperare telefoni ricondizionati che ti invito seriamente a prendere in considerazione è TrenDevice. Non ne hai mai sentito parlare? Nessun problema, rimediamo subito. Si tratta di un portale che acquista dispositivi Apple e, recentemente, anche Samsung usati, ne verifica il funzionamento effettuando numerosi test avanzati, se necessario li ripara e li commercializza a prezzi molto convenienti come articoli ricondizionati. I prodotti arrivano in tempi brevissimi, completi di cavi originali e con 2 anni di garanzia e, inoltre, possono eventualmente essere restituiti entro 14 giorni.

Per servirtene, recati sulla home page di Trendevice e clicca sul pulsante iPhone oppure su quello Samsung che trovi al centro della pagina, a seconda del fatto che tu voglia comperare un iPhone usato oppure un cellulare Samsung. Seleziona poi, dal menu in cima, il ricondizionato di tuo interesse, cliccando sulla voce relativa al modello di riferimento, e definisci le caratteristiche del dispositivo rigenerato, selezionando capacità, colore ecc.

Visiona, dunque, il prezzo finale dell’articolo, dando uno sguardo a quanto riportato nella barra azzurra situata in basso e, se lo desideri, procedi pure con l’acquisto, premendo sul pulsante Aggiungi al carrello che trovi sempre a fondo schermata.

Una volta visualizzato il contenuto del carrello, premi sul bottone Vai alla cassa, registrati al servizio compilando gli appositi campi sullo schermo (oppure, se sei già registrato, effettua il login), fornisci i dati richiesti relativi alla tua persona e al metodo di pagamento che intendi usare e conferma la tua volontà di procedere con la spesa.

Siti per comprare telefoni usati

In conclusione, voglio segnalarti quelli che a parer mio rappresentano i migliori siti per comperare telefoni usati, ai quali puoi quindi appellarti per l’acquisto di un cellulare di seconda mano. Per scoprire quali sono questi portali, continua pure a leggere, li trovi segnalati proprio qui di seguito.

Amazon Warehouse

Ebbene si, anche nel caso dei telefoni usati Amazon può essere una vera e propria ancora di salvezza. Devi sapere, infatti, che il celebre portale per il commercio elettronico ingloba una speciale sezione, denominata Warehouse, nella quale è possibile trovare oggetti usati, appunto, ma anche articoli con piccoli difetti o con confezioni che sono state aperte.

Per accedervi, visita questa pagina del sito di Amazon e inizia pure a cercare il cellulare usato di tuo interesse, selezionando la categoria di riferimento dalla parte centrale oppure dal menu sulla sinistra o, ancora, effettuando una ricerca diretta mediante la barra apposita presente in cima. Una volta trovato il cellulare usato che ti soddisfa, procedi con l’acquisto, effettuando le medesime operazioni che ti ho descritto nel passo presente a inizio articolo.

eBay

Su eBay si trovano anche tanti prodotti di seconda mano, messi in vendita sia da privati che da negozi. Gli articoli parte della categoria sono espressamente etichettati come usati e possono essere individuati visitando la sezione del sito denominata Seconda Mano e, successivamente, la categoria di riferimento.

In alternativa, puoi effettuare una ricerca per categoria o per parola chiave, selezionando il filtro Usato dalla sezione Condizione nel menu che si trova nella parte sinistra della pagina e procedendo poi con la ricerca, la selezione e l’acquisto del dispositivo d’interesse, effettuando praticamente le stesse operazioni che ti ho indicato nel passo dedicato a eBay presente a inizio tutorial.

Siti di annunci

I siti di annunci sono una miniera per quel che concerne la compravendita dei telefoni di seconda mano. Si tratta di portali su cui, come facilmente intuibile dalla stessa definizione, i singoli utenti inseriscono degli annunci di vendita tramite i quali espongo e descrivono la “mercanzia” e mediante i quali possono essere contatti per accordarsi sulle modalità di acquisto e consegna.

Non essendoci intermediari e interagendo direttamente con chi vende l’oggetto, i siti di annunci permettono quindi di velocizzare la conclusione degli affari. Di contro, aumenta anche il potenziale rischio di imbattersi in truffatori: ecco perché è fondamentale svolgere delle ricerche sull’identità del venditore e informarsi bene sulle condizioni del cellulare messo in vendita (chiedendo, ad esempio, l’invio di uno scontrino, di foto ravvicinate del device e di altre prove che possano testimoniare la buona fede del venditore). Se vuoi ricevere qualche “dritta” più specifica sulla questione, puoi leggere il mio tutorial su come verificare se un iPhone è rubato, le cui indicazioni possono essere applicate anche a smartphone non Apple.

Tra i siti di annunci più popolari del momento ti segnalo Subito.it, Shpock e Kijiji. Funzionano tutti più o meno tutti alla stessa maniera: si cerca il prodotto d’interesse (in questo caso specifico uno smartphone), ci si mette in contatto con il venditore tramite messaggio o telefonata e si conclude l’affare.

Facebook

Anche Facebook, il social network di Mark Zuckerberg, può essere sfruttato per cercare e acquistare smartphone usati. Il sito, infatti, ingloba una speciale sezione, denominata Marketplace, adibita proprio alla compravendita di prodotti di seconda mano. In alternativa, puoi fare riferimento ai gruppi mercatino, quelli concepiti specificamente per vendere articoli usati.

Per quel che concerne Marketplace, per accedere alla sezione in questione, tutto quello che devi fare è recarti sulla home page del social network, effettuare il login al tuo account e fare clic sulla voce Marketplace che trovi nella barra laterale di sinistra. Nella nuova pagina visualizzata, seleziona prima la categoria Elettronica, posta sempre a sinistra, e poi quella Cellulari.

Comincia quindi a prendere visione dei vari articoli disponibili. Volendo, puoi affinare i risultati della ricerca usando i filtri sulla sinistra oppure puoi individuare un dato smartphone per parola chiave, digitando quella di riferimento nella barra apposita posta in alto e facendo clic sul pulsante con la lente d’ingrandimento adiacente.

Quando trovi uno smartphone che ritieni possa interessarti, clicca sulla sua foto per visualizzare le altre immagini eventualmente disponibili, la descrizione e i dettagli sul prezzo. Se ti convince, contatta pure il venditore privatamente, digitando il tuo messaggio nel campo Invia un messaggio al venditore e premendo sul pulsante Invia per avviare una conversazione tramite Messenger. Per maggiori dettagli, leggi la mia guida su come attivare Marketplace su Facebook.

In alternativa a Facebook Marketplace puoi, come ti dicevo, rivolgerti ai gruppi mercatino. Per trovarli, seleziona la voce Gruppi situata sempre nella barra laterale sinistra del social network, seleziona la categoria Acquisti e vendite che trovi nella sezione Categorie posta al centro della pagina.

Successivamente, da’ uno sguardo ai vari gruppi disponibili, cerca di individuare quello che ritieni possa fare maggiormente al caso tuo per l’acquisto di un cellulare usato, iscriviti e consulta i vari annunci, dopodiché contatta il venditore. Per comprendere meglio il funzionamento dei gruppi mercatino, puoi fare riferimento alla mia guida su come vendere su Facebook.