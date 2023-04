La tua patente è ormai prossima alla scadenza e, onde evitare ritardi, hai subito iniziato a informarti circa i documenti necessari per richiederne il rinnovo. Tra questi ultimi, ti è stato richiesto il pagamento di un dato importo a mezzo avviso pagoPA: il problema, però, è che non hai la più pallida idea di dove procurarti il documento necessario e, in questo periodo, proprio non hai tempo di recarti presso un ufficio competente.

Come dici? Ho esattamente descritto la situazione in cui ti trovi? Benissimo, allora sappi che sei capitato nel posto giusto, al momento giusto! Di seguito, infatti, ti spiegherò per filo e per segno come scaricare bollettino pagoPA per rinnovo patente nel giro di pochi minuti, usando unicamente la connessione a Internet, un computer, uno smartphone o un tablet. Non temere se non ti ritieni una persona molto tecnologica, non ne hai motivo: le procedure che mi appresto a illustrarti sono davvero semplicissime e possono essere messe in pratica da tutti.

Dunque, senza attendere oltre, mettiti bello comodo e leggi con attenzione tutto quanto ho da spiegarti sull’argomento: sono sicuro che, al termine della lettura di questa guida, sarai perfettamente in grado di raggiungere l’obiettivo che ti eri prefissato, senza alcuna difficoltà. Detto ciò, non mi resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Informazioni preliminari

A differenza di quanto succedeva qualche tempo fa, a oggi è possibile scaricare il documento precompilato pagoPA contenente l’importo da corrispondere per il rinnovo della patente direttamente online, in pochi minuti, sia attraverso il Portale dell’Automobilista, sia mediante l’applicazione “compagna” disponibile per smartphone e tablet.

Per poter riuscire nell’impresa, però, è indispensabile essere possessore di uno tra gli strumenti d’accesso supportati dalla piattaforma: identità SPID di livello 1 o superiore o Carta d’Identità Elettronica già attiva, unitamente al suo PIN completo e a uno smartphone dotato di chip NFC o apposito lettore NFC per computer.

Qualora non avessi ancora provveduto a creare il tuo account SPID personale, o se non hai ancora richiesto/attivato la Carta d’Identità Elettronica, puoi far fronte alla cosa seguendo le indicazioni che ti ho fornito nei miei tutorial su come creare l’identità SPID e come attivare la CIE, nei quali trovi tutto spiegato con dovizia di particolari.

Come scaricare il bollettino pagoPA per il rinnovo della patente

Chiariti quelli che sono i requisiti preliminari da rispettare, è arrivato il momento di spiegarti come scaricare il bollettino da pagare in fase di rinnovo della patente sia da computer, che da smartphone e tablet.

Da computer

Se hai in dotazione un computer, puoi scaricare il bollettino pagoPA da usare per il rinnovo della patente direttamente dalla piattaforma Il portale dell’Automobilista. Per servirtene, apri questo sito Web, clicca sul pulsante Accedi al portale collocato in alto a destra e fai clic sul pulsante Accedi con le credenziali SPID o CIE. Ora, se intendi eseguire l’accesso con SPID, clicca sul pulsante Entra con SPID, seleziona il tuo identity provider tra quelli elencati ed effettua il login alla tua identità digitale, inserendone le credenziali nei campi appositi e premendo sul pulsante Entra/Entra con SPID.

Qualora preferissi, invece, usare la carta d’identità digitale, clicca sulla scheda CIE collocata in alto, premi sul pulsante Entra con CIE e, se disponi di un lettore NFC per computer, assicurati che quest’ultimo sia correttamente collegato al dispositivo. A questo punto, scegli se proseguire con smartphone o proseguire con computer premendo sul pulsante più appropriato e segui le indicazioni visualizzate sullo schermo, per completare l’accesso alla piattaforma. Se riscontri problemi o difficoltà, prendi visione dei tutorial in cui ti spiego come usare SPID e come accedere con CIE.

Ad ogni modo, ad accesso effettuato, premi sul pulsante Acconsento/Invia dati e attendi che la home page della piattaforma venga interamente caricata; ora, clicca sulla voce Accesso ai servizi posta di lato, poi sulla dicitura Pagamento pratiche online pagoPA residente nell’ulteriore menu che va ad aprirsi e, giunto alla schermata successiva, premi sul pulsante Nuovo pagamento.

Ora, imposta il menu a tendina Tariffario in base alla tariffa vigente per la tua zona di residenza (ad es. Trento, Bolzano, Sicilia o Nazionale)** e premi sul pulsante Ricerca pratica, così da avviare la ricerca mirata. A questo punto, clicca prima sul pulsante Conducenti, poi sul bottone Patente — Rinnovo e, successivamente, sul pulsante Selezione pratica relativo alla tipologia di rinnovo per la quale desideri pagare (ad es. Rinnovo patente).

A questo punto, premi sul pulsante Aggiungi pratica al carrello (spostando prima su ON la levetta relativa alla voce Esenzione, se hai diritto all’esenzione del bollo istanza) e poi sui bottoni Aggiungi e Visualizza ultimo carrello creato, per accedere alla sezione contenente i pagamenti da effettuare. Il gioco è praticamente fatto: clicca ora sul pulsante Conferma carrello, verifica che i tuoi dati personali siano corretti e premi sui pulsanti Conferma carrello e Conferma.

Per finire, clicca sul bottone Visualizza Carrello nella sezione I miei pagamenti (puoi accedere alla medesima sezione anche premendo sulla voce Carrello, situata in alto a destra), clicca sul pulsante [+] corrispondente alla pratica appena creata e poi sulla dicitura Stampa avviso di pagamento, residente nel nuovo menu che va ad aprirsi. Se tutto è andato per il verso giusto, dovrebbe aprirsi una nuova scheda del browser o una schermata del lettore PDF installato sul computer con il bollettino pagoPA stampabile (in formato PDF): per archiviarlo sul disco, premi sul simbolo della freccia verso il basso o sul menu File > Salva con nome; per stamparlo, clicca invece sul simbolo della stampante o sul menu File > Stampa.

Da smartphone e tablet

Se utilizzi lo smartphone o il tablet, puoi ottenere lo stesso risultato usando l’applicazione ufficiale del Portale dell’Automobilista, denominata iPatente: progettata inizialmente per tenere traccia dei dati relativi alla propria licenza di guida, l’applicazione è stata migliorata nel corso del tempo e, a oggi, consente anche di generare (e scaricare) gli stessi moduli di pagamento disponibili nella versione Web.

L’applicazione iPatente è gratuita e si può scaricare dal Play Store di Google, dai market alternativi a bordo dei device privi di servizi Google e dall’App Store di iPhone e iPad, usando la solita procedura prevista dal proprio dispositivo. Dopo aver ottenuto l’app, avviala, tocca il pulsante Salta intro e scegli se accedere con SPID o se accedere con CIE, sfiorando l’apposito bottone. Fatta la tua scelta, segui le indicazioni che vedi sullo schermo, per completare il login con le tue credenziali SPID o mediante la carta d’identità elettronica.

A login completato, tocca la scheda Servizi di iPatente (si trova in basso a destra), sfiora la dicitura Pagamenti pagoPA residente nel pannello che va ad aprirsi e premi sul pulsante Nuovo pagamento, per avviare la creazione del documento pagoPA. A questo punto, scegli il tariffario in vigore nella tua zona (ad es. Trento, Bolzano, Sicilia o Nazionale) usando il menu a tendina omonimo e sfiora il pulsante Ricerca pratica avanzata, situato in basso.

Giunto nel pannello successivo, tocca la voce Conducente e sfiora il pulsante Seleziona categoria visibile in fondo; in maniera analoga, premi ora sulla dicitura Patente — Rinnovo, tocca il pulsante Seleziona catalogo e scegli la tipologia di rinnovo di tuo interesse (ad es. Rinnovo patente), tra quelle elencate. Fatto ciò, premi sul pulsante Conferma Pratica per due volte consecutive, vai Avanti e premi sui pulsanti Aggiungi al Carrello e Conferma pratica, per generare il documento.

Ci siamo quasi: ritorna ora al menu principale dell’app, apri la scheda Servizi e tocca le voci Pagamenti pagoPA e I miei pagamenti. Per finire, fai tap sul riquadro relativo alla pratica creata poco fa e tocca il pulsante Stampa Avviso di Pagamento, per generare il bollettino pagoPA, in formato PDF, e condividerlo all’interno di una delle applicazioni installate sul sistema. Per esempio, se è tua intenzione salvare il file nella memoria dello smartphone o del tablet, scegli l’opzione Salva su File/Save to Files dal menu che ti viene proposto; se, invece, vuoi stamparlo, premi sulla dicitura Print/Stampa.