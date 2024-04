Hai comprato dei nuovissimi auricolari (che in molti chiamano comunemente cuffie, anche se sarebbe più corretto definirli, appunto, auricolari) per ascoltare la musica e i tuoi contenuti preferiti un po' ovunque, come quando vai in ufficio in autobus, in palestra, a casa quando fai le faccende e in ogni altro frangente della tua vita, il problema è che proprio non riesci a farle stare su in nessun modo.

Come si mettono le cuffie? C'è una strategia particolare per non farle cadere? Questi modelli hanno dei trucchi segreti per farle stare su? In realtà è molto più semplice di quanto credi, basta semplicemente prendere qualche semplice accorgimento per aiutarle nel loro lavoro.

In questa guida ti mostrerò tutto ciò che c'è da sapere sulla questione, ma prima voglio fare una piccola precisazione. Qui ti parlerò delle cuffie intese come auricolari (quelli piccoli che s'infilano nell'orecchio), non di quelle che si mettono sopra, in quanto c'è molto più da spiegare su questi modelli rispetto agli altri che non necessitano di particolari accortezze.

Come si mettono le cuffie nelle orecchie

Siccome ci sono vari modelli di auricolari in circolazione, andiamo a vedere caso per caso come andare a posizionarli correttamente.

Come si mettono le cuffie con gommini

Iniziamo a vedere come si mettono le cuffie con gommini. Parliamo quindi di auricolari in-ear, che spesso danno noia a causa della misura o della qualità dei gommini da infilare nell'orecchio. Qui ci sono svariati accorgimenti che puoi utilizzare, alcuni davvero fondamentali che possono completamente cambiare l'esperienza. Vediamo quali.

Movimento avvitatorio — quando metti un auricolare nell'orecchio, prova a farle fare un quarto di giro per vedere se riesci a trovare una posizione stabile. Attento a non premere troppo a fondo o farti danno in qualche modo, ma magari, devi solo trovare la posizione perfetta per avere stabilità.

— quando metti un auricolare nell'orecchio, prova a farle fare un quarto di giro per vedere se riesci a trovare una posizione stabile. Attento a non premere troppo a fondo o farti danno in qualche modo, ma magari, devi solo trovare la posizione perfetta per avere stabilità. Gommini su misura — la maggior parte degli auricolari arriva con insieme una serie di gommini di varia misura, i quali vanno sostituiti in base alla dimensione del proprio orecchio. Se noti che ti stanno larghi quelli già montati è perché necessiti quelli di una taglia superiore in dotazione. Sfila quelli montati cercando di non danneggiarli e premi sopra quelli di taglia superiore che ti sono stati forniti (o almeno dovrebbero). Quando hai fatto, prova a vedere se sono più stabili. Peggiorato? Allora magari ti servivano quelli più piccoli, capaci di arrivare a maggiore profondità e garantire stabilità nell'orecchio. Insomma, io non so quale misura necessiti, ma se gli auricolari attuali non ti stanno bene, prova a cambiare i gommini sfruttando quelli in dotazione. Come alternativa, potresti pensare anche a dei gommini di terze parti (magari quelli doppi), che puoi trovare su Amazon e altri store abbastanza facilmente (assicurandoti della compatibilità con il tuo modello specifico di auricolari).

Compra dei supporti — esistono nei negozi dei supporti che si possono montare su qualunque genere di auricolare per migliorarne il supporto. Possono essere sia degli archetti che vengono fatti passare sopra l'orecchio e si “agganciano” un po' come le astine degli occhiali al tuo corpo, oppure delle alette che si vanno ad “avvitare” nel padiglione auricolare e, grazie alla sua conformazione, fissano l'auricolare. Costano davvero pochi spiccioli e ti consiglio di provare entrambi, per vedere quelli che ti stanno meglio. Grazie a questi, non avrai più problemi di supporto. Va sottolineato però che, le alette, essendo pensate per i modelli true wireless non entrano nella scatolina di ricarica.

Compra auricolari sportivi — se gli auricolari che stai usando valgono poco (10 o 20 euro), spendere altri soldi per comprare dei supporti esterni da montare potrebbe avere poco senso a livello economico. Magari è l'occasione giusta per cambiarli e passare a un modello che sia più adatto ai tuoi utilizzi. Quali? Ci sono gli auricolari sportivi che arrivano già con gli archetti e le alette di supporto integrate, il che è più funzionale di qualcosa montato a posteriori. Se le cuffie attuali non sono nulla di speciale o se può essere arrivato il momento di cambiarle, questa potrebbe essere la soluzione.

Usa ganci per i fili — se ti stai domandano come si mettono le cuffie con filo, probabilmente tocchi spesso il cavo e questo fa sfilare gli auricolari dalle orecchie. In questo caso, potresti usare dei clip per bloccare il cavo degli auricolari sul petto (alcuni modelli lo hanno integrato), in modo da renderli più stabili.

Pulisci le orecchie — non è certo una sorpresa che, il cerume interno alle orecchie è una sostanza oleosa che non aiuta certamente l'attrito con la pelle. Per questo, prima di mettere gli auricolari, una bella pulita potrebbe aiutarti a trovare quel grip che ti serve.

Come si mettono le cuffie senza fili

Vediamo adesso come si mettono le cuffie senza fili, che possono essere sia in-ear (e qui valgono gli stessi accorgimenti visti nel capitolo precedente) che earbuds, quindi che si appoggiano solo al padiglione auricolare e non si infilano fino e in fondo nell'orecchio: ne sono un esempio il modello base di AirPods, i celebri auricolari true wireless di Apple, ma ovviamente ne esistono anche di altre marche. Dunque, che tu voglia sapere come si mettono le cuffie dell'iPhone o di qualsiasi altro tipo, continua a leggere.

Occhio ai capelli — per le persone con i capelli lunghi, questo è un consiglio che può tornare utile. Data la superficie di contatto generosa di questi auricolari, può capitare di prendere in mezzo anche qualche capello che passa di lì mentre si piazzano nell'orecchio. Questo riduce sensibilmente il grip dello stesso con la pelle, in quanto i capelli non sono qualcosa che aiuta in questo senso. Per questo, prima di metterle nell'orecchio, assicurati di aver rimosso per bene ogni singola ciocca che poteva passare di lì.

— per le persone con i capelli lunghi, questo è un consiglio che può tornare utile. Data la superficie di contatto generosa di questi auricolari, può capitare di prendere in mezzo anche qualche capello che passa di lì mentre si piazzano nell'orecchio. Questo riduce sensibilmente il grip dello stesso con la pelle, in quanto i capelli non sono qualcosa che aiuta in questo senso. Per questo, prima di metterle nell'orecchio, assicurati di aver rimosso per bene ogni singola ciocca che poteva passare di lì. Supporti fisici — gli auricolari wireless, come quelli classici, hanno dei supporti che possono essere venduti insieme o separatamente dall'azienda stessa, oppure altri di marche terze che si trovano a pochi spicci su Internet. Se non hai quelli ufficiali disponibili, nel qual caso ti suggerisco di montarli e provarli, puoi rivolgerti a quelli terzi. Si tratta di gommini da montare in punta per aumentare il grip, oppure alette e archetti che si “agganciano” al tuo orecchio in qualche modo e offrono una stabilità quasi assoluta.

Cavo di supporto — se usi auricolari true wireless, usare un cavo di supporto potrebbe essere una buona idea. Questo consiglio non è proprio votato all'aiutarti a non farle cadere dall'orecchio, ma comunque può tornarti utile. Si tratta dell'utilizzo di un cavetto che collega i due auricolari tra loro e si fa passare dietro il collo in modo che, se uno dovesse staccarsi dall'orecchio, ti cadrebbe sul petto e non andrebbe più lontano di lì. Molto meglio che lasciarla libera e doverla poi cercare sul pavimento di una palestra o un bus affollato, no?

Come si mettono le cuffie ambie

Passiamo adesso a come si mettono le cuffie ambie, un modello certamente molto particolare che non ha nulla in comune con quelli visti in precedenza. Se quelle di prima bastava infilarle nelle orecchie con un minimo di attenzione alla conformazione del proprio orecchio, qui le cose cambiano di parecchio.

Per inserirle correttamente, rimuovile dalla loro scatolina di ricarica e poi osserva come sono fatte. La parte più grande va sul retro, mentre la più piccola s'infila nell'orecchio (anche se sarebbe più corretto che si appoggia sopra). Ora, prendile per la parte sottile che collega queste due estremità, poi posiziona la parte tozza dietro il tuo orecchio e quella piccola all'interno del medesimo.

Queste andranno quindi ad “abbracciare” la parte esterna del tuo orecchio. Una volta fissate come una sorta di fermatovaglia per i tavoli da giardino (il paragone sembra strano ma la somiglianza c'è), non ti resta che attivarle e riprodurre della musica o un video.

Adesso devi trovare la posizione dove senti meglio facendole ruotare sul loro asse. Ovviamente la parte interna dovrà andare verso il buco centrale, non vanno messi come fossero orecchini sul lobo, ma questo mi sembra superfluo dirlo. Ruotandole con il suono in riproduzione, posizionale con l'angolazione che ti permette la migliore qualità d'ascolto, ma senza sacrificare la comodità.

Questi auricolari, oltre al corretto posizionamento, non necessitano di particolari accorgimenti per “stare su”, in quanto hanno il sistema di sostegno integrato e non vanno inserite a fondo nell'orecchio, ma solo appoggiate sopra in modo che il suono arrivi nel modo più chiaro possibile. Trovata la posizione giusta, staranno lì senza problemi.

